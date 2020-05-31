Били металлическими прутьями по ногам. Дикий трансфер лучшего бомбардира РПЛ

Это третий материал из цикла 20 самых громких трансферов в истории РПЛ. Первая статья была про переход Романа Ерёменко из «Рубина» в ЦСКА. Казанцы не верили, что полузащитник разорвёт контракт, а затем, выбирая между «Динамо» и ЦСКА, футболист передумал за несколько часов. Вторая статья была посвящена скандальному трансферу Владислава Ващука из «Динамо» Киев в «Спартак». Там не обошлось без графологической экспертизы, защитник покидал Украину, опасаясь уголовного дела, а в итоге все решалось в стенах ФИФА. Теперь речь про Олега Веретенникова – важную фигуру для российского футбола. Вот вам два факта, если вы не так давно следите за футболом.

• Веретенников – рекордсмен по количеству голов за сезон РПЛ – 25 мячей в 1995-м.

• Веретенников – лучший бомбардир в истории чемпионата России (143 гола).

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Главная команда в карьере Веретенникова – «Ротор», который в этом году возвращается в чемпионат России. Правда, уже без Веретенникова. Он раньше входил в тренерский штаб команды, но в начале этого года стал помощником Леонида Слуцкого в «Рубине». Веретенников провел в «Роторе» восемь лет (1992 – 2000), перейдя туда из «Уралмаша». В Екатеринбурге атакующий полузащитник провел лишь один год. Именно на такой срок был заключен контракт, однако люди стоящие за клубом считали, что футболист должен отыграть два сезона. По словам Ларисы (супруги Веретенникова) «Уралмаш» по контракту арендовал для них жилье и как только они получили ключи, то в клубе начали говорить, что Веретенников должен отыграть два года. Лариса рассказывала «Спорт-Экспрессу»:

– Покойный ныне уже начальник команды Усёнко предложил Олегу куда-то съездить, якобы, посмотреть машину. А привёз его в какой-то офис – к бандитам. Там-то и состоялся очень неприятный разговор.



– После него Олег колебался – переходить или не переходить в «Ротор»?

– Да. Но тут нам очень помог президент «Ротора» Владимир Горюнов. Он сказал, что все проблемы будут решены, он нас защитит. После этого у нас уже было твёрдое намерение переехать в Волгоград. Впрочем, до конца обезопасить нас Горюнову не удалось.



– Что вы имеете в виду?

– Нападение на Олега все-таки состоялось. Его избили и припугнули, слава Богу, не использовав при этом оружия. Однако после этого «Ротор» и «Уралмаш» наконец-то решили вопрос о переходе полюбовно. Но страху мы натерпелись на много лет вперёд. Я до сих пор не пойму, почему эти люди так нагло вмешались в нашу жизнь, ведь Олег никому ничем не был обязан.

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Из слов Ларисы становится понятно, что за люди стояли за клубом. Хотя это была не единственная и вероятно даже не главная причина ухода Веретенникова из «Уралмаша». Во-первых, команда ещё не вышла в высшую лигу, когда полузащитник решил уйти. Во-вторых, у него окончательно испортились отношения с тренером Николаем Агафоновым – именно этот факт Веретенников называл главной причиной ухода из «Уралмаша».

Несмотря на запугивания, полузащитник решился-таки на переход. Президент «Ротора» Владимир Горюнов рассказывал, что встречался с «серьёзными уралмашевскими ребятами» (дословная цитата Горюнова) и заплатил за игрока сколько просили. Последнее звучит особенно интересно, учитывая, что контракт Веретенникова закончился и за что именно заплатил Горюнов не совсем понятно.



Увы, история на этом не закончилась. Уже поиграв за «Ротор» некоторое время, Веретенникова избили в его собственной квартире. Три мужчины в масках и с металлическими прутьями ворвались к нему домой и начали бить полузащитника по ногам. Со стороны нападавших не звучало «Не нужно было из «Уралмаша» уходить», но футболист несколько раз говорил, что связывает эту ситуацию именно с тем, что отказался ещё год выступать в Екатеринбурге.

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Вот как ту ситуацию описывал сам Веретенников в интервью «Чемпионату»:



– Как уходили из «Уралмаша» – самое неприятное воспоминание в жизни?

– Наверное. Меня не хотели отпускать из команды. Определённые люди еще в Свердловске (сегодня – Екатеринбург) пытались на меня надавить.



– То есть были конкретные угрозы?

– Если я в итоге пострадал, как вы думаете?



– История с бандитами всколыхнула футбольный мир.

– Я к тому моменту уже полгода играл в «Роторе». Мы провели последнюю игру первого круга, и в чемпионате предстоял перерыв. Я пришел домой. Через какое-то время в дверь постучали. Думал, вернулась жена. Открыл дверь – на пороге трое в масках. Брызнули в глаза из баллончика и начали бить.



– По ногам?

– Да. Но сначала сломали руку. Я выставил её, чтобы защитить ногу. В основном били по левой ноге.



– По вашей рабочей. Чтобы в футбол не играли.

– Ну да.



– Свердловск тогда считался одним из самых криминальных городов страны. Чего стоит только банда «уралмашевских», гремевшая на все окрестности.

– Эта группировка действовала открыто и жестоко. Но такое было не только в нашем городе.



– Тяжело было восстанавливаться?

– Больше психологически. Хотя шрамы на ноге остались до сих пор. Их никуда не денешь.