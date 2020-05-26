Шикарный гол Киммиха убил интригу в борьбе за золото Бундеслиги. «Баварию» уже не догнать

Перед встречей лидеров Бундеслиги «Бавария» имела преимущество над «Боруссией» в четыре очка. Да и кадровая ситуация у действующих чемпионов Германии была получше. Дортмунда потерял из-за повреждения приводящей мышцы Марко Ройса, а Джейдон Санчо (недостаток тренировочной нагрузки), Аксель Витсель и Эмре Джан (оба восстановились после травм) остались в запасе. Кроме того, Матс Хуммель имел проблемы с ахиллом, но он всё-таки сыграл в основе.

«Парашют» от Киммиха

Эту игру рассматривали в том числе через призму противостояния лучшего бомбардира Бундеслиги Роберта Левандовски (27 голов в 25 матчах, в среднем 82 минуты на забитый мяч) и Эрлинга Холанда (10 голов в 10 матчах, 69 минут). По мнению Ханса-Дитера Флика, норвежец пока ещё не дорос до того, чтобы удостаиваться сравнений с поляком. «Это первый сезон Холанда в Бундеслиге, так что его ещё слишком рано сравнивать с Левандовски. В последние годы Роберт всегда играет на топ-уровне. Но, конечно, Эрлинг – огромный талант», – сказал главный тренер «Баварии».

Как бы то ни было, центрфорвард «Боруссии» мог открыть счёт уже на первой минуте, когда Джером Боатенг подстраховал Мануэля Нойера и вынес мяч с линии ворот после недостаточно сильного удара норвежца. Холанд до перерыва сделал 17 касаний мяча и пробил четыре раза, а Левандовски встретился с мячом 15 раз и пробил дважды. Помимо того, получил повреждение, захромал, но вернулся на поле.

Яркое начало задало настроение всему матчу. Соперники показывали качественный футбол, играли с высокой интенсивностью, как будто и не было никакой «коронавирусной» паузы. «Бавария» как обычно при Флике стремилась высоко прессинговать, и это неплохо получалось в правой зоне. Однако «Боруссия» отрезками здорово выходила из-под давления, после чего опасно контратаковала. Ни Холанд, ни Левандовски в итоге не стали героями первого тайма. Всех затмил Йозуа Киммих, забивший перед перерывом волшебный гол. Центрхав поддержал наступление и закинул мяч «парашютом» за спину вратарю Роману Бюрки!

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Травма Холанда, штанга Левандовски

В перерыве Люсьен Фавр произвёл двойную замену, выпустив Санчо и Джана вместо Юлиана Брандта и Томаса Делейни. Понятно, что главный тренер «Боруссии» был недоволен результатом, но, скорее всего, это решение продиктовано желанием Фавра поддерживать высокий темп. Всего три дня назад Дортмунд играл с «Вольфсбургом», некоторые футболисты наверняка не восстановились на сто процентов.

«Боруссия» во втором тайме активизировалась с точки зрения позиционной игры в атаке, подняла линии, стал больше включаться Рафаэл Геррейру, забивший три гола в двух матчах после возобновления сезона. Однако остроты Дортмунд создавал мало. Шикарный момент имел Холанд, но пробил норвежец крайне неудачно – попал в чуть-чуть выставленную руку упавшего защитника «Баварии» (судья никак не отреагировал). Завершился этот крайне неудачный для Эрлинга матч тем, что он получил повреждение и покинул поле на 73-й минуте. Не было у Холанда сегодня достаточной поддержки. На счету норвежца 26 касаний и пять ударов по воротам.

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Тем не менее в отсутствие центрфорварда сражавшаяся до конца «Боруссия» имела лучший шанс забить – «Баварию» выручил Нойер, проводивший свой 400-й матч в Бундеслиге. Забей в тот момент «Боруссия», спасла бы интригу борьбы за чемпионство, а так отрыв чемпиона от ближайших преследователь вырос до семи очков. За шесть туров столько у «Баварии» вряд ли возможно отыграть. В ответ Левандовски (48 касаний и пять ударов за игру) пробил в контратаке из-за штрафной в штангу. Маленькая личная неприятность на фоне ценнейшей победы.