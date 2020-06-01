10 главных обменов мирового футбола. Именно так в «Реале» оказался Роберто Карлос

Иван Саморано – Роберто Карлос + 15 млн евро «Реал» — «Интер»

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Один из величайших левых крайних защитников в истории попал в «Реал» почти случайно. «Интер» хотел купить Саморано, пытался сбить цену и в качестве компенсации предложил молодого крайнего защитника, который слишком часто ходил в атаку. В «Реале» Карлос получил возможность больше атаковать и стал суперзвездой. А Саморано не то чтобы провалился, но и близко не показал в Италии той же результативности, что была в Испании. Через год миланцы купили новую девятку – Роналдо.

Странная сделка, которая даже в момент перехода не выглядела полностью логичной. У Мхитаряна были плохие отношения с Моуринью, а учитывая, что его агент – Мино Райола, конфликтные ситуации быстро становились достоянием общественности. Но обмен на Санчеса, который устал тащить «Арсенал» и сильно сбавил, сделал всё только хуже. Санчес в «МЮ» получил огромную зарплату (500 тыс. евро в неделю), из-за которой несколько игроков потребовали повышения. Даже отдавая его в аренду, «МЮ» всё равно вынужден платить ему больше половины зарплаты. А Мхитарян в «Арсенале» тоже не заиграл.

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Леонардо Бонуччи – Доменико Кришито, Серхио Альмирон и 12,5 млн евро «Бари», «Дженоа», «Ювентус»

Мутная схема, которая могла произойти только в Италии. Летом 2010-го «Ювентус» решил купить защитника «Бари» Бонуччи, который под руководством Антонио Конте провёл отличный сезон. Но Бонуччи принадлежал «Бари» только частично – частью прав на игрока владел его предыдущий клуб, «Дженоа». А в «Дженоа» играл защитник Кришито, часть прав на которого по-прежнему принадлежала «Ювентусу». В результате сложной схемы «Юве» отказался от своей части прав на Кришито, а «Дженоа» — от своей части прав на Бонуччи. «Бари» получил от «Юве» Альмирона и 12,5 млн евро. Бонуччи оказался в «Ювентусе», Кришито остался в «Дженоа». Неудивительно, что ФИФА запретила совместные права на игроков.

Эшли Коул – Вильям Галлас + 7 млн евро «Арсенал» — «Челси»

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«Я чуть не разбил машину от ярости, когда узнал, сколько они мне предложили». Эшли Коул явно был не намерен продолжать карьеру в «Арсенале» — хотя в 2004 году у Арсена Венгера ещё была очень сильная команда. Галлас был неплохим защитником, отыграл в «Арсенале» четыре года, ссорился с одноклубниками и перешёл в «Тоттенхэм». Коул выиграл с «Челси» всё, включая Лигу чемпионов.

Кларенс Зеедорф – Франческо Коко «Интер» — «Милан»

Ошибки левого защитники с говорящей фамилией Грешко стоили «Интеру» скудетто 2002 года, поэтому руководство хотело любой ценой найти качественного игрока на эту позицию (может, не надо было отдавать Роберто Карлоса?). Такая одержимость редко доводит до добра. В попытке заполучить нужного игрока «Интер» пожертвовал даже Зеедорфом. Кларенсу тогда было 23 года, он уже выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и был игроком основы и в «Интере», и в сборной. В «Милане» он провёл 10 лет и стал легендой. А Коко пять лет просидел в «Интере» в запасе (мешали травмы) и в 30 лет окончательно переключился на ток-шоу и сериалы, закончив с футболом.

Андреа Пирло – Гули + от 5 до 13 млн евро

«Интер» — «Милан»

Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Ещё один образцовый пример того, как надо разводить соседей, и снова от «Милана». Мало кто сейчас помнит Андреса Гульельминпьетро, больше известного как Гули, зато Пирло знают все. Молодой Андреа не проходил в состав в «Интере», а Гули был не нужен «Милану». По позиции игроки совпадали, но Пирло уже тогда считался большим талантом. Оба клуба испытывали финансовые затруднения и затеяли большой обмен. В «Милан» отправились Андреа Пирло и Кристиано Брокки, а в «Интер» — Гули, Брнчич, Джинестра и 17 млн евро. Итальянские журналисты считали, что все переходы совершались по завешенным ценам и шли как отдельные трансферы исключительно с целью повысить доходы. Из всех заиграл только Пирло – зато как…

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Давид Луис – Неманья Матич + 20 млн евро «Бенфика» — «Челси»

Португальские клубы, может, редко выигрывают в еврокубках, но в одном аспекте они точно лучшие в мире. Никто не умеет продавать своих игроков дороже. В 2010 году 25 млн евро за молодого центрального защитника, еще ничего не выигравшего – это были огромные деньги. Но «Бенфика», продав Луиса в «Челси» зимой, договорилась ещё и об игроке в придачу. 19-летний Матич не проходил в основу, так что его легко отпустили. Чтобы через два года купить у «Бенфики» обратно за 25 млн. Впрочем, оба в итоге принесли «Челси» немало пользы.

Деку – Куарежма + 15 млн «Порту» — «Барселона»

20-летний Куражма считался таким талантом, что попал в «Барселону», но уже через год каталонцы что-то заподозрили. И отдали вундеркинда в «Порту» вместе с приличной суммой. В обратном направлении последовал только что выигравший Лигу чемпионов Деку. Никто не пожалел: Деку на четыре года застолбил место в основе каталонцев и выиграл ещё одну Лигу чемпионов, а Куарежму «Порту» продал в «Интер» за 25 млн.

Фернандо Торрес – Луис Гарсия + 34 млн евро «Атлетико» М – «Ливерпуль»

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Гарсия был одним из важнейших игроков в триумфальной для «Ливерпуля» Лиге чемпионов 2004/05. Но в 2006 году он перестал попадать в состав. Одновременно Бенитес нацелился на талантливого страйкера из Мадрида. «Атлетико» хотел 40 млн: «Ливерпуль» был готов отдать 30. В итоге стороны договорились. Мадридцы получили возрастного вингера, который всё ещё был способен принести пользу, и 34 млн. Гарсия отыграл в «Атлетико» следующие два сезона, а Торрес уничтожал АПЛ до перехода в «Челси» три года подряд. И он в итоге даже принёс клубу выгоду: «Ливерпуль» продал его за почти 60 млн.

Златан Ибрагимович – Самуэль Это’о + 40 млн евро «Интер» — «Барселона»

Миланский клуб часто оказывался жертвой трансферных сделок. Отдать Пирло ради Гульельминпьетро и Зеедорфа ради Франческо Кого – это надо иметь талант. Но одним-единственным обменом в 2009 году «Интер» отыгрался за всё. Моуринью старался удержать Ибру, но когда тот дал понять, что не останется, то выжал из ситуации максимум. Это’о не забивал столько, сколько швед, но и не надо: для этого «Интер» на полученные деньги купил ещё одного форварда. Милито колотил голы, а Самуэль летал на левом фланге атаки, а иногда и защиты. «Интер» выиграл всё, а Златан рассорился с Гвардиолой и ушёл из «Барселоны».