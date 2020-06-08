«Жить в стиле «плевать на всё, делаю, что хочу» можно будет, только когда все переболеют»

– В «Локомотиве» я уже восемь лет, пять лет в основной команде, а изначально я шесть лет работал в больнице нейрохирургом. Так получилось, что в какой-то момент жизнь пришлось направить в другое русло.



На карантине, как и у всех, не было работы, поэтому когда мне позвонил мой брат (он тоже работает спортивным врачом) и предложил пойти работать в больницу с коронавирусными больными, решились и вместе пошли. Первое дежурство у меня было 21 апреля.

Никита Карлицкий (слева)

Опасения какие-то были, но несильные. Мне лично было очень интересно, как с этой инфекцией бороться, а как ещё узнать, если не погрузиться в это? Наверное, чувство самосохранения у меня снижено. Ни я, ни брат не испытывали абсолютно никакого испуга и волнения.



Жили мы не дома. Медчасть обустроили прямо в больнице на отдельном этаже, остальных поселили в гостиницу, которая находится в 50 метрах от больницы. Я дежурил каждые сутки по шесть часов: выходил на работу в семь утра, уходил в час, на следующий день приходил в отделение ровно через сутки.



Было тяжеловато адаптироваться, потому что нарушается цикл сна и бодрствования. Такая работа принципиально отличается от работы в футбольном клубе – в больнице всё примерно одинаково, а в команде сталкиваешься с большим количеством различных проблем.

Маски стирают нос до крови, но мы приспособились

К работе в костюмах мы адаптировались за 1-2 дня. Хотя в нём душно, тяжело дышать, потому что на тебе постоянно три маски. Но мы поняли, какие есть нюансы – например, лучше не пить заранее воду или кофе. С масками, которые стирают нос до крови, тоже было непросто в первое время, но потом приспособились – начали использовать всевозможные тейпы. Те самые, которым ребятам ноги обычно заматываем, мы клеили себе на нос – это помогало. Если увидите на улице кого-нибудь со стёртым носом, то это точно медицинский работник.



Многие думают, что коронавирус — это ерунда, потому что никто из знакомых не заболел. Но это не так. Инфекция действительно серьёзная, у неё есть два основных вида осложнения: первый – пневмония, которая очень быстро развивается, второй – когда начинаются проблемы из-за свёртывания крови. Самое ужасное, что осложнения появляются у людей со слабыми лёгкими. И если на людях с сильным иммунитетом это никак не скажется, то более слабые будут умирать.



Важно понимать, что сейчас практически нет прямого лечения от вируса: врачи только поддерживают иммунитет и борются с вытекающими осложнениями. Когда у человека нет никаких симптомов, ему дают большое количество витаминов, воды и то, что лечит ОРВИ. А если начинаются осложнения, то всё зависит от выраженности симптомов – там уже начинается терапия.

Что касается разговоров о недостаточной пользе медицинских масок, то люди зачастую просто вырывают слова из контекста и начинают всем рассказывать. Если один человек надел маску, а рядом кто-то покашлял, то вероятность не заболеть у первого будет равняться лишь 30%. Если больной будет в маске, то шансы остаться здоровым вырастут до 60%. А если в маске будут оба, то – 95%. Вот такая математика.



Я считаю, что введение карантинных мер было абсолютно правильным. Сейчас их ослабляют, прежде всего из экономических соображений. Ведь тяжело так долго сидеть дома, начинаются проблемы. Но я бы ещё ужесточил режим: если бы мы не закрыли людей на карантин, заболеваемость бы увеличилась, а вместе с тем и смертность, так как медицина бы попросту не справилась.

Если бы соблюдались все меры безопасности, то карантин закончился бы раньше

Вы же видели, что творилось 9 мая — хороводы, фейерверки. Всё это происходило, несмотря на рекомендации правительства оставаться дома. Проблема в сознательности людей. Если бы все сидели дома этот месяц, а в дальнейшем соблюдали бы меры безопасности, то статистика заболеваемости и смертности была бы ниже.

Конечно, умерших у нас действительно меньше, чем в Италии и Испании, но всё же. В Европе люди ходят в масках и соблюдают дистанцию, и там нет таких скачков заболеваемости. Нельзя же всё вбить людям в голову законодательным путём. Я не знаю, как нужно бороться с такой несознательностью людей. Если бы соблюдались все меры безопасности, то карантин закончился раньше.



Сейчас мы, наверное, уже вышли на плато, но больных всё равно много, а госпитали забиты. Тем не менее Москва уже готова к возвращению в прежний ритм – городу просто нужна была передышка, чтобы больницы смогли подготовиться к наплыву людей.

Так что жить нормально мы можем и сейчас, просто соблюдая все правила безопасности – в таком случае вероятность заболевания сильно снижается. А вот жить по принципу «плевать на все, я делаю, что хочу» можно будет, только когда все переболеют.