Как придумали пенальти. Рождение и эволюция одного из главных футбольных правил

В 1932 году в одной из газет ирландского города Милфорд, что находится в графстве Арма, появился некролог, рассказывающий о жизни одного очень уважаемого местного бизнесмена, блестящего ученого, рассказчика и выдающегося спортсмена. Подобные заметки в ту пору были в порядке вещей, и этой едва ли кто-то придал бы значение, если бы не одно важное для истории упоминание: покойный сэр Уильям МакКрам был автором одного из самых важных правил игры в футбол – штрафного 11-метрового удара или же пенальти, который ввели в 1891 году.

В 1880-х рефери сами решали, засчитывать гол при игре рукой или нет

Когда футбол как игра только зародился, на поле не было судей: любые споры разрешались капитанами команд, а какие-то санкции исходили от самих игроков. Футболисты были сплошь джентльменами, поэтому на поле все старались вести себя подобающим образом – иначе существовала опасность, что играть больше не позовут.



Но с ростом количества команд и интереса к футболу игра начала носить соревновательный характер, и было решено, что каждая сторона вправе назначить «umpire» — судью. Сперва эти джентльмены выносили решения, когда к ним с претензиями обращались игроки, а в начале 1870-х получили право самостоятельно назначать штрафной удар за игру рукой и удалять футболистов с поля за систематические нарушения правил.



Были тогда и рефери – их задачей было стоять за пределами поля, фиксируя происходящее в игре и следя за временем. В 1880-м к его задачам добавилась ещё парочка: если двое судей не сходятся во мнении, необходимо было решить, кто из них всё же прав; также рефери получили право отсылать с поля игроков, которые даже после предупреждения продолжали вести себя «не по-джентельменски».



Следом появилось новое правило: судьи и рефери могут самостоятельно решать, засчитывать ли гол, если при попытке его предотвратить полевой игрок сыграл рукой. После общественного резонанса, который вызывал четвертьфинальный матч Кубка Англии, когда «Сток Сити» не смог одержать победу из-за безнаказанной игры рукой в своей штрафной, стало очевидно, что это правило надо как-то менять.

Первое предложение МакКрама о введении пенальти отвергли, назвав его «смертной казнью» (death penalty)

МакКрам был единственным сыном хлопкового миллионера, но семейный бизнес его мало интересовал – Уильям был без ума от футбола и играл на позиции вратаря за местный клуб «Милфорд Эвертон». История умалчивает, насколько хорошим он был игроком, но статистика выступлений его команды в первом сезоне Ирландской лиги говорит сама за себя: последнее место, 0 очков, 10 забитых и 62 пропущенных мяча.

Мастер Вилли, будучи вратарем, часто имел возможность стать свидетелем не самых джентльменских действий, и его это очень печалило: он считал, что грязная игра развращает чистоту спорта. Возмущаться действительно было чем: игра рукой являлась наименьшим из зол. Защитники часто подпрыгивали и наносили соперникам удары коленом в живот, а чрезмерный энтузиазм в борьбе порой приводил к смерти.



МакКрам считал, что позиция «выиграть, несмотря ни на что» отравляет футбол, поэтому в 1890 году обратился в Ирландский комитет FA с предложением – ввести штрафной удар с 12 ярдов.

Идея была публично высмеяна членами федерации, прессой и игроками. «Ходатайство Ирландца», по их мнению, посягало на честность футболистов и ограничивала свободу их выражения. Некоторые комментаторы сочли предложение «смертной казнью», аргументируя это тем, что пенальти якобы убьёт игру в том виде, в котором она известна с самого начала. Для ассоциации было немыслимым представить, что кто-то из игроков намеренно ударит соперника, а уж тем более – что правила признают такую нечестную, неджентльменскую игру.

Тем не менее, идею Мастера Вилли не отклонили, а решили перенести обсуждение на следующий год.



Удивительно, но 2 июня 1891 года решение о введении пенальти было принято единогласно. Вот так звучало тогда Правило 13:



«Если какой-либо игрок намеренно споткнется, удержит соперника или сыграет рукой в пределах двенадцати ярдов от его собственной линии ворот, судья назначит противоположной стороне штрафной удар, который должен быть взят из любой точки в 12 ярдах от линии ворот, при следующих условиях: все игроки, за исключением того, кто бьет пенальти, и вратаря, должны стоять за мячом по крайней мере в шести ярдах от него. С пенальти может быть забит гол».



Первый пенальти был пробит 22 августа 1891 года в матче чемпионата Шотландии «Рентон» — «Лейт Атлетик».

С тех пор правила пробития пенальти менялись много раз: начиная с маркировки на газоне, заканчивая положением вратаря

В том же 1891 году на поле появилась разметка, чтобы было понятнее, откуда бить.

В 1892 году игроку, выполняющему пенальти, было запрещено снова бить по мячу до того, как он коснётся другого футболиста.

В 1902 году появилась штрафная площадка – 18 ярдов в длину и 44 в ширину. В её центре была точка – именно с неё нужно было пробивать пенальти.

В 1905 году из-за тучного вратаря Уильяма Фулка, который выбегал навстречу пробивающему пенальти футболисту, размахивая руками и ругаясь, голкиперам запретили выходить за линию ворот при пробитии 11-метового.

В 1923 году расстояние, на которое должны были отойти футболисты, было увеличено с шести ярдов до десяти.

В 1930 году ввели ещё одно правило для вратарей: им вообще нельзя было двигаться, пока пробивающий пенальти не коснётся мяча.

В 1970 году предложили пробивать пенальти ещё и в случае ничейного результата.

В 1997 году вратарям снова разрешили двигаться до удара.

В 2019 году приняли поправки, согласно которой при пробитии пенальти вратарь до удара может касаться линии ворот только одной ногой, а не двумя, как было раньше.

В статье использованы материалы книги Кларка Миллера «He always puts it to the right: a history of the penalty kick» и статьи The Guardian «Penalty shoot-outs? Blame my great-grandfather» под авторством Роберта МакКрума.