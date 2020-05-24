Русский немец забил в Бундеслиге. Два года назад Лёвена хотел купить «Спартак»

В Бундеслиге – единственной из топ-лиг Европы, где возобновился чемпионат, – продолжают происходить любопытные события. В матче 27-го тура «Шальке» – «Аугсбург» победный гол забил обладатель российского гражданства 23-летний Эдуард Лёвен. Гости неожиданно одержали крупную победу в Гельзенкирхене.

Как Лёвен забил чудо-гол «Шальке» со штрафного

«Аугсбург» вышел вперёд благодаря голу Лёвена уже на шестой минуте. Защитник «Шальке» Салиф Сане нарушил правила на Рани Хедире примерно в 25 метрах от ворот и судья назначил штрафной. К мячу подошёл Эдуард. Его обводящий удар получился очень красивым. Мяч влетел под перекладину ворот – голкипер Маркус Шуберт оказался бессилен. Во втором тайме «Аугсбург» забил ещё дважды. Нигериец Ноа-Джоэль Саренрен-Базее воспользовался неудачной скидкой всё того же бедолаги Сане, а венесуэлец Серхио Кордова отобрал мяч у соперника и реализовал выход один на один. За счёт этой победы «Аугсбург» поднялся на двенадцатое место, а вот «Шальке» остался на восьмом.

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Лёвен действовал на позиции центрального полузащитника. Сыграл 69 минут, а в середине второго тайма был заменён на чеха Яна Моравека. В нынешнем сезоне у Эдуарда 17 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии. Этот гол стал первым для него. Начинал сезон Лёвен в «Герте», которая летом 2019-го выкупила игрока молодёжной сборной Германии у «Нюрнберга» за 7 млн евро. Но в берлинском клубе Эдуард играл не так много, в том числе по причине травмы колена, из-за которой он пропустил три недели, и в январе «Герта» отдала своего новичка в аренду «Аугсбургу» до конца сезона.



Вообще Лёвен универсал, у него есть опыт выступлений и на позиции центрального защитника. Однако в «Аугсбурге» его используют в средней линии, скорее больше в атакующей роли. В конце февраля, перед паузой в чемпионате, Эдуард забил свой первый гол за «Аугсбург» в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Тогда он пришёл в штрафную соперника и точно пробил головой после кросса с правого фланга.



Лёвен родился в январе 1997-го в семье эмигрантов из России. Его родители Ирина и Андрей переехали в Германию из Сибири двумя годами ранее. Эдуард имеет российское и немецкое гражданства.

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Почему Лёвен не играет за Россию

Теоретически Лёвен может выступать за сборную России, хотя заигран за немецкую «молодёжку». Прошлым летом полузащитник был составе сборной Германии на молодёжном Евро-2019. Тогда немцы добрались до финала, где уступили Испании (1:2), а Эдуард во всех матчах оставался в запасе.



По словам самого Лёвена, его звали в сборную России перед домашним чемпионатом мира 2018 года. В интервью для Kicker полузащитник признался, что отказался от приглашения, после чего никто из РФС с ним уже не связывался. Эдуард хочет выступать за Германию, где родился и вырос.



Кроме того, в январе 2018-го Лёвен мог оказаться в «Спартаке». Тогда после выхода «Нюрнберга» в Бундеслигу и дебюта полузащитника в немецкой «молодёжке», появилась информации об интересе к нему со стороны красно-белых. Однако Эдуард опять же не спешил прощаться с Германией ради России. «Московский клуб контактировал с «Нюрнбергом» относительно возможного трансфера. В целом переговоры между клубами прошли в позитивном ключе, но сам игрок отказался переезжать в чемпионат России», – рассказал один из представителей Лёвена.

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Эдуард обладает хорошими физическими данными (рост 188 см, вес – 91 кг), действует в достаточно агрессивной манере. Неплохо играет в пас, сохраняет спокойствие, находясь под давлением соперников. У него приличный дальний удар, что полузащитник доказал в Гельзенкирхене. Говорят, Лёвен ещё и очень большой профессионал. Он не любит алкоголь и даже не пил на собственной свадьбе. Негативно относится к татуировкам.



Возможно, с годами Лёвен, если не пригодится сборной Германии, поменяет своё мнение по поводу выступлений за Россию.