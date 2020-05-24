«Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных. Сёмин меня оштрафовал»

Руслан Камболов — о зарплатах в «Краснодаре», о жизни в четырех стенах и о том, как отругал Сёмин.

РПЛ возобновится. Это во многом на руку именно «Краснодару», который в последний момент опустился со второй строчки на третью. Пока одним командам позволяют проводить групповые тренировки, в Краснодаре футболисты могут заниматься лишь по два человека на поле (и то, в разных его концах). О том, как команда возвращается к сезону, рассказал полузащитник Руслан Камболов.

– Я находился во Владикавказе, а затем вернулся в Краснодар. Сразу сел на двухнедельную изоляцию, как и остальные наши игроки. Сдал тест, слава богу, все хорошо. Я продолжаю соблюдать все меры, как делал это и во Владикавказе – сидел дома, никуда не ходил, даже к родственникам. Только с сестрой виделся, ну и в магазин в маске. Просто смотрел фильмы и сериалы. И те, которые раньше видел, и новые для меня. Глянул сериал про Майкла Джордана.

– Интересно?

– Очень. Называется «Последний танец». Показано, как Джордан начинал в детстве, что он рассказывает теперь. Мне, как спортсмену, было прям интересно.

– В Осетии некоторые до сих пор не все верят в существование коронавируса. А ваше к нему отношение менялось со временем?

– Нет. Я сразу говорил, что коронавирус – есть. Да, сначала была мысль, что это не так глобально распространится, но верил в него всегда. Близким говорил, чтобы сидели дома. Звонил родителям, чтобы они никуда не ходили. Хотя знакомые меня заверяли, что коронавируса не существует. Отвечал: «Вы ошибаетесь, лучше верьте и серьезнее относитесь». Вот многие и заболели теперь.

– Кто-то из друзей?

– Нет. Но Владикавказ – небольшой город. Когда появляются заболевшие, информация сразу доходит.

– Во Владикавказе больницы переполнены, но народ проводит митинг, оспаривая существование коронавируса. Как такое возможно?

– Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более, что этот митинг ничего не дал – только люди позаражали друг друга.

– Ваш партнер Шапи Сулейманов переболел коронавирусом.

– Я только сейчас об этом узнал и еще не говорил с ним. Да и не буду его о коронавирусе расспрашивать. Главное, что все прошло и он уже в порядке.

Что мешает возобновлению РПЛ? Все проблемы продолжения футбольного сезона Разобрались, почему до сих пор ведутся споры о возобновлении чемпионата и стоит ли относиться к ним серьёзно.

– Как отнеслись к решению возобновить сезон?

– Хочется играть уже. Такая пауза сказывается на всех. Лично я обрадовался, когда узнал.

– В каком плане сказывается?

– На карантине ты сидишь и по сути ничего не делаешь, толком не тренируешься. Такое на форме отражается. В отпуске можешь делать что хочешь – ходить в зал или бегать. А в четырех стенах не то. Надоело, конечно.

– «Краснодар» предоставил какой-то план тренировок?

– Да, выдал план занятий в домашнем режиме, но это даже с залом не сравнить.

– Когда возобновляются командные тренировки на поле?

– Мы сами пока не знаем. Я так понимаю, что еще нет разрешения. Ждем и тренировки, и матчи. Пускай даже без болельщиков не та атмосфера.

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– Футболисты на поле регулярно матерятся. Теперь все это будет слышно в трансляции?

– Все всё прекрасно понимают. Да, где-то придется себя сдерживать. Зато тренера будет лучше слышно.

– Скажите честно, кому из игроков «Краснодара» придется больше всего сдерживаться?

– Как раз мне. Ха-ха! Надо будет поаккуратнее. Хотя все в рабочем режиме. Психов у нас нет, чтобы ругаться – просто подсказываем друг другу.

– Во многих клубах футболистов просили пойти на снижение зарплаты на несколько месяцев. У вас с руководством «Краснодара» был разговор на этот счет?

– Было собрание и генеральный [директор Владимир Хашиг] сказал: «У вас летом отдыха не будет, поэтому сейчас вы отправляетесь в отпуск. Зарплата в обычном режиме». И мы ушли в отпуск со 2 апреля по 2 мая. Спорить никто не стал, как вы понимаете.

– Ваш контракт заканчивается через год. Ведете переговоры о продлении?

– Пока нет. Сейчас у всех другие мысли. Может, когда чемпионат закончится, тогда и будут какие-то разговоры. А может, в конце следующего чемпионата – не знаю.

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– Одна из главных новостей за время паузы в РПЛ – уход Сёмина. Не чужой для вас человек?

– Я приехал в Москву в 2004-м году и тогда подавал мячи на матчах «Локомотива». Помню, каким строгим был Сёмин. Когда я попал в основу, то уже был Бышовец. Хотя от Лоськова и других ребят слышал, насколько был сплоченный коллектив при Сёмине. Однажды я на себе прочувствовал его строгость.

– Расскажите.

– Я был в дубле. У меня тренировка, а мне говорят: «Иди, тебя Палыч зовет». Я такой сразу: «Что случилось?» Сёмин тогда был не главным тренером, а вроде президентом клуба. Я пришел к нему, и он меня разнёс. Уже не помню, за что именно отругал. Кажется, на меня нажаловались в сборной России – я тогда вызывался в команду игроков 1989 года рождения. Я сразу голову вниз опустил, извинился. С тех пор больше не баловался.

– Вы же застали времена, когда Сёмин и тренировал. При нем вы подрались с Дзюбой в Томске?

– Да. Сёмин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент – большие деньги для меня были. Мы потом даже с Артемом вспоминали… Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.

– Как отнеслись к уходу Сёмина?

– Разговоры об этом ходили давно. Я слышал, что если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сёмин останется. А тут я открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьезные причины появились, не знаю. Если подумать, то пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно получилось для всех, в том числе для меня. Я бы хотел пожелать Палычу здоровья. Уверен, что у него еще есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе.