Мостовой не хотел переходить в «Спартак». Но стал легендой клуба и лучшим игроком России

Александр Мостовой по праву считается одним из самых ярких игроков в истории российского футбола. Талантливый полузащитник сделал отличную карьеру на родине, а после зарекомендовал себя в Европе. В Испании Мостового по сей день называют Царём.



Бывший игрок сборной России хоть и является воспитанником ЦСКА, но лучшие годы в родной стране провёл за московский «Спартак». Дебютировал за красно-белых Мостовой ровно 33 года назад. Вооружившись книгой Александра Мостового и Дениса Целых “По прозвищу Царь", вспоминаем историю становления известного футболиста.

Мостовой мог стать хоккеистом. В ЦСКА талант Александра не разглядели

Александр с раннего детства был многосторонним ребёнком: играл в футбол, хоккей, ходил в музыкальную школу. И если заниматься спортом юному Саше нравилось, то в музыкальную школу парня записали родители.



«Лет в одиннадцать родители неожиданно решили отдать меня в музыкальную школу, — вспоминал Александр в автобиографии. — В то время это считалось модным. У бабушки был баян, и родители привезли мне этот чудесный музыкальный инструмент. Учился, по-моему, месяц. Ходил в музыкальную школу, пытался играть на пианино. Но эта наука мне так и не покорилась. Ещё бы, когда я сидел дома и извлекал звуки из своего баяна, за окном веселились ребята — играли в футбол или в городки. А я, вывернув шею, смотрел на них. И в конце концов не выдержал: «Да отстаньте вы от меня со своим баяном! И убежал на улицу».

Александр Мостовой. Детские фото Фото: Из личного архива Александра Мостового

Когда Саше было 12 лет, Мостовой-старший договорился со знакомым тренером в ЦСКА, чтобы сына взяли в “армейский” клуб.



«В 1981 году, когда Саше было 12 лет, я отвёз его в ЦСКА, — рассказывал Владимир Яковлевич Мостовой. — Он тогда учился в четвёртом классе. От ребят требовалось немного поработать с мячом, потом они совершали рывки, а в конце играли двусторонний матч. Из Сашиной группы отобрали его и ещё двух ребят. ЦСКА мы выбрали, потому что эта школа располагалась удобней всего. От Савеловского вокзала до Ленинградского проспекта не так далеко. В тот же «Спартак» надо было ехать ещё на метро. Свою роль сыграло и ещё одно обстоятельство. Я тогда часто играл на любительском уровне в одной команде с “армейскими” ветеранами, в частности с Аликом Шестернёвым. Он и посоветовал отдать сына в ЦСКА».



Кстати, до последнего не было ясно, выберет Мостовой футбол или хоккей.



Отец: “Я вёз Сашку на просмотр в ЦСКА. В тот момент сын ещё не определился, чем он больше хочет заниматься — футболом или хоккеем. Поэтому мы взяли с собой и кеды, и коньки. Едем в электричке, начинаю разговор: “Ну что, Саш, надо определяться: хоккей или футбол?”

Лезу в сумку. Беру в правую руку коньки, а в левую кеды, поднимаю их, изображая весы, и говорю: «Давай решай. Сашка смотрел на них, смотрел и потом как вздохнёт».

Александр Мостовой: “Па-ап! Ну ладно, давай футбол”.

Как признавался сам Александр, поначалу было тяжело. Дорога от дома до манежа ЦСКА занимала два с половиной часа. Юный Саша прибегал из школы и сразу же мчался на тренировку. В школе ЦСКА ребята дали понять, что Саше придётся нелегко. Если во дворе Мостовой был одним из лучших, то здесь он заметно уступал сверстникам.



После школы Саша поступил в радиотехнический техникум. И хоть футболист не любил такие предметы, как физика и химия, выбрал учебное место из-за близкого расположения к дому.

Александр Мостовой Фото: Из личного архива Александра Мостового

Мостовой продолжал заниматься в ЦСКА, вскоре красно-синие вылетели в первую лигу и дубль команды попросту ликвидировали. В первую команду в то время брали одного-двух человек, но Мостового в списках на повышение не значилось. Вскоре один из тренеров ЦСКА предложил Сашке попробовать силы в клубе «Красная Пресня» второй лиги, тренером которой был бывший спартаковец Олег Романцев.



«Я открыл рот. Он спрашивал, хотел ли я? Конечно, хотел! Для меня в ту пору этот вариант выглядел чем-то несусветным, как будто меня звал «Милан», — рассказывал Мостовой. — Вечером я собрал всех своих знакомых ребят и в торжественной обстановке объявил о радостной новости».



Именно это предложение для юного Саши станет судьбоносным.

Юный Мостовой получал 60 рублей в месяц. В Чехословакии его едва не сманили в “Славию”

Первую тренировку в «Пресне» Мостовой вспоминает с удовольствием. На дворе был декабрь 1985 года. Александр приехал к стадиону и попросту не знал, куда нужно идти. Затем его окликнул администратор:



— Ты кто? Чего жмёшься здесь?

— Мне сказали сюда приехать.

— Как фамилия?

— Мостовой.

— А-а, ну проходи в раздевалку. Сейчас придёт старший тренер и всё расскажет.



Так Александр Мостовой начал посещать тренировки в «Пресне» и учиться футболу у Олега Романцева. Однажды на тренировку к Романцеву приехали Ринат Дасаев и Вагиз Хидиятуллин. Молодой Мостовой был в восторге — звёзды «Спартака» тренируются вместе с обычным мальчуганом из Останкино!



Уже через пару недель Александру сообщили, что им довольны и оставляют в команде на постоянной основе. Кстати, именно в «Пресне» Мостовой начал получать первые серьёзные деньги — 60 рублей. Почти всё заработанное отдавал семье.

На сборах в Алуште Саша понял, что такое настоящие нагрузки. После тренировки Мостовой приходил в номер без сил, падал и даже не мог поднять руку, чтобы выключить свет.



Подбадривал футболиста Романцев: «Надо терпеть, Саша, ничего страшного».

Фёдор Черенков, Александр Мостовой и Николай Старостин Фото: Из личного архива Александра Мостового

Вторым отцом для Мостового в то время стал начальник команды Владимир Жиляев. Владимирыч, как называл его Мостовой, относился к Саше с теплотой: учил многим вещам, таскался за футболистом в техникум и не давал обижать скромного парня в команде.



В 1986 году Саша всё же бросил техникум: совмещать учёбу с футболом было почти нереально. Вскоре начались заграничные поездки, а в Чехословакии Мостового даже пытались переманить в местную команду.



«Мы встречались с пражской «Славией» и победили со счётом 3:1, а я забил два гола, — вспоминает Мостовой в автобиографии. — После матча подошли представители этого клуба, которые очевидно были впечатлены моей игрой. Завели в кабинет, закрыли и спрашивают через переводчика:«Парень, хочешь к нам? Ты нам понравился». Я замер от неожиданности. Не знал, что и ответить. А они давай расписывать, как у них всё хорошо: страна, условия. Подумал я тогда, подумал и выпалил: «Ну что ж, давайте. Я согласен!». А про себя мысли: «Во классно подфартило!» Хотя и представить себе не мог, как это возможно — играть в другой стране.

Вскоре в кабинет влетел Владимир Жиляев с криками: «Чо тут происходит?» Схватил Мостового и увёл подальше от хитрых иностранцев. Оставшуюся часть сбора начальник команды не отходил от Саши ни на шаг.



Мостовой продолжил прогрессировать и вскоре оказался в «Спартаке».

Александр прогуливал тренировки в «Спартаке», чтобы остаться в «Пресне»

В «Пресне» Олега Романцева Мостовой чувствовал себя прекрасно. Хорошее отношение со стороны старших, дружный коллектив, нужный результат — что ещё нужно для счастья молодому футболисту?



Вскоре Жиляев подошёл к нему и сказал: «Саш, спартаковское руководство хочет, чтобы ты съездил сыграть за их дубль».



«Пресня» в то время считалась фарм-клубом «Спартака». Главный тренер спартаковцев Константин Бесков вместе с начальником команды Николаем Старостиным и селекционером Валентином Покровским периодически посещали игры «Пресни». Казалось бы, нужно радоваться такому приглашению, но Мостовой ни в какую не хотел ехать в «Спартак».



«Не буду скрывать: боялся, — признавался Мостовой. — Пусть это был дубль «Спартака», а не первая команда, но я их практически отождествлял. Перед глазами стояло одно слово: «Спартак».



Мостового сажали в троллейбус, а он выходил через пару остановок и гулял по городу. Затем возвращался на базу «Пресни», где его встречал Жиляев с расспросами: «Почему не был на тренировке?».



На следующие тренировки Жиляев отвозил парня лично. Несколько раз даже Романцев на своей яркой «копейке» возил Мостового на тренировки.



Постепенно Мостовой начал привыкать к «Спартаку». Продолжал играть за уже родную «Пресню», а команда сметала всех на пути во второй лиге. В стыковых матчах команда Мостового столкнулась с судейским произволом, не вышла в первую лигу — Александра эта несправедливость довела до слёз.

«Саш, тебе надо ехать в «Спартак». Насовсем». Я лишь отвечал: «Не хочу»

По окончании сезона-1985 Романцев с Жиляевым вызвали Мостового на разговор, где сообщили: «Саш, тебе надо ехать в «Спартак». Причём насовсем.



Мостовой: “Зачем? Не хочу”.

Романцев: “Мы и сами были бы рады, если бы ты остался. Но надо ехать. Тебе пора играть в серьёзный футбол”.

В “народной” команде Мостового приняли сурово. Юный Саша зашёл в автобус, сел на первое свободное место. Вскоре автобус начали заполнять звёзды, один из них посмотрел на Мостового и сказал: «Эй ты, щенок, ты чего здесь сел? А ну-ка давай отсюда».



Тем не менее освоился в команде Мостовой достаточно быстро. Саше помогали Олег Романцев и Владимир Жиляев. Владимирыч рассказывал, кто на какой позиции играет, обозначил круг конкурентов новичка и давал ценные советы, как себя вести в коллективе.

В начале 1987 года Мостовой продолжал играть за дубль «Спартака». Тренеры были довольны: Саша много забивал и ещё больше — отдавал. Спустя три месяца чемпионата СССР Мостовой дебютировал за первую команду.



«Это была домашняя встреча с «Кайратом», — рассказывал в автобиографии Мостовой. — Играли на «Динамо». Меня заявили в запас. И минут за 15 до конца матча Бесков сказал мне: «Раздевайся, выходишь». Динамовский стадион заполнен под завязку, на трибунах сорок тысяч болельщиков, все что-то кричат. Мы вели — 2:1, и сам матч складывался нервозно. И тут слышу: «Раздевайся». Сказать по правде — порядком струхнул. Но, конечно, быстро переоделся и выскочил на поле. К счастью, вроде бы ничего не испортил. Счёт до конца матча так и не изменился. Но в памяти у меня крепко засела картинка: полный динамовский стадион, и я выхожу на поле”.

Александр Мостовой за игрой Фото: Из личного архива Александра Мостового

Вскоре Мостовой осознал, что футбол стал для него настоящей профессией. Саша не мог поверить, что он играет за «Спартак». Дальше — больше, в Тарасовке Мостового поселили в одном номере с Дасаевым.



«Я и Дасаев — в одном номере, — делился впечатлениями Мостовой. — Для 17-летнего паренька это было чем-то невообразимым. Думаю, нас специально поселили вместе, чтобы Ринат взял надо мной шефство. Не могу сказать, что мы очень сблизились, всё-таки разница в возрасте сказывалась. Но из ветеранов я больше всего общался именно с ним. Поначалу только слушал и мотал на ус, ни с чем не спорил».

Как изменились звёзды «Спартака» начала 1990-х: фото тогда и сейчас Кого-то просто не узнать!

История Александра Мостового была похожа на сказку. Полузащитник закрепился в «Спартаке», и в первый же год стал чемпионом страны, забрав приз лучшего дебютанта чемпионата СССР.



Вскоре Бескова у руля «Спартака» сменит Романцев, и Мостовой под руководством одного из главных людей в своей жизни продолжит прогрессировать и выйдет на новый уровень.



Мостовой провёл за «Спартак» 142 матча, в которых забил 48 мячей. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом СССР (1987, 1989), а в 1990-м и 1991 годах входил в тройку лучших футболистов страны. Со «Спартаком» Мостовой феерил в еврокубках и даже обыгрывал «Наполи» с Диего Марадоной. Впоследствии зажигал в Европе, а в Испании его до сих пор называют Царём.

Александру повезло повстречать на жизненном пути нужных людей: Олег Романцев и Владимир Жиляев с теплотой относились к парнишке, а самое главное — помогли принять правильное решение. Переход в «Спартак» стал судьбоносным поворотом в карьере футболиста. Так и началась славная история Мостового в большом футболе.