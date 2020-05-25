7 замен, изменивших современную историю футбола

Замены в футболе продолжают играть очень важную роль для достижения конечного результата. Особенно важны они становятся прямо сейчас, когда Бундеслига была возобновлена после пандемии, а вслед за ней планируют вернуться и другие чемпионаты. Для сохранения здоровья игроков и снижения травматизма после вынужденного простоя общее количество преобразований состава по ходу матча для одной команды было увеличено до пяти. В нашей сегодняшней подборке вспоминаем замены, которые повлияли на современную историю игры с чисто футбольной точки зрения.

Уле-Гуннар Сульшер вместо Энди Коула

Уле-Гуннар Сульшер празднует победу в Лиге чемпионов Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Дата: 26.05.1999

Турнир: ЛЧ 1998/1999

Матч: «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

До замены / итог: 0:1/2:1



Не сумев подписать летом 1996-го из «Блэкберна» Алана Ширера, «МЮ» за полтора миллиона фунтов выкупил у «Мольде» 23-летнего нападающего Уле-Гуннара Сульшера. Свой первый мяч в майке «красных дьяволов» норвежец закатил спустя шесть минут после выхода на замену в матче 3-го тура АПЛ как раз с «Роверс». Это событие предзнаменовало последующую роль Сульшера в Манчестере. Игрок появлялся в основе и со скамейки в примерной пропорции 40 на 60, получил прозвище «суперсаб» за способность отличаться важными забитыми мячами после выходов на поле посреди игр и совершил 28 результативных ударов за карьеру в «МЮ», сменяя других игроков. И вполне мог бы быть удостоен футбольного «Оскара», если бы такой существовал, за вклад в искусство появления на замену.

Форварды «МЮ», учитесь! Как забивал Сульшер Лучшие голы нынешнего тренера «Юнайтед» за клуб.

Своё самое запоминающееся выступление в таком стиле нынешний менеджер «красных» дал 26 мая 1999-го в Барселоне в рамках финального поединка ЛЧ между его «Юнайтед» и мюнхенской «Баварией». Бессмысленно оспаривать тот факт, что немцы были лучше всю игру и что оставшийся у манкунианцев шанс на ничью в концовке уже был удачей. Но матч продолжается, пока не прозвучал финальный свисток. Вышедшие на замену Шеррингем на 67-й и Сульшер на 81-й минутах постепенно нагнетали напряжение у ворот Оливера Кана. На 90.36, после суматохи в баварской штрафной после подачи углового, Тедди уравнял положение команд, а на 92.17 «убийца с лицом ребёнка» завершил один из лучших матчей в истории спорта.

Он никогда не пересматривал финал ЛЧ-1999. Что сформировало тренера Сульшера Всё, как у скандинавов из книжек: преданность семье, стойкость и дисциплина.

Кстати, свой последний мяч за «МЮ» и в карьере вообще Сульшер также забил, выйдя на замену во встрече АПЛ с «Блэкберном». Круг замкнулся.

Жулиано Беллетти вместо Олегера Пресаса

Жулиано Беллетти (с мячом) Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Дата: 17.05.2006

Турнир: ЛЧ 2005/2006

Матч: «Барселона» — «Арсенал»

До замены / итог: 0:1/2:1



Правый крайний защитник Беллетти прибыл в Испанию из Бразилии в 2002-м, за два сезона отлично показал себя в «Вильярреале» и был выкуплен «Барселоной» Франка Райкарда. Стабильным игроком основы «блауграна» Жулиано не был, конкурируя с воспитанником клуба Олегером, которого частенько использовали и в центре обороны, оставляя фланг на откуп старательному бразильцу. После резкого сокращения игрового времени из-за прихода Джанлуки Дзамбротты воспитанник «Крузейро» летом 2007-го перебрался с «Камп Ноу» в «Челси». Но прежде успел приложить существенные усилия к началу доминации «Барсы» в европейском футболе. Также Беллетти принял самое непосредственное участие в крушении надежд «Арсенала» и лично Арсена Венгера на столь желанную победу в Лиге чемпионов.



Парижский финал ЛЧ сезона-2005/2006 в старте на правом фланге обороны начал Олегер, который упустил Сола Кэмпбелла в моменте с первым голом, пожарил у своих ворот и опасно потерял мяч после перерыва, едва не позволив Юнгбергу забить второй. Терпение Райкарда иссякло, когда испанец получил жёлтую на 69-й минуте: через две минуты бровку бороздил уже бразилец. Игравшие в меньшинстве с первого тайма «канониры» начали уставать от постоянного давления сине-гранатовых, и спустя ещё пять минут Хенрик Ларссон, также вышедший с банки, покатил голевую на Это'О. Завершением следующего ударного отрезка стала длинная стенка Ларссона и Беллетти у правого края штрафной, в результате которой защитник на скорости влетел в лондонские владения и мощным ударом пробил Мануэля Альмунию.



Столь важный и памятный мяч стал для Жулиано единственным в 102 матчах за «Барселону», а свою следующую победу в Лиге чемпионов бразилец организовал уже вместе с «Челси» тремя годами позже.

Гарет Бэйл вместо Иско

Гарет Бэйл выходит на поле вместо Иско Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Дата: 26.05.2018

Турнир: ЛЧ 2017/2018

Матч: «Реал» — «Ливерпуль»

До замены / итог: 1:1 / 3:1



В сезоне-2017/2018 Зинедин Зидан, наставник «Реала», довольно часто оставлял гордого валлийца в запасе, предпочитая видеть в основе Марко Асенсио и Иско. По ходу той кампании неоднократно возникали слухи о желании Бэйла покинуть столицу Испании из-за нежелания мириться с таким положением дел. Тем не менее тот неприятный этап Гарет завершил с 21 забитым мячом в активе, два из которых пришлись на третий подряд финал для мадридского суперклуба.

Бэйл решил остаться в «Реале». Рискует закончиться как большой футболист И начаться как гольфист.

Придерживаясь ранее намеченного вектора, Зидан выставил с первых минут Иско, а Бэйл аккумулировал силы и злость рядом с другими запасными. Тот эпичный матч запомнился профессиональным борцовским приёмом Серхио Рамоса, ляпсусами Лориуса Кариуса и выходом на поле на 61-й минуте заряженного Гарета Бэйла. Уже через три минуты валлиец превратил подачу Марсело с фаланга ударом невероятной красоты в забитый мяч, а ничью в матче – в лидерство «сливочных». К концу встречи «Королевский клуб» всё больше завладевал игровым снарядом, а на 83-й минуте Бэйл мощнейшим выстрелом с 37 метров уложил мяч в ливерпульские врата.

Фантастический гол Гарета Бэйла в финале Лиги чемпионов Фото: David Ramos/Getty Images

Бэйл спас этот финал. Но, кроме него, всё было ужасно Гол Бэйла – гениальный. Других поводов для радости нет.

Впрочем, и моменты славы не смогли выветрить из Бэйла затаённых на Зизу обид. В послематчевом интервью единственный в истории гольфист — обладатель Кубка чемпионов заявил о возможном уходе из «Реала», но время идёт, а история Гарета в Мадриде всё продолжается.

Жоржиньо Вейналдум вместо Эндрю Робертсона

Жоржиньо Вейналдум празднует гол в ворота «Барселоны» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дата: 07.05.2019

Турнир: ЛЧ 2018/2019

Матч: «Ливерпуль» — «Барселона»

До замены / итог: 1:0/4:0



В следующем розыгрыше Лиги чемпионов казалось, что «Ливерпуль» оставит надежды на трофей чуть раньше, уступив в первом гостевом полуфинальном матче «Барселоне» – 0:3. Параллельно красные изо всех сил продолжали бороться за лидерство в АПЛ с «Ман Сити», игроки были под серьёзными нагрузками, а принять участие в ответке с сине-гранатовыми не могли Фирмино и Салах. Чтобы пройти дальше, нужно было обыграть подопечных Эрнесто Вальверде с разницей в 4 мяча. Практически нерешаемая задача.

Пути «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» к финалу – самые крутые в истории Лиги чемпионов «Никогда не сдавайся» — лозунг, под которым две английские команды доехали до Мадрида.

Превратив известный девиз в «С нами Энфилд», Юрген Клопп и его гладиаторы вышли на битву перед 50 тысячами бушующих зрителей и уже на 7-й минуте заложили фундамент будущего успеха. Ориги чётко сработал на добивании. Между первым мячом бельгийца и угловым в исполнении Трента, розыгрыш которого игроки «Барсы» всё ещё ждут, затесался важнейший дубль Жоржиньо Вейналдума. Перед началом решающей четверти противостояния Клопп сменил левого защитника Робертсона на хавбека Вейналдума, а Джеймса Милнера отправил на бровку. На 54-й минуте голландец из центра штрафной в касание замкнул прострел Александер-Арнольда, а на 56-й примерно с той же точки головой спокойно переправил в сетку навес от Шакири. Пике и Лангле тоже были впечатлены увиденным, места для просмотра у них были лучшие. 4:3 по сумме матчей и поездка в Мадрид.

«Ливерпуль» сотворил грёбаное чудо! И плевать на сами трофеи Однажды дети вас спросят: «Пап, а пап, а какой был самый крутой матч?». Теперь вы знаете, что ответить.

1 июня на стадионе «Метрополитано» «Ливерпуль» без особых проблем разобрался с «Тотеннхэмом» и добавил в коллекцию абсолютно заслуженный кубок.

«Ливерпуль» совершил невозможное! Этот матч мы будем помнить всю жизнь Воля команды Клоппа оказалась сильнее магии Месси.

Эдер вместо Ренату Саншеша

Эдер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Дата: 10.07.2016

Турнир: ЧЕ-2016

Матч: Португалия — Франция

До замены / итог: 0:0 /1:0



Как существуют исполнители одной песни, так и Эдер, нападающий сборной Португалии, имеет шанс запомниться любителям футбола автором одного гола. После своего переезда летом 2015-го в «Суонси» из «Браги», за которую 190-сантиметровый форвард демонстрировал очень солидную результативность, двузначные показатели забитых мячей ушли из послужного списка Антониу Маседу Лопеша. В АПЛ он полностью провалился, не сумев отличиться вовсе, а затем на французской земле, которая позже станет для него почти священной, в 53 матчах за «Лилль» отличился всего 13 раз.

Эдер – в «Локо», Саншеш не нужен «Баварии». Герои Евро-2016 год спустя Победители Евро-2016 добыли славу Португалии, вот только почти никто из них не извлёк личной выгоды. Что творится с их карьерами?

Тем не менее под знамёна сборной Эдер вызывался довольно регулярно, так как проблемы с центром нападения у португальцев никак не решались. Поехав на ЧЕ-2016, форвард даже не имел в активе забитых мячей за команду Фернанду Сантуша в официальных матчах, лишь трижды отметившись в «товарняках». На групповом этапе Антониу провёл на поле суммарно 13 минут, Португалия показывала невзрачную игру и чудом вышла с тремя ничьими из квартета F. За тем, как Криштиану Роналду с товарищами сквозь боль и страдания пробирался к главному матчу чемпионата, Эдер неизменно наблюдал со скамейки запасных.

В финале против Португалии было вообще всё: хозяйская сборная Франции, местные болельщики на трибунах, зрители у телеэкранов, травма и последующая замена Роналду на 25-ой минуте. Но граждане самого западного государства Европы, невзирая на исходные данные, как обычно навязали сопернику вязкую игру и почти ничего не позволяли у своих ворот. Основное время клонилось к нулевой ничьей, когда на 79-й минуте у пиренейцев в составе наконец-то появился ярко выраженный форвард Эдер, а на 90+3 Жиньяк чуть было не закончил нудное представление, угодив в штангу ворот Руя Патрисиу. Звёздный момент Антониу случился на 110-й минуте. Форвард принял мяч в небольшом отдалении от французской штрафной, продвинулся с ним под наблюдением четверых соперников вперёд и неотразимо жахнул с правой. Это был первый и пока единственный гол Эдера в официальных матчах за сборную! Чтобы войти в историю футбола и получить на родине «Орден заслуг», ему потребовалось сыграть около 45 минут на ЧЕ и единожды отличиться. Вот что значить эффективность.

Марио Гётце вместо Мирослава Клозе

Марио Гётце выходит на поле вместо Мирослава Клозе Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Дата: 13.07.2014

Турнир: ЧМ-2014

Матч: Германия — Аргентина

До замены / итог: 0:0 /1:0



Первые две встречи группового этапа бразильского Мундиаля Гётце начинал в стартовом составе бундестим и даже забил мяч в ворота Ганы, а в третьем туре против США был выпущен Йоахимом Лёвом на замену на 76-й минуте. Победный для Германии счёт 1:0 больше не менялся. Во встречах плей-офф Марио продолжил быть игроком ротации, то выходя в основе против Алжира, то оставаясь в резерве на весь сеанс легендарного бразильского хоррора.

Не мелодрама. Как Марио Гётце может изменить отношение к игрокам "Понять и простить" - не совсем верный девиз возвращения Гётце в Дортмунд, потому что и обижаться на него не за что.

В финале против Аргентины Гётце опять не появился на поле со стартовым свистком. Практически всё основное время напряжённого противостояния он был зрителем матча, в котором «немецкая машина» больше владела мячом и территориальным преимуществом, никак не могла создать реальный шанс для взятия ворот Серхио Ромеро. И периодически даже допускала осечки в обороне после быстрых атак «альбиселесте». За две минуты до конца описанного действа Марио заменил уставшего Мирослава Клозе.

Марио Гётце — автор победного мяча в финале ЧМ-2014 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Золотой мальчик немецкого футбола выходит из тишины. Поболейте за него Теперь он в правильных руках.

В дополнительное время активнее всех себя проявлял Андре Шюррле. Именно он на 113-й минуте забросил мяч с левого фланга в штрафную, где «Золотой мальчик» немецкого футбола принял его на грудь на углу вратарской и с левой ноги переправил в дальний угол ворот Ромеро. В итоге аргентинский Месси познал всю горечь разочарования, а «немецкий Месси», как однажды Франц Беккенбауэр назвал Гётце, стал самым молодым футболистом за последние 48 лет, забивавшим в финале ЧМ. И хотя с тех пор карьера Марио пошла на спад из-за травм и различных болячек, победный мяч в решающем матче Кубка мира и звание чемпиона отнять у него никто сможет, как и место в истории игры.

Роберт Левандовски вместо Тьяго Алькантары

9 минут — 5 голов Роберта Левандовского Фото: Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images

Дата: 22.09.2015

Турнир: Бундеслига 2015/2016

Матч: «Бавария» — «Вольфсбург»

До замены / итог: 0:1/5:1



В 5-м туре Бундеслиги сезона-2015/2016 «Бавария» в субботнем гостевом матче спокойно разобралась с «Дармштадтом», в центре атаки действовал Марио Гётце, а приболевшего Роберта Левандовского не было даже в заявке. Следующий поединок был назначен уже на среду – на «Альянц-Арену» пожаловал «Вольфсбург», польский нападающий всё ещё не был готов к игре на 100% и остался в запасе, а единственным форвардом Гвардиола выпустил Томаса Мюллера. В первом тайме мюнхенцы выглядели крайне неубедительно во всех линиях и отправились на перерыв, уступая «волкам» в один мяч.

4 рекорда Гиннесса за 9 минут! Как Левандовски переписал футбольную историю К возвращению Бундеслиги вспоминаем легендарный пента-трик форварда «Баварии».

Перед началом второй половины Пеп решился на двойную замену – спасать положение вышли Хави Мартинес в центр обороны и Роберт Левандовски в пару к потерявшемуся Мюллеру. «Бавария» за несколько минут прибрала себе инициативу, опасный прострел на поляка нисколько не насторожил гостевую оборону, а затем началось нечто невообразимое. На 51-й минуте Видаль получил мяч на входе в штрафную, пяткой оставил его набегающему Мюллеру, неудачный подкат Данте, и игровой снаряд отскакивает к оставшемуся свободным прямо по центру штрафной Левандовскому. Поляк левой на автомате уложил сферу в свободный угол, сравняв счёт. Пока все, кроме зрителей на трибунах, смаковали повтор первого голевого свершения, «Вольфсбург», начав с центра, умудрился мгновенно нарваться на контратаку. Мяч уже по традиции сам нашёл Роберта – на этот раз в 25 метрах от рабочего места Диего Бенальо. Мощный и точный выстрел с правой вывел «ФК Голливуд» в лидеры матча.



После того как на 60-й минуте Левандовски вонзил потрясающими боковыми «ножницами» в гостевые ворота свой пятый и последний гол в матче, Гвардиола недоумённо схватился за голову. И было отчего – Пеп, болельщики красных и весь футбольный мир узрел пента-трик, сотворённый всего за 8.59.