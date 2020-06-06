«Трёхлитровую бутылку водки таскал на выезды». Где сейчас супербомбардир 90-х Олег Гарин

История Олега Гарина – это про упорного человека, который, начиная с самых низов, делал себя сам. Он начал на Дальнем Востоке со второй лиги Советского Союза, а потом вошел в историю как один из лучших бомбардиров российского футбола начала 90-х.
До начала карьеры Гарин два года отслужил в армии – его распределили на Камчатку
В 16 лет Гарин выступал на первенстве края за Находку, с 17 – несколько раз сыграл во второй лиге за «Луч». А потом будущий бомбардир ушёл в армию – с полной уверенностью, что его распределили в спортроту Тихоокеанского флота.
На призывном пункте оказалось, что Гарина ни в какую «особенную» роту не отправили, поэтому ему предстояли несколько лет службы на Камчатке. От службы на подводной лодке его, как он сам рассказывал, спасли два момента: опухшие гланды и пометка «токарь» в приписном свидетельстве, которая появилась во время выступлений на первенстве края. В итоге юного Гарина отправили на два года в морскую инженерную службу.
Из интервью Гарина «СЭ»:
«Если бы не служба, я бы не закурил. В юности пробовал, но это так, баловство. А в армии не втянуться невозможно. Хотя бы из прагматичных соображений. У всех перекур, а те, кто равнодушен к табаку, продолжают вкалывать. Уж лучше с папироской посидеть. Сигареты с фильтром в тех краях были редкостью, обходились «Беломором» или «Примой».
Гарин мог перейти в «Пахтакор» и ЦСКА, но его дважды не отпустил клуб. По поводу «Локо» общался уже лично – с Сёминым в самолете
После службы в армии Гарин вернулся в Находку и довольно быстро стал основным нападающим «Океана». Клуб тогда играл во второй лиге Союза, поэтому о забивном нападающем мало кто слышал в «вышке». Однажды Гарина позвали в «Пахтакор», но тренер нападающего не отпустил.
— Руководители ошибку совершили – приехали в Находку официально, пошли к тренеру, — рассказывал он в интервью «СЭ». — А надо было выйти на меня. Украсть. Контрактов-то не было. Жалею – мог в высшей лиге СССР сыграть! Вместо меня взяли другого молодого, так часто его на поле выпускали. Я следил.
Шанс показать себя клубам из элиты у Гарина появился после распада СССР: в 1991 году «Океан» стал победителем зоны «Восток» и из-за расширения российского чемпионата до 20 команд в сезоне-1992 попал сразу в высшую лигу.
В первом туре «Океан» встречался с «Локомотивом», и Гарин проявил себя уже на второй минуте: несколько рикошетов, подпрыгиваний, и мяч залетел в ворота Сергея Овчинникова. По итогам сезона мало кому известный нападающий Гарин стал третьим бомбардиром чемпионата (на его счету было 16 мячей) и вошел в список 33 лучших футболистов по версии РФС.
Еще летом Павел Садырин звал Гарина в ЦСКА – главный тренер «армейцев» подошёл к нему после матча «Динамо» и «Находки» и сказал: «Олег, ты нам в Кубке чемпионов поможешь. Строим новую команду». После матча во Владикавказе нападающий остался в Москве – ждать дальнейших переговоров, но внезапно все пропали. Оказалось, что «Океан» заломил за него такую сумму, что ЦСКА был вынужден отказаться.
Фото: «Чемпионат»
— Сижу в гостинице, денег нет, — рассказывал он. — Случилось чудо – кто-то подсказал, что «Локомотив» летит играть в Находку. Напросился в самолет. Хотя это не чартер был, обычный рейс.
Из Москвы до Находки лететь около 9 часов, и Гарин воспользовался подвернувшейся возможностью и временем, чтобы поговорить с Юрием Сёминым по поводу возможного перехода в «Локо».
Сезон-93 Гарин начинал уже в московском клубе – его купили за 8 млн рублей.
В первом сезоне за «Локо» Гарин не блистал. Всё изменилось после ошибочного просмотра в испанском «Кадисе»
В первом сезоне Гарин забил всего 5 голов и постоянно скакал из основы в запас. Не помогали ни диеты, ни мотивационные речи Юрия Палыча.
А потом нападающего отправили в Испанию – на просмотр в «Кадис». Как позже оказалось, что по ошибке: испанцы хотели кого-то другого, но что-то напутали, и в итоге на сборы поехал Гарин. В Испании он провел всего две недели, но эта случайная поездка очень хорошо сказалась на его кондициях. По рассказам Гарина, футболисты работали на износ: разминка – 40 минут, и не просто потягиваний, а бега по кругу; тренировка – 2,5 часа, вечером ещё одна такая же.
— Я пахал вместо отпуска, — рассказывал он. – После этого и стал лучшим бомбардиром «Локомотива», по полю летал!
Сезон-94 стал самым успешным в его карьере: хет-трики в ворота «Уралмаша», «Динамо» и «Газовика», дубль в матче с ЦСКА, клубный рекорд в 20 мячей за сезон (он до сих пор не побит), снова попадание в список 33 лучших футболистов и бронзовые медали чемпионата России.
Из воспоминаний Юрия Дроздова «Чемпионату»:
«У него дриблинг потрясающий был – замахи, уходы, улитки. Никто не понимал, как он это делает. За гол «Тестильщику» получил приз, трёхлитровую бутылку водки «Смирнов», которую потом таскал везде. Кому придёт в голову возить на выезды такую бутыль? Только Гарин мог такое придумать».
Но в сборную Гарин, даже будучи одним из лучших в лиге, так и не попал: в те годы её тренировал Олег Романцев, а в его команде не было футболистов из «Локомотива».
Фото: lokomotiv.info
— Олег Иванович даже Овчинникова не вызывал, лучшего вратаря страны! – рассказывал он. — А Веретенников? Как можно не брать футболиста, который стабильно заколачивает за сезон 20 мячей? Вот если б в то время оба играли за «Спартак», место в сборной им бы сразу нашлось.
Ещё одну возможно поиграть за сборную зарубил Аверьянов – главный тренер «Океана» не отпустил футболиста из-за тяжелого перелета и акклиматизации. О том, что даже не попробовал его уговорить, Гарин жалел ещё долго.
Гарина часто путали с администраторами или массажистами: всё из-за нескладной фигуры и лишнего веса
— Как-то с киевлянами сидели на сборах под Штутгартом, — рассказывал Дроздов. — Мы к тренажёрам не знали, как подойти, а они все накачанные, подтянутые. Гарин заходит – Сергей Ребров спрашивает: «А это кто у вас, администратор?». – «Вообще-то нападающий…».
Однажды подобная история произошла перед матчем с «Уралмашем». Одноклубники Гарина соперникам пригрозили: мол, смотрите, сейчас он выйдет, не до шуток будет. Футболисты отшутились: «Да ладно вам». В итоге Гарин вышел и забил три – больше игроки «Уралмаша» так не смеялись.
Как рассказывал сам нападающий, его подобные разговоры совсем не трогали: «Главное выходил, забивал и вам запомнился».
После пяти сезонов в Москве Гарин перешел в нижегородский «Локо». До сих пор считает это большой ошибкой
После пары успешных сезонов Гарин начал забивать всё меньше и меньше – мешали в том числе и травмы. Повредив паховые кольца, он полгода пытался восстановиться, но от
уколов лучше не становилось. Добило его то, что на предсезонном сборе в Израиле «полетела» и икроножная мышца. «Понял, что ловить нечего», — вспоминал он.
Тогда знакомые подобрали Гарину клуб из Японии: вариант казался перспективным: новый тренер югослав с хорошим русским и 420 тысяч долларов в год. Но сделка сорвалась в последний момент, потому что уже в Японии нападающий узнал, что специалиста отправили в отставку. Переезд в Азию сорвался, но довольно скоро Гарину предложили другой вариант – нижегородский «Локомотив».
Валерий Овчинников пообещал нападающему зарплату в три тысячи долларов в год и хорошие подъёмные. Задача перед клубом стояла амбициозная – возвращение в высшую лигу. Условия были хорошие, одноклубники говорили, что Борман всегда держит слово, поэтому Гарин и согласился.
Фото: lokomotiv.info
А спустя полгода пожалел: в «Локо» сломались все основные нападающие, и, если бы не переход, вполне вероятно, что он бы снова вернулся в строй команды Сёмина. «Я пожалел, что так быстро сорвался в Нижний Новгород. Самая большая ошибка в жизни».
Дальше стало ещё хуже: в 1998 году ударил дефолт, и Борман стал банкротом. Задачу клуб выполнил, Гарин забил 17 мячей, но деньги ни он, ни другие футболисты так и не увидели.
Нападающий ещё два года поиграл и закончил с футболом – в родном «Океане». Но не по своей воле: зимой Гарин получил травму – нога поехала, потому что тренировочное поле было сложно назвать таковым – песок да лёд. В Хабаровске его оперировать отказались, а в клубе сказали, что контракт не подпишут, если не вылечится. Поступило предложение стать тренером, а, учитывая обстоятельства, Гарин отказываться не стал.
Тренировал в сахалинском посёлке, Брянске и в Красноярске – женскую команду
Нападающего пригласили тренировать клуб «Нефтяник» из поселка Ноглики (население в 2002 году – 10 729 человек). Команда под руководством Гарина дважды становилась чемпионом Сахалинской области и выигрывала Кубок, после чего тренера позвали домой – в Находку. В родном «Океане» Гарин проработал год, после чего был красноярский «Металлург», шесть лет в брянском «Динамо», школа Коноплёва в Тольятти и женская команда «Енисея». Спустя какое-то время его перевели в детскую школу клуба, где он работает до сих пор.
— Ребята, конечно, в курсе, кто их тренирует, — рассказывал Гарин в интервью. — Пересматривают записи моих голов, подходят, говорят: «Ничего себе вы забивали!».
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