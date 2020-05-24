Сёмин мог стать легендой «Спартака». Именно он забил первый исторический гол в еврокубках

Юрий Сёмин, пусть и легенда «Локомотива», вошёл также в историю московского «Спартака». Именно он стал автором первого гола красно-белых в еврокубках. Если хотите узнать, как Сёмин выступал за «Спартак», прочитайте этот текст.

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Сёмин с трудом привыкал к Москве и каждые выходные ездил в Орёл. Первый гол за «Спартак» он забил «Локомотиву»

Сама судьба распорядилась так, что Сёмин, выросший в Орле, с юных лет был и «железнодорожником», и спартаковцем. На юношеском уровне он занимался в местном футбольном клубе «Локомотив», который в 1963 году (Юрию тогда было 16 лет) переименовали в «Спартак». В составе этой команды форвард дебютировал на профессиональном уровне во второй лиге.

В 1965-м в Москве организовали турнир с целью просмотра и отбора игроков в юношескую сборную СССР. Сёмин по рекомендации своего орловского тренера попал в сборную РСФСР. Проявил 18-летний нападающий себя здорово – стал одним из лучших игроков, забил четыре гола. «Порадовало стремление молодых форвардов бить по воротам без подготовки», – отметил наблюдавший за соревнованием молодых спартаковец Игорь Нетто. – Так действовали Ю. Сёмин («Спартак», Орёл), В. Чуешков («Спартак», Гомель) и В. Прибылов («Спартак», Москва)». После этого на Сёмина обратили внимание представители больших клубов. В частности, он получил приглашения из киевского и московского «Динамо». Однако по линии общества «Спартак» Юрия перевели из Орла в Москву.

Сёмин признался, что долго и тяжело привыкал к столице. Зарплату положили небольшую, но на жизнь хватало – 160 рублей. Вот только Москва после Орла казалась совсем другим миром! Каждые выходные Юрий уезжал домой к родителям, друзьями и любимой девушке, будущей жене, Любе.

«В первый год нередко хотелось из Москвы убежать, – вспоминал Сёмин. – Провинциалу тяжело привыкать к столице. Это уже потом даже мысль об отъезде становится невозможной, а тогда… Если бы не такие люди, как Логофет, может, так бы и не почувствовал себя в Москве своим. Поезд Москва – Орел шёл восемь часов. Так что мне уже тогда можно было присваивать звание «Почётный железнодорожник» – такой километраж наездил. Тренеры, правда, были недовольны – слишком много сил на эти поездки расходуешь» (Из книги «Секреты футбольных маэстро»).

В «Спартаке» новичок подружился с Геннадием Логофетом, Вайдотасом Житкусом, Валерием Дикарёвым, Юрием Севидовым и Валерием Рейнгольдом, несмотря на то, что все они были постарше Сёмина.

Адаптироваться в столице форварду из Орла мешали, помимо всего прочего, бытовые проблемы. Поначалу у Юрия даже не было своего жилья – поселился на базе. Лишь на второй год ему дали 14-метровую комнату с крохотной кухней в… доме для престарелых. Находилась она далеко от Тарасовки, в Бескудниково, так что не водивший тогда машину Сёмин добирался на тренировки с пересадками. Бывало, ночевал у друзей. Зато с помощью этой комнаты футболист получил столичную прописку.

Сёмин рассказывал: «Другим давали приличное жилье, а я вроде без претензий, ничего не просил, не обговаривал, что было, то и дали. Но денег, чтобы комнату обставить, у меня ещё не водилось. Тут пришел на помощь наш администратор Александр Головушкин. «Я тебе привезу классный диван, – говорит. – Он у нас давно в кладовке пылится». Доставили диван, сплю на нем месяц, другой – и вдруг весь пошёл красными пятнами. А доктору показаться боюсь, ещё от тренировок отстранит. Потом кто-то приехал ко мне, вскрыли этот диван и ужаснулись, обнаружив море клопов, о которых я раньше не знал, даже не слышал» (из книги «Юрий Сёмин. Народный тренер России»).

Юрий недолго поиграть за дубль «Спартака», а в августе дебютировал за основу красно-белых в чемпионате СССР. Игра команды в тот момент оставляла желать лучшего (спартаковцы занимали одиннадцатое место из семнадцати команд), поэтому главный тренер Никита Симонян решил вводить свежую кровь. Впервые Сёмин вышел на замену в матче с киевским «Динамо» в перерыве при счёте 0:2, но игра так и завершилась.

Тем не менее Симонян продолжил доверять 18-летнему форварду из Орла. И уже вскоре Юрий забил свой первый мяч за красно-белых. Кому? «Локомотиву»! Случилось это в сентябре во встрече на Центральном стадионе имени Ленина. Единственный гол Сёмина принёс спартаковцам минимальную победу – 1:0.

Корреспондент газеты «Советской Спорт» рассказывал в своём репортаже, как развивалась голевая атака «Спартака»:

«Локомотив» свой территориальный перевес превратить в голы до перерыва оказался не в состоянии. Зато спартаковцы добились успеха. Это Рожков на 34-й минуте прервал в своей штрафной площади одну из передач железнодорожников, резко вышел вперёд и точно переадресовал мяч Севидову. Оба центральных нападающих «Спартака» (Севидов и Сёмин) благодаря этому маневру оказались против одного защитника железнодорожников (Чиненов) и сумели его обыграть. Затем Севидов, обведя вратаря Туголукова, переправил мяч Сёмину, а тот направил его в пустые ворота». Очевидно, что это был не самый сложный гол в карьере новичка красно-белых, но какой же ценный! Прервалась пятиматчевая безвыигрышная серия «Спартака».

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В «Спартака» Сёмина прозвали «Шило». Он оформил дубль в первом еврокубковом матче красно-белых, играя с травмой

В том сезоне Сёмин сыграл 13 матчей и забил два гола. В тактической схеме 4-2-4 он сначала действовал на острие атаки в дуэте с Севидовым, но потом его друг и напарник оказался за решёткой после несчастного случая – сбил человека, ведя машину. У Сёмина менялись партнёры в линии нападения, да и сам Юрий выходил на левом фланге. По итогам чемпионата журнал «Смена» включила Сёмина в список «11 лучших дебютантов» наряду с Анатолием Бышовцем и другими.

Осенью 1966-го, во второй сезон Сёмина в составе красно-белых, «Спартак» дебютировал в еврокубках. Тогда наши клубы только появились на международной арене. В сезоне-1965/1966 первопроходцем стало киевское «Динамо», которое дошло до четвертьфинала Кубка Кубков. Год спустя московское «Торпедо» стартовало в Кубке чемпионов, а спартаковцы – в Кубке Кубков, как победитель Кубка СССР.

Для Сёмина это был самый успешный год в «Спартаке». Команда под руководством нового тренера Николая Гуляева заняла четвёртое место, а Юрий начал чемпионат с двух голов в двух стартовых турах. Ещё в дерби с ЦСКА забил красивый гол в падении головой, благодаря которому уступавшие со счётом 0:1 спартаковцы перевернули игру и одержали волевую победу. Правда, потом Сёмин был менее результативен: всего четыре мяча в 22 играх.

Соперником красно-белых в 1/16 финала стал югославский ОФК. Начинали в гостях. Матч в Белграде – несомненно, лучший для Сёмина за «Спартак». Молодой форвард не только стал автором первого гола столичного клуба в еврокубках, но и оформил дубль всего за 15 минут.

О том, как играл Сёмин в матче с ОФК, узнаем из отчёта югославского журналиста Петера Джорджевича для еженедельника «Футбол». Вот, что он написал: «Подвижный и хитрый Логофет, футболист из средней линии, очень разумно распоряжался мячом. Он точно знал, в какое время надо послать в прорыв самого быстрого футболиста своей команды – Рейнгольда, знал, когда надо отдать мяч своим бомбардирам Сёмину и Осянину… Спартаковцы в первом тайме с большой лёгкостью оказывались у ворот белградцев и трижды заставляли капитулировать вратаря хозяев поля Милорадовича. Уже на десятой минуте был использован первый шанс. Осянин сильно пробил по воротам. Милорадович отбил мяч недалеко от себя. Подбежал Сёмин и уверенно направил его в сетку. Другой мяч Сёмин забил после сольного прохода по левому краю. Приблизившись к воротам, он решился на удар, и вратарь оказался беспомощным».

Автор дубля попал на первую полосу еженедельника «Футбол». Те голы дались Сёмину особенно непросто – нападающий играл с травмой. Правда, он никому про повреждение не сказал, чтобы не пропустить еврокубковый матч:

«Самое удивительное, перед этим матчем, как сейчас помню, я на тренировке получил травму, – говорил Сёмин. – И травма такая достаточно серьезная. К вечеру у меня коленный сустав, боковая связка были в очень плохом состоянии. Мне казалось утром, что я не смогу. Никому не сказал – ни доктору, ни тренеру. Мне так хотелось играть! И я так тихо, никому не говоря, растер её финалгоном. Свирепая мазь. Вышел на игру, и у меня все получалось хорошо. После игры я забыл про эту травму. Забил два гола. А вдруг бы отказался от игры? Но я сыграл и хуже не стало. Удивительный момент был» (Радио «Свобода»).

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К слову, в 1966-м Сёмин впервые стал играть в профессиональных бутсах компании Adidas. Их привёз всем одноклубникам с чемпионата мира нападающий «Спартака» Галимзян Хусаинов. Наверняка и эта деталь повлияла на игру Сёмина, за которым в команде, к слову, прикрепилось прозвище «Шило». «Он был худющий, очень острый и бесстрашный, всё время лез в самое пекло. Вот и прозвали его так. Говорили: ну давай, иди «коли» впереди. И он «колол», – рассказывал Логофет.

После победы в Белграде со счётом 3:1 спартаковцы комфортно чувствовали себя в домашней игре с ОФК. Дома команда Гуляева разгромила соперника – 3:0. И в этом матче автором первого забитого мяча стал неудержимый Сёмин. Завершил ударом в касание фланговую передачу. Видео его гола сохранилось.

ВИДЕО

Сёмин ушёл из «Спартака» из-за отношений с Симоняном и службы в армии. Он мог стать главным тренером красно-белых вместо Романцева

Однако путь «Спартака» в дебютном евросезоне оказался недолгим. В 1/8 финала Кубка Кубков красно-белым достался австрийский «Рапид». Первый матч в Москве завершился вничью – 1:1. Сёмин отыграл все 90 минут, но на сей раз не забил.

По окончании матча еженедельник «Футбол» опубликовал комментарий тренера «Рапида» Рудольфа Вытлачила. Он в том числе говорил и про нашего героя: «У спартаковцев больше всего запомнился (по второму тайму) Хусаинов, а в первом тайме беспокоила пара центральных нападающих Осянин – Сёмин. И всё-таки я бы на месте моего коллеги Гуляева предъявил серьёзный упрёк как раз этим форвардам. Непонятно, почему Осянин, доставив так много хлопот нашей защите на первых минутах, затем ушёл назад и уже не представлял серьёзной угрозы «Рапиду». А Сёмин, оказавшись в одиночестве, стал играть прямолинейно».

Видимо, Гуляев прочитал слова тренера «Рапида» и был согласен с ним. По крайней мере, в отношении Сёмина. Юрий на ответный матч в Вене не вышел. Правда, на пользу команде эта перестановка не пошла – «Спартак» не забил. Австрийцы выиграли 1:0 и пробились в следующий раунд турнира.

Как раз после поражения от «Рапида» девять игроков основы «Спартака» написали заявления об уходе из команды, отказываясь продолжать работу под руководством Гуляева. Юрий в бунте не участвовал – это не дело молодых. В результате конфликта полетела голова тренера. Спустя годы Сёмин объяснял причины поражения и противостояния группы футболистов с главным:

«Странно было слышать во время подготовки примерно такие разговоры некоторых игроков: «Проиграем в Вене – и чёрт с ним, с Кубком, поскорее в отпуск уйдём». А мы выглядели сильнее «Рапида» и просто обязаны были его проходить. Если бы все бились насмерть, как Логофет, наверняка выиграли бы. Но и от руководства не исходило особой стимуляции, серьёзных премиальных не объявляли. А в «Спартаке» тогда собралась слишком большая группа ветеранов, у которых всё больше начинали превалировать собственные интересы. Первый круг чемпионата-66 мы шли в головной тройке, но потом растеряли преимущество. Всю вину за это свалили на Гуляева. Группа игроков старой закваски во главе с Маслаченко решила убрать Гуляева, а на должность начальника команды вернуть Николая Старостина, которого в конце 1964 года опрометчиво перевели на другую работу. Началась смута, брожение, составление писем, прошений. Мнения молодых игроков никто не спрашивал, всё решало старшее поколение, члены КПСС. Гуляев понимал, что команда у него чересчур возрастная, пытался провести смену поколений, но «старики» всячески ему препятствовали и уволили его самого».

В сезоне-1967 «Спартак» сначала возглавлял Сергей Сальников, а в июле на пост старшего тренера вернулся Симонян. При нём Юрий начинал карьеру в составе красно-белых, при нём же и закончил, перестав попадать в состав. Принял участие лишь в восьми матчах чемпионата, голов не забивал. Симонян уже не верил в форварда.

Впрочем, по словам Сёмина, что он действительно тогда переживал свойственный молодым игрокам спад:

«Теперь я думаю, что слишком рано попал в основной состав. Физически не был готов к таким нагрузкам. Сначала на эмоциях всё получалось неплохо, но позже наступил спад, из-за которого потерял место в составе».

Очевидно, отношения с тренером окончательно охладели после истории с Рейнгольдом. «Почему я покинул «Спартак»? Поругался с Симоняном. Проигрывали «Кайрату», он в перерыве наговорил мне много обидного.

Причём не по делу. Я огрызнулся, а потом его просто послал. Дикарёв с Корнеевым стали меня защищать. Юра Сёмин тоже что-то сказал. В итоге после возвращения в Москву всех четверых из команды освободили», – вспоминал Рейнгольд в интервью для «Спорт-Экспресса».

Кроме того, в то время должен был решиться вопрос службы Юрия в армии. На потерявшего место в основе спартаковца вышел селекционер московского «Динамо» Лев Рудник, сказавший форварду: «Осенью тебе в армию, для дублёра «Спартак» вряд ли добьётся отсрочки. Константин Иванович Бесков приглашает тебя в «Динамо». У нас и отслужишь». Так 20-летний Сёмин оказался в «Динамо», попросив руководство клуба отпустить его. Симонян со Старостиным не возражали.

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Поразительно, но 20 с лишним лет спустя Старостин предложил Сёмину возглавить «Спартак»! По словам экс-игрока красно-белых Евгения Ловчева, это произошло в 1988 году, когда из команды убирали Бескова. Палыч был одним из главных кандидатов. Однако Сёмин не захотел идти на живое место – позвонил Бескову и рассказал о разговоре со Старостиным. В результате «Спартак» возглавил Олег Романцев.

Ещё один любопытный факт: в сезоне-1976, когда «Спартак» единственный раз в своей истории вылетал из высшей лиги чемпионата СССР, нападающий «Локомотива» Сёмин забил своей бывшей команде три гола в двух матчах.

Сёмин не стал легендой «Спартака», хотя имел шанс и как футболист, и как наставник. Его история побед и трагедий связана с «Локомотивом». Но, представьте, какой волшебный мог бы быть поворот судьбы, если бы Палыч закончил тренерскую карьеру там, где начинал игровую!