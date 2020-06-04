10 игроков, загубивших свою карьеру в «Барселоне»

Трансфер в топ-клуб – это не всегда удача и гарантированный успех. Частенько футболисты, подписывая контракт с грандами, обрекают себя на полный провал.

Рассказываем об игроках, которые испортили себе карьеру, перейдя в «Барселону».

36 матчей, 3 результативные передачи

Александр Глеб был далеко не лучшим в «Арсенале». Однако команду Венгера, добравшуюся до финала ЛЧ, без него представить трудно. Летом 2008 года системообразующего игрока «канониров» забрала «Барселона». Президент испанского клуба Жоан Лапорта ожидал, что белорус впишется в составе каталонцев, поэтому не пожалел на полузащитника 17 млн евро. Однако в Испании у Глеба не заладилось. На поле хавбек приносил мало пользы, а потому не часто покидал скамейку запасных. На ней он и провёл финальный матч Лиги чемпионов, за что вскоре публично разнёс Гвардиолу, поставив крест на своём будущем в «Барселоне». Далее были неудачные аренды в «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург», после чего Александр бесплатно ушёл в «Крылья Советов». С тех пор он играл только в Турции и Беларуси, где и завершил карьеру.

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42 матча, 6 голов, 9 результативных передач

Фото: Dave Rogers/Getty Images

В конце 1990-х и начале 2000-х Рикельме феерил в «Боке Хуниорс», поэтому вскоре его подписала «Барселона». Впрочем, ничего хорошего из этого трансфера не вышло. Луи ван Гал требовал от атакующих футболистов отрабатывать в обороне, а аргентинец с этой задачей не справлялся и в результате всё чаще оставался на скамейке запасных. Спустя год после переезда Рикельме «Барселона» приобрела Роналдиньо. Тогда Хуан окончательно понял: в Каталонии ему делать нечего. Полузащитник ушёл в скромный «Вильярреал», с которым взял бронзу Примеры, затем вернулся в Аргентину, где стал настоящей легендой «Боки Хуниорс». А закончил играть Рикельме в родном «Архентинос Хуниорс». Конечно, окончательно в «Барселоне» игрок свою карьеру не загубил. Однако с таким талантом аргентинец наверняка мог стать не легендой «Боки», а кем-то покруче.

173 матча, 72 гола, 32 результативные передачи

За 19-летний «бриллиант» «Ривер Плейт» «Барселона» отдала космические на тот момент 35,9 млн евро. Сначала Савиола действительно окупал вложения. Первый сезон аргентинец провёл ударно, наколотив 21 гол. Однако затем у Хавьера случился спад. Нападающий стал забивать всё меньше и вскоре оказался не нужен каталонцам. До тех пор пока у Савиолы не истёк контракт, он скитался по арендам, а после перешёл в «Реал», в котором у Хавьера тоже ничего не получилось. В Испании Савиола мог стать великим, но в итоге так и остался игроком одного-двух удачных сезонов.

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Жеовани, 2002-2003

44 матча, 3 гола, 3 результативные передачи

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале нулевых Жеовани считался суперталантом, поэтому его хотели заполучить едва ли все клубы мира. Самой щедрой оказалась «Барселона», которая выложила за хавбека гигантскую сумму – 21 млн евро. К сожалению для каталонцев, ни ожиданий, ни вложенных средств бразилец не оправдал. На поле он был не заметен, а в раздевалке хмур и замкнут. Неудивительно, что вскоре полузащитника «сплавили» в «Бенфику», где у него тоже не заладилось. Затем на трансфере бразильца обжёгся разбогатевший «Манчестер Сити». С тех пор большие клубы Жеовани не интересовались. Он отыграл ещё пару лет за «Халл Сити», попробовал свои силы в США и вернулся доигрывать в Бразилию.

Филипп Кристанваль, 2001-2003

47 матчей, 1 результативная передача

Молодого таланта «Монако» в начале нулевых «Барселона» оценила в 17 млн евро. Для центрального защитника в то время это был серьёзный ценник. В первый сезон в Испании французу давали немало шансов себя проявить, однако он ими не пользовался и вскоре «поселился» на скамейке запасных. Вдобавок Филиппа перестали вызывать в сборную Франции. Опомнившись, Кристанваль сбежал в «Марсель», но там его настигли травмы. После он перешёл в «Фулхэм», где изо всех сил старался вновь заиграть на прежнем уровне. Однако травмы по-прежнему мучили игрока. Английский клуб решил не рисковать и не продлил контракт с футболистом, а претендентов на защитника не нашлось. Всего в 30 лет он был вынужден завершить карьеру.

Жерар Лопес, 2000-2005

135 матчей, 9 голов, 6 результативных передач

Жерар Лопес – воспитанник «Барселоны». Но известность полузащитник получил благодаря «Валенсии», с которой добрался до финала Лиги чемпионов. После успешной европейской кампании Лопес решил променять место в основе топ-команды на перестроечную «Барселону» и прогадал. В новом клубе он попал в запас и, как правило, со скамейки наблюдал за тем, как каталонцы тщетно пытались выиграть Примеру. Тем временем «Валенсия» дважды за четыре года становилась чемпионом. Когда же наконец и «Барселоне» покорилась Ла Лига, испанскому клубу Лопес уже был не нужен. Вскоре его бесплатно отдали в «Монако». Потом он ушёл свободным агентом в «Рекреативо». А доигрывал полузащитник в «Жироне». Ни в одном из этих клубов закрепиться в основе он так и не смог.

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Фабио Рошембак, 2001-2005

70 матчей, 3 гола, 5 результативных передач

Фото: Sandra Behne/Getty Images

Рошембак – ещё один бразильский талант, загубленный в «Барселоне». Покинув родной «Интернасьонал», полузащитник решил блеснуть в Европе, отправившись в Испанию. Однако в каталонском клубе Фабио игроком основы так и не стал. Рошембак неплохо действовал в атаке, но частые ляпы в обороне довели его до скамейки запасных. Позже «Барса» сослала его на два года в «Спортинг», а после возвращения отдала в «Мидлсбро». Затем Фабио вернулся в Бразилию, откуда уехал зарабатывать деньги в Китай.

Ибрагим Афеллай, 2011-2015

35 матчей, 2 гола, 1 результативная передача

В конце нулевых Афеллай считался не только одним из самых перспективных молодых футболистов Нидерландов, но и всей Европы. В то время вингер заявлял, что желает попробовать свои силы в АПЛ, а его мечта – выступать за «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». Тем не менее выбор голландца почему-то пал на «Барселону». В звёздной команде Гвардиолы Афеллаю и так было невероятно сложно конкурировать с Месси, Вильей и Педро, а когда он ещё порвал «кресты», это стало просто невозможно. После восстановления игрока «Барселона» отправляла его по арендам за игровой практикой, но вернуться на былой уровень Ибрагим так и не смог. Вскоре он бесплатно ушёл в «Сток Сити», в котором тоже не особо пригодился. Сейчас Афеллай засиживается на скамейке запасных «ПСВ». В этом сезоне он провёл за клуб всего 4 матча. А в июне у него истечёт контракт, который вряд ли захотят продлевать.

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Филиппе Коутиньо, 2018 — н.в.

76 матчей, 21 гол, 11 результативных передач

Ещё три года назад Коутиньо был одним из лучших игроков АПЛ, а мы всерьёз размышляли о том, кем же Клоппу заменить бразильца в «Ливерпуле» после его ухода в «Барселону». Сейчас же и без звёздного полузащитника мерсисайдцы, выигравшие Лигу чемпионов, находится в нескольких матчах от долгожданной победы в АПЛ, а Коутиньо, кажется, не нужен ни «Барселоне», ни арендовавшей его «Баварии». Мюнхенцы уже отказались от его выкупа, а каталонцы ещё до возвращения бразильца ищут варианты для очередной аренды.

Игрок за 125 млн евро снова сломался. Трансфер Дембеле в «Барселону» — полный провал Пора это признать.

74 матча, 19 голов, 17 результативных передач

Фото: David Ramos/Getty Images

«Барселона» покупала молодого французского вингера у «Боруссии» Дортмунд за сумасшедшие 125 млн евро. Теперь же каталонцы надеются выручить хотя бы 42 млн евро с продажи игрока. Испанскому клубу наскучили многочисленные травмы, капризы, нарушения дисциплины и невзрачные выступления Дембеле. Несмотря на то что топ-клубы по-прежнему сохраняют интерес к футболисту, кажется, главный шанс реализовать свой невероятный потенциал он уже потерял.