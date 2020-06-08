«Ливерпуль» подставил Клоппа, когда отказался выкупать Вернера. Это ошибка

За последние несколько месяцев я уже как-то привык к мысли, что Тимо Вернер переходит в «Ливерпуль». Одно дело слухи в газетах, другое – слова самого Вернера на фоне переговоров. Он впервые прокомментировал слухи в феврале. Назвал «Ливерпуль» лучшим клубом в мире и сказал, что гордится тем, что вызвал интерес. Через несколько дней он назвал Юргена Клоппа лучшим тренером в мире. А вот как Вернер прокомментировал свои перспективы в «Ливерпуле»: «Есть много фактов в пользу того, что по стилю игры я впишусь в команду».

В апреле серьёзная немецкая издание Bild (которое сообщало об интересе «Ливерпуля» в январе) информировало о телефонных контактах между Клоппом и Вернером. Параллельно – об отказах игрока «Баварии» и другим клубам. В частности, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил факт переговоров и намекнул, что отказался сам игрок: «Нам нравится этот игрок, но мы пообщались с его окружением и узнали его планы. В «Интере» его не будет». В конце мая Bild снова сообщил о видеозвонке Клоппа.



Вообще, переговоры тянулись как-то долго. Особенно учитывая, что в контракте Вернера есть пункт об отступных. Сумма составляет 60 млн евро, «Лейпциг» пошёл на это, по словам директора клуба Оливера Минцлаффа, чтобы Вернер мог сам контролировать своё будущее. Цена невелика даже с учётом кризиса. По сути, она из демпинговой превратилась в адекватную. Вернер хочет в «Ливерпуль», Клоппу нужен Вернер, трансфер стоит недорого – и вот на этом фоне всё внезапно закончилось.

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Сначала инсайдер Николо Скира сообщил, что «Ливерпуль» попробовал договориться о скидке на игрока от суммы отступных – «Лейпциг» отказался. Потом в The Athletic (тоже солидное издание, у авторов которого есть контакты с клубами) появилась информация, что Клопп лично сообщил Вернеру, что трансфер сорвался. 6 июня Клопп сам всё объяснил. «Вернер – отличный игрок. Но, чтобы совершить трансфер, должны совпасть разные факторы. Шесть недель назад мы не знали, сможем ли играть в этом году. Мы не можем притворяться, что всё в порядке. Все клубы теряют деньги. Если ты урезаешь зарплаты и при этом покупаешь игроков за 50 млн фунтов – это надо как-то объяснять».



Клопп сделал всё максимально умно. Объяснил интерес к Вернеру, объяснил, почему «Ливерпуль» отказался от трансфера, привёл не только финансовые доводы, но и этические. Клопп отлично исполнил маркетолога: отработал негативный инфоповод так, что позиция «Ливерпуля» вызывает чуть ли не уважение, а как минимум понимание. Но я не уверен, что он сам доволен ситуацией. И его слова не должны отвлекать от странностей.

Что не так сделал «Ливерпуль»

Все проблемы, о которых говорит Клопп, начались не вчера. Сезон прервали три месяца назад. Неясно, что будет с посещаемостью в следующем сезоне – это правда, – но это тоже давно известно. Всё это – не новость. И на фоне всех этих обстоятельств «Ливерпуль» всё это время продолжал вести переговоры. А потом резко передумал, как будто 31 мая финансовая ситуация «Ливерпуля» внезапно изменилась. Это не так.



Использовать тренера, чтобы убедить игрока выбрать твою команду, убедить его, а потом отказаться от трансфера – вообще-то, это называется подставить тренера. У Клоппа есть как минимум две причины для недовольства руководством.

Первая касается будущих трансферов. Невозможно представить, что Клопп хотел привести дорогого игрока, не проконсультировавшись с директорами. Значит, он знал, что деньги есть, – потому и вёл Вернера лично. И теперь все узнали, что даже сам Клопп может быть не в курсе планов Fenway Sports Group, – поэтому его приглашение в команду по сути не имеет силы. Ситуация с Вернером закончилась без конфликта, потому что у Вернера уникальная ситуация: он сам ведёт переговоры с клубами, а руководство «Лейпцига» не вмешивается, в ожидании того, что кто-то, по согласованию с игроком, активирует опцию выкупа. У самого Вернера есть запасные варианты, но если бы на его месте был другой игрок, не в такой выгодной позиции, то он бы просто потерял зря время на этих переговорах и остался бы в своём клубе ещё на год. Условный Кай Хаверц и другие футболисты, которыми интересуется «Ливерпуль», учтут это в будущем. Если им звонит Клопп и зовёт в «Ливерпуль» – это очень приятно, но это не значит, что будет предложение о трансфере.



Вторая причина проще: Вернер был нужен. Это редкий тип форварда, который здорово участвует в командном прессинге и может играть сразу на нескольких позициях в атаке. Определённая нехватка техники может стать препятствием для другого суперклуба, но в «Ливерпуле» важнее физика и взаимодействие с партнёрами по команде. Вернер подходит по стилю, а главное – по позиции. Он играет в центре нападения, но часто смещается на левый фланг, где тоже чувствует себя уверенно, и относительно много участвует в розыгрыше мяча (хотя и не так много, как Фирмино). Это значит, что в «Ливерпуле» он мог бы закрыть сразу две позиции.

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Сравним с позициями основной тройки Клоппа. Слева играет Мане, но до трансфера Салаха сенегалец выходил на правом фланге. Салах играет справа, но иногда Клопп выпускает его на острие. И Фирмино играет почти всегда в центре нападения, много оттягиваясь назад. Если добавить Вернера, получим идеальную глубину состава: с двумя игроками на каждую позицию. Слева Мане (Вернер), в центре Фирмино (Вернер), справа Салах (Мане). Не исключён и вариант с переходом на 4-2-3-1, в котором Фирмино может играть десятку, но речь даже не об этом, а о том, что нынешний «Ливерпуль» всё-таки уязвим. Три явных игрока старта на три позиции – это мало для суперклуба, который проводит 60 официальных матчей в год. Ещё один форвард под основу – это не роскошь, а необходимость. Вернеру даже не пришлось бы вытеснять кого-то из старта: с учётом всех турниров он в любом случае получил бы приличную игровую практику.

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Руководство не должно мешать Клоппу

За последние пять лет «Ливерпуль» ушёл в минус по трансферам всего на 107 млн фунтов. Клуб даже не в топ-10 АПЛ по расходам. Фантастический прогресс игроков – заслуга Клоппа. Удачные вложения денег с продажи Коутиньо – заслуга Клоппа, у которого почти нет провальных трансферов. Узнаваемый стиль, по которому команду можно опознать в любой форме – заслуга Клоппа. Он выполняет в «Ливерпуле» роль не только тренера, но и спортивного директора. И хорошо справляется. Интересно, его боссы понимают, до какой степени все успехи команды завязаны на одного человека, которого они только что выставили в странном свете?



Невероятная эффективность тренера – лишний повод прислушаться к нему, когда он чего-то хочет. И не отменять планы в последний момент. Если Клопп перестанет вести игроков сам, этим снова придётся заниматься печально известному трансферному комитету. Об этом комитете все уже успели забыть и не хотели бы вспоминать. Так может, не нужно мешать Клоппу?



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