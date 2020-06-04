Согласно плану УЕФА, должно быть 4 стадиона в радиусе 100 км. В Москве есть минимум 5 крутых арен.

Лигу чемпионов-2019/2020 доиграют в России? А что, мы не против!

Что случилось

Газета Bild поделилась интереснейшим инсайдом. Немецкие журналисты назвали три страны, которые могут принять финал Лиги чемпионов после её возобновления. В их числе оказалась и Россия. По информации источника, Россия планирует подать заявку на проведение мини-турнира.

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Какой ещё мини-турнир

Из-за эпидемиологической обстановки УЕФА приходится жертвовать форматом Лиги чемпионов и сокращать количество матчей для того, чтобы минимизировать риск заражения игроков. Называются разные варианты возобновления турнира. Например, «Финал четырёх», при котором победителей полуфиналов будут определять по результатам одного матча. Но самым вероятным кажется вариант с «Финалом восьми»: двухматчевое противостояние в раундах плей-офф начиная с 1/4 финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече. При этом все матчи после завершения 1/8 финала планируют провести в одной стране.

Какие требования у УЕФА

УЕФА требует, чтобы принимающая сторона выделила для финального турнира четыре стадиона в радиусе 100 км.

К счастью, у нас с футбольными аренами как раз проблемы нет. В Москве есть «Открытие Арена», «Лужники», «РЖД Арена», «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена». Не так много городов в мире могут похвастать таким количеством отличных стадионов.

Кто ещё претендует на проведение мини-турнира

Как и Россия, заявку планирует подать Португалия. Другой претендент – Германия, которая, по информации Bild, уже уведомила УЕФА о желании принять турнир. Германия предлагает провести матчи во Франкфурте, Майнце, Зинсхайме, Дармштаде/Висбадене.

Где должен был проходить финал Лиги чемпионов

До пандемии провести финал турнира планировали в Стамбуле. Однако из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в Турции (к 4 июня общее число заболевших достигло 166 422, 4609 человек скончались) УЕФА от этой идеи отказался. Впрочем, в следующих сезонах Стамбул всё равно должен получить своё законное право принять финал турнира.

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Реальна ли доигровка ЛЧ в России

Из-за пандемии мы изголодались по футболу. Было бы отлично, если бы летом в России не только возобновилась РПЛ, но и продолжилась Лига чемпионов.

Тем более после домашних чемпионата мира и Кубка конфедераций опыта проведения больших турниров у нас предостаточно.

Однако пока новости о возобновлении ЛЧ в России больше похожи на фантазии немецких коллег. Так считает и генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Мне ничего неизвестно о возможности проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России. Даже о каких-то сложностях Стамбула в проведении финала Лиги чемпионов я узнал из прессы, а не из официальных источников. Я бы рекомендовал дождаться 17 июня, когда все решения на этот счёт будут приняты. Мне сложно комментировать даже возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России, потому что с этим никто не обращался. Ни я, ни мои сотрудники этот вариант не прорабатывали. Если будет политическое решение, то будем исполнять», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Так что пока нам остаётся лишь дожидаться 17 июня. В этот день УЕФА объявит окончательное решение о будущем Лиги чемпионов.