Глушаков уезжал в Грозный, чтобы перезагрузиться и вернуться на топ-уровень. Как успехи?

Денис Глушаков снова в центре внимания. В последние дни активно обсуждается его будущее: останется ли в «Ахмате» или уйдёт куда-то ещё? А если уйдёт, то куда? Не на повышение ли? Сегодня телеграм-канал Mash опубликовал «сенсационную» новость, что Денис якобы ведёт переговоры со «Спартаком». Информация заставила улыбнуться, поскольку мало кто воспринял её всерьёз.

Но вопрос будущего трудоустройства всё равно открыт – с «Ахматом» у Глушакова был контракт по системе «1+1», нет никакой гарантии, что, во-первых, клуб из Грозного останется в РПЛ, во-вторых, что захочет продолжать трудовые отношения с опытным полузащитником. Тогда как сам Денис постоянно рассказывает о сверхамбициях. Сегодня в комментарии «Чемпионату» он заметил, что по-прежнему имеет много сил для решения больших задач. А зимой футболист вообще уверял, что вернётся в сборную и сможет конкурировать там с каждым игроком. Не только на Евро-2020, но и после него.



Есть ли к этому предпосылки или нет? И какому вообще уровню соответствует сегодня лучший футболист России-2017? Давайте по порядку.

С игровым временем всё отлично: у Глушакова абсолютное тренерское доверие, он пропустил лишь пять матчей в сезоне

Глушаков перешёл в «Ахмат» прошлым летом, незадолго до старта нового сезона. Выбор казался позитивным: в Грозном Денис должен был избавиться от колоссального давления и получить возможность спокойно играть в футбол. Цель оградиться от «враждебного мира» была в итоге успешно достигнута. Скандальные упоминания футболиста фактически исчезли из СМИ, болельщики на трибунах не матерились, а поддерживали, а тренеры – что Рахимов, что Шалимов – выражали доверие обильным игровым временем.



Концовку летних сборов, правда, Глушаков пропустил из-за травмы – и из-за неё же не смог принять участие в стартовых трёх турах. Но затем Денис вернулся в состав и стабильно выходил с первых минут. На момент паузы у 33-летнего полузащитника 17 игр в РПЛ (2 гола) и 3 матча в Кубке России (тоже 2 гола). Это достаточный отрезок, чтобы вернуть форму, утраченную в том числе из-за прежней нестабильности в игровом времени.

Шалимов ценит в нём умение приносить пользу при построении позиционных атак

Нынешний главный тренер «Ахмата», как известно, большой поклонник позиционного нападения, работе над ним он уделяет львиную долю времени на тренировках. Неслучайно команда из Грозного занимает 6-е место после «Краснодара», «Зенита», ЦСКА, «Рубина» и «Спартака» по владению мячом, в среднем она владеет им 50,9 процента времени. На показатель повлиял в том числе тот факт, что «Ахмат» часто уступает в счёте, но это не главная причина. Взгляды главного тренера здесь первичны.

В Глушакове Шалимов как раз видит футболиста, умеющего приносить пользу при построении позиционных атак. Дениса отличают два качества. Первое: он способен отдавать быстрые передачи в развитие атаки обеими ногами. Его левая развита ненамного хуже, чем правая, поэтому Глушаков спокойно продвигает мяч в центре или навешивает с левого фланга без перекладывания под рабочую. Второе: экс-капитан «Спартака» неплохо ориентируется в пространстве и открываниями ищет выгодные свободные зоны – между линиями и на флангах. Качество используется в «Ахмате» не на максимуме, поскольку Денис эпизодически играет глубоко.

Для «бокс-ту-бокс» у экс-капитана «Спартака» достаточно много игры вперёд, а не поперёк или назад. Дополнительный бонус: способность пробить с дальнего расстояния и из зоны подбора, благодаря которой Глушаков когда-то и стал лучшим футболистом года и одним из главных творцов золота. Но об этом бонусе мы поговорим ниже.

Ключевые недостатки, препятствующие возвращению на топ-уровень: низкая интенсивность, маленький объём, медленная реакция на переходы

Негативные характеристики, из-за которых Глушаков вылетел из состава сборной России, а потом и из «Спартака»:



1) низкая интенсивность действий, малый объём спринтовой работы. Футбол движется в сторону интенсивности, но Денис с годами не становится быстрее и легче. Была надежда, что он придёт в себя после набора формы в «Ахмате», но пока она не оправдалась;



2) маленький объём борьбы и неспособность качественно её вести. Следствие первого пункта: Денис не ищет на поле борьбу, он в половине случаев просто не успевает вступать в единоборства, потому что опаздывает к эпизоду. 13,5 суммарных единоборств за 90 минут с качественной оценкой в 43% для центрального полузащитника, играющего от штрафной до штрафной, — это очень средние цифры. То же самое касается и оборонительных дуэлей, которых у Глушакова 5,6 (50%). Для сравнения: у Оздоева – 18,84 (54,3%) и 8,75 (58,9%), у Барриоса – 19,3 (57,8%) и 8,12 (67%), у Зобнина – 22,53 (50,5%) и 6,18 (59,6%).

Кто-то скажет, что всё это ерунда, можно приносить пользу в обороне без борьбы, просто занимая правильную позицию и перекрывая линии передачи, но это, во-первых, очень сомнительно, потому что такой стиль обороны у полузащитников, предполагающий отсутствие агрессии, не ставит соперников в лимит времени и пространства, во-вторых, с позиционным расположением и грамотностью у Глушакова никак не меньше проблем;



3) Кто эффективно играет при переходах из обороны в атаку и из атаки в оборону – тот контролирует матч. Реакция на переходные моменты и скорость переключений – важнейшая характеристика, которую повсеместно стараются улучшить самые элитные тренеры в мире. Тот же Доменико Тедеско в одном из своих тактических интервью особенно выделял две эти фазы.



У Глушакова с этим традиционно возникают сложности – он часто не успевает переключиться ни физически (потому что недостаточно быстрое тело и взрывные ноги), ни мыслительно (потому что недостаточно концентрации и тактической грамотности). Отсюда же и хронические недобегания за прямыми оппонентами. Помним же, сколько «Спартак» пропускал со второго темпа? В Грозном Денис не вылечился, хотя это, скорее всего, уже и не излечить полностью.



Ещё один пункт, который превращает Глушакова в уязвимого полузащитника: он плохо разворачивается и почти не двигается с мячом сам (чуть более одной попытки дриблинга за игру), поэтому при получении передач в плотности или под давлением уязвим.

Статистика подтверждает, что Глушаков и близко не вернулся на хороший уровень

В чемпионском сезоне Глушаков выделялся феноменальным дальним ударом, но теперь сумасшедших мячей от его ног залетает в ворота гораздо меньше. При сопоставимом среднем xG (0,12 сейчас против 0,14 тогда – то есть бьёт Денис плюс-минус из таких же позиций) у Дениса упал процент точности. Два гола в Кубке России в ворота «Луча» — главные его достижения в сезоне.

В целом у Дениса не просто нет прогресса в статистике, а наблюдается даже проседание в ней. Он всё так же средне ведёт борьбу (только даже хуже!), стал терять больше мячей и ухудшил точность передач (хотя 5,5 процента для полузащитника – это чувствительное падение).

Резюме

Глушаков остался таким же, как и в пост-чемпионском сезоне: полузащитником с невысоким оборонительным объёмом и неважным качеством борьбы, со средней тактической грамотностью, но с неплохой ориентацией в пространстве при построении атак и заполнением зон. Вряд ли это достаточный набор качеств для возвращения на элитный уровень. Команде с таким полузащитником будет сложно соблюдать баланс.



Денис мог бы вытащить себя на прежний уровень на сумасшедшей энергетике, которая сопровождала его в чемпионском сезоне и притягивала победы вопреки логике, но и её сегодня не видно. Уровень Глушакова – команда второй половины таблицы в РПЛ. Ни о каком «Спартаке» (предвижу шутки: «Автор, посмотри, где сейчас «Спартак», он как раз оттуда"), а тем более и сборной сейчас не может быть и речи.



Использованы данные Wyscout и InStat.