В РПЛ едет новый бразилец? Таллесу Магно всего 17 лет, но он уже топ!

Бразильский журналист Флавио Диас первым сообщил об интересе «Краснодара» к вингеру «Васко да Гамы» Таллесу Магно. По данным репортёра, клубы уже ведут диалог,

в понедельник-вторник «Краснодар» сделает «Васко» официальное предложение, и речь может идти о 15 млн евро.

Источники «Чемпионата» подтверждают, что «Краснодар» интересуется этим футболистом. Правда, скорее всего, речь идёт не о 15 миллионах, а эта цифра появилась, потому что прописана в качестве отступных у футболиста.

Важно понимать, что игроку всего 17 лет и за последние семь месяцев он играл лишь два. Причин — травмы и пауза, связанная с пандемией. В Бразилии до сих пор неизвестно, когда возобновятся футбольные турниры.

Таллес дебютировал за «Васко» ещё в 16 лет, сыграв в чемпионате Бразилии против «Ботафого». Таким образом он стал самым молодым футболистом в основе этого клуба. До него самым молодым был Паулиньо, который сейчас выступает за «Байер». В мае английское издание Daily Star сообщало, что Таллесом интересуется «Ливерпуль». До этого другое английское издание, Guardian, составило топ-60 футболистов мира, родившихся в 2002 году, и Таллес вошёл в этот список наряду с двумя другими бразильцами.

В комментариях под новостью об интересе «Краснодара» бразильские фанаты пишут:



carlos Alexandre:

– Считаю, что 20 миллионов евро мало для продажи Таллеса Магно, необходимо 30 млн евро, так уже была бы другая история.



Isaque Santiago Magalhães Nuninho:

– Не приемлю продажу Таллеса менее чем за 30/35 миллионов.

А самый залайканный комментарий:



Diego Santana: Искренне считаю интересной продажу Таллеса только за сумму от 25 миллионов евро.



В комментариях многие выводили ещё более смелые числа – и 45, и 50 миллионов. Самое забавное, что Transfermarkt оценивает футболиста лишь в 4,5 млн евро.

Мы связались с Флавио Диасом, которым первым сообщил о переговорах «Краснодара» с «Васко» по Таллесу. Вот что рассказал бразильский журналист.



– Мы знаем, что «Краснодар» уже вышел на «Васко» и в понедельник-вторник планирует сделать официальный запрос клубу. Предложение может быть таким: 12 миллионов евро + процент от последующей сделки.



– В изначальной новости вы говорили ещё о варианте с 15 миллионами. За счёт чего такая большая сумма?

– Вам это может казаться странным, но Таллес – один из самых многообещающих футболистов Бразилии на сегодня. Это уровень Винисиуса Жуниора, чтобы вы понимали масштаб.

– Его позиция?

– Вингер. Играет на обоих флангах, но чаще на левом. Чем-то его манера игры напоминает Роналдиньо – быстрый, техничный, с дриблингом. Он из тех, кто создаёт гол. Да, забивает тоже иногда, но больше создаёт.



– Таллес выступает за юношескую сборную?

– Да. Вызывался на мундиаль U17. Начал турнир отлично, но получил повреждение в начале ноября и в финальной стадии уже не участвовал (травмированного Таллеса партнёры унесли с поля на руках. – Прим. «Чемпионата»). В декабре он восстановился и играл в январе и феврале. Начало 2020 года получилось не особо удачным для «Васко». Таллес выделялся, но один не мог всё изменить. В конце февраля он получил повреждение пятой плюсневой кости – точно такая же травма у Неймара. Пауза из-за коронавируса сыграла ему на руку – он спокойно восстановился и сейчас готов на сто процентов.

– В чемпионате Бразилии Таллес провёл лишь 15 матчей.

– Тренер Вандерлей Лушембургу в него поверил, и Таллес заблистал. Это не обычный футболист. Очень далёк от среднего уровня.

– У «Васко» лишь 85% прав на Таллеса?

– Да. Ещё 15% у самого игрока.



– Для России это звучит странно – у нас такое не встречается. Почему в Бразилии игроку дают 15% прав на себя?

– У нас такова политика, когда не хватает денег. Если футболист хочет зарабатывать больше, то он в какой-то степени становится сосиус. Если игрок зарабатывает 50 тысяч, а хочет 300 тысяч, то клуб может сказать, что в бюджете таких денег нет – вот тебе 250 тысяч и процент от будущей продажи. Если футболист верит в свои способности и считает себя сильным, то ему выгодно согласиться.



– На сколько лет рассчитан контракт Таллеса с «Васко»?

– В конце прошлого года они переподписали соглашение до 2022 года. Как раз тогда ему и дали 15% прав на себя.