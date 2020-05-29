Тест. Хорошо ли вы знаете Аршавина?

К Андрею Аршавину можно относиться по-разному. Одно сложно отрицать: в новейшей истории российского футбола трудно найти более яркую и незаурядную личность. Уроженец Ленинграда был на виду везде, где бы ни играл — от «Зенита» до «Кайрата». Без его оригинальных финтов, умных пасов и неотразимых ударов питерскому клубу было бы сложно сделать континентальный дубль в 2008-м, а сборной — достичь пьедестала на чемпионате Европы в том же году. Да и своей зарубежной гастролью полузащитник в целом может быть доволен — уже ради одного покера на «Энфилде» стоило ехать в Англию. По случаю 39-го дня рождения Андрея Сергеевича предлагаем проверить себя на знание карьеры одного из лучших отечественных игроков XXI века. Вперёд!

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