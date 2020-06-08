«Народ на трибунах хохотать стал». Гол, по которому мы навсегда запомнили вратаря Левенца

Российский футбол за свою историю повидал немало забавных и курьёзных мячей. Едва ли не самый известный из подобных голов – мяч Аршавина, забитый в Суперкубке Ивану Левенцу. Именно по нему многие навсегда запомнили этого вратаря.
До сих пор ходят слухи, что тот пропущенный гол психологически сломал голкипера «Локомотива», поэтому через полтора года, в 29 лет, он закончил с профессиональным футболом.
Но так ли это на самом деле? Вспоминаем гол Аршавина и рассказываем, действительно ли он поставил крест на карьере Левенца.
«Я его не обманывал. Он просто забыл, что я остался за его спиной»
В марте 2008 года в матче за Суперкубок России сошлись чемпион «Зенит» и обладатель кубка «Локомотив». 48 тысяч зрителей на «Лужниках» наблюдали за интереснейшей встречей с интригой, тремя удалениями и победным голом Погребняка в концовке – при счёте 1:1 Павел убежал от защитников и уверенно переиграл Левенца.
Тем не менее самым памятным эпизодом матча, пожалуй, стал гол Андрея Аршавина. На 34-й минуте в районе чужой вратарской форвард не смог протолкнуть мяч мимо голкипера. Мяч оказался в руках Левенца, а нападающий «Зенита» — в воротах. Возвращаться в защиту Аршавин не торопился, и, как оказалось, не зря.
Забыв, что за спиной находится соперник, Левенец опустил мяч на газон. Вратарь уже хотел выбить его подальше, как вдруг из-за спины неожиданно выскочил Аршавин. Для того, чтобы отправить мяч в сетку, форварду понадобились лишь два касания.
Увидев перед собой нападающего, голкипер буквально остолбенел, а через пару секунд от досады рухнул на газон, закрыв лицо руками. Тем временем Аршавин бежал праздновать гол к угловому флажку с пальцем у рта, а затем и с разведёнными от удивления руками.
После игры форвард «Зенита» признался, что он даже и не пытался перехитрить голкипера.
«Я его не обманывал. Он просто-напросто забыл, что я остался за его спиной. Взял и выложил мяч – мне оставалось только увести его и пробить по пустым воротам», — отметил Аршавин.
Спустя несколько лет форвард более подробно описал тот эпизод.
«Сначала я чуть один на один не вышел. Потом навешивали – я головой должен был забивать. И наконец, я с ходу пробил, но удар получился слабым – Левенец забрал мяч в руки, а я залетел в сетку. Так как я три раза принимал участие в этой атаке, то устал. Пока я выкарабкивался, про меня забыли. У меня изначально не было мысли остаться и обокрасть вратаря. Но когда я уже шёл, вратарь кинул мяч на поле, надо было подсуетиться», — рассказывал Аршавин.
Левенец же сразу после матча заявил, что пропустил самый курьёзный гол в карьере.
«Сыграл неудачно, допускал ошибки. Главная из них стала следствием невнимательности: просто забыл, что сзади затаился Аршавин. Результат — самый курьёзный гол в моей карьере. Но я не стал заострять на нём внимание, хоть моя вина в первом голе очевидна. Просто продолжил играть. В команде меня поддержали. Подходили, говорили, чтобы не расстраивался. Ведь время отыграться ещё было. После игры и Рахимов не стал заострять на том голе внимание. Сказал: «Будем работать дальше», — признавался Иван Левенец.
Уже после завершения карьеры голкипер назвал ещё одну причину такого ляпа – несыгранность с обороной. Для бывшего голкипера «Амкара» матч против «Зенита» стал дебютным в «Локомотиве».
«Я был в отпуске, Рахимов позвонил, предложил перейти в «Локомотив». С командой я тогда только один сбор провёл, неделю всего. Пришёл, по воротам побили, размялся и сразу же попал в бой, на Суперкубок. А я и понять толком ещё не успел, что такое этот Суперкубок.
Если вы смотрели, я за минуту до гола выбежал из ворот. Вижу, что не успеваю, пришлось мне руки за спину сложить и головой ткнуть в Аршавина. Эта вот ненаигранность и подвела. Защита должна хотя бы пообщаться, потренироваться, сыграть контрольные игры, чтобы почувствовать друг друга. В «Амкаре» такой гол у меня бы не случился, мои бы защитники меня бы подстраховали. Может, Белоруков или Сираков. А тут после затяжной атаки наелись все, развернулись и вперед побежали. Мяч у меня в руках, положил его на землю, потому что так точнее можно выбить. А потом увидел этого бразильца, Родолфо, который руку поднял. Но Аршавин уже увёл мяч», — вспоминал Левенец.
После матча с «Зенитом» вратарь провёл за «железнодорожников» всего 12 игр, а затем распрощался не только с «Локо», но и с профессиональным футболом.
«Я пробовал заиграть в «Волге», но у них на контракте было пять вратарей. Сказали: «Ну Вань, куда нам шестой?» Понял — наездился, домой пора», — рассказывал вратарь.
Иван вернулся в родной Краснодарский край, в котором так и остался. С тех пор он играл только за местные любительские команды.
После того ляпа родилась шутка про датчик Левенца. А у голкипера появился «личный поклонник»
Неудивительно, что такая ситуация породила множество слухов о том, что гол Аршавина просто психологически сломал вратаря. Тем не менее сам Левенец эти домыслы всегда отрицал.
Спустя два месяца после матча в «Лужниках» ещё первый номер «Локомотива» рассказывал, как вместе с партнёром по команде Сергеем Гуренко смеялся над тем злополучным эпизодом.
«1 апреля мы с Сергеем Гуренко хорошенько посмеялись. Он где-то в интернете вычитал шутку про «датчик Левенца» — якобы этот прибор определяет, есть ли у вратаря кто-нибудь за спиной. Только не нужен мне этот датчик: я и без него теперь знаю, в каких случаях мне надо оборачиваться, а в каких — нет. В общем, трюк вроде аршавинского больше со мной не пройдёт. Когда атака из глубины поля идёт, за спиной в любом случае никто не окажется. А вот при угловых лучше лишний раз обернуться. Правда, я в следующей игре после Суперкубка — с «Рубином» в Черкизове довертелся до того, что народ на трибунах хохотать стал», — признавался голкипер.
После ухода из «Локомотива» вратарь продолжал настаивать на том, что гол Аршавина не отразился ни на его психологии, ни на карьере.
«Что бы ни говорили, но я ни во время игры, да и вообще никогда психологически не ломаюсь. Кстати, на трибуне стадиона «Локомотив» после того гола появился человек, который меня очень «любил». Он на каждом матче «отправлял» меня домой. Я пытался его из толпы вычислить, но так и не нашёл. Он матерщинник, вот и всё, что могу про него сказать. Остальные болельщики так себя не вели. Может, боялись с глазу на глаз говорить? С моей комплекцией это опасно», — шутил Левенец.
Сейчас Левенец живёт в родной станице. Играет за местную команду и ожидает смены мэра
В прошлом году голкипер давал интервью «Чемпионату», в котором ещё раз вспомнил гол Аршавина и рассказал, почему решил завершить карьеру.
— В 2009 году вы решили взять паузу в карьере. Вам на тот момент было всего 29 лет. Почему?
— В большей степени на это повлияла травма.
— Вы много раз говорили, что гол Аршавина тут ни при чём. Но это же лукавство!
— Я бы так не сказал. После того матча я провёл ещё 10 туров за основной состав. А потом у меня случился рецидив, после чего я уехал на операцию. Если бы меня тренер посадил на лавку — другое дело, но этого же не произошло! Поэтому не скажу, что тот гол меня сломал.
— Но ведь после травмы вы легко могли вернуться и продолжить карьеру в другом клубе.
— Была проблема, которую никто не мог решить. Мне не могли объяснить, что это за травма, какие упражнения с ней можно делать, какие нельзя. Я вообще не понимал, что мне за операцию сделали. Написали диагноз и всё. Вот честно, можете смеяться, но в 2012 году наткнулся на программу «Здоровье» с Еленой Малышевой, смотрю — а там про коленный сустав. Спустя столько лет мне наконец объяснили мой диагноз на пальцах. Елена Малышева!
— В Германии для этого не нашлось специалистов?
— Я туда приехал, а мне до того времени даже операций не делали никогда. Оказывается, нельзя было вставать на ногу, а я на неё встал. Плюс ко всему люди не говорили на русском языке, а я и сам на английском говорю очень плохо.
— К Аршавину теперь как относитесь?
— Да хорошо я к нему отношусь. Надеюсь, что и он ко мне так же. То был чисто игровой момент. Он перехитрил меня — почему бы и нет? Футбол состоит в том числе из хитростей.
— Где вы сейчас живёте?
— Под Анапой, в родной станице. В паспорте написано «ст. Анапская». Помню, в Москве как-то увидели и спросили: «Что это за станция такая?» Я здесь родился, вырос, в школу ходил. Мне здесь спокойнее.
— Тренируете?
— Да, в футбольном клубе «Анапская», но это больше для удовольствия — ребята попросили. Играю я за «Анапу», и там мне уже платят зарплату. Играем на Кубок губернатора, это второй по значимости турнир в регионе. Какая зарплата? Давайте не будем про деньги. Маленькая, ёлки-палки! Власти к футболу сейчас как-то не очень. Да и вообще к спорту. Поэтому ждём другого мэра. Который к спорту более лоялен.
- 8 июня 2020
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