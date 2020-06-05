Вратарь классно исполнил штрафной. Альварес забивает в каждом матче! Видео

Во многих странах возобновились чемпионаты после эпидемии коронавируса, а вместе с футболом возвращаются и необычные истории, которыми полна игра. В Коста-Рике официальные турниры возобновились 23 мая, но уже успели подарить миру интереснейший сюжет: вратарь одного из местных клубов своими голами вывел команду в финал. Не пропущенными, разумеется, забитыми!

Гол со штрафного в полуфинале

Это случилось во втором матче полуфинала «клаусуры». Вратарь коста-риканского клуба «Эскасучена» Минор Альварес на 85-й минуте взялся пробить штрафной, когда его команда уступала со счётом 0:1. Альварес отошёл на пять метров и с дуги штрафной площади мощно пробил в правый угол. Удар был настолько сильным, что даже находившийся в том углу голкипер соперника не смог среагировать и выручить свою команду.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Но на этом спасения вратаря «Эскасучены» не закончились. Игра дошла до серии послематчевых пенальти, где он ещё раз продемонстрировал свои способности. Только на этот раз уже вратарские. В серии Альварес блестяще сыграл на ленточке и потащил два из трёх ударов игроков клуба «Десампарадоса». Таким образом Альварес вывел свой клуб в финал «клаусуры», второй по силе национальной лиги.

Самый смешной пенальти на чемпионате мира. Его забила Коста-Рика Без спорных решений судьи и помощи VAR не обошлось.

Альварес забивал в четвертьфинале, а также в первой игре полуфинала

Этот гол — не единственный для голкипера в чужие ворота. В первой встречи этих же команд, которая также завершилась в основное время 1:1, Альварес реализовал пенальти. Сделал он это на 30-й минуте при счёте 0:0. Но первый свой гол после возвращения на футбольное поле Альварес забил в первом матче четвертьфинала, когда его клуб 24 мая встречался с командой «Мунисипаль Либерия». Тогда Минор тоже забил с пенальти, но сделал это уже в самом конце матча, на 89-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Альварес так хладнокровно реализует пенальти, что топовые форварды позавидуют. Вы только посмотрите на силу удара и технику исполнения.



Стоит отметить, что эти матчи стали первыми для Альвареса в новом клубе. В первых трёх играх у вратаря три забитых гола – невероятная статистика! До этого голкипер имел всего один гол в карьере, а тут – прорвало! Неудивительно, что его уже начали сравнивать с другим голкипером-бомбардиром – легендарным парагвайцем Хосе Луисом Чилавертом.