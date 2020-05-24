Потрясающий матч в Мюнхене! Защитник гостей сделал дубль, но «Баварию» было не остановить

В субботу вечером мюнхенская «Бавария» провела вторую игру после возобновления чемпионата Германии. Подопечные Флика в родных стенах принимали «Айнтрахт». Обошлось без сюрпризов — чемпион ожидаемо выиграл, причём матч закончился с хоккейным счётом.

Минута молчания при пустых трибунах

21 мая президент Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что матчи 27-го и 28-го туров первой и второй Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.



«Коронавирус унёс множество жизней по всему миру, — говорилось обращении президента. — Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура. Также следует поблагодарить и высоко оценить работу тех, кто занимается медициной, уходом, заботой, политикой и многим другим. Наша страна неустанно борется с последствиями пандемии».

Фото: Andreas Gebert/Pool via Getty Images

Взяли реванш за первый круг

В первом круге «Бавария» сенсационно проиграла «Айнтрахту» со счётом 5:1. Конечно, сравнивать команды нет никакого смысла, ведь в первом круге мюнхенцев периодически штормило. Ушёл Ковач, на его место пришёл Флик, а вместе с ним чемпионская игра и прекрасная атмосфера в коллективе.



Перед матчем сразу несколько статистических моментов предвещало победу хозяев. Победная серия«Баварии» в домашних матчах против «Айнтрахта» составляла 10 игр. Так ещё и в последних 12-ти турах мюнхенцы набрали 34 очка из 36 возможных.



На предматчевой пресс-конференции Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что Гнабри и Тьяго смогут помочь команде с первых минут. Напомним, что Алькантара жаловался на мышечные проблемы после игры с «Унион».



«Мы надеемся, что Гнабри и Алькантара, — говорит коуч мюнхенцев. — В противном случае заявка будет как на прошлой неделе».



В стартовом составе Тьяго и Гнабри не оказалось, вместо них на них на поле с первых минут вышли Перишич и Коман.

Хозяева с первых минут захватили контроль над мячом. Первый по-настоящему опасный не заставил себя долго ждать. На десятой минуте «Бавария» получила право на угловой: после подачи мяч оказался у Роберта Левандовски, который метров с 11-ти пробил точно в перекладину. Спустя всего шесть минут мяч всё же оказался в сетке: на прострел Мюллера откликнулся Горецка. Затем забил и сам Мюллер, правда взлом эпизоде стоит отметить крайнего защитника хозяев Альфонсо Дэвиса, который не выключился из борьбы, доиграл эпизод и отдал точный пас на Томаса. Первый тайм закончился со счётом 2:0, хотя моментов забить было в несколько раз больше.



На 49-ой секунде второго тайма отличился лучший бомбардир «Бундеслиги» Роберт Левандовски. Этот мяч стал для поляка 27-м в чемпионате и 41-м в сезоне.



Казалось бы результат сделан и ничего интересного в игре уже не произойдёт. Но с этим тезисом был не согласен защитник гостей Хинтереггер, отыгравший два мяча за три минуты после угловых. Но повода для беспокойства фанатов «Баварии» не было. Альфонсо Дэвис, блиставший всю игру, забил свой третий гол в составе мюнхенцев. Под конец матча Хинтереггер оформил хет-трик. Правда, третий мяч он забил в свои ворота. Итоговый счёт 5:2 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Матч ТВ».

«Бавария» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. Команда Ханс-Дитера Флика снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии» до четырёх очков.



«Айнтрахт» не может найти свою игру после возобновления чемпионата. В прошлом туре «орлы» были биты «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а в субботу уступили «Баварии». Команда из Франкфурта осталась на 13-й строчке «Бундеслиги».

Капитан с командой до 2023 года

20 мая официальный сайт «Баварии» объявил о продлении контракта с капитаном команды Мануэлем Нойером. Стороны долгое время не могли найти компромисс. Сначала не было понятно, останется ли Флик у руля. Затем в прессе узнали о деталях контракта, что очень разозлило Ману. Но больше всего взбесило капитана подписание молодого голкипера Нюбеля. Нойеру не могли пообещать того, чего желал именитый немец. Времена сложные, видимо, беда сближает, и сторонам всё же удалось договориться и Мануэль получил контракт до 2023 года.



«Я чувствую себя в «Баварии» очень комфортно, как дома, — говорил Ману после подписания. — «Бавария» есть и будет впредь одним из лучших клубов мирового футбола».

Высокий класс голкипер показал и в субботнем матче. Вины в пропущенных мячах не было — не доиграли защитники. Но когда нужно было спасти команду от неминуемого гола, Нойер непременно сделал это. На 68-й минуте немец парировал плотный удар с ближней дистанции и не дал мячу в третий раз оказаться в воротах.

Пустые трибуны, социальная дистанция, приветствие без рукопожатий

Футбол без болельщиков выглядит скудно. Некоторые зрители впервые увидели эмблему «Баварии», сложенную из кресел за воротами.

Фото: Andreas Gebert/Pool via Getty Images

Но без поддержки команда не осталась — ультрас обвесили стадион яркими баннерами.

Запасные продолжали сидеть в масках на расстоянии безопасной дистанции.

Фото: Twitter-аккаунт «Баварии»

Действующие лица нашли способ избежать рукопожатий — приветствие друг друга с помощью локтей выглядит очень даже мило.

Матч «Баварии» смотрели по всему миру. Не мог пропустить встречу и Анатолий Тимощук, выступавший за немецкий клуб с 2009 по 2013 год.

Не может посещать игру даже маскот.

Фото: Twitter-аккаунт «Баварии»

Но поддержка команды у телевизора обязательна. Хотя маскоту могли бы и сделать какие-то послабления. Он же в маске и перчатках!