Главные тренеры клубов РПЛ-2010. Где они сейчас?

Чемпионат России 2010 года значительно отличался от нынешнего по качественному составу. К нам ещё не приезжали чемпионы мира, но зато играли такие классные форварды, как Кевин Кураньи, Вагнер Лав, Сейду Думбия, Веллитон. А главное, сезон проводился по системе «весна-осень». Сходство заключается в небольшом количестве тренеров-легионеров. Мы решили выяснить, где сейчас специалисты, практиковавшие в РПЛ десятилетку назад. В лиге остались единицы.

Тогда: первый сезон в «Зените».

Сейчас: без клуба.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Итальянский специалист приехал в Россию в декабре 2009 года. Спаллетти бстро поставил «Зениту» игру и уже в мае стала взял Кубок России. В финале сине-бело-голубые с минимальным счётом обыграли «Сибирь». Первое поражение с новым Мистером питерцы потерпели только в августе, уступил французскому «Осеру» в квалификации Лиги чемпионов. В чемпионате же клуб с берегов Невы проиграл всего дважды: в гостях «Спартаку» (0:1) и дома ЦСКА (1:3). С 68 очками за два тура до конца сезона «Зенит» стал чемпионом страны. Спаллетти задержался в России до 2014 года. Затем вернулся в Италию, где возглавлял «Рому» и «Интер». С мая 2019-го «алленаторе» находится без работы.

Как больших тренеров увольняли из топ-клубов РПЛ. Не со всеми прощались полюбовно Расставание с Юрием Сёминым на этом фоне прямо «мир-дружба-жвачка».

Тогда: первый полноценный сезон в ЦСКА.

Сейчас: главный тренер «Рубина».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В конце октября 2009 года Леонид Слуцкий был назначен главным тренером «армейцев». ЦСКА сразу же обыграл «Терек», а в следующей встрече добился почётной ничьей в гостях с «Манчестер Юнайтед» (3:3). Одержав ещё две победы в группе, ЦСКА пробился в плей-офф ЛЧ. Это вынудило ЦСКА играть сразу на три фронта. В четвертьфинале красно-синие в двухматчевом противостоянии уступили «Интеру». Не удалось добиться успеха и в Суперкубке России (поражение 0:1 от «Рубина»). Вторую часть сезона красно-синие провели ударно: 12-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате позволила занять второе место и добыть путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Леонид Слуцкий проработал в ЦСКА семь лет, выиграв абсолютно всё в России. После ухода из клуба Слуцкий пробовал свои силы за рубежом, в «Халл Сити» и «Витессе», но уже в декабре 2019-го года вернулся в «Рубин», где и трудится в настоящее время.

Тогда: поход к третьему чемпионству подряд.

Сейчас: без клуба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После двух чемпионств подряд «Рубин» нацелился на третью вершину. Уже в марте казанцы обыграли ЦСКА в Суперкубке (1:0). В середине лета «Рубин» вылетел из Кубка России, уступив дорогу «Волгарю». Несмотря на неслабую группу в Лиги чемпионов, клуб из Татарстана смог добиться выхода в плей-офф Лиги Европы и занять третье место в РПЛ. В первый раз Бердыев покинул «Рубин» в конце 2012 года. На протяжении четырёх лет Курбан Бекиевич работал в «Ростове», а в 2017-м вернулся в Казань, где проработал два года. Второй приход Бердыева в казанский клуб результатов не принёс: команда заняла 11-е место, а главный тренер был отправлен в отставку. С тех пор он без работы.

Обидел Федуна и не договорился с Ротенбергом. Куда пропал Курбан Бердыев? Самый закрытый тренер российского футбола почти год без работы. Хотя ещё недавно мог возглавить «Спартак», «Локомотив» или сборную.

Тогда: второй сезон в «Спартаке» (в первом — второе место).

Сейчас: главный тренер «Ростова».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

После второго места в чемпионате 2009 года болельщики красно-белых требовали золотых медалей. Добившись хороших результатов в своём дебютном сезоне в «Спартаке», второй Карпин начал с переменным успехом. Так прошёл весь 2010 год для красно-белых. «Спартак» оказался вне тройки лучших, занял четвёртое место и попал в квалификационный раунд Лиги Европы. Проработал Карпин в «Спартаке» вплоть до 2014 года, с перерывом в тренерстве во время прихода Эмери. В августе Валерий Георгиевич принял «Мальорку», но уже в феврале 2015-го покинул клуб и летом возглавил «Торпедо» из Армавира. Карьера в «Торпедо» тоже продлилась недолго, летом 2016 года Карпин расторг контракт. Следующий год российский тренер провёл на ТВ в роли эксперта, а в декабре 2017-го возглавил «Ростов», где и работает до сих пор.

Тогда: второй приход в «Локомотив».

Сейчас: без клуба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чемпионат 2010 года «Локомотив» начал так же, как и «Спартак»: чередовал победы, ничьи и поражения. В третьей части сезона «железнодорожники» выправили положение и в 11 матчах одержали семь побед. Благодаря успешной концовке команда Юрия Сёмина смогла обогнать нальчикский «Спартак» и занять пятое место, дающее право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы. Руководство клуба было недовольно результатами команды, поэтому отправило Сёмина в отставку. Возможно, истинной причиной увольнения стал конфликт тренера с президентом клуба Ольгой Смородской. Карьера Сёмина продолжилась в киевском «Динамо», где Юрий Павлович выиграл Суперкубок Украины и дважды стал серебряным призёром. Транзитом через Азербайджан Сёмин вернулся в Россию и возглавлял «Мордовию», «Анжи» и «Локомотив». После решения руководства «железнодорожников» не продлевать контракт с легендой клуба в мае этого года Сёмин остался без клуба.

Ещё 7 лет назад казалось, что Сёмин — всё. Как он смог перезапустить карьеру Неизвестные подробности работы Палыча в Азербайджане: там его боялся пресс-атташе клуба, в котором он работал.

Тогда: 7-й сезон в Нальчике.

Сейчас: без клуба.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сезон-2010 начался для Красножана успешно. «Спартак-Нальчик» после восьми туров занимал первое место, но вскоре клуб попал в зону турбулентности, долго находился на четвёртой позиции, а сезон завершил на шестом месте. Это был финиш нальчикского этапа в жизни Красножана. По окончании сезона он подписал контракт с «Локомотивом», но уже через полгода при мутных обстоятельствах был отправлен в отставку. Позже Красножан возглавлял вторую сборную России, «Анжи», «Кубань», «Терек, сборную Казахстана и «Химки». Подмосковный клуб тренер покинул летом 2018 года и с тех пор находится без команды.

Тогда: главный тренер «Динамо».

Сейчас: главный тренер «Крылья Советов».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Динамовцы начали сезон под руководством Андрея Кобелева, но уже после семи матчей тренер был уволен. Божович улучшить результаты команды не смог. «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка России, а в чемпионате заняло седьмое место. Уже через год после назначения Божович покинул команду. За последние 10 лет черногорский специалист возглавлял «Амкар», «Ростов», «Локомотив», «Црвену Звезду», «Арсенал». С 2018 года он в «Крыльях Советов».

Как выглядели нынешние главные тренеры РПЛ в молодости Некоторым пришлось завершить карьеру футболиста очень рано.

Тогда: третий сезон в «Томи».

Сейчас: без клуба.

Третий сезон Непомнящего в Томске начался довольно неплохо. «Томь» после 11 туров набрала 21 очко, но вскоре начала чередовать победы с поражениями. Также сибиряки рано вылетели из Кубка. Побороться за место в пятёрке «Томь» не смогла и закончила сезон на восьмой позиции. После ухода из клуба Непомнящий был советником президента ЦСКА, но уже в 2014 году вернулся в «Томь», где проработал ещё два года. В 2018-м Валерий Кузьмич возглавил «Балтику», но после 11-го тура был уволен. Сейчас находится без работы, о завершении тренерской карьеры не объявлял.

Тогда: только возглавил «Ростов».

Сейчас: вице-президент Федерации футбола Украины.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Протасов начал карьеру в «Ростове» с поражения. На протяжении всего сезона «Ростов» не мог похвастать стабильностью. В Кубке страны клубу удалось дойти до полуфинала, а в чемпионате пришлось довольствоваться девятым местом. Протасов задержался в клубе ненадолго, до мая 2011 года. Затем работал в чемпионатах Казахстана, Беларуси и Румынии. Но добиться результата смог только с минским «Динамо» — стал бронзовым призёром. С 2018 года и по настоящее время Протасов является вице-президентом Федерации футбола Украины.

Тогда: второй сезон в «Сатурне».

Сейчас: главный тренер «Урожая».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезон-2010 стал последним для «Сатурна» в Премьер-Лиге. Несмотря на занятое 10-е место, в январе 2011 года клуб был объявлен банкротом. Гордеев тем временем возглавил донецкий «Металлург», но уже менее чем через полгода вернулся в Россию. С 2011 года российский тренер возглавлял «Анжи», «Сибирь», «Мордовию», «СКА-Хабаровск», а также юношескую сборную России. С октября 2019-го Гордеев наставляет «Урожай».

Тогда: третий приход в «Анжи».

Сейчас: президент клуба «Махачкала».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уже после первого тура в «Анжи» произошла тренерская перестановка. Вместо Омари Тетрадзе клуб возглавил Гаджи Гаджиев. Прыгнуть выше головы клуб не смог и с Гаджиевым: в 1/16 финала Кубка проиграл «Зениту», а в чемпионате занял 11-е место. В 2011 году Гаджи Муслимович покинул махачкалинский клуб, но уже через два года вернулся. Впоследствии возглавил «Амкар», где проработал более трёх лет. Когда клуб расформировали, Профессор перешёл на должность президента клуба в «Махачкале», где трудится до сих пор.

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Тогда: только возглавил «Терек».

Сейчас: без клуба.

Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

Байдачный проработал в «Тереке» всего год. Грозненский клуб хорошо стартовал в чемпионате, но долго наверху удержаться не смог. Итог — 12-е место. Байдачный долго без работы не сидел и устроился старшим тренером в воронежском «Факеле». После был главным в «Ростове», но уже через два месяца покинул клуб. С лета 2012 года Анатолий Николаевич на заслуженном отдыхе: проживает в Минске и возобновлять тренерскую деятельность не торопится.

Тогда: возглавил клуб в середине сезона.

Сейчас: вице-президент «Пюника».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Первую часть сезона самарский клуб возглавлял Юрий Газзаев, но, потерпев 10 поражений в 14 матчах, был уволен. Новым главным тренером стал Александр Тарханов, который спас клуб не только от прямого вылета, но и от стыковых матчей. «Крылья Советов» заняли 12-е место и сохранили прописку в чемпионате. После отъезда из Самары Тарханов возглавлял «Химки, «Урал», «Славию», «Пюник». Сейчас работает вице-президентом армянского клуба.

Тогда: второй сезон в «Амкаре».

Сейчас: без клуба.

Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

В сезоне-2010 «Амкар» одержал всего восемь побед. Пермский клуб набрал одинаковое количество очков с «Аланией», но избежал вылета. Следующий сезон до конца Рахимов не доработал, так как был отправлен в отставку. С 2013 по 2017 год Рашид Маматкулович возглавлял «Терек», а с 2018-го по 2019-й — «Ахмат».

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«Алания»: Владимир Шевчук

Тогда: главный тренер «Алании».

Сейчас: без клуба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шевчук провалил сезон с «Аланией» и вылетел в ФНЛ. В дальнейшем был ассистентом в тренерском штабе вплоть до 2014 года. Долгое время Шевчук находился в творческом отпуске, пока летом 2018 года не вошёл в структуру «Урожая». Сейчас он снова без работы.

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Тогда: второй сезон в «Сибири».

Сейчас: главный тренер «ТИРА-Персикабо» (Индонезия).

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2009 году Криушенко вывел «Сибирь» в Премьер-Лигу, а удержаться в ней не смог — 16-е место. Сезон-2010 остаётся для «Сибири» единственным в РПЛ. После отъезда из России Криушенко отправился в чемпионат Узбекистана, а затем вернулся в родную Беларусь. С 2017-го по 2019 год Игорь Николаевич возглавлял сборную страны. С 2019-го практикует в Индонезии.