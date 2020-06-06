Вагнер близок к возвращению в ЦСКА. Рассказываем, в каком он состоянии

Бразильские СМИ сообщают, что расторгнувший накануне контракт с «Коринтиансом» Вагнер Лав может вернуться в Россию. По нашей информации, этот трансфер действительно вероятен – осталось получить окончательное одобрение от первых лиц клуба.

Мы хорошо помним Вагнера как потрясающего футболиста – нет даже смысла подробно расписывать все его сильные качества, которых в лучшие годы было огромное количество. Он был уникальным для РПЛ – вероятно, самым сильным форвардом по совокупности умений за все годы существования чемпионата. Но сегодня важно разобраться, какие из характеристик сохранились у бразильца, станет ли он реальным усилением для ЦСКА? Или, может, его приобретение – пиар-ход, который позволит «армейцам» сыграть на ностальгических чувствах у болельщиков, повысить посещаемость, заключить несколько коммерческих сделок?



Итак, по порядку. В тексте использована статистика Wyscout.

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Игровое время: Вагнер не проводит все матчи в насыщенном графике, в «Коринтиансе» ему часто давали паузы

Вагнеру уже почти 36, поэтому глупо надеяться, что он сохранил здоровье юноши, а его тело способно быстро восстанавливаться после максимальных нагрузок. Как в прошлом, так и текущем сезонах его роль в «Коринтиансе» ограничена, игровое время даётся дозированно. Например, в чемпионате Бразилии-2019 он провёл 28 матчей из 38, в стартовый состав попадал 18 раз, на замену выходил – в 10 встречах, а в пяти случаях оставался в запасе. Были отрезки, когда Вагнер за две недели, например, мог в четырёх матчах подряд выйти с первых минут, но всё же такие суровые микроциклы проскакивают реже и реже.



Для игры в недельном цикле Вагнер точно подходит – травм у него почти нет (лишь в четырёх играх в чемпионате-2019 он не попадал в заявку). Если в ЦСКА придётся проводить по три матча за 8-10 дней, то нагрузка скорее всего будет распределяться между форвардами, важно сохранять свежесть и снижать риск повреждений.

Вагнер потерял в результативности, но способен забивать больше при улучшении реализации

Для первичной оценки сохранившихся качеств Вагнера приведём его статистические показатели в «Коринтиансе» за полтора года, начиная с 1 января 2019 по сегодняшний день.

Как видим, у Вагнера средние цифры по количеству ударов – 1,85 попытки за игру для чемпионата Бразилии это не провально, но скромно для форварда элитного уровня. Зато позиции, из которых Вагнер бьёт, в модели xG выглядят хорошими по степени опасности – 0,3 ожидаемых гола за 90 минут или 0,16 xG на удар. У Чалова, например, 0,45 xG за 90 минут и 0,185 xG на удар.



Карта всех ударов Вагнера в сезоне-2019 выглядит следующим образом. Он по-прежнему любит пристреливаться издали, но делает это не столь эффективно.

Обращает на себя внимание средняя реализация Вагнера – по метрике xG недобор за полтора года составил 3,6 гола, визуально при прокрутке всех ударов тоже показалось, что форвард запорол многовато моментов. То есть забивать он способен больше.

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С возрастом у него стала хуже скорость – как дистанционная, так и взрывная

Вагнер по-прежнему виртуозно работает с мячом, когда принимает его спиной к чужим воротам и прикрывает корпусом, — к нему сложно подобраться, процент сохранения мячей в таких случаях высок. В ситуациях, когда дриблинг связан со скоростной работой, эффективность падает – Вагнер уже не отличается динамичностью и интенсивностью.

Стал у него похуже и взрыв, однако за счёт высокого технического оснащения и опыта это удаётся маскировать. Вагнер всё ещё способен самостоятельно улучшать позицию для удара или обостряющей передачи на небольшом пространстве. Дополнительный плюс: сильно развитые обе ноги. Например, левую ногу для опасных прострелов Вагнер задействовал в два раза чаще, чем правую, именно ей отдал больше острых передач с флангов.

Самый важный плюс Вагнера: он совмещает навыки наконечника с классной игрой в оттяжке

Полагаю, самый важный плюс сегодняшнего Вагнера для ЦСКА: его польза при построении позиционных небыстрых атак, то есть для взлома глубокого блока (с чем у «армейцев» сложности). В «Коринтиансе» Вагнер часто выходил играть оттянутым форвардом и отвечал за поиск мяча между линиями и полуфланговых зонах, за сохранение мяча под давлением и направление атаки в нужную сторону. Например, так выглядит карта передач «Коринтианса» в февральской игре Кубка Либертадорес с «Гуарани». Вагнер под 9-м номером. Его среднее расположение ниже, чем у центрфорварда и крайнего нападающего, зато линий передач через него проходит много.

Бразильский нападающий показывает приличную точность передач для футболиста, часто находящегося под давлением (75,71%, у Чалова ниже на четыре пункта), сносно ведёт единоборства (лучше и чаще Чалова), обеспечивает их и количественно (почти 29 за игру), и качественно (33,71% — нормальный показатель). Гончаренко в недавнем интервью отмечал, что Вагнер убрал «мишуру», стал действовать надёжно и рационально.



То есть ЦСКА получит форварда, который мог бы разгрузить Чалова с точки зрения работы в оттяжке и отогнать его поближе к чужой вратарской, но при этом в случае необходимости самостоятельно успеет заполнить штрафную и обеспечить давление, открыться в правильной точке.

Резюме

Вряд ли стоит вести речь о супер-трансфере со спортивной точки зрения, всё-таки новая история Вагнера в России едва ли продлится долго. Но адаптационных рисков в этой идее не так много, форвард даже в свои 36 лет способен сделать атаку ЦСКА более опытной, мастеровитой и универсальной для взлома низких блоков. Если этот вариант ещё и дешёвый, то сомнений вообще не может быть никаких. Будет интересно!