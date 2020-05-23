Дворовый футбол продолжается. Пока выигрывают хитрые

13 тысяч манекенов на трибунах «Боруссии-Парк» были максимально незаметны: их разместили за воротами и на угловых секторах. Поэтому в кадр постоянно попадалась огромная надпись «Боруссия». Странное решение.

Фото: Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images

«Байер» прессинговал почти суицидально высоко, но, учитывая первый пас Зоммера, это было необходимо. Три из 14 попыток отбора «Байера» в первом тайме были совершены на границе чужой штрафной. В итоге, попытки разыграть мяч через короткий пас оказались для хозяев настолько рискованными, что по ходу тайма Зоммер стал выносить мяч дальними ударами.

«Байер» по ходу матча показал разнообразие схем, достойное Нагельсманна. Свен Бендер играл двойную роль: в позиционной обороне и при билдапе в центре защиты, а при прессинге поднимался в опорную зону. Одновременно Хаверц исполнил ложную девятку, постоянно стягиваясь в глубину, чтобы вести атаки. В первом тайме он коснулся мяча чаще любого другого игрока атаки «Байера». Бельараби и Диаби делали диагональные рывки в освободившуюся зону.



«Боруссия» отлично разыгрывает мяч, интересно располагается в позиционных атаках — точнее, всё это было до карантина. Но сейчас, когда команды в ужасном функциональном состоянии, жать соперника высоко и ждать ошибок — эффективная тактика. «Байер» был лучше.

Один-единственный раз во втором тайме, когда Зоммера оставили совсем одного и позволили выдвинуться из штрафной и получить мяч — он исполнил Пирло: вырезал идеальный пас на Тюрама через обе команды. Маркус скинул на Штиндля, тот на Плеа, а Алассан вырезал идеальный выверенный пас под удар. «Боруссия» сравняла счёт.



Это разовый эпизод, которым команда Розе обязана своему вратарю. Всё остальное время игру контролировал «Байер». Быстрый гол был забит в контратаке, но под конец тайма случилась ещё более убийственная контратака, как будто из дворового футбола, когда три игрока «Байера» вывалились на одного защитника во вратарской. Перекладина и заблокированный удар — удивительно, как Хаверц и Демирбай не попали. 0:1 к перерыву — чистое везение Гладбаха. Во втором тайме оно закончилось.



Пенальти — спорный, и это мягко говоря. Эльведи опасно шёл в подкат, высоко задрав ногу. Но он явно пытался заблокировать удар, а не сыграть в ногу, и задел Бельараби уже сильно после удара. Спорно. Тем не менее «Байер» вернул удобный счёт, уверенно оборонялся, сохранил достаточно высокий прессинг (средним блоком) и заработал в одной из контратак штрафной, который закончился третьим голом. «Боруссия» больше владела мячом и чаще била, но без явных голевых моментов.

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Герои и антигерои

Хаверц здорово реализовал выход один на один и пенальти. Это его второй дубль подряд. В прошлом туре он дважды забил головой. Выше я написал про его важную роль в организации атак и смещения в глубину, добавьте к ним бешеную результативность. Нельзя сказать, что Кай показывает чудеса, он просто в хорошей форме, быстро думает и здорово заполняет зоны. Сейчас этого достаточно, чтобы быть чуть ли не лучшим игроком Бундеслиги.

Бендер справляется с двойной ролью. Он управляет атаками, страхует пару центральных защитников в позиционной защите и своевременно включается в прессинг. А теперь ещё и забил.



Зоммер не виноват ни в одном из пропущенных голов и организовал гол своей команды. Не герой, но в «Боруссии» можно отметить разве что его и Плеа.



Нико Эльведи капитально подвёл «Боруссию». Пусть пенальти и странный, его подкаст был неосмотрительным. А главное — при счёте 1:2 «Боруссия» оставалась в игре. В эпизоде с третьим голом Бендера держал Эльведи. И исполнил что-то странное: проиграл борьбу, махнул ногой и упал. После этого команды доигрывали.

Что ещё важно

Из 10 разрешённых замен на двоих тренеры использовали только пять. Одна — вынужденная (Штиндль вместо Эмболо в первом тайме). Казалось, что дополнительная опция развяжет тренерам руки в плане управления игрой, но по факту пока нововведением почти не пользуются. За исключением «Герты».



В параллельном матче «Боруссия» устроила сенсацию: Холанд не забил. У него был момент, но он не попал по мячу и упал, а добил Геррейру. У португальца три гола в двух матчах. До этого было пять в 19. Смена расстановка на 3-4-3 явно идёт ему на пользу. Ему и Ашрафу Хакими, который тоже скорее игрок атаки, чем обороны. Вообще, оба гола «Боруссии» немного похожи: забиты после фланговых атак и прострелов, забиты крайними защитниками, которые в завершающей фазе забежали в штрафную. Оба были свободны. Можно однозначно сказать, что на данный момент соперники ещё не адаптировались к новой схеме. Брандт и Азар уводят крайних защитников, а Хакими и Геррейру открываются в освободившиеся зоны. Чтобы их сдержать нужны конкретные решения по передаче игроков — пока их нет.

Футбол вернулся идеально: гол после паса-шедевра и дворовая атака в матче «Боруссии» Холанд опять забил, а Геррейру сделал дубль. Но лучший — Брандт.

«Герта» — в отличной физической форме. В двух турах после возобновления чемпионата берлинцы ни разу не пропустили, а забили семь раз — все семь голов после перерыва. Три «Хоффенхайму», четыре «Униону». Кстати, Бруну Лаббадия как раз использует замены почти по максимуму: сделал девять в двух матчах. Он не трогает линию защиты и опорную зону и меняет всех остальных. Это работает, но надо помнить, что в игре с «Хоффенхаймом» «Герте» просто сказочно повезло.

На общем фоне «Бавария» выделяется просто космически. Скорость движения мяча и отсутствие брака вызывают подозрение: кажется, что команда всё это время где-то тайком играла в футбол. Пропущенные от «Айнтрахта» голы не должны сбивать с толку: они следствие не плохой формы, а расслабленности при счёте 3:0. «Бавария» быстро вернулась и показала разницу в классе. Особенно показателен гол Альфонсо Дэвиса: он просто отпустил мяч и побежал вдоль штрафной. Все остальное защита Франкфурта сделала сама.

Футбол странный

Надо это признать. Проблема в темпе, в количестве брака, просто в командном движении. Игроки Мёнхенгладбаха просто выключались, проиграв единоборства. Конечно, речь не о непрофессионализме — они просто нуждались в паузе после интенсивного эпизода. И не только они. В прошлом туре был комичный эпизод с голом Геррейру, когда он выскочил один на один, двигаясь не навстречу линии ворот, а параллельно. В этом туре был странноватый момент с выходом на ворота Хаверца и Демирбая (ещё более удивительно, что он не был реализован). Был гол Дэвиса, который придумали и реализовали защитники, почти без его участия (от него требовалось только продолжать бежать, на ворота защитники вывели его сами). Да и однотипные голы «Боруссии» немного удивляют. Так не бывает.



Пока выигрывают хитрые команды — те, чьи тренеры придумывают точечные решения. Петер Бош не стал недооценивать розыгрыш «Боруссии» и уничтожил его в самом основании, прессингуя до вратаря. Дортмундская «Боруссия» разгоняет атаки через умницу Брандта, который умеет придать динамики не только мячу, но и остальным 20 людям на поле.



В течение пары недель команды наберут форму и футбол станет прежним. Сейчас можно жаловаться, смотреть такую игру с непривычки трудно, но это и интересный опыт. Скоро он закончится, и мы больше нигде не увидим, как известные профессиональные футболисты сгоняют вес прямо по ходу сезона.

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