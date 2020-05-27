РФС считает, что матчи со зрителями в РПЛ возможны уже в июне.

А вы готовы пойти на матчи РПЛ в июне? Давайте это обсудим

А жизнь-то налаживается! Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сказал несколько очень важных вещей. Во-первых, с 1 июня в Москве будут разрешены прогулки в тестовом режиме («Посмотрим, как это будет работать», — заявил мэр). Во-вторых, с 1 июня в Москве открывается непродовольственная торговля, часть бытовых услуг — химчистки, прачечные, автоуслуги. В-третьих, Москва полностью готова к репетициям Парада Победы и проведению Парада. Парад, согласно указу президента России, пройдёт в столице 24 июня.

Тем временем, РПЛ завершила первый этап подготовки к рестарту сезона, все иностранные тренеры и игроки вернулись в Россию. А все 16 клубов РПЛ получили официальные разрешения от властей на возобновление тренировок и могут легально вести подготовку к возобновлению чемпионата.

Словом, уже нет сомнений в том, что сезон будет доигран. Но клубы хотят большего.

Появилась информация, что РФС ведёт переговоры с правительством по поводу возобновления сезона со зрителями. Изначально этот вопрос поднимался на исполкоме представителями клубов, которые просили открыть ложи. Но после выступлений президента России стало ясно, что возможно возвращение болельщиков в более расширенном формате. За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.

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А теперь — пара мнений. Вот что говорит президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Практика показывает – я прежде всего говорю о немецкой Бундеслиге – что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Это не мои ощущения, об этом говорят и рейтинги телетрансляций чемпионата Германии. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен — и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии. Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса», — цитирует Гинера Sport24.

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Мнение врача тоже нужно. Бывший доктор московского «Спартака» Михаил Вартапетов считает так:

«Я не эпидемиолог, но, исходя из здравого смысла и врачебного опыта, считаю поэтапное возвращение зрителей на трибуны не опасным. Такой опыт уже имеется в ряде стран. Все должно проходить по согласованию с Роспотребнадзором. Конечно, стадионы, как и любые другие учреждения и предприятия, будут теперь жить по новым правилам. Но это лучше, чем продолжать нагнетать страхи и ужасы от банальной вирусной инфекции», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ну и дальше по этому поводу высказались представители уже почти всех клубов РПЛ. Все — за! Даже те, кто ещё несколько дней назад вообще был не готов доигрывать.

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Позиции сторон понятны. Федеральная власть считает, что глобальной угрозы уже нет, и в некоторых регионах потихоньку смягчает карантинные меры. Более того, проведением Парада Победы власть как бы намекает, что кризис миновал. Футбольные клубы пытаются сделать так, чтобы вернувшийся российский футбол смотрелся куда более привлекательно, чем Бундеслига (а она смотрится пока что так себе) и хотя бы отчасти вернуть себе потерянные деньги.

Допустим, это решение принято. В июне РПЛ возобновляется и болельщикам можно попасть на стадион. И тут уже каждый для себя должен принять важное решение: идти или не идти?

Давайте для начала выразим своё мнение в максимально простой форме. В форме опроса.

Проголосовали? Ну, оK, продолжаем.

Если правительство согласится с инициативой РФС, то дальше каждый решает сам. И тут есть вопросы. Как это будет организовано? Насколько будут соблюдены все медицинские требования? Это ведь сейчас очень важно. Потому что в реальности на все рекомендации медиков, ну как минимум в Москве, глобальному большинству людей плевать. Гулять запрещено? Да ладно, все спокойно гуляют. Поэтому разрешение от властей Москвы гулять три раза в неделю выглядит насмешкой. Детские площадки закрыты? Серьёзно? Лесопарки закрыты? Да даже не смешно. Мы же помним, что в России строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения.

Но на футбол я, например, пойду. В маске, перчатках и совершенно чётко осознавая степень риска — у меня пожилая и больная мама. Невозможно всё время жить в четырех стенах и в страхе, что каждую секунду можно заразиться. Невозможно вечно соблюдать социальную дистанцию с людьми и общаться с друзьями только в видеочатах. Невозможно, когда каждый выход из дома превращается в квест с пропусками.

Пора избавляться от страха, который поселился в каждом из нас в последние месяцы. Но не нужно забывать о простой осторожности. И тогда всё будет хорошо!