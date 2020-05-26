50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 20-го по 11-е

Продолжаем вспоминать лучшие матчи в истории чемпионата России. Мы уже вплотную приблизились к первой десятке рейтинга!



С критериями отбора игр для нашего топа можно ознакомиться здесь.

А чуть ниже – предыдущие части нашего рейтинга.

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 40-го по 31-е Один матч из этой десятки так и не доиграли. Помешали фанаты «Зенита».

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 50-го по 41-е В этой десятке — матч, который до сих пор греет душу болельщикам ЦСКА со стажем.

Теперь перейдём ко второй десятке!

20. «Локомотив» – ЦСКА – 3:2 (2001)

Фото: Газета «Еврофутбол»

Тот матч между «Локо» и ЦСКА оказался первым в истории противостояния команд, приходившим за пределами Москвы. В сентябре 2001 года «Лужники» были на реконструкции, а «РЖД Арену» ещё не построили, поэтому встречу провели в Раменском на стадионе «Сатурн». Тогда московское дерби посетили всего 9 тысяч зрителей. Однако если бы болельщики заранее знали, насколько драматичным получится матч, то забили бы стадион до отказа. Концовка встречи превратилась в трагикомедию для ЦСКА. При счёте 2:1 в пользу «армейцев» Корнаухов должен был заменить Евсикова, но в итоге вышел на поле вместо травмированного Соломатина. Вскоре оставшийся в игре Евсиков отправил мяч в свои ворота (88-я минута). А уже в дополнительное время «подвиг» партнёра повторил Корнаухов. После финального свистка игроки ЦСКА в отчаянии упали на газон, а Павел Садырин закрыл лицо руками. На пресс-конференции он так и не появился. По словам его помощника Александра Кузнецова, Садырин плохо себя чувствовал.

19. «Терек» – «Спартак» – 2:4 (2011/2012)

Кирилл Комбаров, Александр Козлов, Артём Дзюба и Дмитрий Комбаров во время «тёмного» матча в Грозном Фото: Руслан Эдильсултанов

Матч в Грозном развивался по удивительному сценарию и был полон неоднозначных и неожиданных событий: три пенальти, два из которых оказались незабитыми, нелепая ошибка Джанаева и красная карточка за попытку её устранить, погасший свет на стадионе, невероятный камбэк гостей и даже драка в раздевалке «Спартака». «Мы летели 0:2. Без шансов почти. Дзюба ещё пенальти не забил. А в концовке рефери поставил штрафной. К мячу пришли Нико Пареха и Комбаров Дима. Они долго спорили, кто должен бить. Не помню, кто ударил, но он промахнулся. Тайм закончился, по пути в подтрибунку уже начали толкаться. Короче, в раздевалке уже началась серьёзная драка. Они молотили друг друга: Парехе помогали испанцы, Комбарову – брат и другие ребята. Но пришёл Карпин и всех растащил. Карпин в этом молодец был. На второй тайм мы вышли как звери, закатили четыре, выиграли. И после матча Карпин собрал всех и сказал: «Ну что, теперь вы должны драться в раздевалке каждый матч», — вспоминал инцидент Ари. Забавно, что в том матче за «Спартак» дебютировал Деми де Зеув. Несложно представить, какое первое впечатление сложилось у голландца о чемпионате России.

18. «Спартак» – «Москва» – 3:3 (2006)

Последний матч Александра Старкова в «Спартаке» Фото: Getty Images

Удивительно, но оба матча между «Спартаком» и «Москвой» в чемпионате России 2006 года закончились с одинаковым счётом и оказались крайне увлекательными. Об игре второго круга мы уже рассказывали в одной из предыдущих частях рейтинга. Теперь вспомним первый матч команд, который оказался чуть интереснее. В гостях «Москва» за последние полчаса игры умудрилась отыграться, уступая в счёте 0:3. Такого удара не вынес главный тренер «Спартака» Александр Старков. Заявив о чрезвычайном давлении, которое не позволяет ему эффективно работать, он намекнул на свою отставку и спустя несколько дней действительно покинул клуб.

Полузащитник «Спартака» Егор Титов причину поражения команды нашёл в судействе, указав арбитрам на две ошибки – в эпизодах с назначением пенальти в ворота «Спартака» и отмене гола Павлюченко. Сразу после окончания матча «Спартак» подал жалобу на судейство, а чуть позже главный арбитр встречи Юрий Баскаков признал свои ошибки. В отличие от спартаковцев главный тренер «Москвы» Леонид Слуцкий был в приподнятом настроении после матча. Игру он назвал триллером, достойным Лиги чемпионов, и признался, что в перерыве мотивировал команду, цитируя Старостиных. «Всё проиграно, кроме чести», — говорил футболистам тренер в раздевалке.

17. «Анжи» – ЦСКА – 3:5 (2011/2012)

Евгений Алдонин и Алан Дзагоев празднуют мяч, забитый в ворота обновлённого «Анжи» Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Пусть разница в счёте и ход этого матча не вводят вас в заблуждение. В том, что в Махачкале встреча закончилась именно так, виноваты сами хозяева, не реализовавшие множество опасных моментов и Сейду Думбия, который в завершающей стадии, наоборот, демонстрировал потрясающее хладнокровие. В тот вечер команды боролись на равных, и ничья была бы вполне справедливым результатом для всех. Однако в итоге случилось одно из самых досадных поражений для «Анжи» в сезоне, за которое и.о. главного тренера клуба Андрей Гордеев даже извинился перед болельщиками. Ещё за два дня до начала матча они раскупили все билеты. Болельщики, собравшиеся на стадионе «Динамо» тем октябрьским вечером, конечно же, ожидали намного большего от клуба, который только недавно купил Это’О, Жиркова, Джуджака и подписал контракт с Роберто Карлосом.

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16. «Зенит» – «Спартак» – 2:3 (2011/2012)

«Спартак» омрачил празднование чемпионского титула «Зенита» Фото: Getty Images

Весной 2012 года «Спартак» испортил «Зениту» чемпионский праздник в Санкт-Петербурге. К 43-му туру питерцы уже гарантировали себе первую строчку в Премьер-лиге, поэтому поднять заветный кубок решили при своих болельщиках. Вплоть до концовки матча для хозяев всё складывалось удачно, однако затем спартаковцы совершили чудо-камбэк. Перевернуть игру гости смогли даже вопреки скандальному удалению Эменике, который получил от арбитра Владимира Казьменко красную карточку за празднование гола. Позже форвард утверждал, что, хлопая себя по предплечью, он отдавал дань уважения предкам. Судья же посчитал этот жест похабным. После финального свистка «Зенит», конечно же, получил заветный трофей, но в тот день рады были не все. «На церемонии награждения настроение было уже не то. Как можно после поражения прыгать и хохотать?!» — досадовал Александр Кержаков, забивший свой 100-й гол в РПЛ. Зато его соперник Артём Дзюба, вышедший на матч с капитанской повязкой был в отличном расположении духа. «Очень рады, что немного подпортили «Зениту» праздник по случаю чемпионства. Мы на какое-то время заткнули тех балаболов, которые говорят, что обыграть чемпионов России у «Спартака» нет никаких шансов», — говорил форвард.

15. «Урал» — ЦСКА — 3:4 (2014/2015)

Георгий Щенников, Александр Ерохин и Алан Дзагоев Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Сезон-2014/2015 «Урал» начал отвратительно – в 8 матчах клуб потерпел 6 поражений. Однако несмотря на статус аутсайдера, на своём поле команда Тарханова всё-таки смогла дать настоящий бой чемпиону России, которого в очередной раз спас вышедший на замену Сейду Думбия. После окончания той встречи главный тренер «Урала» немного попенял на свою оборону, но зато похвалил Фёдора Смолова. «Свой мощный потенциал ему ещё предстоит раскрыть. Уверен, что при полном доверии он будет быстро расти и выйдет на первые роли в российском футболе», — сказал Тарханов. В итоге его слова оказались пророческими. За «Урал» Фёдор забил ещё 6 мячей, а затем перебрался в «Краснодар» и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

14. «Ротор» – «Спартак» – 3:3 (1999)

«Ротор» — «Спартак» — 3:3, чемпионат России — 1999

На следующий день после окончания игры в Волгограде журналисты окрестили её матчем года. И действительно было за что: 7 голов, один из которых незасчитанный, пенальти, удаление, закрученная интрига и скандальный свободный удар в дополнительное время в ворота «Спартака», который помог «Ротору» спастись и стал причиной гнева Олега Романцева на пресс-конференции. «Я пришёл для того, чтобы выказать уважение сопернику и журналистам. Комментировать же игру не собираюсь, ибо то, что произошло в конце, полнейшее безобразие. Как может судья назначать свободный удар после того, как мяч попал нашему игроку в то место, на котором мы сидим, и отскочил к вратарю!» — негодовал Романцев. После он подал протест на действия судьи Николая Левникова, как раз в день его рождения. Забавно, но сам арбитр признавался, что был доволен своей работой и после матча ждал похвалы от команд.

Обзор матча «Ротор» (Волгоград) — «Спартак».

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13. «Локомотив» – «Рубин» – 4:4 (2006)

Дмитрий Сычёв (справа) борется за мяч Фото: Getty Images

Футболисты «Локомотива» на игру с «Рубином» вышли в майках с надписью: «Марьян, поправляйся!». В матче с ЦСКА защитник «железнодорожников» Марьян Хад получил сотрясение мозга и угодил в больницу. Его партнёры по обороне Асатиани и Сенников ещё не успели восстановиться после травм, поэтому в старт Славолюб Муслин был вынужден поставить Андре Бикея. Позже об этом он ещё наверняка не раз пожалел. В той игре главным героем «Рубина» стал Алехандро Домингес, оформивший хет-трик. Но и Бикей принёс казанцам немало пользы. В целом в обороне камерунец смотрелся неважно, да ещё и пенальти необязательный привёз.

Обзор матча «Локомотив» – «Рубин».

Если бы не гол Лоськова, который стал для него 100-м в чемпионате России, в «Локомотиве» наверняка говорили бы о Бикее намного больше. А так Муслин лишь посетовал на отсутствие альтернативы в обороне да Лоськов пожурил защитника за «самодеятельность». Впрочем, матч с «Рубином» всё равно стал для Бикея последним в «Локомотиве». Сначала он перестал попадать в заявку, а затем перебрался в «Рединг».

12. «Спартак» – «Локомотив» – 3:4 (2017/2018)

Маринато Гильерме, Куинси Промес и Денис Глушаков наблюдают за спорным удалением Александра Самедова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Постчемпионский сезон «Спартака» Массимо Карреры начался ужасно. В 6 матчах московский клуб одержал только две победы и перед домашней игрой с «Локомотивом» занимал лишь 9-е место, поэтому болельщики решили поддержать главного тренера и на трибуне «Открытие Арены» вывесили баннер «Массимо один из нас!». Тем не менее в тот день их ждало очередное разочарование. Одной из главных причин поражения «Спартака» стало необязательное удаление Самедова – полузащитник получил второй «горчичник» за симуляцию и оставил свою команду в меньшинстве. После игры он извинился перед клубом и болельщиками и даже заявил, что «Спартак» проиграл из-за него. Впрочем, спускать собак на Самедова в клубе всё равно никто не стал.

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11. «Амкар» – «Локомотив» – 3:4 (2005)

Владимир Эштреков и Игорь Лебеденко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Пермь «Локомотив» отправился с плохим настроением. Ранее команда Владимира Эштрекова бесславно проиграла «Рапиду» и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов. На стадионе «Звезда» кошмар «железнодорожников» продолжился – на перерыв они уходили с охапкой из трёх голов.

Обзор матча «Амкар» – «Локомотив».

Затем в раздевалке «Локо» состоялся «обстоятельный разговор». Его детали Эштреков не раскрыл, однако слова в беседе с игроками наверняка подобрал правильные. После перерыва гости не только сумели совершить чудо-камбэк, но и установили рекорд. Впервые команда в чемпионате России, проигрывая по ходу матча 0:3, сумела победить. Ранее с 0:3 отыгрывался только «Спартак» — в игре с «Ростсельмашем» в 1999 году. Но тогда московский клуб смог лишь добиться ничьей.