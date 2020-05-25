Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался

Победа «Ливерпуля» в финале 2005 года уже давно перестала быть просто футбольным матчем и превратилась в символ. Никогда нельзя сдаваться. В футболе возможно всё, а если не верите, то вот вам голы Джеррарда, Шмицера и Алонсо. Убийственный хет-трик доказательств. И это справедливо — то событие нельзя переоценить. Но, как мне кажется, пафос финала заслонил ещё более важную историю, героем которой тоже является «Ливерпуль».



Чудесные преодоления в отдельно взятом матче случаются редко, но всё-таки случаются. Некоторым удаётся отыграть даже 0:4 — или упустить победу при 4:0 (привет, «Арсенал», привет, «Боруссия»). Для людей, которые долго смотрят футбол, результат одного матча вообще не является показателем силы или слабости команды — именно потому, что в отдельно взятом матче может случиться что угодно. Футбол — спорт, в котором корреляция между абстрактными возможностями команды и результатом выявляется на дистанции, а не в одной игре.

Сборная России с испанцами на чемпионате мира, «Рубин» с «Барселоной», «Челси» с «Барселоной», «Атлетико» с «Ливерпулем». В таких матчах всегда есть ощущение подвига и неслабая доля везения. А вот дистанция сезона всё расставляет на свои места: нельзя совершать подвиг каждую неделю по расписанию, а везение не длится год. Поэтому на фоне всех разовых сенсаций так выделяется победа «Лестера» в АПЛ в 2016 году: это ближе всего к чуду, потому что «Лестер» совершал невозможное 10 месяцев подряд. Так вот, героическая победа «Ливерпуля» в финале заслонила очень важную историю: то, как «Ливерпуль» до финала добрался.



Для начала, «Ливерпуль» мог запросто пролететь мимо турнира. Весной 2004 года конфликт тренера Жерара Улье и руководства достиг пика. Улье всё-таки доработал до конца сезона и вырвал четвёртую строчку у «Ньюкасла», но на прощание сказал, что клуб движется не будущее, а в прошлое. Летом «Ливерпуль» покинули Оуэн (лучший бомбардир) и Хески (второй бомбардир). Деньги, вырученные за обоих, клуб ещё до смены тренера заплатил «Осеру» за одного игрока — Джибриля Сиссе (да, он действительно обошёлся, как Оуэн и Хески вместе взятые).

Джибриль Сиссе (на переднем плане) Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Новым тренером стал Рафаэль Бенитес, который с «Валенсией», играя в закрытый футбол, умудрился выиграть два чемпионских титула за четыре года. Он всё-таки выбил себе один дорогой трансфер: Хаби Алонсо (16 млн евро за центрального полузащитника 15-й команды Примеры выглядели дико рискованной тратой). Через четыре года Рафа сам испортит себе карьеру в «Ливерпуле», попытавшись продать Алонсо ради Гарета Бэрри (да!), но в августе 2004-го это был прорыв. Ещё два игрока пришли из суперклубов. Луис Гарсия — из запаса «Барселоны», Фернандо Морьентес — из запаса «Реала». Тренируя «Валенсию», Бенитес изучил рынок недооценённых игроков — качественных, но не проходящих отбор суперклубов.

Проблемы на старте

В итоге у Бенитеса собрался странный состав. С выдающимся Джеррардом, под которого пришлось подстраивать остальных (и его роль также менялась по ходу сезона), с качественными игроками, вроде Хююпя, Кьюэлла, Каррагера и Риисе — но их не хватало даже для старта. Со средними игроками, вроде Шмицера, Сиссе и Бароша. И с просто случайными прохожими, вроде Нуньеса (23 выхода на поле), Уорнока (28 выходов на поле), Диао (14 выходов на поле), Синама-Понголля (19 выходов на поле). Состав «Ливерпуля» был настолько плох, что Бенитес 42 раза решился выпустить на поле Джимми Траоре. Вы, наверное, уже не помните, кто это. Легко вспомнить: вбейте в английский Гугл «10 самых смешных голов в свои ворота», он там будет. Парень, который стал исполнять финт Зидана в своей штрафной и занёс мяч в ворота. Вот такой был состав.

Джимми Траоре Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Дистанция сезона показала, насколько «Ливерпуль» был сырым. Бенитес занял пятое место в чемпионате, обойдя «Болтон» только по разнице мячей, и потерпел 14 поражений. Столько же, сколько «Блэкберн», который закончил сезон на 15-м месте. Такая команда просто не могла попасть в финал Лиги чемпионов. Её путь должен был закончиться намного раньше.



«Ливерпуль» мог закончить ещё в отборочном раунде. С игр против австрийского «ГАК» началась карьера Бенитеса в Англии: «Ливерпуль» выиграл в гостях 2:0, но был явно не готов к ротации Рафы, пропустил дома и в концовке при счёте 0:1 играл на отбой. И всё равно упустил форварда «ГАК» Коллманна на последних минутах — Дудек вытащил.



Первые игры были явно адаптационными, и всё-таки в отборочных матчах «Ливерпуль» был явным фаворитом, пусть и побеждал с трудом. Но на групповом этапе всё реально могло закончиться. «Ливерпуль» не выходил из группы до 86-й минуты последнего тура. Это был матч с «Олимпиакосом», команды набрали поровну очков, и за греков была победа в очном матче. «Ливерпулю» нужна была не просто победа, а победа с разницей в два гола, чтобы выйти в плей-офф. На 80-й минуте счёт всё ещё был 1:1. Но за пять минут хозяева забили дважды. Одновременно с с выходом из группы в Лиге чемпионов «Ливерпуль» в чемпионате проиграл «Эвертону» (шестое поражение в 16 турах) и скатился на восьмое место.

Стиль: автобус, дальние удары и стандарты

Это не значит, что в АПЛ и в ЛЧ команда играла в разный футбол. И там, и там Бенитес требовал максимальной скорости доставки мяча в атаку и уделял огромное внимание стандартам. «Ливерпуль» ставил автобус не только в топ-матчах, а вообще во всех. Крайние защитники не подключались к атакам, за фланги отвечали Риисе и Гарсия. Благодаря скорости Бароша и Кьюэлла отдавать территорию было выгодным решением: восемь голов из 20 в Лиге чемпионов были забиты в контратаках.



Ставка на оборону и контратаки — не какое-то уникальное ноу-хау Бенитеса. Так играли многие большие клубы в том сезоне, в том числе, с более качественным составом (например, «Ювентус», с которым «Ливерпуль» играл в четвертьфинале), так что сама по себе тактика не гарантировала результат. Помогло стечение обстоятельств.



Количество красивых голов, забитых дальними ударами, зашкаливало. Такие удары в современном футболе встречаются редко, а некоторые тренеры, такие, как Гвардиола, вообще исключают их — именно потому, что на одну удачную попытку приходится слишком много неэффективных. То есть красивые дальние голы нельзя поставить на поток. «Ливерпуль» поставил. Всего команда забила в Лиге чемпионов 18 голов (20, включая отборочный этап) — из них шесть дальними ударами. Это ненормальная конверсия.



Дальний удар Джеррарда вывел «Ливерпуль» в групповой раунд. Дальний удар Джеррарда позволил выйти из группы. Удары Риисе и Хаманна со штрафных в первом тайме первого матча с «Байером» сразу сделали задачу для немцев невыполнимой. «Ювентусу» Гарсия забил самый красивый гол в карьере — ударил с лету, поймав мяч из-за спины и послав по безумной траектории — этот гол в итоге вывел «Ливерпуль» в полуфинал. В финале Шмицер забил дальним ударом благодаря ошибке Диды.

Эмерсон и Луис Гарсия Фото: Michael Steele/Getty Images

Везение

Аномальное количество голов, забитых издали, само по себе удивляет. Это нельзя назвать везением — это несправедливо по отношению к игрокам, которые принимали настолько смелые решения и оказывались правы. Но «Ливерпулю» ещё и везло в классическом понимании: когда свои моменты не реализовывали соперники.



Хороший пример — игры с «Байером». Два матча по 3:1 намекают, что всё было очень просто. Но если бы тогда существовала метрика xG, то те матчи могли бы стать недосягаемым образцом нелогичности. На «Энфилде» один только Бербатов упустил больше явных голевых моментов, чем весь «Ливерпуль». А хозяева забили с двух стандартов и получили возможность спокойно играть на удержание. И убили «Байер» контратаками в гостях. Фантастический гол Гарсии «Ювентусу» тоже дал возможность играть на удержание. Но самым явным примером нарушения логики стали матчи с «Челси».

В чемпионате «Ливерпуль» отстал от «Челси» на 37 очков. По ходу сезона команды играли между собой пять раз (два в АПЛ, одну в кубке, два в ЛЧ) причём две встречи в Лиге чемпионов были заключительными. Предыдущие три выиграл «Челси». Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось «Тоттенхэму») и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с «Ливерпулем», для которого и полуфинал был огромным успехом.



Тот «Челси» был машиной: некоторая нехватка креатива скрадывалась за счёт фантастического прессинга, который сам по себе был источником голевых моментов. Ещё одна важная деталь: форвардам «Челси» не было нужно три момента, чтобы забить гол. Дрогба, Гудьонсен и Роббен были достаточно хладнокровны, чтобы выжимать максимум. Но в полуфинале с «Ливерпулем» с ними что-то случилось.



Лэмпард промахнулся трёх метров метров, а Дрогба, выйдя один на один в начале встречи Дрогба зачем-то отдал пас на Гудьонсена (максимально нетипичное для него поведение). В ответной встрече Дрогба и Гудьонсен не попадали по мячу, Коул, выйдя под углом один на один, не отдал на свободного Дрогба, Гудьонсен бил с острого угла но по пустым воротам — не попал в створ, Кежман махнул мимо мяча с трёх метром. Единственный гол в двух матчах забил Луис Гарсия — это гол-призрак, потому что никто не видел, пересёк ли мяч линию ворот.

Луис Гарсия празднует гол-фантом в ворота «Челси». На заднем плане — Джон Терри и Петр Чех Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Всё это не значит, что дело исключительно в везении. «Ливерпуль» грамотно закрывался и не упускал возможности для контратак. Все моменты «Челси» не были чистыми — все из борьбы, с висящим на плечах соперником. Действия Бенитеса и «Ливерпуля» вызывают только восхищение. Дело в другом.



Бывает, что команда вытаскивает матч, в котором соперник выглядит убедительнее. Мы видели это в Лиге чемпионов совсем недавно: когда «Атлетико» увёз с «Энфилда» победу. Мадридцы делали всё правильно, но «Ливерпуль» заслуживал большего. Просто в одном матче такое случается. Но в сезоне 2004/05 в матчах «Ливерпуля» что-то похожее случалось постоянно.



Одновременно в чемпионате ничего подобного не было — там сырая несбалансированная команда даже не то чтобы провалилась, а именно сыграла в свою силу. Уже через год «Ливерпуль» будет намного сильнее. А пока команда вышла в финал Лиги чемпионов каким-то чудом, нарушая логику сначала на групповом этапе, потом в четвертьфинале, а потом в полуфинале.

Победители легендарного финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Милан». Как они выглядят сейчас С тех пор прошло уже 15 лет.

Матч в Стамбуле — уникален и достоин своей славы. Но если посмотреть на то, как «Ливерпуль» туда добирался, он уже не кажется чудом. Скорее вершиной стиля — как будто команда целый год отрабатывала умение побеждать более сильных соперников вопреки всему и к финалу прокачалась до максимума.

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