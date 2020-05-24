7 футболистов, которые чаще всего забивали «Зениту». Главный в этом списке – Семак!

Недавно мы писали о самых «нелюбимых» нападающих московского «Спартака». Сегодня расскажем, кто чаще всех досаждал одному из самых приницпиальных противников красно-белых — «Зениту».

6 голов, Егор Титов

Титов выходил против «Зенита» 27 раз. Уже во второй игре с сине-бело-голубыми его гол принёс «Спартаку» три очка. В Кубке России Титов трижды встречался с «Зенитом» (без забитых мячей). Все голы Титова петербургскому клубу приходятся на чемпионат.

6 голов, Игорь Лебеденко

Свой первый мяч в чемпионате России Лебеденко забил как раз «Зениту». Случилось это в Санкт-Петербурге, но одним мячом экс-нападающий «Торпедо» не ограничился. Спустя шесть минут после дебютного гола Лебеденко оформил дубль и обеспечил чёрно-белым ничью в северной столице. Воспитанник «Торпедо» забивал «Зениту» не только за «автозаводцев», но и за «Ростов» и «Терек».

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6 голов, Андрей Каряка

Каряка, как и Лебеденко, тоже однажды спас свой клуб от поражения в матче с петербуржцами – на выезде в 2003 году. На 48-й минуте он сократил разницу в счёте до минимума, а за 18 минут до конца встречи установил окончательный результат на табло — 2:2. Пять из шести мячей в ворота «Зенита» Каряка забил Вячеславу Малафееву.

6 голов, Андрей Тихонов

Первый мяч Тихонова «Зениту» принёс победу «Спартаку» на выезде. Через три года Андрей Валерьевич там же, в Санкт-Петербурге, оформил дубль в ворота Романа Березовского, благодаря которому «Спартак» увёз три очка с «Петровского». Помимо голов за красно-белых Тихонов также по разу отличился в составе «Крыльев Советов» и «Химок».

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6 голов, Вагнер Лав

Любимец армейской публики забил сине-бело-голубым на три гола меньше, чем «Спартаку». Первый мяч в ворота петербуржцев Вагнер Лав отправил в гостях на исходе встречи, доведя счёт до крупного (3:0). Только один мяч «Зениту» бразилец забил в Кубке страны, остальные – в РПЛ.

6 голов, Олег Веретенников

Все голы Веретенникова против «Зенита» принесли его команде очки. Дебют легенды «Ротора» в Премьер-Лиге выпал как раз на домашнюю встречу с сине-бело-голубыми. Веретенников оформил дубль, а «Ротор» разгромил команду Вячеслава Мельникова (6:1). Трижды удары Олега становились победными против «Зенита».

7 голов, Сергей Семак

Больше всего «Зениту» забивал нынешний тренер сине-бело-голубых. Сергей Семак выходил против клуба с берегов Невы 27 раз. Четыре из семи мячей главный тренер «Зенита» забил в ворота Романа Березовского, а ещё три — в рамках Кубка России. Неудивительно, что в конце концов петербургский клуб приобрёл Сергея Богдановича, а со временем поставил во главе команды.