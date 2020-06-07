Криштиану Роналду? Как бы не так! Фаик Болкиах — самый богатый футболист мира прямо сейчас

Буквально на днях издание Forbes сообщило, что Криштиану Роналду стал футболистом-миллиардером, сколотив своё состояние благодаря спонсорским контрактам, личному бренду CR7 и получив большую часть семизначной суммы в виде заработной платы и всевозможных бонусов от клубов, за которые выступал. Такое солидное достижение тем не менее не делает португальца автоматически самым богатым футболистом в мире. Фаик Болкиах, игрок английского «Лестер Сити» и сборной Брунея, со своим капиталом, оценивающимся более чем в $ 20 млрд, по информации Marca и Mirror, всё равно остаётся недосягаем. Что позволило 22-летнему парню чувствовать себя столь финансово уверенно? Нет, это не благодаря окладу резервиста «лис» и не щедрому соглашению с Nike, но давайте обо всём по порядку.

Фаик Джеффри Болкиах родился 9 мая 1998 года в Лос-Анджелесе. Имеет гражданство США и Брунея, за сборную которого выступает с 2016 года и является её капитаном. В Англии с 2009-го воспитывался в структурах «Саутгемптона», «Арсенала» и «Челси», с 2016-го находится на контракте с «Лестер Сити», сейчас числится в команде U23. Основной позицией считается место вингера, может играть и справа, и слева. Помимо футбола увлекается баскетболом, верховой ездой и плаванием. В качестве домашнего животного в Брунее у Фаика живёт тигр, которого он взял ещё котёнком. Является суннитом и не имеет татуировок. На аккаунт игрока в «Инстаграме» подписано около 160 тыс. человек (для сравнения – за Криштиану сейчас следят 222 млн.).

Фаик поехал в Англию учиться и влюбился в футбол

В 2017 году Фаик в разговоре с FourFourTwo сообщил: «Я играю в футбол с тех пор, как себя помню, с юных лет мне всегда нравилось выходить на поле и возиться с мячом. Мои родители всегда помогали мне в достижении мечты стать футболистом, в детстве они подготавливали меня психологически и физически [для её достижения]».



Учиться в Англию парнишку из Брунея послал отец, жить Болкиах отправился к своему двоюродному брату по материнской линии. Фаик и Укаша Уоллес вместе посещали подготовительную школу Торнгроув в гражданском приходе Хайклер, расположенном в графстве Хэмпшир и известным одноимённым замком и родовым гнездом семьи Карнарвонов. До восьмилетнего возраста парочка играла за деревенскую команду Woolton Hill Argyle, проводившую свои матчи на поле местной Woolton Hill Junior School. В незнакомой стране Фаик находились под опекой Денниса Уоллеса – отца Укаши, в прошлом спортсмена NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США). Бывший атлет хотел дать ребятам наилучшие шансы на успех в футболе, поэтому решил пристроить их в более подходящую для этого команду. Для того он связался с тренером Полом Морганом из клуба «Ньюбери», который известен своей работой с молодёжью.

Морган тренировал команду U11 и через несколько дней после звонка от Уоллеса лично познакомился с талантливыми 10-летними братьями. Первым делом на специалиста произвёл впечатление Укаша – высокий для своего возраста и физически развитый, он уже выглядел, как спортсмен в процессе становления. Фаик же был хрупким и миниатюрным мальчиком небольшого роста. Но, несмотря на различия, ребята на фоне местных детей выделялись техническим мастерством, а также футбольным интеллектом. По опыту Моргана знал, что потенциал у игрока младшей возрастной группы может проявляться неделями и даже месяцами, но в случае с детишками Уоллеса всё было ясно уже после первого занятия. Пол остался очень доволен увиденным.

Фаик и Укаша извлекли огромную выгоду от наставничества Денниса. Как отец и опекун, он был очень строгим, успехи в учёбе шли для него на первом месте. Тем не менее именно Деннис заложил в ребят фундамент на пути к профессиональному спорту. Он привил им дисциплину, целеустремлённость и научил быть эмоционально устойчивыми. Сам Уоллес был громадным, физически крепким человеком, но очень славным парнем. Ранее он работал телохранителем. Заботливый родитель привозил и забирал братьев с тренировок на минивэне, постоянно находился рядом и наблюдал за каждым их матчем и был тем, кто всегда приносил бутерброды и фрукты абсолютно для всех членов команды. Только когда Пол Морган заполнил регистрационные документы, он понял, что новые подписания могут быть не просто одарёнными футболистами. В качестве домашнего адреса был указан Холлингтон Хаус – престижный, роскошно перестроенный бывший отель в деревне Вултон Хилл, в сельском Беркшире. До тренера Моргана уже доходили кое-какие слухи, и он решил через свои каналы прояснить обстановку, это ему удалось сделать достаточно быстро. Фаик действительно оказался с интересным бэкграундом.

Укаша Уоллес перед турниром Lion City Cup Фото: bigsoccer.com

Дядя Фаика Болкиаха — правящий султан Брунея и один из самых богатых людей в мире

Как вы помните, Фаика на учёбу в Англию прислал отец, зовут его Джеффри Болкиах, и он является принцем Брунея. Дядя нашего главного героя – Хассанал Болкиах – правящий султан Брунея, который только 1 января 1984-го получил независимость от Великобритании. Территориально располагается в Юго-Восточной Азии, на острове Калимантан (индон.), или Борнео (малайск.), на котором проживает 400 тыс. человек. В качестве государственного строя – абсолютная теократическая монархия, во главе – правитель, являющийся должностным лицом господствующей религии (ислам) и обладающий неограниченной властью. Из-за запасов нефти, газа и получаемых от их продажи богатств Бруней называют «Исламским Диснейлендом». У Джеффри помимо Фаика есть ещё 17 детей от 5 разных жён. У него непомерная страсть к невероятно богатой жизни и множество недвижимости по всему миру. Во владении также две с лишним тысячи автомобилей, среди которых золотой «роллс-ройс», яхта с названием «Грудь» и позывными «Сосок» и «Сосок 2», коллекция ручек из жёлтого металла, ковёр за 5 млн фунтов, сотканный из золотой нити и драгоценных камней. На своё 50-летние он выписал с частным концертом Майкла Джексона за 12,5 млн фунтов. Это если верить информации от The Sun.



Откуда у Фаика Болкиаха, члена правящей семьи, состояние, превышающее $ 20 млрд и делающее его самым богатым футболистом в мире, становится более понятно. Придётся отзывать своё резюме из офиса «Лестер Сити», в резервной команде, оказывается, там платят не так и много.

У Фаика также есть сестра-близнец по имени Киана и напрочь отсутствует звёздная болезнь. В любящей жареное британской прессе не удалось обнаружить ни единой заметки о заносчивом поведении игрока или о связанными с ним скандалами. Воспитание под крылом Денниса Уоллеса явно не прошло даром.

15-летний Укаши Уоллес на турнире Lion City Cup. Фото: twitter.com

Фаик побывал в «Арсенале» и «Челси», но в команды не пробился

Мы слегка отвлеклись пусть и на занимательные вещи, но вернёмся к футбольным делам. «Ньюбери» стал очень популярным клубом у родителей, которые имели серьёзные надежды на спортивное будущее своих детей. Пол Морган уверен, что это стало возможным из-за уникального стиля игры команды, который строился на технике и обращении с мячом. Братья приложили немало усилий к его становлению, Фаик действовал на позиции форварда, а более мощный Укаша контролировал центр поля и мог сыграть в защите. Тренер неоднократно подчеркивал для себя характер обоих мальчиков. Они были вежливы и уважительны абсолютно со всеми и имели тотальный фокус на самом футболе, чем восхищали Моргана. От мира умопомрачительных богатств не было и следа. В «Ньюбери» ребята провели только один сезон-2008/2009, после чего случилось неизбежное – к ним появился интерес у лучших клубов страны. В конце той кампании был организован товарищеский матч с «Саутгемтоном», а после него «святые» забрали пару в свою молодёжную академию, где те находились с 2009 по 2013 год.

Затем за подопечными Уоллеса пришёл «Арсенал», Деннис настаивал на том, что лондонцы могут подписать только двоих игроков разом. Это было хорошей историей для Укаши, так как к тому времени более перспективным считался уже Фаик, ставший «фантастическим» атакующим игроком. В составе «канониров» парни приняли участие в 25-м юбилейном розыгрыше престижного международного турнира Lion City Cup в Сингапуре. В первой встрече с местной сборной U16 Фаик сумел отличиться, лондонцы в итоге вышли из группы, но в полуфинале уступили «Коринтиансу».

Доминирующий поначалу из-за своих физических данных Укаша после выпуска из «Арсенала» в 2014-м подписался с «Бирмингемом» из Чемпионшипа, а Фаик отправился в «Челси». Футбольные пути двоюродных братьев наконец-то разошлись, но рано или поздно это должно было произойти. Уоллес-младший же так и не сыграл за первую команду «Бирмингема», а затем находился в составе «Нанитон Таун» из Национальной Лиги, с которым в 2017-м у него истёк контракт. Болкиах задержался у «пенсионеров» на один сезон, покинув «синих» в декабре 2015-го из-за недостатка игрового времени. После просмотра в «Стоке» он подписал трёхлетнее соглашение с «Лестер Сити» в марте 2016-го. Интерес к новому приобретению «лис» был огромен не только из-за его происхождения, а по большей части благодаря именно футбольному потенциалу игрока. Но в настоящий момент Фаик так и не приблизился к дебюту за основу «Лестра» и продолжает числиться в U23. Его предыдущий договор был пролонгирован 30 июня 2019-го на один год и вот-вот должен будет истечь. К примеру, также 22-летний Хамза Чаудри, с которым Болкиах выступал в молодёжке, уже накопил 45 матчей в главной команде.

Фото: instagram.com/fjefrib

Впрочем, у Фаика Болкиаха ещё достаточно времени, чтобы развить свои навыки и талант, пусть и где-то в другом месте, даже более скромном. После набора мышечной массы он потерял в скорости, но отточенный с юных лет дриблинг и передачи с фланга у него на вполне неплохом уровне и сейчас. Карьера так называемого самого богатого футболиста в мире всё ещё только начинается.