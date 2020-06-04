Свободный топ-форвард из РПЛ до сих пор не нашёл клуб. Странная история Деспотовича

В ближайшее трансферное окно сразу нескольким ведущим российским клубам потребуется классный центральный нападающий. Среди главных претендентов – ЦСКА (традиционно), «Локомотив» (Эдер возрастной и незабивной, Смолов может не вернуться) и «Краснодар» (в наличии – возрастные Берг и Ари, у обоих истекают контракты, пора двигаться дальше). Также подыскивать варианты могут «Зенит» (если Азмуна удастся выгодно продать в Европу), «Ростов» (к Шомуродову большой интерес) и «Рубин» (там только Игнатьев).

Интрига в подвале РПЛ умерла? В «Оренбурге» странно убрали тренера и потеряли капитана Никогда такого не было и вот опять. Разбираемся в ситуации вместе с бывшим тренером команды и при помощи наших инсайдов.

В конце мая на рынке оказался Деспотович из «Оренбурга» — и, казалось бы, за ним должна была развернуться настоящая охота. Ведь у сербского форварда целый набор преимуществ и отличных качеств для чемпионата России, в том числе для клуба элитного уровня. Приведём основные, сопроводив их статистикой от Wyscout.

Спортивные плюсы игрока

1) Деспотович адаптирован к РПЛ. Это на самом деле очень важно, поскольку при любом трансфере игрока атакующей группы из-за рубежа всегда появляются вопросы, насколько стиль его игры будет эффективен в новом чемпионате, удастся ли без потерь перенести его качества. Нападающий «Оренбурга» не просто забивает – он делает это в слабом по меркам лиги клубе, его атакующие показатели по сравнению с чемпионатом Казахстана нисколько не просели.



2) Деспотович – один из самых нацеленных на удар форвардов РПЛ, в среднем за 90 минут он бьёт 3,07 раза (11-е место в чемпионате, 8-е – среди игроков, проведших от 15 матчей и больше, 5-е – среди центральных нападающих). Он способен пробить с любой позиции, в том числе издали. В нынешнем сезоне он из-за штрафной не забивал, зато в прошлом отметился парой голов из «песочной ямы». На удар решается очень быстро, без раздумий. Карта всех попыток выглядит внушительно.

Карта ударов Деспотовича в сезоне-2019/2020. Изображение Wyscout.

3) Благодаря умению открыться под передачу любого типа (фланговый навес, продольная передача вразрез, диагональ за дальнего защитника) и манёвренности (он набегает в штрафную не только первым темпом, но и вторым, делая в конечной фазе шаги назад) Деспотович – один из лучших в РПЛ по выходу на опасные ударные позиции, суммарно он набрал 10,49 ожидаемых гола xG (3-е место в РПЛ после Дзюбы и Азмуна), а в среднем за 90 минут у него 0,51 xG (11-е место в РПЛ вообще и 5-е среди игроков, сыгравших от 15 матчей и более). Обладает очень неплохим первым касанием.

4) Суммарно по xG + xA (ожидаемые голы и ожидаемые голевые передачи) Деспотович набрал 11,23 балла, это 7-е место в РПЛ после Дзюбы, Азмуна, Чалова, Шомуродова, Ари, Алексея Миранчука.



5) Также Деспотович выделяется по игре вверху, он занимает 7-е место в РПЛ по количеству ударов головой (15 попыток, больше – у Шомуродова, Дзюбы, Азмуна, Луценко, Понсе и Бикфалви).



6) Благодаря габаритам и мощи Деспотович хорош в борьбе, обеспечивает команду и количеством единоборств (28,16 микродуэлей за 90 минут) и качеством (38,6% — хорошие цифры). Особенный акцент на борьбу вверху – у серба 12,2 дуэли за 90 минут, из них 44,4% победные. Деспотович умеет цепляться за длинные передачи, скидывать на партнёров в любую сторону.



7) Также Деспотович выполняет хороший объём работы в оттяжке и подыгрыше, показывает приличный по меркам РПЛ процент сохранённых мячей – 19,72 передачи за 90 минут с точностью 76%. Он умеет работать, стоя спиной к чужим воротам, среднее количество потерь некритично для представителя атакующей группы, всегда находящегося под давлением.

«Хочу стоять рядом с Месси и КриРо». Его гол решил судьбу Кононова в «Спартаке» Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, забивший победный гол в матче со «Спартаком», дал откровенное интервью «Чемпионату».

8) При своих габаритах и мощи Деспотович – достаточно манёвренный нападающий, способен работать ближе к фланговым зонам, а не только вокруг центральной оси. Уникальной скоростью не обладает, но бежит на дистанции явно не хуже Дзюбы или Соболева.



Кому бы мог пригодиться форвард с такими характеристиками, который, к тому же, выдал очень приличную конкретику в текущем сезоне и набрал «8+1» по системе «гол+пас»? Да всем – и ЦСКА, и «Локомотиву», и «Ростову», и «Краснодару». Но есть и моменты, которые смущают клубы и не позволяют решить вопрос оперативно.

Ограничения и неочевидные моменты

Главными претендентами на Деспотовича на сегодня видятся ЦСКА и «Локомотив», а главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко уже успел опровергнуть интерес к нему, заявив, что ему очень нравится игра форварда, но клуб его кандидатуру не рассматривает. Кого-то заявление удивило – казалось бы, разве возможно найти на внутреннем рынке форварда, который мог бы привнести в атаку «армейцев» одновременно и мощь, и нацеленность на удар, тем самым дополнив и разнообразив легковесное нападение?

Гончаренко — про трансферы, свой контракт и новый формат тренировок ЦСКА В частности, заявил, что Деспотовичем клуб не интересуется.

Могу лишь догадываться, какие моменты смущают ЦСКА. Да и другие клубы.

1) Деспотович – не мастер реализации моментов. В текущем сезоне он забил 8 голов при 10,49 xG, то есть расхождение составило почти три гола. Это лучше, чем у нынешнего Чалова (у того вообще караул – 5 голов при 10,41 xG), на одном уровне с Азмуном (10 при 12,84) и хуже, чем у Дзюбы (13 при 13,01) и Шомуродова (11 при 8,96). Как пример можно вспомнить последний матч со «Спартаком», в котором у сербского форварда было три хороших момента. В прошлом сезоне у Деспотовича тоже был отрицательный баланс – 6 голов при 8,48 xG.



В последнем интервью Гончаренко напирал на то, что команде нужно прибавлять как раз в реализации. Подчеркиваю, что визуально проблемы Деспотовича некритичны, но да, они проскакивают.



2) Деспотович – левша, на рабочую левую ногу и голову приходится большинство ударов, примерно поровну. Тогда как правая нога у серба развита хуже, в неё он часто не верит, подстраивается под удар медленно и неуклюже. Вроде бы ничего страшного, но рабочая нога имеет значение при фланговых атаках. Передачи из фланговых зон, особенно в быстрых эпизодах, удобнее замыкать ближней ногой (то есть пасы справа – правой, пасы слева – левой). Деспотович очень неплохо ориентируется при атаках по левой бровке, но в случае, если мяч идёт из правой зоны, его эффективность резко снижается.



Почему мы вообще обсуждаем сейчас это? Потому что у того же ЦСКА максимально рабочий фланг – правый, там активную деятельность ведут Марио Фернандес (редко подаёт верхом, часто простреливает низом) и смещающийся Влашич. Левая сторона у «армейцев» менее эффективна.



3) У Деспотовича средняя зависимость от партнёров. Опять же, не критичная, но она есть. Он плохо улучшает позицию для удара за счёт дриблинга – лишь 1,9 попытки обводки за игру (51,3 процента успешных), не хватает взрыва и техники. В том числе поэтому Деспотович часто спешит и бьёт из не самых готовых позиций издали.



4) Главное: Деспотовичу уже 28. То есть сейчас он подписывает контракт, который с высокой долей вероятности будет последним из крупных в карьере. Минимальный срок, на который серб рассчитывает, — три года. Трансферный потенциал у игрока низкий – скорее всего, за крупную сумму его уже не продать, то есть новый клуб должен взять игрока конкретно для достижения результата, без всяких второстепенных целей. Финансовые ожидания при этом большие – Деспотович не рассматривает предложения меньше 1 млн евро.



А теперь смотрим на главных претендентов. Трансферы ЦСКА – это почти всегда история про тщательное изучение трансферного потенциала игроков. Крупные затраты и долгосрочные контракты возможны лишь в случае, если потенциал есть. За 1,1 – 1,2 млн евро в год, которые просит Деспотович (а ещё есть агентские и подъёмные), «армейцы» попробуют найти более привлекательный вариант. Не получится – возможно, вернутся к сербу.



«Локомотив» тоже взял курс на омоложение и уменьшение расходов. Кикнадзе прошлым летом гордо рассказывал, что Мурило – это, дословно, бизнес-проект с расчётом на



продажу через два-три года. Деспотович моложе Эдера, но даже если он поиграет два сезона, в 30 лет его вряд ли удастся продать дороже, чем за 1-2 млн евро.



Поэтому и получается парадоксальная история: один из ведущих форвардов РПЛ, оказавшийся в статусе свободного агента, всё ещё не пристроен. Новые финансовые реалии заставляют клубы мыслить стратегически и не бросаться сразу же на то, что блестит. Хотя Деспотович всё равно наверняка найдёт себе новый клуб – слишком много у него полезных качеств для нашего чемпионата.