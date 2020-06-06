Фанаты забросали камнями автобус «Бенфики». Затем пошли домой к футболистам

Чемпионат Португалии возобновился после почти трёх месяцев паузы из-за коронавируса. «Бенфика» на своём поле сыграла вничью 0:0 с «Тонделой». Несмотря на потерю очков, этот результат позволил «Бенфике» догнать лидера. Дело в том, что главный конкурент «Порту» уступил «Фамаликану». В результате у «Бенфики» и «Порту» стало по 60 очков.

Тем не менее фанаты «Бенфики» остались разочарованы потерей очков, ведь у клуба это уже третья ничья подряд в чемпионате. При этом две предыдущие команды («Морейренсе» и «Витория Сетубал») тоже не относятся к топ-клубам Португалии. После матча с «Тонделой» автобус «Бенфики» атаковали неизвестные, которые закидали его камнями. Большинство из них отскочили от окон автобуса, но два пробили стекло. Один попал в лобовое, другой – в боковое. Предположительно это сделали хулиганы из группировки No name boys, которые за неделю до этого напали на поклонников «Спортинга».

Фото: youtube.com

Инцидент произошёл, когда автобус ехал от стадиона на базу в Сейшал – соседний город на другой стороне реки Тежу. Десятки неизвестных совершили нападение на мосту, несмотря на сопровождение полицейского мотоцикла. Уже появилось видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за разбитого стекла получили травмы два футболиста «Бенфики» — Вайгель и Живкович, который не принимал участия в матче с «Тонделой». Оба отправились в больницу. Живкович пострадал больше – стекло попало в глаз сербскому вингеру. Что касается Вайгля, то он, по данным португальских СМИ, был в шоке. В апреле 2017 года полузащитник был в «Боруссии», когда случился взрыв рядом с автобусом немецкой команды. Теперь, после инцидента в Португалии, «Боруссия» поддержала своего бывшего футболиста, пожелав ему выздоровления.

Спортивные газеты A Bola и Record вышли со словом «TERROR» на первой полосе. Тут даже не нужно знать португальский язык, чтобы понять смысл. Разница в заголовках небольшая: «Террор на дороге» и «Террор в Сейшале».

Сегодня Живкович выложил фотографию. На ней он и Вайгль показывают большие пальцы, хотя у Живковича заклеен правый глаз.



– С нами всё хорошо. Такое поведение невозможно оправдать… Тем не менее мы заверяем, что будем продолжать биться за «Бенфику» и все за неё отдадим! Большое спасибо за все пожелания поправиться и отличную поддержку! – написал Живкович.

Камни, брошенные в автобус, это ещё не всё. После этого вандалы атаковали дома футболистов Пицци и Рафаэла, а также главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже. Надпись на стене у дома: «Пицци – сын шлюхи, ты предупреждён».

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

На второй фотографии (посвящена тренеру Бруну Лаже) внизу можно обнаружить в кружочке две буквы N, изображённые в зеркальном отражении – это символ группировки No name boys.

Фото: facebook.com/RAPAZESEMNOME

«Чемпионат» связался с португальским журналистом и автором книг Жилом Нуньешем, который писал для нашего сайта несколько материалов про «Бенфику», «Порту» и «Брагу». Вот что рассказал Жил.



– Всего одна ничья после перерыва. Почему последовала такая жёсткая реакция?

– После поражения «Порту» все ждали, что «Бенфика» победит «Тонделу» и возглавит таблицу. Отсутствие победы вызвало большое разочарование у фанатов. Два года назад «Бенфика» передала титул «Порту» после проигрыша дома «Тонделе». «Тондела» – небольшая команда, но она всегда создаёт проблемы «Бенфике». Своего рода призрак.

– Фанаты «Бенфики» – кто они?

– На самом деле Португалия – это не страна насилия. Наоборот, одна из самых безопасных в Европе. Говорю так не потому что я португалец, а потому что так есть на самом деле. Этот инцидент и нападение на игроков «Спортинга» два года назад портят имидж страны. Недавно был ранен фанат «Спортинга», и у полиции есть серьёзные подозрения, что это дело рук No name boys – наиболее радикальной группы фанатов, которая придерживается ультраправых взглядов.

– Какая последовала реакция?

– «Бенфика» сожалеет и выразила возмущение атакой на автобус, а также на дома футболистов и тренера. Все клубы единогласно отвергают такие вещи. Как это было и в случае с расистскими скандированиями в адрес нападающего «Порту» Марега.

– Могут ли инциденты в Португалии быть связаны с беспорядками, которые происходят сейчас в США, Париже и других местах?

– Нет. Ответ здесь связан с политикой. Правительство Португалии чередовалось между Социалистической партией (которая сейчас находится у власти и обладает большим преимуществом по опросам) и Социал-демократической партией (левоцентристская партия с умеренными политическими позициями и даже с подходом во многом солидарным с Социалистической партией). Другими словами, не было никакой радикальной партии во власти и близко. Проблемы США и Парижа тесно связаны с радикальными движениями, которые в Португалии мало выражены.