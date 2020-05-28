Гол, благодаря которому Аленичев вошёл в историю. Легендарное касание в финале ЛЧ

Дмитрий Аленичев — историческая фигура для отечественного футбола. Бывший полузащитник «Спартака» по сей день остаётся единственным российским футболистом, забившим в финале Лиги чемпионов. Это случилось 16 лет назад. Вспомним карьеру полузащитника, его знакомство с Жозе Моуринью и гол в финале Лиги чемпионов.

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От «Машиностроителя» до «Порту» за 10 лет

Первым футбольным клубом Дмитрия Аленичева стала «Чайка» в родном городе. За местную команду Дмитрий отыграл всего год, после этого одарённого полузащитника заприметили в псковском «Машиностроителе».



Молодой полузащитник сразу же стал основным игроком нового клуба. В сезоне-1990 года провёл за «Машиностроитель» 31 матч, в которых забил четыре гола.

Поговаривают, что на одной из игр псковской команды присутствовали скауты «Локомотива». Просматривали одноклубника Дмитрия, а до Аленичева им не было дела. Но своей игрой Дмитрий смог заинтересовать скаутскую службу «железнодорожников». Переход оформили быстро, так Аленичев оперативно стал игроком «Локомотива». Первый год в составе «Локо» с трудом можно назвать удачным. Чемпионат красно-зелёные закончили на последнем месте. Москвичи не вылетели лишь из-за развала Союза, а уже на следующий год на пост главного тренера команды вернулся Юрий Сёмин.

«На первых порах побаивался его, стеснялся спросить совета, как бы иногда ни хотелось, — рассказывал Аленичев в интервью «Чемпионату». — Одно дело – взрослый мужик за 30, другое – зелёный мальчишка, попавший из провинции в Москву, в «Локомотив», в высшую лигу… Но это нормально. Молодёжь должна бояться тренера.

В «Локо» Аленичев отыграл всего три года, причём успел дебютировать с командой в Кубке УЕФА. В составе «железнодорожников» Дмитрий провёл 62 матча и забил 6 мячей. В 1994 году Аленичев стал игроком «Спартака».



«Первый разговор с Романцевым состоялся на Рижском вокзале, в автомобиле Олега Ивановича, — рассказывал Аленичев в интервью Олегу Лысенко. —Он с Тархановым приехал, помощником. Там и познакомились. Романцев спросил: «Пойдёшь в «Спартак»?». Думал ровно полсекунды: «Конечно».



Дмитрий почти сразу стал игроком основного состава, а уже через месяц после дебюта радостно поднимал Кубок России над головой. Это был тот самый «Спартак» Романцева, где преобладал короткий пас, легендарные стеночки и забегания.

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«Тренерский совет составляли опытные ребята – Карпин, Ледяхов, Пятницкий, Цымбаларь Илюха, — вспоминал Аленичев. — Потом эти полномочия перешли ко мне, Егору Титову, Андрею Тихонову. Иногда заходили к главному, обсудить какие-то рабочие вопросы, но назвать эти встречи регулярными не могу. С глазу на глаз я с ним всего пару раз общался, уже став капитаном. Но настроение Романцева определяли по одному взгляду. Не могу сказать, что он был сама угрюмость – и пошутить мог, и в квадраты поиграть, но всегда соблюдал дистанцию с футболистами, в строгости команду держал.



Сезон-1997 года стал лучшим для Аленичева в составе «Спартака». В том году атакующий полузащитник забил 6 голов и отдал 20 результативных передач. Великолепная статистика позволила Дмитрию Аленичеву стать лучшим футболистом России. В этой номинации игрок красно-белых опередил Олега Веретенникова из волгоградского «Ротора» и Андрея Кобелева из «Динамо». Весной 1998 года спартаковцы дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где соперником московской команды стал миланский «Интер» с Роналдо в составе. «Спартак» оба матча проиграл с одинаковым счётом 2:1. В этих играх особенно выделялся Аленичев, а его гол на «Сан-Сиро» болельщики вспоминают до сих пор.



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Своей игрой Аленичев привлёк внимание итальянских команд. Представители «Ромы» выразили заинтересованность в футболисте, затем предложили контракт.



«Земан инициировал мой переход в «Рому», — рассказывал Аленичев в интервью «Чемпионату». – Видно, приглянулся ему в составе «Спартака». Никогда не встречал настолько спокойных тренеров, как Земан. Во всех отношениях потрясающий человек. Но по профессиональным качествам – тренер-монстр! Меня Колыванов с Шалимовым, знавшие Земана по «Фодже», предупреждали: «Дима, сил побольше в отпуске наберись – на предсезонке пригодятся». На первом же сборе понял, что они имели в виду. Три недели каждый день бегали кроссы – 10 километров на время! Бежишь, еле ноги передвигаешь, где-то сзади Тотти плетётся, бразильцы Кафу с Алдаиром пыхтят, а за командой тренер по физподготовке на велике катит, подгоняет. Уже на второй день задался вопросом: «И зачем я бросил «Спартак»?..» Ничего, стиснул зубы, справился. Все терпели, и я терпел.

Аленичев заключил контракт с итальянской командой на 5 лет. Первое время Аленичеву было тяжело. Российский футболист толком не проходил предсезонку с командой, а Земан заставлял буквально всех отрабатывать в обороне. Но уже через полгода Дмитрий стал ключевым игроком команды. На следующий год Зденека Земана на посту главного тренера сменил Фабио Капелло. При Доне Фабио Аленичев стал реже появляться на поле.

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«Знаю, ещё работая в «Милане», Капелло присматривался ко мне, — вспоминал Аленичев. — Наверное, он был рад встретить меня в «Роме», приняв дела у Земана. Капелло хорошо ко мне относился, хотя и выпускал не всегда. Объяснял: «Дмитрий, я не могу рисковать и использовать тебя одновременно с Тотти. Потерпи. Возможно, со временем схема изменится». Я с пониманием относился к ситуации и продолжал работать. Без обид. Полгода у Фабио мне хватило, чтобы понять, насколько это сильный специалист. Впрочем, его трофеи говорят сами за себя.



Вскоре Аленичев был продан в «Перуджу». В этом клубе Аленичеву посчастливилось поработать с легендарным Карло Маццоне.



«Фантастический человек и величайший тренер, — рассказывал Дмитрий Аленчиев в интервью «Чемпионату». — Я и до «Перуджи» был о нём наслышан. Четыре месяца с ним обогатили меня бесценным опытом. Маццоне спокойный, рассудительный – полная противоположность Капелло. Умел доносить свои мысли до футболистов, не повышая голоса. Он не грузил игроков сверх меры тактикой – зато удивительным образом умел создать позитивный микроклимат в раздевалке. Его «Перуджу» отличали крепкие дружеские отношения».



Дмитрий помог «Перудже» остаться в элитном дивизионе страны. В тот момент многие были уверены, что европейская карьера Аленичева подходит к концу и самое время возвращаться на родину.

«Все говорили, что мы сдадим игру». В 2000 году клуб Аленичева лишил «Ювентус» золота В последнем туре туринцы сенсационно проиграли «Перудже».

«Начал наводить справки у одноклубников про Моуринью. Мне отвечали: «Фантастика!»

Неожиданно «Порту» предложил за Аленичева 3 млн евро и итальянская команда без скрипа в сердце отпустила легионера. Первым тренером Дмитрия Аленичева в «Порту» стал Фернанду Сантуш. В интервью «Чемпионату» Дмитрий признавался, что с тренером они поддерживают связь, Аленичев даже поздравлял португальца с победой на Евро-2016.



В те годы у «Порту» был кризис, несколько лет португальский клуб не мог занять привычное первое место в чемпионате. В 2001 году с поста главного тренер был уволен Фернанду Сантуш, а ещё через год такая же участь постигла и Октавиу Машаду. Спасать команду приехал неизвестный в то время Жозе Моуринью.



«Как только пошли слухи о переходе Моуринью в «Порту», я начал наводить справки у одноклубников: что за человек, тренер? Мне отвечали: «Фантастика!, — рассказывал в интервью «Чемпионату» Аленичев. — Вот увидишь, Дмитрий, мы выиграем с ним чемпионат, а может быть, и не только». Помню, поймал себя на мысли: «Интересно было бы с ним поработать». Через две-три недели Моуринью был в «Порту», и я сразу понял, что это тренер, который поможет мне выйти на более высокий уровень. Жозе впечатлил с первой встречи. Казалось бы, ну какое ему дело до единственного русского, а он сразу проявил участие: «Как дела? Как семья?». О его профессиональном уровне всем всё сказали следующие два с половиной сезона.

Третий сезон в составе «Порту» Аленичев начал со скамейки запасных. Кстати, после выхода на замену в матче против «Жил Висенте» российский полузащитник сразу же забил гол. Аленичев не блистал, но своей игрой помогал в каждой игре, в которой участвовал. В 2003 году Дмитрий Аленичев стал победителем чемпионата Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка Португалии и триумфатором Кубка УЕФА. В финальной игре российский полузащитник забил гол в ворота «Селтика».



После финального поединка благодаря Моуринью Аленичев получил новый контракт.



«Однажды после тренировки Жозе подошёл – я делал растяжку – и сказал: «Знаю, что у тебя через три-четыре месяца заканчивается контракт. Я не могу в эти дела лезть, но хотел бы, чтобы ты оставался в «Порту» до тех пор, пока я здесь. Я своё мнение высказал, а решение принимать президенту, тебе, твоему агенту». Разговор длился две-три минуты, но я был настолько тронут таким отношением, что готов был хоть завтра подписать новый контракт, хотя до этого разные мысли в голове крутились. Я остался – и на следующий год мы взяли Лигу чемпионов…».

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«Дмитрий, наладь игру в центре поля, помоги полузащитникам. Ну и постарайся забить»

По итогам сезона-2002/2003 «Порту» вернулся в Лигу чемпионов.



Турнир для команды Жозе Моуринью начался не очень удачно. В первых двух матчах португальцы набрали лишь одно очко после выездной ничьи с «Партизаном» (1:1). Удалось улучшить ситуацию в группе лишь после двух побед над французским «Марселем» (3:2, 1:0). Причём в четвёртом туре победу «драконам» принёс точный удар Дмитрия Аленичева. Путёвку в плей-офф команда Жозе Моуринью оформила после победы над «Партизаном» в родных стенах. Заключительный матч в группе ничего не решал, «Порту» и «Реал» сыграли вничью 1:1.



В 1/8 «Порту» попал на «Манчестер Юнайтед». Дубль Бенни Маккарти принёс португальцам победу на «Драгау» со счётом 2:1. В Манчестере местная команда до 90-й минуты вела в счёте 1:0, но «драконы» забили на 90+ минуте и чудом вышли в следующий этап. В четвертьфинале был бит французский «Лион» (2:0, 2:2). В полуфинале подопечным Моуринью выпал «Депортиво», проводивший впечатляющий еврокубковый сезон. Исход противостояния решил единственный гол с пенальти, забитый Дерлеем в ответном матче. Соперником «Порту» в финале Лиги чемпионов стал «Монако». Это была возможно, самая неожиданная вывеска для еврокубкового финала. Кстати, руководил тогда «Монако» Дидье Дешам, а феерил в команде Фернандо Морьентес.



«Перед финалом Лиги чемпионов ничего из ряда вон выходящего тренер не говорил, — вспоминал Аленичев. — В таких случаях лишние слова не нужны – всем и так всё ясно. В Гельзенкирхене установка длилась семь-восемь минут: состав, минимальные тактические нюансы.



Финальное противостояние прошло 26 мая 2004 года на «Фельтинс-Арене». «Порту» с первых минут выглядел лучше, а забитый мяч был лишь вопросом времени. На 39-й минуте Карлос Альберто воспользовался ошибкой защитника и открыл счёт в игре.

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«Отправляя меня на замену, Жозе попросил: «Дмитрий, наладь игру в центре поля, помоги полузащитникам. Ну и постарайся забить – я думаю, у тебя это получится. В бой. Тогда мы играли больше на атаку, в футбол комбинационный, интересный. В последние годы Жозе повёл линию в сторону более оборонительной игры. Если это даёт результат, почему нет?».



Джокер Моуринью сработал блистательно. Дмитрий Аленичев сначала отдал голевую передачу на Деку, а через пару минут забил и сам, вколотив мяч в ворота Флавио. Матч так и закончился со счётом 3:0.



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«У Жозе феноменальный объём знаний, приобретённых с Робсоном, ван Галом в «Барселоне» и потом в самостоятельной практике, но он продолжает учиться и совершенствоваться, — рассказывал Аленичев «Чемпионату». Фанат своего дела, Моуринью 24 часа в сутки думает о футболе, ночами напролёт читает о футболе, обсуждает футбол. В этом, наверное, и заключается секрет его успеха. Счастлив, что в моей судьбе был такой выдающийся мастер».



После триумфа Жозе Моуринью покинул команду, а Дмитрий Аленичев вернулся в «Спартак». За четыре года в «Порту» Дмитрий записал на свой счёт 23 гола, причём забивал в финалах обоих еврокубков.



Добрым словом Аленичев будет вспоминать Моуринью и через 8 лет.



«За границей считаю своим учителем Жозе Моуринью. Человек, который много мне дал не только в футбольном плане, но и в человеческом».



Спустя время вспоминал Аленичева и сам Моуринью.



«Аленичев был для меня особым игроком. Это один из самых умных футболистов из тех, которых я встречал. Чрезвычайно открытый, сумевший полностью адаптироваться к моему пониманию футбола, Дмитрий стал для меня безумно дорог — он отплатил мне голами в двух финалах еврокубков. Я никогда не забуду этого человека. Очень жаль, что ему за 30. Если бы он был молодым парнем, то сейчас не вернулся бы в Россию, а был бы в «Челси»».

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Сейчас Дмитрий Аленичев находится без работы. Последним клубом, который тренировал знаменитый футболист, является красноярский «Енисей». У Аленичева не сложились отношения с руководством клуба, поэтому Дмитрий Анатольевич покинул команду после истечения контракта.



Дмитрий Аленичев до сих пор находится в превосходной форме. Этот факт доказал «Кубок Легенд», который прошёл в феврале этого года. К сожалению, сборной России впервые не удалось защитить титул многолетнего чемпиона.