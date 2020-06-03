Исчезновение жены Олега Долматова – загадка. Из-за этого окончательно посыпался его ЦСКА

Одна из самых шокирующий историй начала 2000-х в российском футболе – пропажа жены наставника ЦСКА Олега Долматова. Этот случай сломал карьеру тренера, который мог вылепить из красно-синих чемпионскую команду ещё до появления Валерия Газзаева.

«Он уже никого не узнавал». Почему игрок ЦСКА и «Зенита» Быстров ушёл из жизни молодым Трагедия чемпиона СССР.

Долматов поднял ЦСКА с 14-го места на 2-е. При нём «армейцы» впервые выиграли у «Спартака» в чемпионатах России

Долматов возглавил ЦСКА в июле 1998-го, после первого круга чемпионата. Тот сезон складывался для «армейцев» крайне неудачно: красно-синие занимали 14-е место, так что впереди маячила борьба за выживание. Олега Васильевича привело с собой новое руководство – генеральный директор (а затем и президент клуба) Шахруди Дадаханов и начальник команды Авалу Шамханов. До этого они пересекались в новороссийском «Черноморце». 49-летний Долматов считался тренером-новатором: он первым в России перешёл на игру в линию.

Назначение нового тренера всегда связано с надеждами на улучшение игры и результатов, но то, как изменится команда под руководством Долматова, никто не прогнозировал. Всего за пару недель работы он сотворил настоящее чудо! Во втором круге «армейцы» выдали сумасшедшую победную серию: одержали 14 побед при одном-единственном поражении от «Локомотива» Юрия Сёмина.

Главным достижением в ходе этой серии команды Долматова стал разгром в дерби со «Спартаком» (4:1). Это вообще была первая победа красно-синих над красно-белыми в чемпионатах России с 1990 года. «Армейцы» просто летали по полю. Дмитрий Хомуха оформил дубль, Сергей Филиппенков и Александр Бородкин забили по голу. Разорвав лидера, ЦСКА за четыре тура до финиша вышел на чистое второе место, сократив отставания от спартаковцев до шести очков!

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Почему же аутсайдер так резко преобразился и превратился в одного из лидеров? Об этом рассказывали Долматов и игроки того ЦСКА «Чемпионату».

Долматов: «В ЦСКА мы за 10 дней перерыва всё перестроили. Хотя поначалу ребята скептически были настроены. Почему? Не понимали, как вообще можно играть без заднего защитника. Известные тренеры талдычили, что это безумие. Кричали своим футболистам: «Бейте им за спину – они без последнего играют!» А у нас уже всё отработано было. В плане интеллекта, мастерства ребята в ЦСКА были элитные, поэтому легко усвоили все требования. А как почувствовали вкус игры, пошли победы. Феерический был год. Причина беспроигрышной серии – высокий уровень игроков в комплексе с тактическими новшествами. Наша система игры оказалась сюрпризом для соперников. Все за нами бегали, а мы за ними – нет. Вот в чём фокус. Составляющими успеха стали компактность, перестроения, отбор, прессинг. Из 15 матчей 14 не выиграешь просто так. К тому времени мы набрали такой ход, что у меня даже сомнений не возникало в победе над «Спартаком».

Защитник того ЦСКА Евгений Варламов: «Мы видели настрой болельщиков и сами им прониклись. Люди истосковались по победам над «Спартаком», а нам было стыдно болтаться внизу таблицы. Сыграли свою роль и премиальные, и тактика, конечно. Олег Васильевич сказал на установке: «Спартак» привык, что против него все играют вторым номером, а мы сыграем первым номером сразу. Будем давить там и прессинг на каждом клочке». Этим, видимо, и удивили соперника. Они сразу попали в месиво».

Защитник Олег Корнаухов: «10 дней между играми (первого и второго кругов) мы провели на базе в Архангельском – и всё это время посвятили новшеству, игре в линию. Кассету с матчем «Боруссия» – «Ювентус» засмотрели до дыр. Разбирали, как итальянцы используют эту систему, и потом сами воспроизводили её на поле. До Долматова столько тактики в моей карьере не было. Ходили группами, чуть не взявшись за руки, репетируя перестроения. Всё было интересно, в новинку, а главное, у нас это пошло. Сотрудничество с Долматовым позволило футболистам сделать огромный скачок в развитии».

«В раздевалку зашли люди и начали бить ребят». Правда о футболе 1990-х и 2000-х Море историй – смешных, грустных, страшных – от бывшего капитана ЦСКА. Лихие 90-е и смутные 2000-е – во всей красе.

«Армейцы» и завершили сезон-1998 на втором месте, отстав всего на три очка от «Спартака». Заработали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Казалось, новый сезон может стать золотым для разыгравшейся команды Долматова. Правда, усилить состав клуб толком не смог – финансовые возможности не позволяли ЦСКА свободно чувствовать себя на трансферном рынке. Глубины состава недоставало.

Первая ошибка, по мнению Долматова, была допущена ещё в процессе предсезонной подготовки. Игроков чрезмерно нагрузили. По этой причине следующий чемпионат не стал продолжением предыдущего.

«Точно знаю, что подготовку к 1999 году мы провалили, – вспоминал Долматов. – Потому и сезон такой рваный получился. Пришла бригада из института физкультуры. Нам сказали: есть новая методика, проверенная на зарубежных командах. На первом сборе в Финляндии так штангой «наелись», что стали «лететь» мениски, позвоночники и так далее. Незыблемая оборона, лучшая, на мой взгляд, в стране, начала рассыпаться. У Варламова что-то с пяткой, у Мини (Валерия Минько. – Прим. ред.). Из сыгранной линии выдерни одного человека – уже проблемы. Моя вина в том, что пошёл на поводу у руководства и убрал из команды Гришина, Бородкина. Саша выдерживал тайм или чуть больше, но от него всё шло: он мог сделать пас на любую дистанцию, забить. Тонкий, умный игрок. И этого интеллекта, изюминки у нас в полузащите не стало – взамен-то никого не взяли. Я совершил тогда большую ошибку и много раз за неё перед Сашкой извинялся».

Состав ЦСКА 1999 года Фото: из личного архива Олега Корнаухова

Тем не менее к концу июля ЦСКА держался в тройке. Оставались шансы побороться с «Локомотивом» за второе место. Тогда-то «армейцы» и стартовали в квалификации Лиги чемпионов матчами против проходного, на первый взгляд, соперника – норвежского «Мольде». Это был ещё один поворотный момент в работе Долматова с «армейцами».

Семак вернулся в Мольде. Помните, как этот город стал его кошмаром 19 лет назад? Именно после той игры Семак перестал быть капитаном в ЦСКА.

Первую игру в Москве вице-чемпионы России достаточно уверенно выиграли со счётом 2:0. На ответную встречу летели, не сомневаясь, что пройдут «Мольде». Поэтому не побоялись дать себе лишнюю нагрузку: сыграть по пути в Норвегию товарищеский матч (в честь открытия нового стадиона) с «Дерби Каунти». Клуб решился заработать в Англии.

«Повелись на то, что англичане предложили бесплатный перелёт, – к ним, а потом в Норвегию – вспоминал Варламов. – Сэкономить решили, будучи уверенными, что «Мольде» обыграем в любом состоянии. Изначально планировалось, что основные исполнители с «Дерби» сыграют по тайму, а отбегали полный матч. Закончили 0:0, все довольны. Британцы, кстати, в шоке были, узнав, какие у нас зарплаты. В ЦСКА вся команда получала столько, сколько в «Дерби» один средний игрок. В ЦСКА тогда платили от трёх до пяти тысяч долларов. Я получал пять».

Долматов сенсационно проиграл Лигу чемпионов в Норвегии. После этого игроков оштрафовали на огромные суммы, а Семак отказался от капитанской повязки

Однако вице-чемпион Норвегии оказался слишком крепким орешком для вице-чемпиона России. В матче с «Мольде» игроки команды Долматова были непохожи на себя. Если первый тайм завершился вничью 0:0, то второй превратился в катастрофу. На 47-й минуте хозяева открыли счёт, вскоре после этого заработал удаление за два «горчичника» полузащитник ЦСКА Марек Холли, а в середине второго тайма «Мольде» забил ещё дважды в течение двух минут. Наконец, за 10 минут до конца поймавшие кураж норвежцы добили поплывших красно-синих четвёртым голом. «Армейцы» с позором вылетели из Лиги чемпионов. Разочарованные игрой команды фанаты кидали клубные шарфы на землю возле гостиницы.

Олег Долматов Фото: РИА Новости

Долматов: «Уже предыгровая тренировка мне страшно не понравилась настроем. Чувствовались легкомысленные нотки: мол, что нам «Мольде»? Пытался взбодрить футболистов, покрикивал. Первый тайм: ни у «Мольде» ничего в атаке не выходит, ни у нас. Играй мы дальше в таком же ключе – прошли бы норвежцев. Но мне-то хотелось выиграть! В перерыве повысил голос. Побежали. Холли сбивают – вместо пенальти судья даёт Мареку карточку за симуляцию. Через несколько минут он хватает кого-то на бровке – и получает красную. Тут у нас всё и сломалось. Моя вина».

Варламов: «Матч с «Дерби Каунти» я пропустил – залечивал приводящую мышцу. Тем не менее уже после первого тайма в Норвегии почувствовал, что полностью иссяк. Меня просто не хватило на весь матч – моя вина, что не подготовился на 100 процентов. Не те препараты применял, которые следовало. Колол неотоны, а это было не нужно. Плюс удаление Марека Холли. Соперник полетел, мы оголили фланги – и с этих флангов начало залетать всё: головой, с добивания… После «Мольде» нам всем было очень хреново. Очень. Сейчас, уже как тренер, понимаю: многое в подготовке было сделано неправильно, многое можно было изменить. Второй тайм нужно было по-другому играть. Вместо того чтобы обороняться и ловить их на контратаках, мы побежали забивать. Не нужно было так рьяно прессинговать. Молодые были, неопытные. Шашки наголо – и полетели! Возможно, в каких-то моментах Олег Васильевич недоработал как главный тренер».

Корнаухов: «Предполагал, что во втором тайме норвежцы раскроются, и у наших нападающих появятся возможности убежать и забить. Всё рухнуло в один момент. Первый гол, удаление Марека Холли, второй гол – этот снежный ком уже было не остановить. Умом понимаем, что нужно один всего забить, а как – не знаем. Ноги не бегут».

«Сделали снимок, а в голени дыра. Сквозная!» От игрока до директора школы в ЦСКА Он играл у Иванова и Садырина, забивал Бразилии, помнит юного Мамаева, тренировал Чалова.

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Но самая неприятная новость ждала футболистов ЦСКА уже после матча. По решению руководства клуба игроков оштрафовали на рекордные суммы. Сказать, что команда была в шоке, не сказать ничего. Сергей Семак после этого вообще отказался от капитанской повязки. Имел моральное право, учитывая, в какую сумму обошлось ему и его партнёрам поражение в Норвегии.

Варламов: «Не знаю, как начальство считало, но суммы разнились. Я попал на 30 тысяч долларов. Семак тогда психанул: «Отказываюсь от повязки, не буду выводить команду». Долматов сказал: «Варламов, тогда ты выводи». Собрались у кого-то в номере. Выпили, что уж скрывать. Обсудили, что мы натворили. За это тоже нас потом оштрафовали. Всё в одну копилку пошло. Когда при выселении из отеля на ресепшене расплачивались, Долматов усмехнулся: «Что, мини-бар пошелестили?» Пришлось сознаться. Васильич пообещал: «Я вам это вспомню».

Сергей Семак, Сергей Филиппенков и Евгений Варламов Фото: из личного архива Евгения Варламова

Голкипер того ЦСКА Андрей Новосадов в интервью для «Чемпионата»: «Суммы были баснословными. Нам выплатили не все премиальные за сезон-1998 и таким образом решили их скостить. Мне были должны 54 тысячи долларов. Сереге Семаку — 44. Кому-то из ребят – 40. Кому-то – ещё меньше. Нам выдали конверты перед тренировкой. Бухгалтер приехал и раздал. Раскрываем – а там листочки с суммами. Без объяснения причин. А на словах донесли, что это штрафы за неудачную игру в матче с «Мольде».

Корнаухов: «Естественно, было обидно, что главный тренер не поддержал нас, когда руководство просто-напросто обмануло, лишив премиальных за сезон. Это были премиальные за сезон – по тем временам гигантские суммы. Когда получаешь конверт, а внутри вместо денег записка с суммой штрафа – это малоприятно. Мягко говоря. Один говорил: «Я уже посчитал – куплю машину, квартиру», а тут такое «письмо счастья».

«Пришли к Долматову и сказали: «На матч со «Спартаком» мы не выйдем!» Море удивительных историй от известного вратаря ЦСКА – в одном клике от вас.

Любопытно выслушать и другую сторону. Кто же конкретно стал инициатором таких крупных штрафов игроков? Вот что рассказывал тогдашний президент клуба Дадаханов:

«Это была идея учредителей, но я её поддержал. Потому что играли отвратительно! Мы считали, что этими штрафами команду перевоспитаем. Нам нужна была крепкая встряска, а не деньги! Поначалу никакой реакции от футболистов не было. Проглотили, ни один не спорил, не орал: «Верните мои деньги!» Революционеров не нашлось. Понимали – провинились. Не знаю, правильно ли сделали. Двойственные чувства. Сегодня усомнился бы – стоит ли так жестко… Можно было ограничиться другими суммами. Были ли это премиальные за 1998 год? Бросьте. За 1998-й и победную серию с ними рассчитались. Иначе началась бы буза. Это были совершенно разные финансовые потоки. Оштрафовали всех – Долматова, Шамханова, меня. Я потерял порядка 100 тысяч долларов… Тот ЦСКА мог обыграть кого угодно. Мы были уверены – не только окажемся в Лиге чемпионов, но и выйдем из группы. Вся наша финансовая схема была заточена под это. Потеряли 10 миллионов долларов» (из интервью для «Спорт-экспресса»).

Естественно, после этой истории отношение футболистов к Долматову поменялось. Игроки даже обсуждали отказ от выхода на следующую игру со «Спартаком», как форму протеста. Но до этого всё-таки не дошло. В дерби ЦСКА опять бездарно проиграл – 0:4. Месть красно-белым за поражение годичной давности удалась на славу. Впрочем, после двух пощёчин команда кое-как собралась и удержала третье место на финише.

Возможно, в следующем сезоне ЦСКА смог бы побороться за путёвку в Лиге чемпионов, если бы не два трагических события, случившихся в жизни главного тренера команды за короткий срок. Сначала не стало его первой дочери Кристины. О случившемся сам Долматов рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«Кристина состояла в академии при Большом театре, на Фрунзенской. Танцевала, училась. Была на хорошем счету. На здоровье не жаловалась… Для меня случившееся стало полной неожиданностью. Как это произошло? Мы с командой ветеранов поехали в Западный Берлин. Там и настигло страшное известие. Пришёл представитель посольства: «У тебя умерла дочка». Она с матерью поехала на дачу. Была страшная гроза, и ей поплохело. Жена пошла искать врача, пока вернулась, Кристине стало ещё хуже. Увезли в чеховскую больницу. Вышел врач: «С девочкой всё хорошо, приезжайте утром». А утром говорят: «Умерла». 15 лет… Якобы сосуд в головном мозге лопнул. Но мне рассказывали, что при таком диагнозе лицо синеет, а у Кристины ничего такого не было. Разные слухи ходили, не хочу пересказывать».

Долматов за короткое время потерял дочку и жену. Он уже не мог сосредоточиться на работе, а ЦСКА выдал кошмарный старт чемпионата

Вторая личная трагедия Долматова случилась в феврале 2000-го, когда ЦСКА находился на предсезонных сборах в Италии. Пропала жена Наталья. Уехала из дома на могилу дочери, и с тех пор её никто не видел. Предполагали, что это может быть похищение. Газета «Коммерсант» писала на эту тему:

«Домохозяйка Наталья Долматова пропала 6 февраля между 9 и 11 часами утра. В этот день она собиралась поехать на Ваганьковское кладбище, где похоронена её дочь. Выйдя из своего дома в посёлке Малаховка, женщина отправилась к железнодорожной станции. До платформы идти минут 15 через лесополосу. Оттуда Долматова должна была доехать до станции Выхино и далее до станции метро «Улица 1905 года». Пока милиция затрудняется сказать, на каком именно отрезке пути исчезла Наталья Долматова. Одна из версий — об убийстве с целью ограбления — пока не подтверждается. Милиция уже прочесала фактически единственное подходящее для совершения такого преступления место — лесополосу в окрестностях платформы Малаховка — и ничего не нашла… Наиболее вероятной представляется версия именно о похищении Долматовой. Причём деньги вымогатели могут потребовать как лично у Долматова, так и у руководства футбольного клуба ЦСКА. Если эта версия имеет под собой основание, то похищение супруги Олега Долматова, скорее всего, связано с его прежней работой — главного тренера новороссийского футбольного клуба «Черноморец». Криминальные события вокруг этой команды начали разворачиваться ещё в 1993 году, когда был застрелен вице-президент «Черноморца» Владимир Бут. Преступление это, кстати, до сих пор не раскрыто. Очередной скандал произошёл в 1998 году, когда в Новороссийск приехала спецгруппа МВД. Расследуя деятельность криминальных группировок, контролирующих местный морской порт, сыщики получили информацию о том, что теневые деньги, помимо прочего, инвестировались и в футбол. До того, как началось расследование, «Черноморец» довольно уверенно чувствовал себя в высшей лиге, а потом стал опускаться на дно турнирной таблицы. Как раз в это время клуб и покинули Долматов с Дадахановым. Поэтому не исключено, что ЧП в Малаховке является отголоском событий в Новороссийске».

Олег Долматов с женой Натальей Фото: из личного архива Олега Долматова

До сих пор никто не знает, что случилось в феврале 2000-го с женой главного тренера «армейцев». Из интервью Долматова:

— Я сразу после исчезновения жены сказал руководству: не могу ехать на сборы. Убедили аргументом, что, может быть, за рубежом на меня выйдут потенциальные похитители с требованиями. Поехали – ничего. Вернулись – тишина…

— Поиски Натальи Николаевны не принесли результата?

— Ничего. Был человек – и нет человека…

— Сколько длилось следствие?

— Года два. Потом вызвал следователь: «Дело закрываем – шансов нет». МВД держало расследование на контроле – всё без толку.

— Никаких зацепок?

— Может, и было что-то, но я об этом ничего не знаю.

— Пропавшие бриллианты нигде не всплыли?

— Драгоценности нашёл. Деньги пропали.

— Всё-таки ограбление?

— Не знаю. Дома было чисто, ничего не перевёрнуто. Я приносил зарплату, отдавал жене и никогда не интересовался, куда она прячет деньги. Их я не нашёл.

— Как удалось не сойти с ума от горя?

— С божьей помощью… Я в 40 лет крестился. 1989 год, Советский Союз к развалу шёл. В КПСС разуверился, начал задумываться о вопросах бытия. Взял друга и пошёл в церковь. Батюшка спросил: «Ты хоть Библию читал?». «Нет, — говорю, — но чувствую потребность в вере». Он меня окрестил, взяв честное слово, что этот пробел устраню. Перед поездкой в Германию купил и подарил Библию дочери: «Дочка, ты пока изучи, а когда вернусь, тебя тоже окрестим». И не успел. Хоронили некрещёной, поминать в церкви даже нельзя… Для меня это было ужасное предостережение: креститься крестился, а как вёл распутную жизнь, так и продолжал вести.

«Подарил дочке Библию, а покрестить не успел…» Линия жизни Олега Долматова Известному футболисту и тренеру исполняется 70 лет.

Естественно, руководство ЦСКА участвовало в поиске супруги главного тренера. Были задействованы все ресурсы. Дадаханов делился подробностями мероприятий:

— Загадочная история. Настоящая трагедия. В первую очередь для Долматова, но и мы страдали не меньше. Я все связи подключил. Министр обороны Сергеев дал солдат — прочёсывали ближайшие леса. До сих пор гадаю: может, мы не всё сделали? Могли ещё что-то? Не знаю. Нет ответа.

— Человек как сквозь землю провалился?

— Да. Никаких концов. Я даже водолазов нанимал.

— Ого.

— На Водном стадионе базировался водолазный клуб, я всех поднял. В реке возле Малаховки обшарили дно, нашли две угнанные машины. В лесу наткнулись на свежую могилу — ага, думаем, вот она, разгадка…

— Кошмар. Раскопали?

— Выяснилось, местный мужичок похоронил собаку. Не поверили, стали копать. Действительно — собака.

— Жили Долматовы в частном доме?

— Олег Васильевич с женой — да, в Малаховке. Сын в своей квартире. В тот день Наталья осталась одна, собиралась на Ваганьково, где дочка похоронена. Всё приготовила. Через день я побывал в этом доме вместе с работниками уголовного розыска.

— Что увидели?

— Какие-то коробочки, ленты для цветов, которые планировала взять на кладбище. Вроде сложены аккуратно — но некоторые коробки так и остались открытыми. То, что Олег Васильевич заработал в «Черноморце» и ЦСКА, жена хранила в тайнике. Знали о нём лишь Долматов и она. Заглянул туда, возвращается: «Денег нет». Всё вынесли. Сумма большая.

— Разговоры были — могла уйти в монастырь.

— Версий каких только не было. Но в эту не верю. Я же с Натальей общался.

— Не тот человек, чтобы пойти по монастырям?

— Очень добрая, отзывчивая женщина, при этом волевая. В голове не укладывается, что сама все бросила и ушла в монастырь. Да и не такая уж верующая была.

— Долматова трагедия подкосила?

— Опустились руки. Не мог собраться. Прекрасно его понимаю. Какое-то время продолжал жить в этом же доме. Чтобы открыть дверь, если Наталья вернётся. Потом снял квартиру.

— Казалось, Долматов войдёт в один ряд с Романцевым и Садыриным. Станет большим тренером на годы.

— Пропажа Натальи его надломила. Потерял хватку, что ли. Искры в глазах уже не было, всё это съедало изнутри.

Настроение тренера, его отношения с некоторыми игроками (Олега Шишкина, Дмитрия Хомуху и Владимира Кулика вообще отправили в дубль с формулировкой «снижение требований к себе») – всё это привело к тому, что ЦСКА крайне неудачно стартовал в чемпионате. В первых семи турах «армейцы» потерпели шесть поражений при одной ничьей. Команда занимала последнее, шестнадцатое место. Единственным светлым пятном на общем фоне стал выход в финал Кубка России, причём в полуфинале красно-синие переиграли «Спартак» – 2:1.

2000 год. Кубок России. ЦСКА — Локомотив. Дмитрий Лоськов, Максим Боков, Илья Цымбаларь, Евгений Варламов и Николай Левников Фото: из личного архива Евгения Варламова

Однако и кубковый финал ЦСКА проиграл – 2:3 «Локомотиву». «Армейцы» с 12-й минуты играли вдесятером из-за удаления защитника Максима Бокова. Любопытную историю, связанную с этим матчем, поведал Дадаханов:

«С Валерием Филатовым, президентом «Локомотива» сразу договорились: перед игрой даём Николаю Левникову (арбитру финала. – Прим. ред.) по пять тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он… Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться жёлтой. Были у него еще ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили. Вернул ли пять тысяч? Конечно нет!»

Сам Левников уверяет, что никаких денег от Дадаханова не получал. По его словам, на совещании в присутствии представителей клубов и руководителей РФС было только принято решение, что судьи получат за игру повышенный гонорар. Между тем, во втором тайме Левников удалил лидера «Локомотива» Дмитрия Лоськова, а в концовке, правда, уже при счёте 3:1, назначил пенальти в ворота «железнодорожников».

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Долматов просил освободить его работы с командой, но до поры до времени руководители ЦСКА не принимали отставку тренера. После кубкового финала «армейцы» сыграли вничью дома с «Ростсельмашем» – 1:1. Этот матч и стал последним для тренера-новатора в московском клубе.

«Состояние было, как бы помягче выразиться, нерабочим, – признавался Долматов. – Конечно, это отразилось на команде. Во многом из-за этого неудачно начали сезон. После ничьей с Ростовом, когда на последних секундах упустили победу, не выдержал. Честно сказал начальству: «Ребята, команда будет страдать из-за меня». Чувствовал, что просто не могу в той ситуации ничего дать игрокам, настолько был опустошён. Мне пошли навстречу, отпустили».

«Мы видели, как он выглядит, — говорил Корнаухов о состоянии Долматова. – Несколько раз приезжали к нему на дачу под Малаховкой, пересказывали последние новости. За разговорами о футболе Олег Васильевич хотя бы немного отвлекался от тяжёлых мыслей. Конечно, для него это была трагедия. Ещё одна после смерти дочери. Врагу не пожелаешь того, что он пережил».

Болельщики поздравляют главного тренера ФК «Черноморец» Олега Долматова с победой в матче 3-го тура Первенства России. 2014 год Фото: РИА Новости

Долматов ушёл из ЦСКА, тем не менее не закончил с футболом. После этого возглавлял «Кубань», петербургское «Динамо», «Шинник», «Локомотив», «Ростов», «Химки» и ряд других команд. Пожалуй, как тренер мог добиться большего, если бы не жизненные обстоятельства. Но Олег Васильевич создал новую семью, а летом 2005-го у него родилась дочь. В марте 2017 года Долматов вернулся в ЦСКА на должность координатора молодёжной команды и старших возрастов школы.