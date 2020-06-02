«Абрамович знает, что он неприкасаем – только если не разозлит Путина»

Летом 2003 года Роман Абрамович приобрёл находившийся на грани банкротства «Челси», выкупив клуб за 230 млн евро (с учётом всех долгов) у Кена Бейтса. В Англии российского олигарха встретили неоднозначно: многие просто не знали, чего ждать от нефтяного магната.

«Клуб поступил во владение человеку, о котором мы знаем недостаточно. Следовало бы для начала собрать информацию о том, кто теперь будет распоряжаться в «Челси», а потом уже принимать решение», — настороженно высказался бывший министр спорта Тони Бэнкс.



«Теперь за будущее клуба по-настоящему страшно. Он наделает ещё больше долгов», — рассуждал колумнист Дэйв Поттингер.

«Челси» до Абрамовича: игрок слил тренера и возглавил команду сам. И даже выиграл 5 кубков Команда без собственной тренировочной базы, зато сразу с двумя играющими тренерами.

«Как человек Ельцина, Абрамович оставался уязвимым в путинской России»

Британское издание BBC посвятило тогда Абрамовичу несколько статей. В одной из них строились гипотезы на тему, зачем миллиардеру из России клуб из Лондона



«Продажа «Челси» российскому миллиардеру Роману Абрамовичу — одна из спортивных историй года. Эта история неожиданно ошеломила футбольное и деловое сообщество Великобритании и России. Но почему нефтяной и аллюминиевый магнат сделал это? Что Абрамович надеется получить от этого набега в футбол?



С оценкой личного состояния в 3,5 млрд фунтов стерлингов Абрамович явно имеет средства для расширения своей бизнес-империи. А «Челси» с долгами в 80 млн фунтов стерлингов крайне нужны деньги российского нефтяного магната.



Возможно, самая главная причина такого шага Абрамовича — это его международный авторитет. …>



Выход из ниоткуда, чтобы заплатить 140 миллионов фунтов стерлингов за один из самых известных клубов в Европе, является рекламой мечты для человека, который до сих пор стеснялся СМИ.

Вплоть до 1999 года, когда он был впервые избран в парламент депутатом от Чукотского района, у российского телевидения даже не было его фотографии.



Абрамович впервые пришёл к общенациональной известности во время президентства Бориса Ельцина. …> В отличие от своего друга Бориса Березовского, другого магната ельцинской эпохи, который сейчас живёт в Лондоне, Абрамович не поссорился с преемником Ельцина на посту президента — Владимиром Путиным.



Будучи губернатором Чукотки с 2000 года, он старался не отставать от нового режима в Кремле. Но, как человек Ельцина, он всё равно оставался уязвимым в путинской России. Вложение денег в громкий мир английского футбола позволяет ему дистанцироваться от российских внутренних проблем и стать глобальным предпринимателем.



И это образ, который Абрамович будет создавать как владелец «Челси».



На той же странице был размещён опрос: «Сделает ли эта сделка «Челси» новой футбольной супердержавой?». 83,77% ответили на этот вопрос положительно.

Забавно выглядят познания британских коллег о регионе, которым тогда руководил Абрамович. На сайте BBC Sport вышла целая статья «От Чукотки до «Челси», в которой на полном серьёзе проводились параллели между Лондоном и дальневосточным субъектом РФ.



Например: «В Чукотке, в три раза превышающей размер Соединенного Королевства, проживает всего 68 тысяч человек, которые переживают суровые зимы, когда температура опускается до -40°С. Один только «Стэмфорд Бридж» вмещает более 42 тысяч человек, а избалованные звёзды футбольного клуба надевают перчатки на матчи, когда ещё светит осеннее солнце».



Есть и про животных: «Чукотка известна как область оленеводов, а также роговых животных, медведей, волков и лиси. Лондон может похвастать совершенно разными, хотя и не менее очаровательными животными».



И про водку: «Водка — популярный напиток в обеих областях. Хотя сомнительно, платят ли жители Чукотки 3,9 фунта стерлингов за ультрамодную жидкость со вкусом черники и чили».

«Легче понять, почему Абрамович захотел купить «Челси», чем почему он стал губернатором Чукотки»

Издание The Guardian также не обошло стороной Чукотку, выразив сожаление, что о новом владельце «Челси» мало что известно – как о личной жизни, так и об источнике его доходов.

«Абрамович — могущественная и таинственная фигура в России. Мало что известно о его личной жизни, его происхождении, мотивах, симпатиях и антипатиях. Он редко даёт интервью. Вряд ли существует какая-нибудь телевизионная запись с ним. Мужественные российские журналисты написали весьма критические статьи, поднимающие ряд вопросов о его запутанной деловой деятельности, однако, как это часто бывает в странном состоянии постсоветской свободы прессы, их возмущение лишь отдаётся эхом и затухает. Абрамович знает, что, как и все самые влиятельные российские бизнесмены, «олигархи», он неприкасаем — если только не разозлит президента Владимира Путина. В таком случае он может оказаться в тюрьме уже на следующий день. …>



Легче понять, почему Абрамович захотел купить «Челси», чем почему он стал губернатором Чукотки. Разделённая пополам Полярным кругом, Чукотка не имеет ничего, кроме оленей, некоторых очень труднодоступных мест для добычи золота и старой атомной электростанции.



Чукчи, коренные жители Чукотки, на протяжении десятилетий были предметом шуток в России как якобы самого тупого из всех коренных народов страны. В одном анекдоте говорилось, что шутить о чукчах уже не политкорректно, и во всех последующих анекдотах слово «чукча» заменяется фразой «некий еврейский оленевод». Когда Абрамович, который является евреем, появился на их территории, разбрасывая доллары в стиле хорошо продуманных трюков Робин Гуда, чтобы выиграть выборы, неудивительно, что он показался местным жителям каким-то мифическим персонажем.



Лондонцы могут поддаться искушению увидеть Абрамовича через искажённое стекло своих собственных предубеждений, но истина, вероятно, ещё более неприятна: несмотря на страницу за страницей неотвеченных вопросов о происхождении и природе его богатства, российского олигарха нельзя обвинить в чём-то незаконном. Так же как и в том, что он смог вывезти сотни миллионов долларов из России с благословения своего президента».

Спустя 17 лет

Статья из The Guardiana, которая процитирована выше, заканчивалась риторическим вопросом, написанным на латинице: «At kooda dyengi?». Автор предполагал, что болельщики будут скандировать это с трибун в адрес Абрамовича, требуя от него ответа за все миллиарды. Фанаты действительно встретили нового владельца плакатами «Ты нас не купишь!», но потом…



Потом были первые вливания в команду – на трансферы. Абрамович не поскупился и сразу начал с больших трат: 26 млн ушли на Эрнана Креспо, 22 млн – на Хуана Себастьяна Верона, 20 млн – на Клода Макелеле. В первый же сезон после приобретения клуба российским олигархом «Челси» дошёл до полуфинала ЛЧ, и это было только начало успешной эры лондонской команды.

Как купить всё. Абрамович изменил английский футбол навсегда Мастер-класс по шопингу.

А дальше было 20 всевозможных трофеев – и всё это за 17 лет, хоть и не самых простых, со своими взлётами, падениями и проблемами.