Футболист поддержал акцию против полицейского-убийцы в США. Так же поступил Мбаппе

В 20-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Мёнхенгладбаха разгромила на своём поле «Унион» – 4:1. Хозяева продолжают борьбу с «РБ Лейпциг», «Байером» и дортмундской «Боруссии» за попадание в Лигу чемпионов – сократили отставание от второго места до одного очка. Однако эта игра запомнится не пятью голами или какими-то тренерскими решениями, а тем, как праздновал свой первый гол нападающий мёнхенгладбахского клуба Марку Тюрам.

Забив на 41-й минуте второй мяч в ворота «Униона», 22-летний игрок «Боруссии» сел на одно колено и склонил голову. Таким образом Тюрам поддержал акцию других спортсменов и отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда.

Около недели назад, 25 мая, Флойд был убит во время задержания по подозрению в попытке расплатиться поддельной банкнотой в 20 долларов в супермаркете Миннеаполиса. Полицейские, вызванные продавцом магазина, повалили Джорджа (он не хотел покидать свой автомобиль и оказал сопротивление) на землю и надели на него наручники. При этом один из стражей порядка прижал шею задержанного коленом и оставался в таком положении несколько минут. Флойд жаловался, что не может дышать, но полицейский по имени Дерек Шовин проигнорировал его слова и удерживал подозреваемого в таком положение в течение семи минут. Потом вызвали скорую и отвезли Джорджа в больницу, где он и скончался.

На следующий день четверо причастных к инциденту полицейских были уволены, а Шовина арестовали, предъявив ему обвинение в убийстве. Тем не менее в США по всей стране начались акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки. Люди возмущены жестокостью полиции.

Тем временем спортсмены по всему миру устраивают акции в память о Флойде. Накануне полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни вышел на поле с капитанской повязкой, на которой большими буквами было написано «Правосудие для Джорджа». После матча Маккенни написал в «Твиттере»: «Я использовал возможность, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая существует уже так долго. Мы должны бороться за то, во что верим. Настало время, чтобы нас услышали!» Сегодня его поддержал и Тюрам. Кстати, отец Марку, знаменитый в прошлом защитник сборной Франции Лилиан Тюрам, является послом ЮНИСЕФ и возглавляет ряд антирасистских программ. Подобным образом в 2016-2017 годах спортсмены в США протестовали против отношения властей страны к расовым меньшинствам.

Из футболистов, выступающих в других чемпионатах, акцию поддержали нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Француз повторил те же слова, что и Маккенни на своей повязке, а испанец опубликовал более длинный пост на эту тему. «Мы все заняты и беспокоимся о нашей собственной жизни и жизни наших близких. Между тем, в тех частях мира, за которыми следит большинство стран, мы всё ещё не можем достичь того, что должно стать нормальным в наши дни. Кажется, ситуация с равенством и расизмом только ухудшается», – написал Бельерин.

Звёзды разных видов спорта высказываются против расизма и полицейского-убийцы. Случившееся публично осудили экс-игрок сборной Англии по футболу Рио Фердинанд, чемпион UFC Джон Джонс, теннисисты Наоми Осака (она как раз находится в центре событий в Миннеаполисе) и Ник Кирьос. Баскетболист Леброн Джеймс разместил фотографию, на одной части которой изображён полицейский, зажавший ногой Флойда, а на другой – бывший квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник, который сел на колено в 2016 году во время исполнения гимна США.

Кстати, Коперник тоже не остался в стороне. Он сделал жёсткое заявление, поддержав массовые беспорядки: «Когда вежливость ведёт к смерти, восстание – единственная логичная реакция. Слова о мире прольются, но когда это будет сделано, их не услышат, потому что ваше насилие породило это сопротивление. Мы имеем право бороться. Покойся с миром, Флойд».

Любопытно, что 46-летний Флойд и 44-летний Шовин оказались бывшим коллегами: годом ранее оба зарабатывали на жизнь в латинском ночном клубе El Nuevo Rodeo в Миннеаполисе, где отвечали за соблюдение порядка. Первый работал вышибалой, а второй подрабатывал охранником. По информации CNN, они не были хорошо знакомы, но пересекались.