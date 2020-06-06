Один факт, который показывает пропасть между «Баварией» и остальными клубами в Германии

«Бавария» забила «Байеру» четыре гола, отчего победа выглядит довольно простой. Но до конца первого тайма предсказать это было довольно трудно. Всё изменил Леон Горецка.



На 27 минуте он выскочил на Диаби, отобрал у него мяч и отрезав одним пасом четверых защитников, выведя Комана один на один. Через 15 минут он получил пас пяткой от Комана и протащил мяч вдоль штрафной, а потом точно пробил в противоход вратарю. Два этих результативных действия перевернули игру. А ещё – отлично показали широкий диапазон качеств Горецки.

Сначала разберём голевой пас. Леон здорово пошёл в прессинг, без помощи партнёров отобрал мяч, не стал сразу пасовать ближнему, а потащил в атаку, одновременно глядя по сторонам, чтобы оценить местоположение партнёров. Пас на ход Коману – идеальный, по не самой очевидной траектории, зато максимально ускоряющий атаку. Бросается в глаза продуманность действий. Горецка оценил ситуацию быстрее, чем четыре игрока «Байера», которые находились ближе к своим воротам, чем был мяч в момент голевого паса.

Теперь разберём гол. На протяжении всей атаки смотрел по сторонам, чтобы не подпускать к себе Драговича и держаться между линиями. Поэтому получил мяч в одиночестве прямо по центру ворот. Но не стал бить сразу, и это тоже продуманное решение. Между Бендером и Беллараби было огромное расстояние, и Горецка побежал в него. Вообще, такие забеги вдоль штрафной более типичны для футбола середины 90-х (сейчас команды не оставляют такие зоны), но это вопрос не к Леону: зона есть – он заполнил. Удар очень расчётливый: точно в угол в противоход вратарю, которого он поймал на шаге. Действия другие, чем в предыдущем абзаце, но смысл тот же: оценка ситуации, быстрое принятие решений, качественное исполнение.

Тут нужно сделать шаг в сторону и сказать, что защита «Байера» — просто стыд. В первом все защитники смотрели только на мяч и не следили за перемещениями Комана. Во втором голе «Байер» допустил огромный разрыв между защитой и полузащитой, в пространство между линиями поместились сразу три игрока «Баварии», при этом открывание Левандовского за спину защитники тоже проигнорировали.

Горецка настолько умный и универсальный игрок, что ему может быть трудно найти лучшую позицию. Просто он везде делает то, что нужно: прессингует, создает пространство для партнёров, продвигает мяч (в «Баварии» редко, в «Шальке» намного чаще) и отдаёт пасы под удар (опять же, в «Шальке» чаще).

Потрясающий матч в Мюнхене! Защитник гостей сделал дубль, но «Баварию» было не остановить Мартин Хинтереггер, помимо дубля, ещё забил в свои ворота и получил жёлтую карточку.

Горецка – пример того, как велик отрыв «Баварии» от остальных

Его качества особенно ярко проявились на фоне «Байера» — команды, которая немного похожа на «Баварию» по стилю. Петер Бош в любом матче требует играть смело, поэтому «Байер» встречал соперников большим количеством игроков на чужой половине поля. Если эту волну удавалось пройти, «Бавария» получала массу свободы. Так вот,



в отсутствие получившего травму Кая Хаверца в составе «Байера» не нашлось ни одного игрока, равного Горецке по пониманию игры. Это уже показывает, какая пропасть между клубами. Но на самом деле, она даже больше, чем кажется. Потому что Горецка в «Баварии» даже не основной.

Основная пара опорных – Киммих и Алькантара, и когда оба здоровы, Леон не может претендовать на место в старте. Он просто игрок другого стиля. Отличный универсал, но как контролирующий опорник Леон уступает обоим. Один факт передаёт все отличия между ним и двумя игроками, которых предпочитает Флик. Горецка делает за 90 минут в среднем 35 пасов. Алькантара – 75, а Киммих – 79.



В том же «Байере» Леон был бы главной звездой вместе с Хаверцем. В «Баварии» у него в 30 турах 13 выходов в стартовом составе – причём, по объективным причинам. Вот, насколько велик разрыв. Кстати, у «Баварии» теперь 90 забитых голов в 30 турах. У Мюллера – 20 голевых пасов, а у Левандовского – 30 голов. Абсурдное превосходство. Логично, что даже не основной игрок мюнхенцев делает разницу в игре с четвёртой командой чемпионата. Напомню, что две недели назад «Боруссия» Д провела отличный матч и была не хуже «Баварии» — но опять всё решило наличие у мюнхенцев одного игрока такого уровня, которого не было у соперников.

«Боруссия» была не хуже «Баварии». Просто у неё нет Киммиха Равный матч умных команд, в котором всё решил один гениальный эпизод.

В завершение – ещё одна деталь про Горецку. В матче с «Байером» Левандовски и Мюллер получили по пятой жёлтой карточке, следующий тур оба пропустят. И я бы хотел посмотреть на Горецку на позиции Мюллера. Он вряд ли смог бы заменить классическую десятку, но именно Мюллера – скорее, да. Томас тоже отличается не столько техникой, сколько пониманием игры. Он тоже редко вступает в игру, зато часто смещениями создаёт зоны партнёрам. В общем, Леон должен справиться.



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