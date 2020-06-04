Жиркова затравили за трансфер в «Анжи». Позорная страница нашего футбола

За пять лет в ЦСКА Юрий Жирков выиграл в России всё что можно, и не раз. В том числе два чемпионства, четыре кубка, четыре Суперкубка. Ну и Кубок УЕФА в придачу. Недавно экс-тренер ЦСКА Зико выразил мнение, что главной звездой его команды был именно Жирков, а не Вагнер Лав. Казалось очевидным, что россиянин должен попробовать себя в Европе. Переход в «Челси» мог состояться ещё в начале 2009 года, но Зико договорился об отсрочке на полгода.



«Мне Сколари звонил по поводу Жиркова, – рассказывал Зико. – Сколари тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари».



Летом 2009 года Жирков всё-таки перешёл в «Челси» за 21 млн евро – рекордная продажа для клуба РПЛ на тот момент. Однако за два сезона в АПЛ Жирков так и не стал футболистом основы и к лету 2011 года решил вернуться в Россию.

Похоже, что Жирков хотел в «Спартак»

По информации из нескольких источников, Жирков рассчитывал перейти из «Челси» в «Спартак». Сослан Джанаев утверждал, что созванивался с Жирковым, и тот очень хотел в команду Валерия Карпина.



Карпин подтверждал намерение Юрия. Между клубами шёл диалог, но трансфер оказался невозможен, вопреки желанию красно-белых и самого футболиста. По словам Карпина, «Челси» просто не мог им продать Жиркова.



Судя по всему, причиной тому было нежелание Гинера и Абрамовича отдавать полузащитника именно в «Спартак» (об этом же говорил Джанаев). Уже много писалось о связи Гинера и Абрамовича. Известно, что «Сибнефть» Абрамовича до этого была титульным спонсором ЦСКА, а Гинер и Абрамович смотрели футбол вместе на стадионе.

«Анжи» купил Жиркова за 15 млн евро

И здесь мы подходим к трансферу, который с одной стороны казался логичным, а с другой – скандальным. Логичным, потому что Жиркову имело смысл уходить из «Челси», где он мало играл. Скандальным, потому что Жирков утверждал, что вернётся в Россию только в ЦСКА.



Трансфер Жиркова в другой клуб расстроил и фанатов «Спартака», и фанатов ЦСКА. Хотя предложения от «армейцев», похоже, и не было. ЦСКА на тот момент едва ли мог потратить 15 млн евро на футболиста. За всю историю клуба Гинер лишь один раз столько заплатил – в 2019 года за Влашича. В 2011-м это было едва ли осуществимо.



Многие люди из мира футбола указывали, что причиной перехода Жиркова в «Анжи» стали деньги. Об этом говорили Евгений Ловчев (экс-футболист сборной СССР), Дмитрий Хохлов (экс-футболист сборной России), Владимир Долгополов (чемпион СССР) и многие другие. Агент Алексей Сафонов заявил, что у Жиркова было три причины – деньги, деньги и деньги. Сообщалось, что в «Анжи» зарплата полузащитника возросла до 5 млн евро в год.

Жиркова освистали на матче Россия – Сербия

О трансфере Жиркова в «Анжи» (контракт на четыре года) было объявлено 6 августа 2011 года. А уже через четыре дня сборная России проводила товарищеский матч с сербами в Черкизово. Жирков вышел на поле в основе, и каждое его касание мяча сопровождалось свистом трибун. Когда полузащитник подавал угловой, в него летели различные предметы, в том числе монеты. Вскоре после того как в Жиркова бросили пачку сигарет, он ушёл на замену. Это случилось на 68-й минуте при счёте 1:0 в пользу сборной России – на поле вышел Игнашевич. Замена сопровождалась гулом трибун. Главный тренер Дик Адвокат пытался руками успокоить фанатов, но это не помогало.



Перед игрой болельщики сожгли футболку Жиркова с номером 18, а ещё принесли к стадиону баннер «20.08.1983 – 06.08.2011 – R.I.P.», где первая дата – день рождения Жиркова, а вторая – день трансфера в «Анжи».

Сообщалось, что в перерыве матча Жирков плакал в раздевалке, и команда даже думала не выходить на второй тайм (Жирков опроверг эту информацию). После матча многие эксперты, критиковавшие Жиркова, встали на его сторону. Было много красноречивых высказываний и со стороны действующих футболистов сборной. Само собой, и от Романа Широкова, который, выйдя из раздевалки, сказал журналистам: «Мы не считаем, что это были болельщики сборной России. Могут больше не приходить. Это не люди». Примерно то же самое сказал Павлюченко. Президент РФС Фурсенко назвал произошедшее свинством и грозил последствиями, но не уточнял, какими именно.



Дик Адвокат на пресс-конференции: «Я не понимаю, почему они освистывают собственного игрока. Ту зарплату, которая у него есть в «Анжи», он мог получать и в другом клубе. Вместо того чтобы поддерживать его возвращение в Россию, они его освистывают. Я этого не понимаю. Может ли эта ситуация сказаться на вызове Жиркова в сборную? Он будет играть всегда!»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Московские фанаты объявили о бойкоте матчей на Кавказе

Нужно понимать, что в тот момент совпало сразу несколько событий. Соперником сборной стала именно Сербия – самая дружественная страна для российских фанатов. В результате болельщики поддерживали и соперника. Во-вторых, что важнее, московские фанаты были разочарованы тем, что Жирков выбрал именно команду с Кавказа.



За два месяца до этого фанаты «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» объявили, что бойкотируют выезды на матчи кавказских клубов — «Анжи» Махачкала, «Спартак» Нальчик, «Терек» Грозный (нынешний «Ахмат»). Причиной тому болельщики называли проблемы с безопасностью в регионе.



За шесть месяцев до этого в Москве случилось убийство спартаковского фаната Егора Свиридова группой кавказцев и последовавший за этим митинг на Манежной площади со скандированием «Москва – не Кавказ». Митинги прошли ещё в дюжине городов России.

Ещё совпало, что через три дня после матча Россия – Сербия «Спартак» принимал «Анжи» в «Лужниках». Это была дебютная игра Жиркова за махачкалинцев. Жирков провёл на поле весь матч, но «Спартак» победил – 3:0. Один из голов забил воспитанник красно-белых Александр Козлов (его единственный мяч за «Спартак»).

«Сказали, что я должен перейти из «Спартака» в ЦСКА. Тогда меня вызвали к деду Хасану» Александр Козлов — о том, как непросто быть главной футбольной надеждой в России.

Баннеры с обеих сторон были посвящены Жиркову. Спартаковцы написали: «За деньги честь не купишь». Поклонники «Анжи»: «Юра Жирков, ты гордость России и «Анжи».

Говорили, что Жирков сделал финт Зидана, но это не так

В начале сентября 2011 года сборной России предстояли ещё два матча. На этот раз уже не товарищеских, а отборочных к Евро-2012. Сборная России сыграла в «Лужниках» с Македонией и Ирландией. Несмотря на угрозы Фурсенко и требования футболистов/тренеров сборной, свист в адрес Жиркова продолжился. Однако реакция Жиркова получилась идеальной. Он выдал отличный матч.

Финт Юрия Жиркова в матче с Македонией

Жирков был лучшим в матче против Македонии. А самым ярким эпизодом встречи стал финт на 64-й минуте. Комментатор матча и газеты тогда сообщали, что Жирков исполнил финт Зидана, но на самом деле это был немного другой приём. Финт Зидана предполагает касание мяча двумя ногами, а Жирков всё сделал одной, и получилось не менее красиво.



Жирков сначала сам выгрыз мяч в центре поля, прошёл соперников на дриблинге, а затем выдал шикарный навес на Торбинского, который бил головой – вратарь чудом спас ворота. Пускай даже сборная России забила в другой атаке, но Жирков действительно выделялся. На него бросались сразу по три защитника. В результате центральная трибуна начала скандировать: «Юра–Юра».

Юрий Жирков в окружении трёх игроков сборной Македонии Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот что рассказал «Чемпионату» Николай Игумнов, который был менеджером сборной России на тот момент:



– Жиркову тогда скандировали: «Магомед Жирков», но он не слушал весь этот негатив. Просто играл в футбол. Юра ведь играет либо хорошо, либо очень хорошо. Он тогда заложил пару красивых финтов, и люди начали ему аплодировать и скандировать: «Юра Жирков». Он переломил ситуацию за счёт своей игры.

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Это был четвёртый материал из цикла 20 самых громких трансферов в истории РПЛ. Предыдущие три эпизода можно найти тут:

1. Детективная история о переходе Владислава Ващука из киевского «Динамо» в «Спартак»



2. Криминальная драма о трансфере Олега Веретенникова из «Уралмаша» в «Ротор»



3. Комедия о бегстве Романа Ерёменко из «Рубина» в ЦСКА

Продолжение следует.