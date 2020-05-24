10 крутых трансферов, которых стоит ждать этим летом в Европе

Европейский футбол постепенно возвращается к нормальной жизни. В Германии уже сыграно два тура после возобновления сезона, а в июне вернутся чемпионаты Англии, Испании и Италии. Пандемия коронавируса серьёзно пошатнула финансовое положение клубов, но даже такой удар не повод отменять трансферы.



Представляем вашему вниманию подборку свежих трансферных слухов.

Виктор Осимхен, «Лилль» — «МЮ»

Виктор Осимхен (слева) Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Трансферная стоимость: 27 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» мало одного нигерйиского нападающего, нужен второй.

По сообщениям Daily Star, «МЮ» всерьёз интересуется нападающим французского «Лилля» Виктором Осимхеном. Боссы «красных дьяволов» не горят желанием продлевать аренду Одиона Игало, поэтому продолжают присматривать усиление в атакующую линию.



Летом «Лилль» получит щедрое трансферное предложение по Осимхену, сообщает Telefoot. Неназванный клуб готов выложить за молодого нигерийца порядка 85 млн евро.



Чем же так хорош Осимхен? Виктор— классический центральный нападающий. Редко забивает из-за пределов штрафной, зато идеально чувствует себя внутри площади. Принять мяч спиной, развернуться в сложной ситуации и забить — классический гол нападающего. Кстати, в 2019 году форвард мог оказаться в московском ЦСКА, но пока “армейцы” раздумывали над целесообразностью покупки, «Лилль» оперативно оформил трансфер из «Шарлеруа» за 12 млн евро.



Молодой нападающий до остановки чемпионата Франции показывал феноменальную игру. Осимхен вполне заслуженно претендует на звание открытия Лиги 1 сезона-2019/2020. В нынешнем сезоне Виктор провёл 38 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач.

Кепа Аррисабалага Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферная стоимость: 32 млн евро.

«Валенсия» собирается укрепить вратарскую линию, подписав Кепу из «Челси», сообщает Sport. Согласно источнику, стороны продвинулись в переговорах, и трансфер может состояться после окончания нынешнего сезона. «Летучие мыши» готовы вернуть Кепу в Испанию, заплатив за баска около 25 млн евро. Лондонский клуб хочет выручить за голкипера на 10 млн больше. Напомним, Кепа потерял доверие тренерского штаба из-за постоянных ошибок. В последних играх ворота синих защищал опытный Вилли Кабальеро.



«Челси» даже не подумает препятствовать трансферу Аррисабалаги за адекватную цену, ведь на его место лондонцы уже давно хотят приобрести голкипера «Аякса» Андре Онану. Сам Андре дал понять, что готов покинуть стан чемпионов Нидерландов. Сумма трансфера оценивается в 40-45 млн евро. Также на Онану претендует «Барселона», воспитанником которой он является.



«Не поймите меня неправильно, я очень счастлив в «Аяксе» и благодарен клубу. Я провёл здесь пять прекрасных лет, но сейчас пришло время сделать следующий шаг. Мы приняли это решение в прошлом году. Я пока не знаю, что произойдёт, но мои амбиции и договорённости ясны».

Лука Йович Фото: Francois Nel/Getty Images

Трансферная стоимость: 32 млн евро.

За последние несколько месяцев Йович не раз попадал в скандальные ситуации. В мартовский период пандемии коронавируса серб нарушил правила карантина и вернулся в родную страну. Поводом для столь серьёзного нарушения стало празднование дня рождения любимой девушки. Футболисту грозили тюремным сроком, а президент Сербии предупреждал Йовича: «Ещё один выход на улицу без отбытия двухнедельного карантина — арест». В мае Лука попал в ещё более глупую ситуацию. Футболист получил перелом стопы. Как сообщили в издании Kurir, нападающий упал со стены дома.



«Лука действительно был ранен, он едва выжил! Он упал со стены. — говорил источник, близкий к семье игрока. — Я не знаю, как вам это объяснить, я не очень понимаю, как это случилось. Всё произошло случайно». Футболист вылетел на три месяца и в нынешнем сезоне точно не сыграет.



Как сообщают в AS, Лука Йович получит новый шанс проявить себя в королевском клубе после травмы. «Реал» не планирует делать громких трансферов в нападение как минимум до лета 2021 года, поэтому отдавать Йовича в другой клуб нет никакого смысла.



На днях итальянские СМИ сообщили об интересе к Йовичу со стороны «Милана». Итальянскую команду вот-вот должен возглавить немецкий специалист Ральф Рангник, философия которого проста — упор на молодых. Миланский клуб хочет взять футболиста в аренду два года с правом выкупа. Единственное, боссов «россонери» смущает зарплата футболиста. В «Милане» не готовы платить сербу 5 млн евро в год. Переговоры продолжаются, хоть и находятся на ранней стадии.

Гарет Бэйл Фото: Harry Trump/Getty Images

Трансферная стоимость: 32 млн евро.

22 мая Английская Премьер-лига одобрила продажу «Ньюкасла» за 300 млн фунтов, сообщает Mirror. Нынешний владелец «сорок» Майк Эшли уступит клуб инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с принцем Мухаммедом бен Салманом. Шейхи хотят создать суперкоманду на радость болельщикам «Ньюкасла».



Какие только звёздные фамилии не фигурируют вокруг клуба. Поговаривают, что тренировать “супертим” предложили бывшему рулевому «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.



Первыми об интересе «Ньюкасла» к валлийскому полузащитнику сообщила Marca. По данным издания, новые боссы английского клуба готовы платить футболисту требуемую зарплату. Напомним, Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком сливочных — зарплата футболиста составляет 17 млн евро в год. Контракт Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года, но «королевский клуб» готов отпустить скандального персонажа уже в ближайшее трансферное окно.



Также в услугах валлийца заинтересованы «Интер Майами» Дэвида Бекхэма и «Тоттенхэм».



В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» 18 игр, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Филиппе Коутинью Фото: Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

Трансферная стоимость: 56 млн евро.

В пятницу, 22 мая, генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что немецкая команда не собирается выкупать Коутиньо у «Барселоны». Напомним, «Бавария» арендовала его летом 2019 года. Мюнхенский клуб имел право выкупа бразильца за € 120 млн, но такой опцией не воспользовался. Ранее сообщалось, что мюнхенцы хотят продлить аренду полузащитника на следующий сезон, но ситуация, видимо, изменилась. Филиппе всё ещё продолжает восстанавливаться после операции на правой лодыжке.



За ситуацией пристально следит лондонский «Челси». Английский клуб хочет взять хавбека в аренду, причём готов платить зарплату в полном объёме. «Барселона» не против отправить бразильца в очередную аренду, но каталонский клуб хочет прописать в контракте сумму обязательного выкупа. Лондонцев этот пункт не устраивает, сложные переговоры продолжаются по сей день. Как сообщает El Mundo, Коутиньо уже дал согласие на переход в «Челси».



За «Баварию» в нынешнем сезоне Коутиньо провёл 32 игры, в которых забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач.

Артур, «Барселона — «Ювентус»

Артур Фото: Alex Caparros/Getty Images

Трансферная стоимость: 56 млн евро.

Слухи о переходе Артура в «Ювентус» мелькают перед глазами уже несколько трансферных окон. Бразильский полузащитник мог оказаться в Италии ещё зимой, но тогда трансфер не состоялся. В футболисте заинтересован лично главный тренер «Старой Синьоры» Маурицио Сарри. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, между «Юве» и «Барсой» может состояться обмен. «Барселона» вместо Артура хочет заполучить Миралема Пьянича. Сарри не готов отпускать боснийского полузащитника, если «Ювентусу» не удастся заполучить Артура в качестве замены. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, «Барса» даже успела договориться с Пьяничем об условиях личного контракта.



Как проводят нынешний сезон игроки? Артур сыграл за каталонский клуб 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. У Миралема Пьянича статистика не намного хуже: 32 матча, 3 мяча, 4 результативные передачи.

Лаутаро Мартинес Фото: Alex Caparros/Getty Images

Трансферная стоимость: 64 млн евро.

«Барселона» хотела подписать аргентинского нападающего ещё зимой. «Интер» по объективным причинам свою звезду не отпустил. Если верить итальянским СМИ, каталонский клуб предлагал футболисту контракт до 2025 года с годовым окладом в 7 млн евро. Договорились вернуться к диалогу летом. Пандемия коронавируса сильно ударила по бюджетам большинства клубов. «Интер» не прочь продать Мартинеса, да и сам футболист горит желанием отправиться в Каталонию. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, очередная попытка подписать форварда не увенчалась успехом — сине-гранатовые готовы были заплатить 80 млн евро и отдать троих защитников — Нелсона Семеду, Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. Итальянцы не согласились — они хотят получить те самые 111 млн, которые прописаны в контракте футболиста, причём одним траншем.

Конечно, топовый форвард нужен не только чемпиону Испании. В услугах Лаутаро заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но Мартинес попросил руководство отклонять предложения этих клубов.



Масла в огонь подливает и Лионель Месси, который публично хвалит форварда.



«Не знаю, идут ли в данный момент переговоры по Лаутаро. Понятия не имею. Лаутаро впечатляющий нападающий, и его главное преимущество в том, что он совершенный игрок: он силён, обладает хорошим дриблингом, нацелен на ворота и знает, как сохранить мяч».



Кажется, «Барселона» готова на многое ради подписания Мартинеса. Marca сообщила, что каталонский клуб оставил в неприкосновенности лишь шесть игроков, по которым не будет вести переговоров о трансфере. Остальные же вполне могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Ждём второго аргентинца в составе «Барсы»?

Тимо Вернер Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

Трансферная стоимость: 64 млн евро.

Кажется, самый очевидный трансфер из нашего списка. Тимо Вернер не скрывает желания перейти в «Ливерпуль» и поработать под началом Юргена Клоппа. Причём немецкий форвард отказывает таким грандам, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «МЮ» и «Интер».



Немецкие СМИ сообщают, что «Ливерпуль» предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой в размере € 10 млн в год. Юрген Клопп лично хочет видеть Тимо в команде. Однако The Guardian отмечает, что «Ливерпуль» поставил переговоры о переходе нападающего на паузу. Мерсисайдцы уведомили «Лейпциг» о том, что боссам нужно чуть больше времени для принятия окочательного решения. По сообщениям источника, в «Ливерпуле» не хотят торопиться, для начала нужно оценить влияние пандемии на трансферный рынок и на бюджет.



Отступные за Тимо Вернера составляют 60 млн евро. Уверены, как только ситуация стабилизируется, Вернер будет красоваться в новой форме «Ливерпуля» от Nike.



В нынешнем сезоне Вернер провёл за «Лейпциг» 37 игр, в которых забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Поль Погба Фото: Alex Livesey/Getty Images

Трансферная стоимость: 80 млн евро.

Вечно можно следить за следующими вещами: как течёт вода, как горит огонь, как Неймар возвращается в «Барселону» и как Погба переходит в «Ювентус».



За три года в Манчестере Погба превратился из звезды мирового масштаба в капризного ребёнка. Поль ссорился с тренерами, бойкотировал тренировки и просил о трансфере в другой клуб. Но уйти из «МЮ» всё время не удавалось: то «Ювентус» не захочет выплачивать отступные, то Флорентино Перес заблокирует переход. Кажется, боссы «манкунианцев» устали от выходок француза и готовы продать Погба в другой клуб. По информации The Sun, в клубе понимают, что в нынешней ситуации никто не позволит себе трансфер полузащитника за 145 млн евро. Команде нужно латать дыры в бюджете, поэтому в клубе задумались о снижении суммы отступных футболиста до 85 млн. Главным претендентом на Поля остаётся туринский «Ювентус», за который француз выступал с 2012 по 2016 год.



Сам Погба не скрывает любви к бывшему клубу. Полузащитник неоднократно выкладывал тренировки в «Инстаграм» в футболке «Ювентуса». В комментариях подписчики ностальгируют по игре кумира в итальянской команде и просят скорее вернуться туда, где он стал знаменитым.

Джейдон Санчо Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Трансферная стоимость: 117 млн евро.

Не утихают в последние дни новости касательно будущего Джейдона Санчо. Главным фаворитом в борьбе за молодого полузащитника являлся «МЮ». В феврале британский таблоид Mirror сообщил, что манкунианцы готовы обновить трансферный рекорд и выложить за игрока 140 млн евро. Причём игроку пообещали 7-й номер и зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю. «Боруссия» Д, продав Пулишича в «Челси», не собиралась оставаться без главных козырей зимой. Переговоры перенесли на лето. Интерес к англичанину проявляли и другие клубы, в числе которых «ПСЖ», «Челси» и «Ливерпуль». Но «дьяволы» обозначили более конкретный интерес. Сам Санчо, кажется, был не против переезда в Англию, о чём оповестил немецкий клуб.



Ситуация изменилась весной во время пандемии коронавируса. Только «Манчестер Юнайтед» отложил переговоры по трансферу Джейдона Санчо из-за кризиса, как тут же включился «Челси». Сразу несколько немецких журналистов сообщили, что Санчо готов перейти в стан синих. Футболист больше не рассматривает вариант с «Манчестером». По сообщениям источника, существует вероятность, по которой «Челси» возьмут Джейдона в годовую аренду с правом выкупа.



В нынешнем сезоне Санчо провёл за «Боруссию» Д 37 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 20 результативных передач.