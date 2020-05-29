Легендарного гола Карпина на «Стад де Франс» могло и не быть. Помогла интуиция Романцева

Победа на «Стад де Франс» до сих пор считается одной из самых великих в истории сборной России. Провалив старт квалификации Евро-2000, наша команда в июне 1999 года отправилась во Францию с мыслью о том, что необходимо выигрывать не только у французов, но и ещё четыре оставшихся матча. Отступать было некуда, поэтому расшаркиваться перед действующими чемпионами мира россияне не планировали, да и отсиживаться в обороне тоже.

Наша сборная открыла счёт и, даже несмотря на то что затем пропустила дважды, нашла в себе силы отыграться и победить. Главными героями того вечера стали автор дубля Александр Панов, Илья Цымбаларь, отдавший отличную голевую передачу, и, конечно же, Валерий Карпин. В концовке встречи после шикарной комбинации он забил победный мяч, который принёс российским болельщикам радость и надежду на чудо.

Вспоминаем тот великолепный гол вместе с его очевидцами.



Франция — Россия — 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Панов (38); 1:1 — Пети (48); 2:1 — Вильтор (53); 2:2 — Панов (75); 2:3 — Карпин (86).

Франция: Бартез, Кандела (Пирес, 87), Тюрам, Пети, Блан, Джоркаефф (Богоссян, 90), Дешам (к), Десайи, Анелька, Вильтор, Дюгарри (Виейра, 60).

Главный тренер — Роже Лемерр.

Россия: Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко (к), Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72).

Главный тренер — Олег Романцев.

Предупреждения: Титов (1), Дешам (10), Мостовой (15), Варламов (47), Бартез (50).

Судья: П. Дуркин (Англия).

5 июня 1999 года. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 78 788 зрителей. Отборочный матч чемпионата Европы0:1 — Панов (38); 1:1 — Пети (48); 2:1 — Вильтор (53); 2:2 — Панов (75); 2:3 — Карпин (86).Бартез, Кандела (Пирес, 87), Тюрам, Пети, Блан, Джоркаефф (Богоссян, 90), Дешам (к), Десайи, Анелька, Вильтор, Дюгарри (Виейра, 60).— Роже Лемерр.Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко (к), Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72).Титов (1), Дешам (10), Мостовой (15), Варламов (47), Бартез (50).П. Дуркин (Англия).5 июня 1999 года. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 78 788 зрителей.

«Не какой-то дурик. Гол получился наш, чисто спартаковский»

В концовке матча у сборной России открылось второе дыхание. На 75-й минуте Панов сравнял счёт, а значит, было ещё достаточно времени для достижения желанного результата. Отразив несколько опасных атак, команда Романцева понеслась вперёд и наконец забила такой важный третий мяч. Да ещё как!

На 86-й минуте после выноса на половину поля французов Бесчастных увёл мяч из-под носа защитников на левом фланге, а затем с разворота выдал потрясающую передачу на Цымбаларя. Тот ворвался в штрафную, обошёл соперника и покатил мяч не вдоль линии вратарской, а чуть назад. Туда как раз уже бежал Карпин. Одним касанием он спокойно отправил мяч в пустой угол ворот.

Видео победного гола Карпина в матче с Францией

Но, пожалуй, лучше тот эпизод всё-таки опишут его участники.

«Помню победный гол как сейчас, — рассказывал Владимир Бесчастных. — Мяч полетел на левый фланг. Я зацепился за него, обогнав Блана. Ему на выручку рванул Тюрам – они решили вдвоём накрыть меня. А я увидел между ними свободного Илюху Цымбаларя и катнул мяч ему. Он разобрался мастерски: показал всем, что отдаст пас в центр, и все защитники поверили. А он прошёл дальше и выкатил мяч Валере Карпину на пустые ворота. Гол получился наш, чисто спартаковский. Не какой-то дурик, а результат отличной комбинации».

Гол, благодаря которому Аленичев вошёл в историю. Легендарное касание в финале ЛЧ Перед тем как выпустить россиянина на замену, Жозе Моуринью попросил его забить.

А так гол описывал сам Карпин сразу после окончания матча.

«Словами не передать эмоций. Для того чтобы узнать, что это такое, нужно забить такой гол. Цымбаларь слева ворвался в штрафную и покатил мяч назад. Первым должен был успеть Панов, но его толкнули. Мяч прикатился ко мне, и оставалось только исполнить удар в пустые ворота», — скромно заметил Карпин.

Валерий Карпин в матче с французами. 1999 год Фото: Stu Forster /Allsport

Романцев считал секунды до конца игры. Когда судья добавил 4 минуты, он подумал, что потерял 5 лет жизни

Когда мяч оказался в воротах, стадион притих. Тем временем Карпин на радостях побежал праздновать к угловому флажку.

«Мы ведём со счётом 3:2. Это какая-то фантасмагория!» — ликовал комментатор Виктор Гусев, а вместе с ним праздновала и вся Россия.

До ужаса спокойным в тот момент оставался лишь Олег Романцев – на его лице не было даже намёка на улыбку.

«Это один из немногих матчей в моей жизни, когда я считал не минуты, а секунды. Когда показали, что судья добавил четыре минуты, я подумал: у меня отняли ещё лет пять жизни», — признавался на пресс-конференции тренер сборной России.

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А вот после матча Романцев сполна выплеснул накопившиеся эмоции. По словам Карпина, в раздевалке он тогда сказал: «Порвали козлов!» Не отмалчивался и сам футболист. «Карпин после матча – нос распухший, гетры снимает, кричит: «Ну что, грёбаные чемпионы мира, получили?» — вспоминал бывший генменеджер сборной России Александр Полинский.

Романцев хотел заменить Карпина при счёте 1:2. Но в последний момент передумал

Впрочем, столь бурной радости в раздевалке сборной России могло и не быть, как, собственно, гола Карпина и победы. Олег Романцев хотел снять полузащитника с игры ещё в середине второго тайма, но в последний момент передумал.

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«По ходу этой игры мне помогла интуиция. У французов в атаке действовал Вильтор – быстрый, взрывной нападающий, который тогда находился в отличной форме. Счёт был 2:2, а нам позарез нужна победа. Вижу – Валерка Карпин наелся. Он весь матч сновал по бровке туда-сюда, поддерживал каждую атаку. А тут смотрим: уже не всегда успевает. Помощники – Гершкович и Павлов — говорят мне: надо менять его на свежего Цымбаларя. Все сошлись на этом мнении. Я не знаю, что в тот момент на меня нашло, но я подошёл к Цыле и сказал: «Значит так, Илюш. Заменишь Андрюху Тихонова. За Вильтором особо не бегай – Андрюха его навозил, и видно, что он устал. Главное – переиграй его в атаке». Вот они вдвоём и сделали игру. А сделай я другую замену, неизвестно, чем бы закончился матч», — вспоминал Романцев.

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Чуть подробнее о той установке рассказал сам Илья Цымбаларь.

«Выйди, что-нибудь придумай!» — он сказал. У Романцева, кстати, персональных установок практически не было, общекомандные только. Максимум, что говорил по индивидуальным действиям: «Будь поосторожнее с таким-то и таким-то», — отмечал полузащитник.

Цымбаларь вышел на поле на 72-й минуте. А чуть позже придумал гениальный пас на Карпина и стал соавтором одной из лучших побед в истории нашей сборной.

К сожалению, на чемпионат Европы Россия так и не попала – из-за досадной ничьей с Украиной в «Лужниках». Но шороху в конце отбора всё-таки навела. После победы на «Стад де Франс» россияне обыграли Исландию, Армению и Андорру.