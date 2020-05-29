Легендарного гола Карпина на «Стад де Франс» могло и не быть. Помогла интуиция Романцева

Победа на «Стад де Франс» до сих пор считается одной из самых великих в истории сборной России. Провалив старт квалификации Евро-2000, наша команда в июне 1999 года отправилась во Францию с мыслью о том, что необходимо выигрывать не только у французов, но и ещё четыре оставшихся матча. Отступать было некуда, поэтому расшаркиваться перед действующими чемпионами мира россияне не планировали, да и отсиживаться в обороне тоже.
Наша сборная открыла счёт и, даже несмотря на то что затем пропустила дважды, нашла в себе силы отыграться и победить. Главными героями того вечера стали автор дубля Александр Панов, Илья Цымбаларь, отдавший отличную голевую передачу, и, конечно же, Валерий Карпин. В концовке встречи после шикарной комбинации он забил победный мяч, который принёс российским болельщикам радость и надежду на чудо.
Вспоминаем тот великолепный гол вместе с его очевидцами.
Франция — Россия — 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Панов (38); 1:1 — Пети (48); 2:1 — Вильтор (53); 2:2 — Панов (75); 2:3 — Карпин (86).
Франция: Бартез, Кандела (Пирес, 87), Тюрам, Пети, Блан, Джоркаефф (Богоссян, 90), Дешам (к), Десайи, Анелька, Вильтор, Дюгарри (Виейра, 60).
Главный тренер — Роже Лемерр.
Россия: Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко (к), Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72).
Главный тренер — Олег Романцев.
Предупреждения: Титов (1), Дешам (10), Мостовой (15), Варламов (47), Бартез (50).
Судья: П. Дуркин (Англия).
5 июня 1999 года. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 78 788 зрителей.
«Не какой-то дурик. Гол получился наш, чисто спартаковский»
В концовке матча у сборной России открылось второе дыхание. На 75-й минуте Панов сравнял счёт, а значит, было ещё достаточно времени для достижения желанного результата. Отразив несколько опасных атак, команда Романцева понеслась вперёд и наконец забила такой важный третий мяч. Да ещё как!
На 86-й минуте после выноса на половину поля французов Бесчастных увёл мяч из-под носа защитников на левом фланге, а затем с разворота выдал потрясающую передачу на Цымбаларя. Тот ворвался в штрафную, обошёл соперника и покатил мяч не вдоль линии вратарской, а чуть назад. Туда как раз уже бежал Карпин. Одним касанием он спокойно отправил мяч в пустой угол ворот.
Видео победного гола Карпина в матче с Францией
Но, пожалуй, лучше тот эпизод всё-таки опишут его участники.
«Помню победный гол как сейчас, — рассказывал Владимир Бесчастных. — Мяч полетел на левый фланг. Я зацепился за него, обогнав Блана. Ему на выручку рванул Тюрам – они решили вдвоём накрыть меня. А я увидел между ними свободного Илюху Цымбаларя и катнул мяч ему. Он разобрался мастерски: показал всем, что отдаст пас в центр, и все защитники поверили. А он прошёл дальше и выкатил мяч Валере Карпину на пустые ворота. Гол получился наш, чисто спартаковский. Не какой-то дурик, а результат отличной комбинации».
А так гол описывал сам Карпин сразу после окончания матча.
«Словами не передать эмоций. Для того чтобы узнать, что это такое, нужно забить такой гол. Цымбаларь слева ворвался в штрафную и покатил мяч назад. Первым должен был успеть Панов, но его толкнули. Мяч прикатился ко мне, и оставалось только исполнить удар в пустые ворота», — скромно заметил Карпин.
Валерий Карпин в матче с французами. 1999 год
Фото: Stu Forster /Allsport
Романцев считал секунды до конца игры. Когда судья добавил 4 минуты, он подумал, что потерял 5 лет жизни
Когда мяч оказался в воротах, стадион притих. Тем временем Карпин на радостях побежал праздновать к угловому флажку.
«Мы ведём со счётом 3:2. Это какая-то фантасмагория!» — ликовал комментатор Виктор Гусев, а вместе с ним праздновала и вся Россия.
До ужаса спокойным в тот момент оставался лишь Олег Романцев – на его лице не было даже намёка на улыбку.
«Это один из немногих матчей в моей жизни, когда я считал не минуты, а секунды. Когда показали, что судья добавил четыре минуты, я подумал: у меня отняли ещё лет пять жизни», — признавался на пресс-конференции тренер сборной России.
А вот после матча Романцев сполна выплеснул накопившиеся эмоции. По словам Карпина, в раздевалке он тогда сказал: «Порвали козлов!» Не отмалчивался и сам футболист. «Карпин после матча – нос распухший, гетры снимает, кричит: «Ну что, грёбаные чемпионы мира, получили?» — вспоминал бывший генменеджер сборной России Александр Полинский.
Романцев хотел заменить Карпина при счёте 1:2. Но в последний момент передумал
Впрочем, столь бурной радости в раздевалке сборной России могло и не быть, как, собственно, гола Карпина и победы. Олег Романцев хотел снять полузащитника с игры ещё в середине второго тайма, но в последний момент передумал.
«По ходу этой игры мне помогла интуиция. У французов в атаке действовал Вильтор – быстрый, взрывной нападающий, который тогда находился в отличной форме. Счёт был 2:2, а нам позарез нужна победа. Вижу – Валерка Карпин наелся. Он весь матч сновал по бровке туда-сюда, поддерживал каждую атаку. А тут смотрим: уже не всегда успевает. Помощники – Гершкович и Павлов — говорят мне: надо менять его на свежего Цымбаларя. Все сошлись на этом мнении. Я не знаю, что в тот момент на меня нашло, но я подошёл к Цыле и сказал: «Значит так, Илюш. Заменишь Андрюху Тихонова. За Вильтором особо не бегай – Андрюха его навозил, и видно, что он устал. Главное – переиграй его в атаке». Вот они вдвоём и сделали игру. А сделай я другую замену, неизвестно, чем бы закончился матч», — вспоминал Романцев.
Чуть подробнее о той установке рассказал сам Илья Цымбаларь.
«Выйди, что-нибудь придумай!» — он сказал. У Романцева, кстати, персональных установок практически не было, общекомандные только. Максимум, что говорил по индивидуальным действиям: «Будь поосторожнее с таким-то и таким-то», — отмечал полузащитник.
Цымбаларь вышел на поле на 72-й минуте. А чуть позже придумал гениальный пас на Карпина и стал соавтором одной из лучших побед в истории нашей сборной.
К сожалению, на чемпионат Европы Россия так и не попала – из-за досадной ничьей с Украиной в «Лужниках». Но шороху в конце отбора всё-таки навела. После победы на «Стад де Франс» россияне обыграли Исландию, Армению и Андорру.
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