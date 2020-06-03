«Ну он хороший!» Как сложились судьбы героев знаменитой пресс-конференции Романцева

Олег Романцев в конце 1990-х годов взвалил на себя слишком много обязанностей: одновременно возглавлял и «Спартак», и сборную России (причём клуб ещё и в качестве президента). Каждая более-менее развёрнутая пресс-конференция с его участием становилась событием для журналистов. Но самый памятный брифинг Олег Иванович дал на Кубке Содружества в 2001 году (его запись до сих пор гуляет по интернету). По окончании турнира тренер изрядно позабавил прессу, попутно дав яркие характеристики игрокам, находившимся на просмотре в «Спартаке».

Жерар Мукунку – центральный защитник («Вита», Конго)

Романцев: «Я нашёл человека, из Конго, по-моему. Ну он хороший! Как я могу его выгнать? Он очень здорово бежит, он очень здорово всё понимает, он техничный. Не могу я его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России».



Появление Мукунку в «Спартаке» – результат работы Юрия Заварзина, генерального директора красно-белых. Он купил целый клуб в Конго, а Жерар являлся его лучшим игроком. Едва оказавшись в «Спартаке», Мукунку начал чудить: то на базе потеряется, то в милицию попадёт. Сыграть за красно-белых конголезцу не удалось – документы на игрока пришли слишком поздно и его не успели дозаявить.



Зато Жерар вдоволь наигрался за сборную, которую возглавлял бывший спартаковец Юрий Гаврилов: «Он великий игрок и классный специалист. Работая с ним, я открыл много нового – прибавил в технике, культуре паса. Он учил нас умному, комбинационному футболу».



Покинув «Спартак», Мукунку через год оказался в воронежском «Факеле». Там Жерар вкусил все прелести жизни в России – провинциальный расизм начала 2000-х, «крыша» от авторитетных болельщиков «Факела» и даже пьянки с партнёрами по команде. Мукунку завершил карьеру на родине в 2014 году, причём со скандалом – избил рефери на матче национального Кубка. Жерар получил 10 лет дисквалификации, успел поиграть в пляжный футбол, сейчас работает тренером. Также Мукунку представляет Конго на заседаниях ФИФА в качестве члена делегации.

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Игор Митрески – центральный и крайний защитник («Силекс», Македония)

Романцев: «Я надеюсь, что он по-русски не читает, поэтому я скажу комплимент. Он очень умный последний защитник».



Македонец может быть доволен своей карьерой в России. Митрески провёл в «Спартаке» четыре года, поиграл в еврокубках. На фоне остальных легионеров Игор выглядел неплохо и по-настоящему бился за «ромбик». По количеству игр, проведённых за «Спартак», Митрески занимает 43-е место в истории клуба (118 матчей). Это больше, чем, например, у Марека Сухи и Сальваторе Боккетти.



Вот только обошлись с македонцем некрасиво. «Я до сих пор обижен на Старкова (экс-главный тренер «Спартак». — Прим. «Чемпионата»), на руководство, — жаловался он. — Играл всей душой и сердцем, а меня отправили в дубль без объяснения причины. Просил, чтобы мне нашли другой клуб, хотел уйти. В «Спартаке» тогда менялось руководство, им было не до меня. Агент решил вопрос, и я ушёл, по сути, в никуда, так как трансферное окно уже закрылось».



Митрески отправился в «Металлург» (Запорожье), после чего продолжил путешествие: израильский «Бейтар», немецкий «Энерги», бельгийский «Жерминаль», болгарский ЦСКА и азербайджанский «Нефти». По окончании карьеры Игор стал скаутом – теперь он помогает Марко Трабукки искать таланты на Балканах.

Игор Митрески Фото: РИА Новости

Жафар Ирисметов – нападающий («Дустлик», Узбекистан)

Романцев: «У него два пути: либо быть «первым парнем на деревне», либо быть вторым-третьим-пятым-десятым в Лиге чемпионов. Я ему задал такой вопрос – либо ты будешь забивать 45 голов у себя в Узбекистане, либо 10-15, но в «Спартаке». Он выбрал второе».



Ирисметов действительно был хорош, но, как оказалось, только в условиях Средней Азии. В 2000 году Жафар забил 45 мячей за узбекский клуб «Дустлик». Оттуда 25-летний форвард отправился на просмотр в «Спартак». Ирисметов на Кубке Содружества принял участие во всех шести матчах, забил четыре гола.



По словам Жафара, киевское «Динамо» хотело переманить его к себе: «Там мне предложили зарплату в два раза больше, но представитель «Дустлика» сказал, что уже есть договорённость со «Спартаком». Клуб снял мне квартиру в Сокольниках, потом обещали «трёшку» в качестве подъёмных». Первым матчем для Ирисметова в «Спартаке» был выезд к «Баварии» в Лиге чемпионов (0:1). Там Жафар однажды пробил через себя, но Оливер Кан потащил удар. В ответной встрече Ирисметов снова мог забить и сравнять счёт, но махнул мимо мяча, а красно-белые вновь уступили немцам (0:3).

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За 12 матчей в «Спартаке» Жафар так и не забил. Спустя полгода он перешёл в белорусский клуб «Славия» (Мозырь), пытался заиграть в «Анжи», но в итоге вернулся на родину. Лучшие годы Ирисметова прошли в Узбекистане и соседнем Казахстане – неоднократно он становился лучшим бомбардиром, взял несколько титулов. В 2013 году Жафар закончил карьеру, работал тренером в узбекских командах, а сейчас занимает пост спортивного директора в «Пахтакоре».

Максим Левицкий – вратарь («Сент-Этьен», Франция)

Романцев: «Он ещё ребёнок. И внешне, и по характеру. У него есть какие-то… Как они называются? Нет, не доброжелатели… Агенты, точно! Они ему рассказывают, как и что нужно делать. И он всё делает. Он очень интересный, скромный, способный пацан. Но он пока, к сожалению, дисквалифицирован. Он этого не заслужил, его агенты подставили».



Хоть Романцев и назвал Максима ребёнком, но в «Спартаке» он оказался в 28 лет – достаточно зрелый для вратаря возраст. Выступая ещё за «Сент-Этьен», Левицкий получил дисквалификацию за фальшивый греческий паспорт. В чемпионате Франции тогда действовал строгий лимит на легионеров: одновременно на поле могли находиться не более трёх игроков из стран, не входящих в ЕС. Помимо украинского голкипера попался также бразилец Алекс, у которого нашли поддельное гражданство Португалии. Оба получили дисквалификацию, а генерального директора «Сент-Этьена» отстранили от футбола на год.

Экзотические вратари «Спартака» начала 2000-х: где они сейчас Один заканчивал в 6-м дивизионе, другой уверен: карьеру испортил уход из «Спартака» в «Химки».

Максим дебютировал за красно-белых только в мае 2001 года. Именно Левицкий стал преемником Филимонова в воротах «Спартака». За два сезона украинец провёл 49 матчей, 17 из них – на ноль. Ушёл Левицкий из клуба не по своей воле: «Червиченко не хотел видеть меня в команде, а Романцев говорил: «Оставайся, ты нам нужен». Андрей Владимирович через агента передал мне, чтобы я искал себе новый клуб. Даже не объяснил, почему. Вообще, все решения по составу, в том числе и по вратарям, принимал Червиченко, и даже с Романцевым не советовался».

Левицкий играл до 2009 года за различные клубы из России («Черноморец», «Динамо», «Сибирь»). Несмотря на то что Максим получал вызов в сборную Украины, он решил взять российское гражданство. И даже отказался от украинского: «В Украине нет института двойного гражданства. Я оформил вид на постоянное проживание». Сейчас Левицкий проживает в Симферополе, работает тренером в детской футбольной школе.

Максим Левицкий Фото: РИА Новости

Антон Монахов – центральный защитник («Кривбасс», Украина)

Романцев: «В этом году мы провели отличную селекцию. И тот же Ирисметов, Митрески, Монахов. Все они – находки! Могу похвастаться, мои находки. Самые большие шансы закрепиться в «Спартаке» у Монахова. Ему 18 лет, у него хорошая фактура, он сразу «хавает» всё, что я ему говорю».

Монахов попал в «Спартак» благодаря Вячеславу Грозному, который не только помогал Романцеву в тренерском штабе, но ещё и отвечал за селекцию на Украине. Брали 19-летнего защитника, как ни странно, под Лигу чемпионов, но Антон уже был заигран в еврокубках за «Кривбасс». В первой команде он так и не дебютировал, играл только за дубль красно-белых.

Закрепиться в «Спартаке» помешали и проблемы со здоровьем: «Тогда я не мог выкладываться полностью на тренировках, а тем более в играх. Пытался лечиться, но постоянно чувствовал слабость, недомогание… Через много лет узнал от Грозного, что Романцев и знать не знал о моей болезни. Думал, что я на всё «забил» и меня всё устраивает».

Антон пробовал свои силы в «Торпедо-ЗИЛ» и «Уралане», но большую часть карьеры провёл на Украине. Сейчас Монахову 38 лет, но он до сих пор играет за симферопольскую «Таврию». Также работал тренером в «Крымтеплице».

Эдуард Цихмейструк – полузащитник («Левски», Болгария)

Романцев: «Он уже довольно опытный игрок. Ему пока нужно расти, расти и ещё раз расти до спартаковских манер».

В конце 1990-х Эдуард провёл несколько матчей за сборную Украины. После киевского ЦСКА хавбек оказался в Болгарии, где выступал за «Левски». По итогам сезона-2000 Цихмейструк стал лучшим полузащитником чемпионата Болгарии. На Кубке Содружества он провёл шесть матчей, забил один гол – в ворота рижского «Сконто» в финале, победным для «Спартака» на турнире.



Когда украинец был в форме, то играл без нареканий. В первом же матче Цихмейструк оформил «гол+пас» (победа над «Черноморцем» 5:0). Иногда Циха, как его называли спартаковцы, терялся на поле, и Романцев ссылал его в дубль. Это считалось почти что нормой, но Эдуард устроил настоящий бунт: сначала он сорвал переход в «Ростсельмаш», когда клубы уже договорились, а затем и вовсе уехал в Киев. «Он сам всё испортил – не договорился по контракту, требовал зарплату намного выше, чем ему были готовы предложить в Ростове. Когда получил отказ, то вернулся в «Спартак» и требовал деньги уже от нас. Хотел разорвать контракт и уйти свободным агентом», – вспоминал позже Александр Еленский, технический директор «Спартака» в начале 2000-х.



Цихмейструк вернулся на родину, где играл до 2008 года на профессиональном уровне, а на любительском – до 2013 года. Сейчас Эдуард работает на украинском телевидении в качестве футбольного эксперта. За «Спартак» он провёл 43 матча, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Эдуард Цихмейструк Фото: из личного архива Эдуарда Цихмейструка

Александр Грановский – крайний защитник и полузащитник («Карпаты», Украина)

Романцев: «Что касается Грановского, то он мне нравится чем… Объём. Вот в «Реале» бегает этот… Роберто Карлос, да! Грановский его перебегает, вот и всё. Я могу перекрыть его Грановским в Лиге чемпионов».



Очередной украинец, оказавшийся на просмотре в «Спартаке». Грановский провёл все шесть матчей на Кубке Содружества — 2001, мог сыграть как в защите, так и в полузащите. Похвалу Романцева услышал по телевизору: «После одной из игр на Содружество приехал домой, а там «Футбольный клуб» показывали. Видимо, недосмотрел программу, выключил телевизор. Приезжаю на тренировку через день, а ребята подкалывают, называют меня «Карлос». Не понимаю, в чём дело. «А ты не слышал? Ну посмотришь потом». Когда увидел пресс-конференцию, долго смеялся».

«Когда у Радченко родилась дочь, разбудили в 3 ночи. На базе «Спартака» отмечали до утра» Байки о «Спартаке», «Динамо» и Испании от лучшего бомбардира первого чемпионата России Вели Касумова.

За красно-белых Грановский провёл восемь матчей, забил один мяч (победа над «Факелом» 3:0). Выдержать конкуренцию в «Спартаке» Александр не смог и уже через полгода вернулся на Украину. В 2001 году получил вызов в сборную, принял участие в трёх товарищеских матчах. Закончил карьеру Грановский в 2010 году, получил тренерскую лицензию Pro. Сейчас работает в штабе казахстанского клуба «Атырау». Роберто Карлоса из него, к сожалению, не вышло.