Кто сейчас лучший пенальтист мира? Собрали статистику за 10 лет

Для одних пенальти — это лотерея, для других — практически гарантированная возможность забить мяч. Но никто не станет спорить, что пенальти уже давно стали частью игры, без которой сложно представить футбол.



Статистики из Transfermarkt.ru по просьбе «Чемпионата» составили список лучших исполнителей пенальти современности — за последние 10 лет. Предлагаем его вашему вниманию.

Марчин Робак

Забито с пенальти: 49.

Нереализованные попытки: 4.



Пожалуй, самая неожиданная фамилия из нашей подборки. Марчину Робаку 37 лет, нападающий выступает за «Видзев» в третьей по силе лиге чемпионата Польши. Карьеру Марчина не назовёшь выдающейся: в 2011 году футболист уехал из родной страны в турецкий «Коньяспор», через два года вернулся в Польшу и с тех пор выступает за местные клубы. Робак является штатным пенальтистом команды, за которую выступает. За последние 10 лет Марчин исполнял 49 пенальти и не смог забить лишь четыре раза.



Интересный факт: в нынешнем сезоне у Робака в активе 19 мячей, причём 11 из них нападающий отправил в ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки.

Эден Азар

Эден Азар Фото: Angel Martinez/Getty Images

Забито с пенальти: 46.

Нереализованные попытки: 6.



Пенальти от Азара — настоящая головоломка для голкиперов. Бельгиец медленно разбегается, ждёт движения вратаря и расчетливо катит мяч в противоположный угол. Техника исполнения была разработана бывшим футболистом сборной Англии Мэттью Ле Тиссье. Мэттью нравится, как Азар исполняет одиннадцатиметровые.



«Надо быть очень уверенным в себе малым, чтобы бить так, — рассуждал Ле Тиссье. — Азар определенно из таких. Обычно он дожидается, пока голкипер двинется. Это в самом деле отличный способ. Он настолько уверен в себе, что делает шаг, следит за вратарем и вообще не смотрит на мяч. …> Даже если вы изучите эту манеру, вам надо быть достаточно храбрым, чтобы до последнего оставаться на месте. Это игра в кошки-мышки, пока кто-то не моргнёт первым».



Эден начинал исполнять пенальти еще в «Лилле». Продолжил забивать с точки и в «Челси». Кстати, бельгиец забил 24 пенальти подряд в чемпионатах Франции и Англии. Серия прервалась лишь 3 мая 2015 года, когда Эден не смог забить в ворота «Кристал Пэлас».



За последние 10 лет Азар реализовал 45 пенальти. Лишь в шести случаях техника полузащитника дала сбой.

Эран Захави

Забито с пенальти: 46.

Нереализованные попытки: 8.



Со слов генерального директора “Локомотива” Василия Кикнадзе, в минувшее зимнее трансферное окно Захави мог пополнить состав “железнодорожников”. Чем так хорош Захави в 32 года? Израильский нападающий очень результативно проводит последний год. В списке лучших бомбардиров квалификации к Евро-2020 Эран разделил вторую строчку с Криштиану Роналду, а в 2019 году стал лучшим бомбардиров китайского чемпионата. Нападающий забил 29 мячей, причём всего пять с пенальти.



Сейчас Захави не так часто подходит к “точке”. Буквально пару лет назад Эран за год стабильно забивал от 10 до 14 мячей с пенальти. Эта статистика и помогла израильскому футболисту оказаться в топе.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Забито с пенальти: 47.

Нереализованные попытки: 5.



Типичный пенальти Левандовски: поляк пристально следит за голкипером, оценивает ситуацию и в последнюю секунду принимает решение о силе и направлении удара. Давайте разберём исполнение Роберта чуть подробнее. Обычно это выглядит так: сначала Левандовски пятится параллельно вратарской линии, во время разбега переносит вес тела на ударную ногу, а затем бросает взгляд на вратаря. Нападающий до последнего смотрит, какую ногу голкипер будет отрывать от земли (от этого зависит, в какой угол мяч полетит). Когда же вратари не дают подсказок игроку, поляк даже не смотрит на мяч, а на интуиции бьёт в нужный угол.



Роберт установил рекорд — на его счету было 29 точных ударов во всех турнирах.с одиннадцатиметровой отметки. Серия прервалась лишь 10 марта 2018-го в игре чемпионата Германии против «Гамбурга».



Всего за 10 лет Левандовски забил с пенальти 47 мячей, пять раз поляку не удавалось обыграть голкипера.

Неймар Фото: Soccrates Images/Getty Images

Забито с пенальти: 47.

Нереализованные попытки: 13.



Однажды желание исполнить пенальти чуть не стало поводом для ухода Неймара из «ПСЖ». Это случилось в 2017 году, когда Кавани и Неймар во время матча чемпионата Франции не поделили право пробить одиннадцатиметровый. В конце матча в ворота «Лиона» был назначен пенальти. Исполнять стандарт взялся Кавани. К уругвайцу подошёл Неймар и попросил пробить. Кавани отказал, а сам не забил. После этого инцидента Неймар выразил желание покинуть французский клуб.



Спустя время конфликт удалось замять, а в декабре 2019-го Неймар даже отдал Кавани право пробить пенальти в матче Лиги чемпионов.



За последние 10 лет Неймар реализовал 47 пенальти. Но и неудачных попыток у бразильца набралось достаточно — целых 13.

Забито с пенальти: 52.

Нереализованные попытки: 13.



После той самой ситуации с Неймаром владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предложил Кавани гарантированный бонус в 1 млн евро — босс попросил уступить роль штатного пенальтиста клуба Неймару. Кавани отказался, аргументировав свой ответ тем, что он в “ПСЖ” играет пятый год (на тот момент) и является третьим капитаном команды.



Пусть одноклубники потом и исполняли одиннадцатиметровые по очереди, за последние 10 лет статистика уругвайца выглядит чуть лучше. Эдинсон реализовал 52 пенальти. Но с Неймаром они всё-таки схожи в одном моменте: как и бразилец, Кавани не реализовал 13 ударов с точки.

Забито с пенальти: 62.

Нереализованные попытки: 14.



С одиннадцатиметровой точки Халк бьёт на силу. Порой кажется, что удары бразильца способны разорвать сетку. Но сила не всегда равна качеству. Например, за свою недолгую карьеру в питерском «Зените» Халк умудрился не реализовать аж 6 пенальти. Причём в пяти случаях его ошибки стоили клубу с берегов Невы потери очков.



Халк — любитель повеселиться. Например, на сборах в Катаре бразилец забил пенальти в ворота Юрия Лодыгина при помощи хитрости. Халк разбежался, но вместо мяча отправил в ворота бутсу: когда голкипер прыгнул в угол, бразилец отправил мяч в противоположную сторону.

Начиная с сезона-2010/2011, Халк реализовал 62 пенальти, при этом не смог забить в 14-ти случаях.

Златан Ибрагимович Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Забито с пенальти: 65.

Нереализованные попытки: 10.



За свою долгую карьеру Златан Ибрагимович подарил нам не один шедевральный гол. Когда Златан подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» многие могли подумать, что швед улетает за океан доигрывать. Но великий Ибра за два года в Америке успел наколотить 54 гола. Причём даже удары с пенальти у Златана выходили на загляденье.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Гэлакси»

Однажды Ибра жёстко проехался по достижению Месси, который превзошёл Герда Мюллера по забитым мячам.



«Я бы забил 90 голов, если бы судьи дали мне возможность пробить столько пенальти, сколько дают “Барселоне”.



За последние 10 лет Ибрагимович реализовал 65 пенальти. Десять раз шведу не удавалось отличиться забитым мячом с точки.

Забито с пенальти: 75.

Нереализованные попытки: 23.



Складывается ощущение, будто со штрафных Месси забить гораздо легче, чем с пенальти. Лионеля сложно назвать хорошим пенальтистом, к 2015 году его статистика и вовсе стала чудовищной: каждый третий пенальти — мимо. Мы привыкли, что Месси бьёт рекорд за рекордом в «Барсе». Но за ним числится несколько антирекордов клуба. Например, в истории «Барселоны» никто не промахивался чаще Лионеля.

В чём же проблема? Всё просто: голкиперы не двигались с места до удара аргентинца. В этом плане Месси может позавидовать Левандовски, который бьёт на интуицию. Не единожды нервы брали верх над футболистом, и он бил сильно выше.



«Я очень разочарован, что не забил несколько пенальти за клуб и сборную, — говорил Месси. — Я штатный пенальтист – поэтому голкиперы изучают технику моего удара».



Некоторые промахи Месси будет сложно забыть. Например, в финале Кубка Америки-2016.



Тем не менее за последние 10 лет Месси удалось забить 74 гола с пенальти. Статистика незабитых мячей лишь подтвердит вышесказанное — 23 неудачных исполнения.

Криштиану Роналду Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Забито с пенальти: 98.

Нереализованные попытки: 17.



Роналду — король пенальти. Первый гол с одиннадцатиметровой отметки он забил в далёком 2005 году. По словам футболиста, с ранних лет ему нравилось исполнять стандарты: будь-то пенальти или штрафной. На протяжении карьеры Криш забивал важнейшие мячи с точки как в чемпионате страны, так и в еврокубках. Болельщики «сливочных» до сих пор вспоминают тот самый гол в ворота «Атлетико» в послематчевой серии в финале Лиги чемпионов-2015/16.



Роналду забивал и мистические пенальти. В матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» “королевский клуб” получил право на одиннадцатиметровый. К мячу подошёл Криштиану. Перед тем, как Роналду пробил, мяч мистическим образом подпрыгнул вверх.

Позже бывший партнёр Роналду Рио Фердинанд дал объяснение произошедшему: «Я клянусь, это настоящая безумие. Он делал это на тренировках».



За последнюю десятилетку Роналду пробил пенальти 115 раз и реализовал 98 попыток.