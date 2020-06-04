10 крутых форвардов, которые провалились в АПЛ. Один из них — Шевченко (видео)

В последнее время в прессе всё чаще появляются слухи о возможном переходе в «Ливерпуль» нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Он продолжает погоню за лучшим бомбардиром Бундеслиги Робертом Левандовским и имеет хорошие шансы уже этим летом оказаться в команде Юргена Клоппа.

В Англию приезжало немало топовых форвардов, но некоторые из них так и не сумели заиграть в АПЛ, хотя переходили в английские клубы в статусе звёзд. Британский таблоид The Sun обнародовал рейтинг из 11 нападающих, которые так и не смогли зажечь в АПЛ. В списке есть и футболисты с постсоветского пространства.

86 матчей, 11 голов в АПЛ

Сергей Ребров в Англии был не так ярок, как на Украине Фото: Phil Cole/Getty Images

Летом 2000 года «шпоры» приобрели украинского нападающего киевского «Динамо» за 11 млн фунтов. Изначально Ребров попадал в стартовый состав, но после ухода с поста главного тренера Джорджа Грэма и прихода на его должность Гленна Ходдла у украинца начали возникать разногласия с новым специалистом. Ребров провёл в футболке «Тоттенхэма» 62 игры, в которых отличился 10 раз. Ходдл отправил его в аренду в «Фенербахче», а потом и вовсе продал в лондонский «Вест Хэм». Но и в стане «молотобойцев» Реброву тоже не удалось заиграть. Он провёл за них 27 игр, в которых отличился лишь однажды. Английская пресса не раз включала его в списки худших трансферов английских клубов, но для киевского «Динамо» Ребров навсегда останется легендой.

63 матча, 10 голов в АПЛ

Диего Форлан не оправдал надежд болельщиков «МЮ» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Уругвайский нападающий приехал в Англию в январе 2002 года из аргентинского «Индепендьенте». Немаловажную роль в трансфере Диего в АПЛ сыграл сэр Алекс Фергюсон, который лично хотел видеть футболиста в своей команде. «МЮ» заплатил за уругвайца 7 млн фунтов, но Форлан эти деньги так и не оправдал. Прежде чем забить свой первый гол в футболке «красных дьяволов», Диего провёл 34 сухих матча. Уругваец часто выходил лишь на замену из-за высокой конкуренции на позиции нападающего, где играл Рууд ван Нистелрой. В общей сложности за два с половиной сезона в Англии Форлан в 98 матчах забил всего 17 голов (в разных турнирах, не только в АПЛ). Летом 2004 года, после подписания контракта с Уэйном Руни, Диего принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Вильярреал». Там уругваец сумел раскрыться, став лучшим бомбардиром чемпионата Испании и обладателем «Золотой бутсы».

41 матч, 8 голов в АПЛ

Фернандо Морьентес (справа) в матче с «Манчестер Юнайтед» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Испанец переходил в «Ливерпуль» по личной инициативе Рафаэля Бенитеса в статусе лучшего бомбардира Лиги чемпионов сезона-2003/2004 в составе «Монако». Но на «Энфилде» Морьентес провёл всего полтора сезона. Изначально Бенитес доверял испанцу место в стартовом составе, но Фернандо в этих матчах не оправдывал ожиданий. Испанскому тренеру пришлось посадить соотечественника на лавку, из-за чего форвард остался за бортом своей национальной сборной и не поехал на чемпионат мира в Германию. В АПЛ Морьентес забил лишь 8 мячей в 41 матче и уже в 2006 году перебрался в «Валенсию». Вернувшись в Испанию, Фернандо вновь смог напомнить о себе, но ещё одного шанса зажечь в Англии так и не получил.

48 матчей, 9 голов в АПЛ

Жозе Моуринью благодарит Андрея Шевченко (слева) за игру Фото: Phil Cole/Getty Images

Украинец перешёл в лондонский «Челси» из «Милана» на пике своей карьеры. В первом же матче за новый клуб Шевченко отметился забитым мячом в ворота «Ливерпуля» в Суперкубке Англии 2006 года. От него многого ждали, но, несмотря на вполне достойный старт, дальше карьера Шевченко в Англии не увенчалась успехом. Декабрь 2007-го стал одновременно и лучшим, и роковым месяцем в английской карьере украинца. Он забил «Ливерпулю», «Сандерленду», а также положил дубль в матче с «Астон Виллой», в котором получил тяжелейшую травму. Украинскому форварду пришлось пропустить последующие 18 матчей, а летом 2008 года «Челси» отправил Шевченко в годичную аренду с возможным правом выкупа в «Милан». Итальянцы этой опцией не воспользовались и по истечении соглашения вернули нападающего в лондонский клуб. В АПЛ Шевченко забил всего девять мячей в 48 матчах. Уже летом 2009 года руководство синих продало его в киевское «Динамо». А пока полюбуйтесь голами Шевы в том самом матче с «Астон Виллой». Играл бы так всегда, стал бы легендой не только Серии А, но и АПЛ.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

41 матч, 14 голов в АПЛ

Робиньо оказался в воротах вместо мяча Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Бразилец был куплен за сумасшедшие на тот момент деньги – 40 млн фунтов. Такой дорогостоящий трансфер осуществил новый босс «Ман Сити» шейх Мансур. Но сам Робиньо желал перейти в «Челси».

«Я хотел поехать в «Челси». Тем не менее «Реал» отказался меня продавать. Им не понравилось, что «Челси» продавал футболки с моим именем до того, как сделка была завершена. Я уверен, что именно это привело к провалу переговоров», — вспоминал бразилец в интервью сайту FourFourTwo.

В «Сити» Робиньо за два сезона в АПЛ забил лишь 14 голов. Английский клуб отправлял бразильца на родину в «Сантос», но и там он не сумел себя проявить. Уже в 2010 году «горожане» избавились от игрока, продав его в «Милан». Несмотря на неудачное пребывание на Туманном Альбионе Робиньо заявил, что не жалеет о переходе в «Манчестер Сити». А вот видео его лучшего матча за «Сити» — против «Сток Сити».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

36 матчей, 5 голов в АПЛ

Радамель Фалькао отмечает редкий успех в форме «Манчестер Юнайтед» Фото: Gareth Copley/Getty Images

В «Порту» и мадридском «Атлетико» Фалькао был одним из самых забивных нападающих планеты. Со временем результативность колумбийского форварда начала падать, а «Монако» отдал его в аренду сначала с «Манчестер Юнайтед», а потом и в «Челси». В «МЮ» Фалькао преследовали травмы, из-за которых футболист периодически пропускал матчи. В обоих английских клубах Радамель пребывал в ужасной форме и не смог проявить себя в АПЛ, забив всего пять мячей. Ни «красные дьяволы», ни «аристократы» не захотели выкупать нападающего и отправили его обратно в «Монако».

52 матча, 7 голов в АПЛ

Роберто Сольдадо в Англии чаще хватался за голову, чем забивал Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Испанец должен был стать главным нападающим «шпор» после перехода из «Валенсии» за 30 млн евро. Но этого не произошло. По словам Сольдадо, после ухода с поста главного тренера Андре Виллаш-Боаша он потерял уверенность в себе.

«После увольнения Виллаш-Боаша, который подписал меня и был единственным, кто желал видеть меня в клубе, для меня всё закончилось. Я потерял уверенность в себе, для меня наступили плохие времена. Сейчас этот неудачный период заставляет меня по-другому смотреть на вещи», — вспоминал испанец в интервью Goal.com.

За два сезона в «Тоттенхэме» Сольдадо забил только семь мячей, проведя в АПЛ 52 матча. Летом 2015 года лондонский клуб продал его в «Вильярреал».

2 матча, 1 гол в АПЛ

Алешандре Пато занял привычное место в «Челси» — на скамье запасных Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Пато пророчили великую футбольную карьеру, но после ухода из «Милана» она пошла на спад. В 2016 году главный тренер «Челси» Гус Хиддинк взял бразильца в аренду на полгода, несмотря на не лучшую физическую форму игрока.

«Если бы он не хотел играть, я не думаю, что он бы сделал этот шаг и перешёл бы в АПЛ. Он мог бы отнестись ко всему проще и сказать, что жизнь продолжается, но переход в «Челси» даёт ему преимущество и позволяет опровергнуть все сомнения предыдущих лет», — говорил Хиддинк, комментируя переход Пато.

Бразилец так и не сумел набрать хорошую физическую форму и провёл за «Челси» всего два матча, в одном из которых отметился голом с пенальти в ворота «Астон Виллы». Футболист вернулся в «Коринтианс», так и не сумев реанимировать свою карьеру в Европе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

14 матчей, 5 голов в АПЛ

Гонсало Игуаин не сумел проявить себя в АПЛ даже под руководством Маурицио Сарри Фото: Getty Images

Игуаин блистал в «Наполи» и «Ювентусе», но в Англии у аргентинца ничего не получилось. Гонсало перешёл в английский клуб по приглашению главного тренера Маурицио Сарри, с которым он работал в Неаполе. Английская пресса назвала трансфер Игуаина одним из самых громких, но, проведя полгода в аренде в лондонском «Челси», он забил всего 5 мячей в 14 матчах. И хотя у английского клуба была опция выкупа за 36 млн евро, он всё же ей не воспользовались. Футболист вернулся в туринский «Ювентус», за который выступает до сих пор.

47 матчей, 16 голов в АПЛ

Маркос Алонсо бежит поздравлять Альваро Морату (слева) с голом Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Летом 2017 года Мората подписал пятилетний контракт с лондонским «Челси». По информации Sky Sports, «аристократы» заплатили «Реалу» 70 млн фунтов, а фанаты синих бурно встречали испанца в клубе. Но Альваро не прижился ни в команде Конте, ни в команде Сарри. За полтора сезона в Англии он забил 16 мячей в АПЛ, а зимой 2019 года был отправлен в аренду на 18 месяцев в мадридский «Атлетико». В команде Диего Симеоне Мората чаще появляется в стартовом составе, но не так часто забивает. Вероятность того, что испанский нападающий вернётся в лондонский «Челси» и будет попадать в основной состав тоже крайне мала. Главный тренер синих Фрэнк Лэмпард делает ставку на молодёжь, поэтому уже этим летом испанец может быть продан.