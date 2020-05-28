Чемпионы мира в РПЛ. Что они вообще дали нашему футболу?

Тот случай, когда психология победителей – это не обязательно что-то хорошее.

Последние новости выстроились симптоматично. Следите за руками.

• Бенедикт Хёведес не возвращается в «Локо», потому что боится заразиться коронавирусом.

• Андре Шюррле не вернется в «Спартак» – клуб не продлил контракт футболиста.

• Адиль Рами покидает «Сочи». По словам агента, нападающему не выплатили зарплату.



А давайте прикинем, сколько пользы эти чемпионы мира принесли клубам РПЛ. Пожалуй, меньше всего вопросов из этой троицы – к Хёведесу. Он чаще выходил на поле, чем нет, хотя и железным игроком основы не являлся. Разочарование тут связано в большей степени с тем, что он не хочет возвращаться в Россию, имея контракт ещё на два года. Странно выглядит, когда другие иностранцы возвращаются, а легионеров «Зенита» даже не выпустили из Санкт-Петербурга.

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Выступление Шюррле оставило больше разочарования. Он так и не показал себя на поле. Даже и близко не тот футболист, который был в «Байере» и «Челси». Когда руководство «Спартака» начинает говорить о проданных футболках, то хотелось бы узнать конкретную сумму, чтобы сравнить с зарплатой футболиста. Пока же есть стойкое ощущение, что Шюррле был не нужен «Спартаку» и переход себя не оправдал.

С Рами ситуация пока не совсем ясна. Агент убеждает, что его клиенту не выплачивали зарплату. По другой информации нападающий её всё-таки получал и скрыл от «Сочи» травму. Если последнее – правда, то возникает большой вопрос о том, как проходило медобследование перед подписанием контракта. В любом случае приглашение этого футболиста оказалось невыгодным для «Сочи». Француз запомнится разве что резиновыми сиськами, которые ему подарил блогер Евгений Савин.

Вспоминается и четвёртый чемпион мира в РПЛ – Роберто Карлос. Легендарный левый защитник в «Анжи» был вынужден играть опорника, потому что на фланге ему уже не хватало скорости – его просто оббегали. Что в результате Роберто Карлос дал «Анжи»? Особенно нынешнему, которого не существует.



Ладно, будем справедливы. Какая-то польза точно была. Например, в Бразилии начали показывать чемпионат России на кабельном ESPN Brasil. Были имиджевые плюсики и с остальными. С тем же Хёведесом. Аня Галлай из пресс-службы «Локомотива» ездила на общественном транспорте Гельзенкирхена с картонным защитником. Это было забавно, учитывая матч ЛЧ между бывшей и нынешней командой немца.

И тем не менее, когда мы сложим на чаше весов майки Шюррле и другие имиджевые плюшки, то разве это сделает трансферы успешными? Конечно, нет. Это должно стать лишь бонусом к хорошей игре, но чемпионы мира изначально чувствуют себя неуместно в России. Оно и понятно, когда уровень чемпионата не соответствует заслугам. И такое не только у нас. В похожей ситуации оказались во Франции сначала Ибрагимович, а теперь Неймар. Ну или просто представьте себе Акинфеева в чемпионате Казахстана. Вряд ли он будет чувствовать себя комфортно.

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При этом я не предлагаю играть в еврокубках только воспитанниками. Само собой, легионеры нужны. Но просто сравните с теми, кого мы считаем лидерами клубов. Например, Крыховяк. Ну или Влашич. Им есть что доказывать. Ты считаешь, что тебя несправедливо усадили на скамейку в «Эвертоне»? Ну тогда приди в ЦСКА и докажи свой уровень. Иначе придётся всю карьеру пылить на уровне чемпионата Хорватии.



Тот случай, когда речь не о таланте, а о мотивации. Понятно, что по мастерству у Крыховяка и Влашича нет какого-то явного преимущества перед Шюррле. Тут вопрос сугубо момента. Перед этим сезоном немцу было 28 лет и он уже оказался не нужен европейкам топ-клубам. Кажется, они что-то знали. Так что если вдруг в наш клуб готов ехать чемпион мира, то перед тем как радоваться, стоит призадуматься.

И тут мы подходим к главному вопросу. Кем являются чемпионы мира для РПЛ? У меня есть свой ответ – понтами. Попыткой продемонстрировать что-то уникальное, редкое. И подход скорее такой: «смотрите что мы можем!», а не: «Смотрите, сколько пользы принесёт!» И тут бессмысленно винить в чем-то футболистов. Это же не они себе утверждают зарплату. Нет, это наши клубы готовы платить в 2-3 раза больше, чем им дали бы в топ-лигах.



Мы всё чаще слышим, что из нашего футбола за последние годы уходят большие деньги. И, видимо, тенденция продолжится на фоне пандемии. Если у клубов РПЛ не будет денег на понты, то я не сильно расстроюсь.