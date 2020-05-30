Экс-футболисту грозит срок за пожар в «Зимней Вишне». Обвиняют в даче взятки

Вячеслав Вишневский 12 лет жизни посвятил футболу — за это время он успел сменить 11 клубов и поиграть за команды ЛФЛ. Больше всего он известен по выступлению за «Томь», так как трижды возвращался в родной город и провел за местный клуб больше всего матчей. Закончив карьеру, Вишневский ушел в бизнес, а помог ему в этом друг детства, миллиардер Денис Штенгелов: бизнесмен взял футболиста в структуры «КВД-Групп».
Впоследствии Вишневский возглавил одну из дочерних структур холдинга «Кемеровский кондитерский комбинат». Возможно, вам даже знакома эта компания – по новостям о пожаре в «Зимней Вишне».
Ответственных должностных лиц за страшную трагедию уже наказали, но недавно стало известно, что обвинения предъявили еще одному человеку – совладельцу торгового центра Вишневскому. Бывшего футболиста обвинили в даче взятки в особо крупном размере.
Вишневский играл с Погребняком, а профессиональную карьеру завершил в клубе из Симферополя
Вообще карьеру томского нападающего сложно назвать успешной: постоянно менял клуб, большим количеством голов он не отмечался, трофеев не завоевывал. Свой единственный голевой пас на высшем уровне Вишневский, кстати, отдал Павлу Погребняку – они вместе играли в «Шиннике» в 2005. В 2006 нападающий уехал играть в УПЛ – в симферопольскую «Таврию», которая стала последним профессиональным клубом в его карьере. Вернувшись в Россию, Вишневский играл в любительских клубах Томска, параллельно работая со Штенгеловым в одной из его структур. В 2013 нападающий распрощался с футболом и на постоянной основе вошел в холдинг «КВД-Групп».
Бывший футболист работал в различных компаниях холдинга, а потом рассорился с Штенгеловым и уехал жить в Испанию
Вишневский был гендиректором фабрики «Красная звезда», «Кемеровского кондитерского комбината» и «КВД Яшкино», работал в «КВД Воронеж» и «Бриджтаун Фудс», а также какое-то время входил в совет директоров «Кондитерус Ком», головной структуре холдинга.
В 2016 между друзьями детства что-то произошло – как пишут СМИ, они рассорились, и Вишневский уехал с семьей жить в Испанию, оставив работу в холдинге. По одной из версий, причиной разногласий между бывшим футболистом и бизнесменом могла стать проверка «КВД Яшкино», в результате который были выявлены злоупотребления финансами.
В Испании Вишневский открыл свой бизнес – на этот раз строительный. Все было неплохо, пока в ноябре 2018 года его данные не передали в Интерпол и объявили в международный розыск.
Вишневского заподозрили в причастности к пожару в «Зимняя Вишня»: в свое время он дал взятку при реконструкции ТЦ
ТЦ «Зимняя Вишня» был построен в 2009 на месте бывшего цеха кондитерской фабрики «Кемеровского кондитерского комбината», но окончательно введен в эксплуатацию в конце 2013 года. Изначально здание имело всего два этажа, но после того, как там решили делать торговый центр, число этажей увеличили до четырех и провели реконструкцию.
Уже после пожара СК признал торговый центр «самостроем», возведенным без разрешения и введенным в эксплуатацию несмотря на запрет МЧС из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности.
При чем тут Вишневский? По версии следствия, совладелец «Зимней Вишни» и генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината» в ходе реконструкции ТЦ дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору «ИСК Ресурса» (строительная компания) Никите Чередниченко, к которому средства перешли по фиктивному договору на оказанию услуг по проектированию. Также в СК заявили, что бывший футболист, занимавшийся реконструкцией с 2009 по 2012 гг., таким образом проводил строительные работы без разрешения и без установки систем пожаротушения в нужном объеме на всех этажах. Каждый из получивших взятку закрыл глаза на определенные моменты строительства – их незаконные действия и бездействия позволили завершить реконструкцию с значительной «экономией» для владельцев и ввести ТЦ в эксплуатацию.
«Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети», — заявили в СК.
По факту произошедшего в марте 2018 в Кемерове возбуждено 3 уголовных дела, участниками которых стали 15 человек.
После пожара Вишневский скрывался от следствия, но в марте этого года его экстрадировали из Польши. Ему грозит до 15 лет колонии
В Польшу Вишневский приехал год назад – в Испании арестовали все его имущество и счета. Летом того же года Окружной суд Варшавы принял решение о выдаче разыскиваемого подозреваемого российским властям, после чего дело было передано высшим польским властям, которые также поддержали идею передачи бывшего футболиста на родину. Процесс затянулся из-за формальных процедур, поэтому Вишневский прибыл в Россию только в марте этого года.
В конце мая следственный комитет предъявил ему окончательное обвинение: «Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой».
По данной статье Вишневскому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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