10 лучших тренеров в истории РПЛ по проценту побед

В пятёрке — по два тренера «Зенита» и «Спартака».

Смена тренеров в чемпионате России происходит регулярно. Обычно из-за неудовлетворительных результатов команды, но в последнее время клубу порой достаточно поменять курс развития. Но в истории РПЛ есть личности, которые очень долго оставались у руля команды и приносили ей много побед. Мы составили список из 10 тренеров, которые имеют наибольший процент побед в чемпионате России. Учитывалась статистика только тех специалистов, которые провели со своими командами в РПЛ как минимум 50 матчей.

10. Юрий Сёмин, 49,92% побед

Юрий Сёмин Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Сёмин — рекордсмен по количеству сезонов, матчей и набранных очков в истории РПЛ. Он провёл в РПЛ 23 сезона, 617 матчей и набрал 1088 очков. Только в «Локомотиве» Юрий Павлович провёл как тренер более чем 500 матчей.

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9. Валерий Газзаев, 50,73% побед

Валерий Газзаев руководил командами в РПЛ 18 сезонов. В среднем его команды набирали 1,76 очков за игру. Всего команды Газзаева набрали 852 очка, при этом став четыре раза чемпионами России.

8. Леонид Слуцкий, 52,3% побед

Леонид Слуцкий Фото: РИА Новости

Слуцкий на данный момент входит в пятёрку тренеров в истории РПЛ по количеству проведённых матчей на посту главного тренера. В 348 матчах чемпионата Слуцкий со своими командами набрал 633 очка. При этом он три раз становился с ЦСКА чемпионом России.

7. Адамас Голодец, 52,63% побед

Голодец возглавлял «Динамо» пять лет, но взять чемпионство специалисту не удалось. Адамас Соломонович одержал с бело-голубыми 50 побед в 95 матчах, в которых динамовцы набрали 179 очков. В среднем «Динамо» при Голодце набирало 1,88 очка за матч.

6. Сергей Семак, 53,13% побед

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команды Семака одержали в Российской Премьер-Лиге 51 победу, из них 16 – на счету «Уфы». Что касается карьеры в «Зените», то при нем питерская команда проиграла лишь в восьми матчах. В 96 встречах в Премьер-Лиге Семак набрал 175 очков.

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5. Мурад Мусаев, 53,45% побед

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» под руководством Мусаева сыграл в чемпионате России 58 игр, в которых одержал 31 победу. «Быки» чаще всего при Мусаеве проигрывали «Зениту», ЦСКА и «Ахмату (по два раза). И по разу уступали «Рубину», «Спартаку», «Локомотиву» и «Сочи». В среднем «Краснодар» набирает 1,9 очко за матч.

4. Лучано Спаллетти, 59,68% побед

Лучано Спаллетти Фото: РИА Новости

Спаллетти возглавлял «Зенит» на протяжении четырёх сезонов. С сине-бело-голубыми Лучано дважды выиграл чемпионство и по разу Кубок и Суперкубок России. Всего лишь в 13 матчах РПЛ при итальянце «Зенит» смогли обыграть соперники. В 74 из 124 матчах чемпионата России команда Спаллетти была сильнее.

3. Массимо Каррера, 60% побед

Массимо Каррера Фото: РИА Новости

Путь итальянского тренера в России был недолгим — два года. За это время Каррера успел стать чемпионом и выиграть Суперкубок России. В чемпионате страны Массимо провёл 70 матчей, в которых одержал 42 победы. В среднем «Спартак» при Каррере набирал ровно два очка за игру.

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2. Олег Романцев, 60,43% побед

Романцев тренировал в России три клуба: «Спартак», «Сатурн» и «Динамо». Только в рамках чемпионата страны Романцев в качестве главного тренера провёл 326 игр, при этом в 273 матчах уходил непобеждённым. За всё время своей тренерской карьеры Олег Иванович набрал в чемпионатах России 667 очков.

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Португальский специалист приехал в Россию в марте 2014 года и пробыл здесь два года. За этот промежуток времени Андре Виллаш-Боаш выиграл с «Зенитом» чемпионство, Кубок и Суперкубок России. Сине-бело-голубые в 69 проведённых матчах в чемпионате при Виллаше-Боаше проиграли девять раз, а победили в 44 играх.