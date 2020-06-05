Корнеев был главной звездой золотого ЦСКА-1991. Почему его не любили в команде?

В 1991 году, когда начинался футбольный сезон, никто ещё не знал, что судьба СССР уже предрешена. Великая ядерная держава извергала из себя последнее урановое дыхание, а вместе с ней умирал и один из самых сильных чемпионатов в Европе.



Команда, собранная Павлом Садыриным, летела к чемпионству, словно ковёр-самолёт в сказке про Алладина. Но в середине сезона внезапно ушёл из жизни основной вратарь Михаил Еремин. Трагическая случайность – у автомобиля лопнуло колесо, и он вместе со своим другом влетел в «Икарус». Потеря потенциально сильнейшего футболиста страны, конечно, сказалась на состоянии игроков. Всё же команда смогла собраться, и к концу года «армейцы» положили в кубок золотые медали. Последними в истории СССР.

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Садырину удалось не только наладить великолепную игру во всех линиях, но и создать уникальную атмосферу в команде. Во всех интервью чемпионы-1991 ставят это в заслугу тренеру. Защитник Дмитрий Галямин, забивший «золотой» гол в ворота «Динамо», вспоминал: «Павел Фёдорович находил индивидуальный подход к каждому футболисту. Придя в команду, он сломал предыдущую систему и добился того, что «армейское» руководство перестало вмешиваться в работу команды, а стало только поддерживать его в любых начинаниях. Атмосфера в команде была просто потрясающая».

Но идеального ничего не бывает – и в команде Садырина тоже особняком стоял один игрок. Причём как на поле, так и в раздевалке. Речь об Игоре Корнееве. Парадокс: партнёры уважали и ценили его за футбольные качества, но не могли выстроить с ним дружеские человеческие отношения.



Заслуги на футбольном поле футболиста Корнеева неоспоримы. Просто так в «Барселону» не зовут, хотя он и попал туда практически случайно. В ЦСКА образца 1991 года Игорь забил 10 мячей – больше настрелял только Кузнецов, штатный пенальтист. Их связка была фантастической — на двоих они забили почти половину голов всей команды. Подчас Корнеев в одиночку решал исходы важнейших матчей, забивая сумасшедшие голы. Чего только стоит мяч «Спартаку» в 1987 году, забитый через себя, или его игра в финале кубка 1991 года, когда Игорь оформил дубль. Особенно запомнился второй мяч – его мощнейший удар чуть не провал сетку, застряв за опорой ворот.

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При всём своём футбольном таланте с одноклубниками у Игоря было не всё так гладко. Достаточно упомянуть забавный, на первый взгляд, факт. По окончании сезона в традиционном голосовании спортивных журналистов Корнеев был признан лучшим футболистом страны. При этом одноклубники… не отдали ему ни одного голоса! Впрочем, Корнеев, в интервью championat.com признался, что не обижен: «Честно говоря, в тот момент даже не знал об этом. Узнал позже. Обиды не было, было недоумение. Но я всегда уважал право людей на свою точку зрения. А чем объяснить? Наверное, тем, что я тогда проводил с футболистами гораздо меньше времени, чем с артистами и с книгами. Очень много читал — и классику, и наших писателей, и зарубежных. Дружил (и дружу) с отцом и сыном Пресняковыми, с людьми из окружения Аллы Пугачевой. У меня был другой круг общения. Нет, у меня никогда не было желания казаться белой вороной — просто я делал то, что мне было интересно. Может, был в этом смысле не прав — не знаю».

Парадоксальность взаимоотношений Корнеева с партнёрами по команде прослеживается и в интервью полузащитника «золотой» команды Кузнецова.



«С Корнеевым мы мало общаемся, — говорил Дмитрий в 1995 году, — знаю только, что вместе с московскими друзьями он открыл в Барселоне ресторан. Я там, признаться, ни разу не бывал. О его игровых перспективах ничего не знаю».



С момента чемпионства ЦСКА прошло всего четыре года, а оба футболиста уехали играть в «Эспаньол».

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Корнеев был прижимистым. После банкета в свой день рождения предложил одноклубникам скинуться деньгами

При всём этом Корнеева как футболиста действительно уважали, но в команде друзей у него почти не было. В ЦСКА Игорь показал себя человеком прижимистым и малообщительным. На свадьбу с первой женой из всей команды он пригласил только Кузнецова и Брошина. В коллективе этого, мягко говоря, не поняли, ведь во времена СССР свадьбы гуляли с размахом, а уж футболисты старались пригласить всю команду, включая тренерский штаб. Игорь пригласил всего двух игроков.

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Одноклубникам запомнилось и празднование дня рождения Корнеева. На этот праздник Игорь собрал всю команду, а в конце просто обескуражил гостей – попросил скинуться за банкет. Об этом рассказал Сергей Дмитриев в интервью «Спорт-экспрессу»: «Игорек — себе на уме. Тусовался с артистами, музыкантами, манекенщицами. В ЦСКА его уважали как футболиста, который приносил огромную пользу. Но вне поля общался с ним разве что Ерёма. Остальные сторонились после дня рождения Игорька. Он пригласил команду, так потом с нас же деньги собрал! Причём это было у него дома. Купил выпивку, закуску. Под конец вечера показал, мол, надо скинуться, а то поиздержался. У всех отвисли челюсти».

Фото: РИА Новости

В ЦСКА Корнеев дружил только с Ерёминым. После его смерти не мог вымолвить ни слова

О дружбе с погибшим Ерёминым стоит упомянуть отдельно. Относительно нелюдимый Корнеев действительно нашёл родственную душу в компанейском молодом вратаре. Даже победу в Кубке они отмечали вместе. На всю страну тогда разлетелись кадры, когда атлетичный Еремеев посадил к себе на плечи миниатюрного Корнеева и сделал круг почёта. Игорь до сих пор вспоминает, возможно, единственного друга в ЦСКА с теплотой.

«Вот вы сейчас сказали о Еремине — и у меня мурашки по коже побежали. Как он рос, как прибавлял! – рассказывал «Чемпионату» Корнеев. — Амбиции у него были что надо. Миша наверняка стал бы основным вратарём сборной России на долгие годы. А меня он на плечи тогда посадил легко. Ерёмин был таким богатырем, что запросто поднял бы такого же, как он сам. Когда мне сказали, что он разбился, я не мог вымолвить ни слова в ответ, просто положил трубку. Мы были достаточно близки, и это стало для меня большим ударом».

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Так или иначе, в футбол Корнеев играл действительно отлично. Возможно, его индивидуализм, отношение к тренировочному процессу и жизни и сделали из него такого классного игрока. На Западе особенности характера Корнеева никого не удивляли – там всех всё устраивало. В Голландии его уважительно называли Мозг, что говорит о высоком футбольном интеллекте. Возможно, потому он и пошёл дальше всех товарищей по «золотому» ЦСКА, что не разменивался на посторонние вещи. По крайней мере, еврокубок из той плеяды взял только он – Кубок УЕФА с «Фейеноордом».