«Даже футболисты не могли достать билеты на матч». Как Ростов принимал «Ювентус» в 1999-м

1999 год – знаковый для всех болельщиков «Ростова». В то время клуб, который назывался ещё «Ростсельмаш», благодаря 6-му месту в чемпионате России, впервые получил право участвовать в еврокубках.

Дебютировав в Кубке Интертото, команда Сергея Андреева разобралась с македонской «Цементарницей» во втором раунде (1:1, 2:1), прошла хорватский «Вартекс» — в третьем (2:1, 0:1) и вышла в полуфинал, где ей предстояло встретиться с грозным «Ювентусом».



28 июля 1999 года в Ростов-на-Дону впервые приехал топ-клуб. Рассказываем, как это было.



Попасть на 15-тысячный стадион хотели 300 тысяч человек. Болельщики просили билеты даже у главного тренера «Ростсельмаша»



За сутки до приезда «Ювентуса» в Ростове-на-Дону стояла невыносимая жара. Столбики термометров превышали отметку «+40», а на солнце было не меньше "+50".

Фото: fc-rostov.ru

Вдобавок к жаре в Ростовской области тогда бушевал неизвестный вирус. Эпицентром оказалась станица Обливская (около 250 километров от Ростова-на-Дону), но и в Ростове было немало заболевших.



Впрочем, столь негативный фон едва ли сказался на ажиотаже вокруг матча. Интерес к приезду одного из лучших клубов мира был сумасшедшим. Заявки на билеты на 15-тысячный ростовский стадион подали около 300 тысяч человек. Несмотря на то что в свободную продажу поступили лишь 10 процентов от всех билетов, да и те были уже давно проданы, ростовские болельщики часами стояли в очередях перед закрытыми кассами в надежде всё-таки попасть на матч. Рядом ошивались перекупщики – стоимость билетов с рук на некоторые места достигала немыслимых 100 долларов.



«Сказать, что в Ростове и области был футбольный бум, ничего не сказать. Это походило на какое-то сумасшествие! Люди буквально сутками дежурили у касс стадиона, надеясь больше на чудо, поскольку билеты распространялись в основном по заявкам, а в свободную продажу поступили в мизерном количестве. Да что говорить, если футболисты просили предоставить им часть билетов, ведь у всех семьи, близкие друзья, знакомые, родственники, — не бесплатно, за деньги — однако получили отказ! Часть поклонников «Ростсельмаша», отчаявшись достать билеты, отправила инициативную группу к нам на тренировочную базу. Люди, многих из которых я знал лично — они не пропускали ни одной игры, — просто умоляли: «Сергей Васильевич, ну помогите, неужели мы не попадём на такой матч?». Мне пришлось лишь развести руками — к билетам нас самих и близко не подпускали. Жаль было этих болельщиков от всей души, но ничего для них сделать в сложившейся ситуации я не мог, разве что на тренерскую скамейку рядом с собой посадить, — вспоминал главный тренер «Ростсельмаша» Сергей Андреев.



Другой участник того матча бывший защитник ростовского клуба Сергей Колотовкин утверждал, что большинство преданных поклонников «Ростсельмаша» на игру так и не попали. На стадион пришли в основном чиновники и их родственники.

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Ночью в аэропорту «Ювентус» встретили 200 болельщиков. Давидс по пути в автобус оттолкнул фотографа

В Ростов-на-Дону «Ювентус» прилетел после полуночи чартерным рейсом из Милана. К тому моменту возле ростовского аэропорта собралось уже около 200 болельщиков. Никто из них точно не знал, во сколько именно прибудет именитая команда («Ювентус» пожаловал в Ростов в оптимальном составе – не прилетели только Дель Пьеро, Зидан и Анри), однако все с большим энтузиазмом ожидали футболистов. Когда игроки наконец вышли из международного сектора, болельщики встретили их оглушительным криком.

Фото: из архива газеты «Футбольный курьер»

На такое гостеприимство полузащитник «Ювентуса» Эдгар Давидс ответил высокомерием. По пути в автобус он оттолкнул плечом фотокорреспондентку. Его партнёр по команде Эдвин ван дер Сар был гораздо дружелюбнее и согласился ответить на несколько вопросов журналистов.



«Да, мы знаем об опасном вирусе, но совсем не напуганы. Беспокойства нет. Говорят, что «Ростсельмаш» неслабая команда, но мы, конечно, надеемся выиграть», — скромничал вратарь.



В Ростове итальянский клуб задержался лишь на сутки. Из аэропорта команда поехала в отель «Интурист», который не покидала вплоть до выезда на матч, в 18:00 начала игру с «Ростсельмашем», а в 22:00 уже вылетела в Италию.



«Наш соперник, на мой взгляд, команда, прилетевшая в Россию с другой планеты, как минимум с Луны. Самолёт «Ювентуса» приземлился в ростовском аэропорту в час ночи. Для чего это было сделано, мы узнали несколько позже. Всё объяснялось опять же «инопланетным», с точки зрения нашего футбола, происхождением итальянцев. Их специалисты вычислили биоритмы каждого игрока и всей команды в целом, чтобы не попасть в период акклиматизации, неблагоприятный для физического состояния футболистов. Всё было скрупулёзно просчитано — чтобы никоим образом не навредить организмам спортсменов. Если бы врачи, диетологи, другие специалисты посоветовали им прилететь, скажем, в пять часов утра, уверяю вас, они так бы и поступил. Ещё интересно вот что: делегация «Ювентуса» прилетела со своими запасами. Еды было столько, словно они к нам на месяц приехали. Увозить обратно всё это добро не стали — и кое-кто в Ростове долго ещё харчевался за счёт «Ювентуса», — утверждал Сергей Андреев.

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Перед игрой Анчелотти толкнул тост. И даже процитировал Наполеона

За три часа до начала игры футболисты «Ювентуса» обедали в отеле. Перед тем как игроки встали из-за столов, главный тренер команды Карло Анчелотти произнёс мотивационный тост и даже процитировал Наполеона.

«Парни! Не хочу и не буду сегодня учить вас, как надо играть в футбол. Вы знаете, как это делается, не хуже меня. Но я призываю вас быть на поле осмотрительными. Знаю, некоторые из вас заранее заказали столик в ресторанчике по поводу нашего выхода в Кубок УЕФА. Поступок с их стороны преждевременный. Мы не имеем права недооценивать наших соперников: русские всегда становятся вдвойне опасными в ситуации, когда им нечего терять. И всё же Наполеон когда-то сказал: «Бог всегда на стороне сильнейшей армии». Верю, что мы сильнее, и, значит, госпожа Фортуна не отвернётся сегодня от нас. За «Ювентус»!» — сказал Анчелотти.



Главный тренер «Ювентуса» встретился с коллегой Сергеем Андреевым за час до начала матча. Когда Андреев шёл по коридору подтрибунного помещения, Анчелотти просто сидел на сумке рядом с раздевалкой. Они пожали друг другу руки, после чего тренер «Ростсельмаша» отправился давать установку на матч своим футболистам.

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Когда хозяева вышли на поле, игроки «Ювентуса» уже были на газоне, а болельщики находились на своих местах. На скромном 15-тысячном стадионе тогда умудрились собраться аж 17 тысяч зрителей.

Фото: fc-rostov.ru

«Мы вышли на разминку в тот момент, когда «Ювентус» уже находился на поле. Помню, как заревели 17 тысяч зрителей при нашем появлении, видимо, думали испугать итальянцев. Но для них это не внове, ведь они привыкли играть на постоянно заполненных 70-80-тысячных стадионах. Ближе всех ко мне стоял капитан «Ювентуса» Антонио Конте. Я обратил внимание, как он удивлённо и чуть пренебрежительно посмотрел в нашу сторону, дескать, что за команда выходит? Для него это был обычный, контрольный матч. Ему, участнику чемпионатов мира и Европы, одно время капитану сборной Италии, видевшему-перевидевшему всё на своём футбольном веку, нипочём скандирование болельщиков небольшого российского стадиона. Да и сам соперник, название которого он слышал впервые, трепета у Конте явно не вызывал. Был ли у нас мандраж? Наверняка. Даже я, которому приходилось играть против великих бразильцев, аргентинцев, сильно волновался», — признавался Андреев.



Против столь именитого соперника «Ростсельмаша» хватило на один тайм. До перерыва хозяева ещё неплохо смотрелись и пропустили лишь один гол – от Джанлуки Дзамбротты. Однако после возобновления игры посыпались и были вынуждены вынимать мяч из сетки ещё трижды – дублем отметился Филиппо Индзаги, ещё один гол забил Дарко Ковачевич.



Впрочем, после той встречи футболисты «Ростсельмаша» вспоминали отнюдь не только мастерство итальянской команды. Игра стартовала в 18:00, поэтому игрокам приходилось мириться с ужасной жарой.



«Жара была нереальная. Я даже не доиграл последние 15 минут, меня поменяли. Условия были очень сложные. На поле стояло марево, воздух плавился. Нас врачи специально готовили к этой игре. Судья периодически останавливал матч, чтобы игроки могли попить воды. У меня никогда не было особых проблем с весом, но даже я потерял 5 килограмм», — вспоминал защитник «Ростсельмаша» Сергей Колотовкин.

На послематчевой пресс-конференции, что неудивительно, главные тренеры команды были в разном настроении. Карло Анчелотти на радостях даже похвалил «Ростсельмаш».



«Результат матча для нас просто великолепный. Скажу честно: в первом тайме моим парням пришлось ой как несладко. Игроки «Ростсельмаша» создали нам немало проблем своей высокоскоростной комбинационной игрой. А вот во втором тайме «Ювентус» полностью контролировал ход событий, действуя целенаправленно. И все равно: ростовская команда оказала нам достойное сопротивление. Скажу честно: сюда я привёз второй состав «Ювентуса». И действиями его остался доволен», — говорил Карло Анчелотти, несмотря на то что в Италии остались лишь три ключевых игрока команды.

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Сергей Андреев, наоборот, не нашёл ничего положительного в игре своей команды и разнёс футболистов во время пресс-конференции.

Фото: fc-rostov.ru

«Матч был в исполнении одной команды. А вот моих подопечных сегодня на поле видно не было. Ребята, говорил я на предматчевой установке, к нам приехала лучшая команда мира. Ну так выйдите на поле и сделайте всё, чтобы вам не было стыдно за прожитые 90 минут игры. Боритесь, деритесь, делайте всё что угодно, но не бойтесь. А что вышло в итоге? «Ростсельмаш» продемонстрировал футбол, который я стараюсь искоренить всеми фибрами своей души. Обратите внимание: за весь матч мы не нанесли ни одного толкового удара по воротам. Да, изначально силы команд были неравны: поединок «Ростсельмаша» с «Ювентусом» сродни драке первоклашки против Майка Тайсона. Ведь очевидно, каждый игрок итальянского клуба превосходит любого футболиста «Ростсельмаша» во всех компонентах. Но проиграть так! Я в шоке. Анчелотти нам польстил. Лично я не получил за все 90 минут игры ни одной положительной эмоции», — досадовал Андреев.

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Вряд ли были рады и болельщики «Ростсельмаша». После домашнего поражения их любимая команда отправилась в Италию, где в ответном матче также потерпела разгромное поражение (1:5) и вылетела из турнира.



Однако тот знойный вечер поклонники ростовского клуба наверняка запомнили навсегда. Ведь дожидаться приезда следующего топ-клуба им пришлось ещё долгие 17 лет.