Бежать из «Зенита». Почему затормозилась карьера Далера Кузяева

В сезоне-2017/2018 Кузяев превратился в одного из самых интересных и прогрессирующих российских футболистов. Он, только-только перешедший из «Терека», очень яркого дебютировал при Роберто Манчини, начал проявлять себя с первых же матчей и мигом стал ведущим игроком команды – в отличие от некоторых более статусных и дорогостоящих аргентинцев.

Далер выделялся дисциплинированностью, надёжностью, мобильностью, работоспособностью, хорошим балансом, универсальностью, а также проявившимися вдруг бомбардирскими способностями, которые прежде он не демонстрировал. В дебютном сезоне Кузяев сыграл в 26 матчей из 30, 22 из них начинал в стартовом составе, забил шесть голов и отдал две передачи. Манчини использовал Далера на разных позициях: одного из опорников в 4-2-3-1, правого и левого полузащитников в 4-4-2, инсайда в 4-3-3, а иногда и правого защитника. Перестроения Кузяева позволяли «Зениту» менять схему прямо по ходу матча.

Поначалу всё было прекрасно: сборная России обрела отличного сбалансированного футболиста, рассматривавшегося в первую очередь в опорную зону, но способного закрыть и другие позиции. К чемпионату миру Кузяев подходил в статусе важного игрока обоймы, на турнире он отыграл все пять матчей, два последних, в плей-офф с Испанией и Хорватией, начинал с первых минут.

Но с тех пор карьера Кузяева угрожающе стабильно идёт на спад. Он больше не основной игрок ни в «Зените», ни в сборной (статус в национальной команде – прямое следствие клубного), его контракт заканчивается и, скорее всего, в Петербурге Далер не останется. Даже если сине-бело-голубые будут склоняться к продолжению сотрудничества (ведь универсал, да ещё с российским паспортом – на вес золота в условиях нового лимита), Кузяеву как амбициозному футболисту в этом вопросе нужно быть твёрдым и категоричным.

Если не изменить что-либо прямо сейчас, в ближайшее трансферное окно, то карьеру можно уже не спасти.

Далер Кузяев и Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Постоянные травмы преследуют Далера уже полтора года

Повреждения – главная причина регресса Кузяева. В постчемпионский сезон-2018/2019, когда «Зенитом» руководил уже Сергей Семак, Далер также вступал основным и ведущим игроком. Его роль по-прежнему была универсальна, но новый главный тренер всё же склонялся к тому, что Кузяев полезен ближе к атаке.

– Думаю, что идеальная позиция для Кузяева – верхний полузащитник в 4-3-3, то есть почти то же самое, что и у Маркизио, — говорил Семак в интервью sports.ru. – Существуют игроки, которые всё время хотят оказываться в зоне, где находится мяч. Далер – именно такой игрок, поэтому ему комфортнее играть в центре, а не на фланге.

Всё испортилось зимой 2019-го. Сначала на одном из последних матчей зимних сборов Кузяев сломал ребро, стукнувшись о штангу, — и из-за этого пропустил две игры Лиги Европы с «Фенербахче». На первую Семак выставил Краневиттера и Эрнани (случился провал), на вторую – Оздоева, который сыграл здорово и внезапно начал свой потрясающий камбэк, в короткие сроки не просто вернул уровень, но и прогрессировал.

Лучше бы «Зенит» не проводил этот матч. Печальные новости для Семака Ещё никогда штанга так не расстраивала Далера Кузяева.

А Кузяев, по инерции считавшийся основным игроком команды, переместился на другую позицию – весенние встречи с «Вильярреалом» и «Уфой» он отыграл на левом фланге, со «Спартаком» умудрился побегать вообще везде (пять позиций), а после этого получил травму колена и выбыл надолго. Оздоев прогрессировал, вместе с тремя зимними новичками «Зенита» преобразовал игру «золотой» команды, а Кузяев за добычей чемпионского титула наблюдал уже со стороны. Кроме того, система сине-бело-голубых изменилась на 4-4-2, количество игроков в центральной зоне уменьшилось.

В новом сезоне травмы не отпустили Кузяева. Начало чемпионата он пропустил всё из-за того же мениска, далее набирал форму и редко появлялся в стартовом составе (ведь проблемных позиций у команды не было!), плюс периодически выпадал на короткие сроки из-за микроповреждений, что просто не позволяло ему вернуть номинально высокий уровень.

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Возросшая конкуренция: в опорной зоне Кузяев проиграл не только Барриосу и Оздоеву, но и Дугласу Сантосу

Из цитаты Семака, приведённой выше, можно понять, что как опорный полузащитник Кузяев не до конца устраивает тренерский штаб. Он сбалансированный и работоспособный, но средне читает эпизоды – Оздоев и Барриос статистически в полтора раза чаще возвращают владение команде. О проблемах Кузяева в центре поля в конце 2018-го рассказывал ассистент Станислава Черчесова в сборной России – Мирослав Ромащенко.

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— Кузяев и Газинский по стилистике в обороне – ведомые, их нужно кому-то за собой тащить. Если бы берём Зобнина, то он за счёт феноменальной работоспособности, тактической грамотности и быстрой усвояемости теории, необходимой в конкретном матче, максимально быстро сдвигается в зону встречи соперника с мячом, моментально старается ставить его в лимит времени. Он реагирует на эпизод ещё до передачи на соперника. Понимает, что сюда пас пойдёт на 70 процентов, сюда – на 20, сюда – на 10. Читает игру, предугадывает направление разворота оппонента, делает шаг, который помогает быстрее вступать в активный отбор. За это время партнёры – Газинский или Кузяев, которые чаще всего реагируют на момент уже после действия соперника, – успевают сделать два шага и сблизиться. Таким образом обеспечиваются подстраховка и компактность.

В структуре Семака опорник должен очень сильно прокачан в обороне, уметь вступать в отбор на любой скорости, поэтому Кузяева бессмысленно сравнивать с Барриосом – колумбиец лучше по всем параметрам. Реальная конкуренция у Далера могла бы возникнуть с Оздоевым, однако Магомед тоже показывает лучшие цифры по перехватам и отборам, да и в поддержке атаки и конструктиве как минимум не слабее.

Но даже если из основной пары кто-то выпадает, Кузяев всё равно не становится следующей опцией в опорную зону. Семак сдвигает туда с левого фланга Дугласа Сантоса, который эффективнее в работе с мячом, умеет разворачивать атаки длинными переводами и снабжает передачами переднюю линию.

Получается, Кузяев в сегодняшней опорной зоне «Зените» – всего лишь четвёртая-пятая опции вместе с Ерохиным.

Отсутствие специализации сыграла против Кузяева: на всех позициях его рассматривают как запасного

Универсальность часто приводят как аргумент в пользу футболиста, но в случае с Кузяевым она сыграла скорее против него. Он умеет относительно качественно играть везде – но не имеет возможности получить специализацию (навыки быстро теряются и подзабываются, если их не практиковать постоянно), а в каждом амплуа сегодняшнего «Зенита» есть игрок, который делает работу ещё лучше.

В опорной зоне есть Барриос и Оздоев, а также смещающийся туда Дуглас Сантос. На правый фланг приобретён 40-миллионный Малком, более атакующий и острый. На левом как инвертированный вингер есть Дриусси, более тонкий и активный между линиями, плюс в любой момент для обеспечения ширины туда можно выставить Жиркова или Дугласа Сантоса.

Получается, единственный шанс Кузяева в «Зените» — это терпеть и ждать, что сразу несколько конкурентов либо выпадут из строя, либо регрессируют. Шансы ничтожны, да и самому Далеру в таких условиях, играя с перебоями, сложно сохранять оптимальный тонус. Ему уготована роль Сутормина – полезного игрока с паспортом, способного выйти на поле в трудную минуту.

Но вряд ли это то, что нужно Кузяеву. «Зенит» не должен стать для него золотой клеткой, пришло время искать клуб, где Далер избавится от травм, будет востребован и быстро вернёт свой уровень. Главное – сделать правильный выбор.