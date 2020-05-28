50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 10-го по 1-е

Завершаем цикл текстов о лучших матчах в истории чемпионата России. Наконец-то мы подобрались к первой десятке!

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 20-го по 11-е В этой десятке – испорченный чемпионский праздник «Зенита» и исторический камбэк «Локомотива».

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 30-го по 21-е В этой десятке – золотой матч ЧР-1996, исторический камбэк «Спартака» и месть «Зенита» «Динамо».

Впереди только самые яркие, зрелищные, драматичные и памятные матчи. Поехали!

10. «Краснодар» – «Зенит» – 2:1 (2016/2017)

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

На своём новом стадионе «Краснодар» с помощью «Зенита» сподобился на ремейк легендарного финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Баварией». Более того, победный гол «быков» получился даже красивее мяча, забитого Сульшером. Тот шикарный удар Торнике Окриашвили «ножницами» вы наверняка помните до сих пор. Совершив невероятный камбэк тем ноябрьским вечером, команда Игоря Шалимова добилась уникального достижения. «Краснодар» стал первым клубом в чемпионате России, который, проигрывая ко второй добавленной минуте, сумел не только отыграться, но и победить.

Тем не менее радость от победы хозяевам немного подпортил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, справедливо намекнув на серьёзную ошибку арбитров в игре. «Такой стадион и поддержка, которая хорошо оказывает давление, в том числе и на судей. Я думаю, это большое преимущество», — утверждал Луческу, по всей видимости, намекая на незафиксированный офсайд Измайлова в эпизоде с голом Окриашивали. Впрочем, автор гола спорить с Луческу не стал. «Видел момент. Да, был офсайд. Судья ошибся. Но до этого был момент, когда сломали нос Газинскому. Там был стопроцентный пенальти и красная карточка. «Зениту» повезло, что судья не увидел эпизод. Он же не увидел и наш офсайд», — признался полузащитник.

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50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 40-го по 31-е Один матч из этой десятки так и не доиграли. Помешали фанаты «Зенита».

9. «Локомотив» – ЦСКА – 3:2 (2005)

Фото: fclm.ru

В сезоне-2005 «Локомотив» Владимира Эштрекова в отличном стиле установил рекорд чемпионата России, который до сих пор никто не побил. Выиграв в московском дерби у ЦСКА, «железнодорожники» довели беспроигрышную серию в чемпионате до 27 матчей.

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Благодаря победе от своего ближайшего преследователя «Локо» оторвался на 8 очков, и это после 18 туров. Казалось бы, чемпионство практически в кармане. Однако в следующей встрече – с «Рубином» серия московского клуба прервалась, к 26-му туру «железнодорожники» растеряли весь гандикап и в итоге закончили чемпионат лишь на третьей строчке.

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 50-го по 41-е В этой десятке — матч, который до сих пор греет душу болельщикам ЦСКА со стажем.

8. ЦСКА – «Динамо» – 2:3 (1994)

Фото: cska-games.ru

Домашняя встреча ЦСКА с «Динамо» прошла по невероятному сценарию. Ранний гол «Динамо», удаление Чернышова, камбэк ЦСКА, пенальти, не забитый Быстровым (после того матча он дважды остался вне заявки ЦСКА) и победный мяч Симутенкова в дополнительное время – кажется, в том матче футболисты сделали всё, чтобы зрители не могли оторвать взгляда от поля вплоть до последней минуты. После победы в дерби даже великий Константин Бесков признался, что редко видел что-то подобное. «Очень редко бывает, что так складывается игра. Когда команда играла вдесятером, какая могла быть надежда на победу? Но мы победили вопреки всему. Видите, насколько футбол может быть непредсказуемым», — утверждал главный тренер «Динамо».

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7. «Торпедо» – «Спартак» – 3:4 (1996)

Благодаря выдающейся волевой победе над «Торпедо» «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за разгром в Гамбурге в Кубке УЕФА и стал лидером чемпионата, который затем выиграл. Главным героем встречи оказался именинник Дмитрий Аленичев. Он забил один мяч и отдал результативную передачу, которая привела к победному голу. После окончания матча полузащитник признался, что это был лучший его день рождения, а его одноклубник Егор Титов тогда посчитал камбэк самым грандиозным событием в жизни. Тем не менее после финального свистка в «Спартаке» были счастливы не все. Для голкипера Руслана Нигматуллина тот день стал чёрным. Из-за провальной игры Ярцев заменил вратаря ещё в первом тайме – Нигматуллин покидал поле под свист трибун. Позже стало ясно, что несколько ошибок в игре с «Торпедо» стоили Руслану карьеры в «Спартаке». После матча с «Торпедо» он появлялся на поле в составе московского клуба лишь дважды.

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6. «Спартак» – «Зенит» – 4:3 (2002)

Фото: Из архива Дмитрия Сычёва

Перед матчем со «Спартаком» «Зенит» был ослаблен из-за смены тренера. Проблемы с сердцем вынудили Юрия Морозова отойти от дел, а его место временно занял Михаил Бирюков. В первой игре под руководством нового тренера питерцы дали бой чемпиону России в Москве, но для победы этого оказалось недостаточно.

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Та встреча запомнилась не только шикарным камбэком «Спартака», но и выдающейся игрой юных Аршавина и Кержакова, критикой Владимира Бесчастных своей обороны: «Кержаков классно разобрался, но нельзя же давать чужому форварду принимать мяч, разворачиваться, смотреть на вратаря и направлять мяч в незащищенный угол. Он потратил на всё около 3 секунд, а за это время никто к нему даже не подбежал. Мойзес вообще непонятно зачем стоял на линии ворот. Играли в обороне наивно до неприличия», — говорил Бесчастных. Первым голом Кебе за «Спартак» и, конечно же, победным мячом Сычёва и его празднованием. Отправив мяч в сетку, 18-летний форвард натянул футболку на голову, продемонстрировав всем майку с надписью: «Кто мы? Мясо!». Тот гол стал последним для Сычёва в «Спартаке». Спустя полгода он переехал в Марсель.

5. ЦСКА – «Спартак» – 3:2 (2003)

Фото: clubspartak.ru

В сезоне-2003 главное московское дерби получилось на загляденье: были и закрученная интрига, и камбэк, и автогол, и пенальти. Однако, к сожалению, после окончания той встречи обсуждали вовсе не красивый футбол, а судейство. Всему виной спорный одиннадцатиметровый, который назначил Валентин Иванов после противоборства Семака и Абрамидзе в штрафной «Спартака». Романцев тогда так и не появился на послематчевой пресс-конференции. Вместо него к журналистам вышли Сергей Павлов и Андрей Червиченко. «Мне, как тренеру, говорить особо не о чем. Мы с этой командой играем по разным правилам — они могут не только ногами, но и руками. С первой до последней минуты судья издевался над нами. А пенальти, который был назначен в наши ворота, и близко не было. Этим решением Иванов поднял «армейцев», — негодовал тренер «Спартака».

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Следом слово взял Червиченко. Он обвинил президента РФС Вячеслава Колоскова в заговоре. «Наши болельщики меня часто спрашивают: существует ли заговор против «Спартака». Руководствуясь корпоративными интересами, всегда отвечал отрицательно. Но сегодня вопиющий эпизод с назначением пенальти убедил нас, что Вячеслав Иванович и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Он лично приехал убедиться в том, что Валентин Иванов выполнит все директивы. Мы — люди в здравом уме, трезвом сознании, и нам не остаётся ничего, кроме как признать, что организована кампания против «Спартака», — утверждал Червиченко.

«Я только слышал звон бутылок». Как и за что Бесков убрал из «Спартака» Олега Романцева Это случилось в поезде.

4. «Мордовия» – ЦСКА – 4:6 (2015/2016)

Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»

Согласитесь, Саранск – вовсе не тот город, в котором ждёшь топовых матчей с обилием голов. Тем более когда приезжает один из фаворитов РПЛ. Однако вопреки стереотипам на скромном стадионе «Старт» «Мордовия» с ЦСКА устроили настоящее шоу, за которым без валидола фанатам обеих команд было следить довольно непросто. После матча оба тренера признались, что «такого» в их карьере ещё не было, а Леонид Слуцкий поделился секретом успеха ЦСКА. «Сказал, если не выиграем, все поедут в Иркутск (на матч 1/16 финала Кубка России с «Байкалом» — Прим. «Чемпионата»). Как видим, это возымело действие», — отметил Слуцкий. О том, что матч в Саранске стал историческим, тогда, конечно же, из-за обилия эмоций никто не говорил. А между прочим, ЦСКА стал вторым клубом (после «Локомотива»), который сумел одержать победу в чемпионате России, проигрывая 0:3.

3. «Ротор» – «Спартак» – 4:3 (1996)

Фото: РИА Новости

Матч со «Спартаком» в Волгограде посетили 30 тысяч зрителей, установив рекорд посещаемости стадиона «Центральный» в сезоне-1996. Едва ли хоть один из болельщиков пожалел, что решил отправиться на футбол в тот день. Несмотря на волгоградскую жару, обе команды провели выдающийся матч, главным героем которого стал Олег Веретенников. Оформив дубль, форвард достиг отметки в 100 забитых мячей. После окончания игры Георгий Ярцев заявил, что такие матчи — слишком серьёзное испытание для тренерского сердца, а Андрей Тихонов пожелал новоиспечённому лидеру чемпионата золотых медалей. К сожалению для болельщиков «Ротора», пожелание футболиста «Спартака» в итоге не сбылось. Чемпионат волгоградский клуб закончил лишь на третьей строчке.

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2. «Краснодар» – «Зенит» – 2:3 (2018/2019)

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Матч в Краснодаре де-факто стал для «Зенита» чемпионским. Благодаря победе над командой Олега Фоменко питерцы оторвались от ближайшего преследователя в РПЛ — «Локомотива» на 8 очков и уже три тура спустя оформили чемпионство. В той игре всё самое интересное произошло в концовке: шикарный гол Ракицкого со штрафного, потасовка между командами, потрясающий удар Перейры и победный гол Дзюбы. Кстати, матч с «Краснодаром» оказался важнейшим не только для всего «Зенита», но и в частности для Артёма. В той игре он наконец прервал свою полугодовую безголевую серию. А после форвард заявил, что испытал такие же эмоции, как на домашнем чемпионате мира.

«Людям всегда что-то не так. «Зениту» вообще в РПЛ не участвовать?» Дзюба — об актуальном Лидер «Зенита» — о самоизоляции и возобновлении РПЛ. А ещё Артём назвал уход Сёмина из «Локомотива» позорищем.

1. «Локомотив» – «Спартак» – 4:3 (2007)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пожалуй, ни одна игра чемпионата России не сравнится с матчем «Локомотив» — «Спартак» по накалу, интриге и драматичности в сочетании с качеством футбола. В Черкизово команды подарили болельщикам настоящий триллер с потрясающей развязкой – голом Асатиани головой на 4-й добавленной минуте.

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После окончания встречи Бранислав Иванович похвалил автора победного мяча и даже подсказал журналистам заголовок: «Матч выиграл Малхаз (Асатиани. – Прим. «Чемпионата»). Так и запишите», — говорил защитник. Сам автор гола иронично заявил, что мяч просто попал ему в голову. А его партнёр по команде Динияр Билялетдинов признался, что сначала на поверил, когда на табло стадиона загорелась цифра «4». После окончания встречи «Спартаку, который тоже играл отлично, можно было только посочувствовать. Но ещё больше результат казался несправедливым по отношению к Роману Павлюченко, который сделал всё для победы своей команды. «Не могу же я пять голов за матч забить!» — восклицал тогда автор хет-трика.