10 игроков, которые загубили свою карьеру в «Челси»

Для некоторых футболистов переход в «Челси» стал роковым. Несмотря на талант и высокий уровень мастерства, они так и не сумели заиграть в лондонском клубе. Их карьера пошла на спад, а в европейские топ-клубы они больше никогда не возвращались. Мы составили десятку игроков, которые переездом на «Стэмфорд Бридж» разрушили свою карьеру.

Пьерлуиджи Казираги (1998-2002)

Пьерлуиджи Казираги Фото: Ross Kinnaird /Allsport

В середине 90-х годов Казираги был главным нападающим римского «Лацио». Всё изменилось с приходом на пост главного тренера Свена-Ёрана Эрикссона. Он перестал доверять итальянцу место в стартовом составе, используя в атаке хорвата Алена Бокшича и итальянца Роберто Манчини.

29-летнему Казираги пришлось покинуть римский клуб и перейти в лондонский «Челси», который заплатил за него, по информации портала Transfermarkt, почти 8 млн евро. В ноябре 1998 года итальянец во время матча АПЛ против «Вест Хэма» получил разрыв крестообразных связок правого колена, столкнувшись с голкипером «молотобойцев» Шакой Хислопом. Ужасная травма поставила крест на карьере Пьерлуиджи. Он перенёс 10 операций, так и не сумев вернуться на футбольное поле. В 2002 году после истечения контракта с «аристократами» итальянец завершил карьеру. Казираги сыграл за синих только в 15 матчах, отметившись одним забитым мячом.

Крис Саттон (1999-2000)

Крис Саттон (в центре) Фото: Graham Chadwick /Allsport

Саттон вместе с Аланом Ширером создал в «Блэкберн Роверс» мощную атакующую связку, благодаря которой команда Кенни Далглиша выиграла титул АПЛ в сезоне-1995/96. Английским форвардом в то время интересовались топовые европейские клубы, но он оставался верен команде из одноимённого города.

По информации портала Transfermarkt, в 1999 году «Челси» отдал за футболиста 15 млн евро. Но в команде синих английский форвард так и не прижился. После прихода в лондонский клуб форварда «Милана» Джорджа Веа шансы на попадание в стартовый состав у Саттона снизились ещё больше. Он забил всего два гола в 36 матчах, а в 2000 году перешёл в «Селтик».

В Шотландии Саттон стал забивать чаще и провёл в «Селтике» пять с половиной лет. Но от европейских грандов предложения больше не поступали. Зимой 2006 года он вернулся в Англию, перейдя сначала в «Бирмингем Сити», а потом и в «Астон Виллу». Но как в одном, так и другом клубе английский форвард не задержался. В матче между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» он повредил глаз, из-за чего ему пришлось завершить карьеру.

Матея Кежман Фото: Phil Cole/Getty Images

Серб блистал в голландском ПСВ, чем привлёк внимание многих европейских клубов. В 2004 году он перешёл в лондонский «Челси», где на него возлагали большие надежды. Видимо, это сильно давило на футболиста, который очень хотел проявить себя в новом клубе. Но в АПЛ у Кежмана не получалось отличиться вплоть до декабря. Моуринью стал чаще оставлять его на скамейке запасных, из-за чего у них случился конфликт. Матея начал требовать у руководства, чтобы его отпустили в другой клуб, где у него было бы больше игрового времени.

Летом 2005 года он перебрался в мадридский «Атлетико», но и там надолго не задержался, отыграв один сезон. В турецком «Фенербахче» серб начал прогрессировать, но руководство клуба установило за ним слежку. Кежман устал от этого и попросил турок продать его в “ПСЖ”. Во Франции он вновь начал показывать нестабильную игру, а в 2009 году отправился в аренду в «Зенит». Там серб отметился тем, что уже на первой тренировке подрался с Романом Широковым. За 10 матчей Матея забил всего два мяча, а питерцы приняли решение вернуть его обратно в Париж.

На закате карьеры Кежман оказался в гонконгском клубе «Саут Чайна» и борисовском БАТЭ, где ничем примечательным не отметился, завершив карьеру в 2012 году.

Асьер Дель Орно (2005-2006)

Асьер Дель Орно Фото: Phil Cole/Getty Images

Испанский левый защитник был железным игроком основы «Атлетика» из Бильбао. Главный тренер сборной Испании Луис Арагонес стал регулярно подключать Дель Орно к играм национальной команды. В 2005 году испанского футболиста подписал лондонский «Челси», заплатив клубу из Бильбао 12 млн евро. Дель Орно стал игроком стартового состава команды Моуринью, сыграв в 34 матчах и забив один гол в ворота «Тоттенхэма». Испанец выиграл титул АПЛ сезона-2005/06 и Суперкубок Англии 2005 года, но уже следующим летом был продан в испанскую «Валенсию».

В Испании карьера футболиста пошла на спад. Его перестали привлекать к играм национальной сборной. Огромную роль в этом сыграла травма, которую защитник получил перед стартом сезона. Главный тренер «летучих мышей» Кике Санчес Флорес не смог найти для Дель Орно место в команде, отправив футболиста в аренду в родной «Атлетик». Потом последовали аренды в «Реал Вальядолид» и «Леванте». Последние приняли решение выкупить футболиста у «Валенсии», но, проведя за них всего лишь 15 матчей во всех турнирах, Дель Орно завершил карьеру в 31 год.

Шон Райт-Филлипс Фото: Clive Mason/Getty Images

Англичанин был куплен «Челси» за 12 млн евро. У Моуринью он играл довольно часто, но на прежний уровень, который показывал в «Манчестер Сити», так и не вышел. Райт-Филлипс считался одним из самых талантливых вингеров своего поколения, поэтому на «Стэмфорд Бридж» от него ожидали гораздо большего. Проведя в составе синих 125 матчей, он забил всего лишь 10 голов и отдал 18 голевых передач.

В 2008 году англичанин вернулся в «Манчестер Сити», который тогда уже приобрели шейхи. Лидером команды, коим он являлся до «Челси», Райт-Филлипс уже не был. Спустя три сезона он перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс», а закат карьеры провёл в США, выступая в МЛС за «Нью-Йорк Ред Буллз» и в ЮСЛ (второй футбольный дивизион в США) за «Финикс Райзинг».

Слободан Райкович Фото: Stanley Chou/Getty Images

В 2005 году «Челси» приобрёл 16-летнего серба у ОФК за 5 млн евро. На тот момент эта сумма стала мировым рекордом для игроков, не достигших 18-летнего возраста. «Аристократы» отправили молодого защитника в аренду в ОФК на два сезона. Потом последовали арендные соглашения с несколькими голландскими клубами, такими как ПСВ, «Твенте» и «Витесс». Райкович всё никак не мог получить разрешение на работу в Англии и в итоге, летом 2011 года перешёл в «Гамбург», так и не дебютировав за «Челси» в официальной игре.

В немецкой команде серб провёл несколько неудачных матчей, получив красную карточку и дисквалификацию за удар локтем в лицо соперника в игре против «Кайзерслаутерна». После этого случая защитника усадили в запас. Сезон-2015/16 Слободан провёл в составе новичка Бундеслиги – «Дармштадт 98», но уже летом покинул команду, перейдя в «Палермо». За розово-чёрных он выступал вплоть до исключения клуба из Серии B, а когда получил статус свободного агента, подписал контракт с «Перуджей», за которую до сих пор выступает.

Андрей Шевченко и Жозе Моуринью Фото: Clive Mason/Getty Images

Шевченко перешёл из «Милана» в «Челси» за 29,4 млн фунтов по желанию Романа Абрамовича. Сам Моуринью не хотел видеть украинца в команде. Португалец ожидал прихода в лондонский клуб Самуэля Это’О, но российский бизнесмен сделал выбор в пользу Шевченко.

Карьера Шевы в Англии началась неплохо. Уже в дебютной игре Суперкубка Англии против «Ливерпуля» он забил гол, который, к сожалению, не помог завоевать «Челси» заветный трофей (лондонцы проиграли на «Уэмбли» со счётом 1:2). Моуринью в нападении делал акцент на Дидье Дрогба, оставляя Шевченко в запасе. Стоит отметить, что у украинского форварда были очень натянутые и напряжённые отношения с португальским тренером, которые мешали ему раскрыться на футбольном поле.

После ухода с поста главного тренера Жозе Моуринью дела Шевченко в лондонском клубе пошли в гору. В декабре 2007-го он забил «Ливерпулю», «Сандерленду», а также отправил два мяча в ворота «Астон Виллы». В игре с бирмингемцами Андрей получил тяжёлую травму, которая поставила крест на его карьере в Англии. Летом 2008 года «Челси» отправил его в годичную аренду в «Милан», а после её окончания продал в киевское «Динамо», где Шевченко и завершил карьеру.

Гаэль Какута (в синей форме) Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Конголезец оказался в лондонском клубе ещё в 16-летнем возрасте после того, как скауты «Челси» заметили его в академии французского «Ланса». В 2009 году он подписал свой первый профессиональный контракт с «аристократами», но в состав попадал крайне редко, а потом и вовсе стал ходить по арендам: «Фулхэм», «Болтон», «Дижон», «Витесс», «Лацио», «Райо Вальекано». В «Челси» менялись главные тренеры, но ни один из них не находил места в составе для Гаэля. В итоге он провёл за синих всего 16 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Удачный сезон в Испании в составе «Райо» повлиял на переход футболиста в «Севилью», которая заплатила за конголезца 6 млн евро. Но и там он не смог себя проявить, забив один гол в пяти матчах.

В 2016 году Какута поехал за деньгами в Китай, подписав контракт с «Хэбэй Чайна Фортун». Но и китайский клуб со временем начал “ссылать” Гаэля то в одну аренду, то в другую. Сначала он полгода провёл в испанском «Депортиво», а сезон-2017/18 – в составе французского «Амьена». Во Франции он начал играть регулярно, но до выкупа дело так и не дошло.

Об удачном выступлении в Испании вспомнили представители «Райо Вальекано», которые решили вернуть конголезца в клуб уже на постоянной основе. Ещё раз заиграть в составе испанского клуба у Гаэля не получилось. Какута провёл за скромную команду из Мадрида всего лишь 12 матчей, в которых забил один гол. Уже летом 2019 года он был продан во французский «Амьен». В прошедшем сезоне Лиги 1 конголезец провёл 24 матча, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач, а его команда заняла предпоследнее, 19-е место в чемпионате Франции и опустилась в Лигу 2.

Фернандо Торрес Фото: Clive Rose/Getty Images

Трансфер испанского нападающего в лондонский «Челси» в 2011 году стал самым дорогостоящим в истории АПЛ. Клуб Романа Абрамовича заплатил «Ливерпулю» за игрока 58,5 млн фунтов. На Торреса возлагали большие надежды, но он так и не оправдал уплаченных за него денег. Где-то Фернандо не везло, а где-то он умудрялся упускать стопроцентные моменты. Но это не помешало ему выиграть вместе с «Челси» Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. В «Ливерпуле» Эль Ниньо был звездой, но так и не взял ни один трофей с красными.

Зимой 2015 года испанского футболиста выкупил «Милан», за который он выступал последние полгода, находясь в аренде. Но итальянцы сразу же одолжили его родному «Атлетико», обменяв на Алессио Черчи. В Мадриде результативность Торреса улучшилась, но он так и не сумел вернуть свою лучшую форму. «Атлетико» выкупил своего воспитанника, но Симеоне больше использовал его, выпуская на замену во втором тайме. В 2018 году Фернандо перебрался в японский клуб «Саган Тосу», где отыграл один полноценный сезон и завершил карьеру.

Марко Марин получает жёлтую карточку Фото: Ian Walton/Getty Images

До перехода в «Челси» Марин наряду с Месутом Озилом считался одним из самых талантливых и перспективных футболистов бременского «Вердера». В лондонском клубе его стали преследовать неудачи. Перед началом сезона немец получил травму подколенного сухожилия, из-за чего ему тяжело было бороться за место в стартовом составе. Он провёл за «Челси» 16 матчей во всех турнирах и забил всего лишь один гол в ворота «Уигана». В последующие сезоны руководство синих стало отправлять Марина в аренду. Он провёл год в испанской «Севилье», потом отправился в краткосрочные аренды в «Фиорентину» и «Андерлехт», а последний сезон перед уходом из «Челси» отыграл в турецком «Трабзонспоре».

К Марину перестали проявлять предметный интерес европейские топ-клубы, и в 2016 году он оказался на постоянной основе в греческом «Олимпиакосе». Там немецкий полузащитник стал чемпионом Греции сезона-2016/17, а спустя ещё сезон перешёл в «Црвену Звезду». С сербским клубом он одержал победу в Лиге чемпионов над будущим обладателем трофея — «Ливерпулем» (2:0), отдав две голевые передачи. Уже в январе этого года Марко перебрался на Аравийский полуостров, подписав контракт с клубом «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.