Вагнер Лав уже дважды возвращался в ЦСКА. В последний раз он помог взять чемпионство

Вагнер Лав в третий раз возвращается в ЦСКА. Бразилец покинул московский клуб семь лет назад, после чего выступал за китайский «Шаньдун Лунэн», французский «Монако», турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», а также бразильский «Коринтианс». Теперь ему уже почти 36! В таком возрасте сложнее вернуться так, как это удавалось нападающему в двух предыдущих случаях. Но вдруг получится?

Вагнер близок к возвращению в ЦСКА. Рассказываем, в каком он состоянии Трансфер бразильца – пиар-акция или реальное спортивное усиление?!

В первый раз Вагнер Лав хотел остаться во «Фламенго», а не возвращаться в ЦСКА. Гинер пригрозил ему штрафом

Впервые Вагнер Лав покинул ЦСКА в августе 2009-го. ЦСКА отдал свою звезду в аренду «Палмейрасу», продлив перед этим контракт с нападающим на 2,5 года. К этому времени, за шесть лет в составе «армейцев» бразилец завоевал два чемпионских титула, четыре Кубка России, три Суперкубка страны и, что особенно ценно, Кубок УЕФА сезона-2004/2005. Стал лучшим бомбардиром чемпионата России (20 голов в сезоне-2008) и Кубка УЕФА (11 голов в розыгрыше сезона-2008/2009). Запомнился болельщикам «армейцев», конечно же, и хет-трик Вагнера Лава в ворота «Спартака» в июле 2008-го, когда красно-синие разгромили в дерби принципиального соперника со счётом 5:1.

Тогда Вагнер Лав хотел вернуться на родину, чтобы быть на виду у тренеров сборной Бразилии перед ЧМ-2010, кроме того, существовали личные причины.



«У него семейные проблемы, он уже две недели находится не в форме, его голова далеко отсюда. Это было видно сегодня, когда он вышел на замену. Если бы он был в порядке, то, конечно, я бы поставил его в основу», – говорил главный тренер ЦСКА бразилец Зико после матча чемпионата России с «Химками», всего за пять дней до трансфера нападающего.



Вагнер Лав отправился в «Палмейрас», из которого и переходил в ЦСКА за 6,2 млн евро (по данным Transfermarkt.ru), но задержался там всего на пять месяцев. В том числе из-за проблем с местными фанатами. В январе 2010-го российский клуб отдал нападающего в аренду другому бразильскому клубу «Фламенго» до июля. Возвращение в сборную не состоялось, а летом Вагнер Лав просил руководство «армейцев» продлить аренду ещё на год. Но Евгений Гинер решил иначе – вернул снайпера в Москву. В Бразилии сообщали, что ЦСКА пригрозил нападающему штрафом, если тот продолжит капризничать и будет настаивать на трансфере во «Фламенго».



«Вагнер повзрослел, – говорил Гинер. – Сейчас это уже не тот мальчик, который только появился в нашей команде. Он стал серьёзнее. А не вернуться в ЦСКА Вагнер не мог.



Можно сказать, он мне как ребенок. Я ни в коем случае не выделяю его среди остальных футболистов нашей команды, но стоит отметить, что Вагнер — иностранец, с другого континента, у него иной менталитет. В какой-то момент я пошёл ему навстречу, а сейчас сказал, что надо вернуться. И не сделать того, что я попросил, Вагнер не мог. Он прилетел и вновь выступает за ЦСКА, он очень любит наш клуб и наших болельщиков. Поверьте, Вагнер счастлив в ЦСКА. Можно сказать, сейчас в его карьере наступает новая эра. По-моему, все прекрасно видят, что он полностью отдается игре и делает все, чтобы наш клуб процветал».

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На момент второго прихода Вагнера Лава в команду «армейцы» занимали третье место в чемпионате, отставая от «Рубина» на два очка и от лидера «Зенита» на девять. В предыдущем туре проиграли дома «Спартаку» из Нальчика (1:2). Бразилец прибыл как нельзя вовремя – к матчу с другим «Спартаком», московским. И возвращение нападающего получилось прекрасным! В дерби в «Лужниках» на глазах 55 тыс. зрителей любимец красно-синей торсиды забил при счёте 1:1 победный гол на 90-й минуте. ЦСКА одержал волевую победу, несмотря на то, что проигрывал ещё за восемь минут до конца основного времени матча. Команда Леонида Слуцкого и отыгралась во многом благодаря Вагнеру Лаву, который заработал штрафной, реализованный Сергеем Игнашевичем. А в эпизоде со своим голом бразилец после блестящей разрезающей передачи в исполнении Павла Мамаева убежал от Мартина Штранцля и переиграл голкипера «Спартака» Сергея Песьякова.

Казалось, Вагнер Лав как будто никуда и не уходил из ЦСКА. До конца сезона бразилец практически в каждой игре чемпионата совершал результативные действия, отмечаясь то голом, то результативной передачей, а то и тем, и другим вместе. Быстро нашёл общий язык с новым партнёром по атаке Сейду Думбия. «Армейцы» выдали длительную беспроигрышную серию, а сам Вагнер Лав стал первым иностранцем, попавшим в клуб Григория Федотова. То есть разменял сотню забитых мячей за российский клуб.

Особенно ярким получился ноябрьский матч в Петербурге. ЦСКА обыграл «Зенит» (3:1), для которого этот матч на «Петровском» мог стать «золотым». Праздник хозяевам испортил, прежде всего, Вагнер Лав. Уже на 14-й минуте бразилец открыл счёт красивым ударом из-за штрафной. Получив мяч приблизительно в 25 метрах от ворот соперника, нападающий ловко ушёл от Бруну Алвеша и здорово пробил. Ещё через 20 минут Вагнер Лав подкараулил ошибку голкипера «Зенита» Юрия Жевнова: перехватил мяч, который отправил в сетку Марк Гонсалес. Поучаствовал бразилец и в третьем голе красно-синих в начале второго тайма. Москвичи убежали в контратаку после подачи зенитовцами углового, Вагнер Лав мастерски поставил спину своему опекуну и сделал точную передачу в касание на ход Думбия. Ивуариец убегал уже один на один.

Эта победа была важнейшей для ЦСКА в борьбе за второе место, а также прямое попадание на групповой этап Лиги чемпионов. Вдобавок в 29-м туре команда Слуцкого ещё раз обыграла в дерби «Спартак» (3:1), причём Вагнер Лав опять забил красно-белым на последних минутах. Всего в том чемпионате бразилец сыграл 15 матчей, в которых стал автором девяти голов и шести голевых передач.



В Лиге Европы «армейцы» вышли с первого места из группы с чешской «Спартой», итальянским «Палермо» и швейцарской «Лозанной». Вагнер Лав поучаствовал в четырёх матчах, оформил дубль в ворота «Лозанны».

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После второго возвращения Вагнер Лав стал ближе к команде и начал говорить по-русски. Но ЦСКА всего через полгода продал его в Китай

Бразилец остался в ЦСКА и на переходный сезон-2011/2012. Правда, не доиграл его до конца. Да и в целом был чуть менее результативен, чем в первые полгода после возвращения в Москву.



В плей-офф Лиги Европы «армейцы» прошли ПАОК, но затем уступили «Порту». Вагнер Лав не забил в этих матчах. В чемпионате выдал «сухую» серию до июня, не смог отличиться и в мартовской встрече за Суперкубок России с «Зенитом» (0:1). Зато команде своим голом победить «Спартак» в полуфинале Кубка России (3:3, по пенальти 5:4). Его гол опять был очень ценным, так как за 10 минут до конца основного времени красно-синие уступали со счётом 2:3. В конце мая бразилец завоевал с ЦСКА очередной трофей: «армейцы» выиграли в финале у «Алании» (2:1).



Наконец, с наступлением лета нападающего прорвало и в чемпионате. В течение нескольких туров подряд Вагнер Лав совершал результативные действия, в частности, оформил дубли в ворота «Терека» и нижегородской «Волги». Казалось, все проблемы позади. После 16-го тура «армейцы» захватили лидерство, оторвавшись от «Зенита» на семь очков.

Но после этого Вагнер Лав опять «замолчал» – до октября. Когда нападающий прервал свою безголевую серию в домашнем матче 27-го тура с «Тереком», ЦСКА уже отставал от занимавшего первое место «Зенита» на два очка. Перед зимней паузой бразилец забил в четырёх матчах чемпионата подряд. Можно сказать, что Вагнера Лава разбудила Лига чемпионов. Осенью он поразил ворота «Интера» в Москве, записал на свой счёт голевые передачи во встречах с «Трабзонспором» и тем же «Интером» в Милане. Команда Слуцкого финишировала второй в группе с итальянцами, турками и французским «Лиллем», пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Между тем, в октябре 2011-го Вагнер Лав был удалён во встрече с нальчикским «Спартаком» за удар прямой ногой защитника Миодрага Джудовича, получившего травму. КДК РФС дисквалифицировал бразильца на три игры. Впрочем, потом «бан» нападающего ЦСКА сократили до двух матчей.

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Весной в плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» и за золото чемпионата «армейцы» сражались уже без Вагнера Лава. Гинер всё-таки согласился отпустить бразильца домой, приняв предложение «Фламенго» в размере 10 млн евро. На своей первой пресс-конференции в качестве игрока клуба из Рио-де-Жанейро нападающий не смог сдержать слёз – он всегда мечтал играть за «Фла». ЦСКА же без Вагнера Лава закончил чемпионат на третьем месте, проиграв борьбу и «Зениту», и «Спартаку».

Гинер рассказывал про Вагнера в эфире программы «Удар головой»:



«Вопрос денег? Поверьте мне, Вагнер может зарплату вообще не брать. Это человек, которого деньги не интересуют. Если оштрафуешь футболиста на 100 долларов при миллионной зарплате, он будет спорить, ругаться, а Вагнер опаздывает на тренировку и не рассказывает, что у него спустилось колесо, что он был у зубного врача или что была пробка. Он приходит, кладет в кассу детской школы деньги и спокойно уходит. Вагнер из тех людей, которые приходят и говорят: «Я уезжаю, хотите – штрафуйте меня, не платите мне зарплату. Приеду через две недели, играть не хочу, не могу». Получать карточку, чтобы не играть, он не будет. Вагнер должен быть счастлив. Отпусти его на месяц или два – он приедет и будет опять играть.

Когда я брал Вагнера, его, бедного, обманули. Вроде как разрушился банк, он потерял 800 тысяч. А он мне говорит: «Да ладно, я ещё заработаю эти деньги». Вагнер приезжал и говорил: «Мне исполнился 21 год, это моё совершеннолетие, я опоздал на неделю. Я три дня гулял, созвал всех друзей, нас было 170 человек». Штраф у нас тогда был, по-моему, 20 тысяч за пропущенный день. Он дал 140 тысяч и ещё два дня мне рассказывал, как он гулял».



Однако Вагнер Лав задержался в клубе своей мечты всего на год. В январе 2013-го, когда у «Фламенго» начались финансовые проблемы, нападающий понял, что совершил ошибку, уехав из России. Два клуба снова вступили в переговоры по трансферу игрока. Бразильцы согласились отпустить Вагнера Лава за меньшие деньги, чем выкупали у «армейцев» (6 млн евро).



Второе возвращение Вагнера Лава в ЦСКА получилось столь же успешным, как первое. Во второй части сезона-2012/2013 команда Слуцкого боролась за чемпионство (лидировала с преимуществом в два очка над «Анжи») и Кубок России. Правда, в еврокубках уже не участвовала, так как ещё в квалификации Лиги Европы сенсационно вылетала от АИКа.



Вагнер Лав выглядел здорово – забил пять голов и сделал шесть голевых передач в девяти весенних турах чемпионата. В частности, в дерби со «Спартаком» он помог команде уйти от поражения. За 20 минут до конца при счёте 0:2 бразилец выдал голевой пас Ахмеду Мусе, а в компенсированное время заработал пенальти, который реализовал Алан Дзагоев. Таким образом нападающий исправился за промах с «точки» в начале второго тайма, когда он проиграл дуэль Андрею Диканю.

За тур до того, как оформить чемпионство, ЦСКА разгромил «Локомотив» – 4:1. Вагнер Лав оформил дубль и сделал голевую передачу. Помимо третьего золота в составе красно-синих бразилец выиграл с командой и Кубок России: в финале «армейцы» одолели по пенальти «Анжи». Бразилец на сей раз не подвёл – свой удар в серии реализовал.



«Сейчас Вагнер другой, – отмечал Алан Дзагоев. – Ребята подмечали, что он изменился. По-русски стал разговаривать. Какие-то шутки, прочие детали. Чувствуется, что стал ближе к команде».



Но Вагнер Лав пробыл в ЦСКА всего полгода. Летом из Китая поступило предложение из разряда тех, от которых «невозможно отказаться». Гинер снова заработал на своём бразильце, продав нападающего в «Шаньдун Лунэн» за 12 млн евро, позволив как следует заработать и самому футболисту. На прощание Вагнер Лав выиграл с ЦСКА Суперкубок России, поучаствовав голевым пасом в разгроме «Зенита» (3:0), и забил «Уралу» в первом туре нового чемпионата. Послал мяч в сетку головой, находясь спиной к воротам! Это был последний гол бразильца за красно-синих и вновь довольно важный. В концовке нападающий помог «армейцам» уйти от поражения при счёте 1:2.

«Это было очень хорошее время в моей жизни. Кроме холода и естественного языкового барьера, жаловаться было не на что. Президент клуба относился ко мне как к сыну», – подтверждал Вагнер Лав слова Гинера в интервью для официального сайта ФИФА.

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Многие из нас не видели нападающего в деле семь лет, поэтому ждут его возвращения в РПЛ не только с большим интересом, но и с опасением разочароваться. В любом случае мастерство и понимание игры у бывшего игрока сборной Бразилии остались на высочайшем уровне, а вот уровень чемпионата России за это время упал. Так что Вагнер Лав ещё наверняка порадует или огорчит российских болельщиков (смотря за кого вы болеете) красивыми голами.